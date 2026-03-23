أعيد تعيين كارلوس لاغرانج إلى معسكر يانكيز للدوري الصغير لكنه حصل على المكافأة الأخيرة

ميسا، أريزونا – تلقى كارلوس لاغرانج الأخبار يوم الخميس بأنه تم إعادة تعيينه في معسكر الدوري الثانوي، ولكن لا تزال هناك مكافأة للقدوم إلى معسكر متميز.

استقل أفضل لاعبي فريق يانكيز الميثاق عبر البلاد مع النادي من تامبا يوم الأحد للحصول على فرصة لبدء مباراة أخرى ضد الأشبال بعد ظهر يوم الاثنين.

لقد كان ذلك بمثابة مذاق بسيط لحياة الدوري الكبير، مما أعطى اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا، صاحب اليد اليمنى، لمحة عما سيأتي إذا وعندما يتم استدعاؤه إلى البطولات الكبرى في وقت لاحق من هذا الموسم.

قال لاغرانج من خلال مترجم: “إنه يتركك تريد المزيد”. “إنه يمنحك الجوع لمواصلة العمل بجدية أكبر للوصول إليه.”

ومع ذلك، فقد جاءت هذه المكافأة أيضًا مع بعض الواقع الذي كان لا يزال هو الحال حتى عندما سيطر على التشكيلات في دوري الجريب فروت في وقت سابق من هذا الربيع: فهو لم يصل بعد إلى المنتج النهائي.

في مواجهة أصعب تشكيلة رآها طوال فصل الربيع – بشكل أساسي تشكيلة يوم الافتتاح للأشبال – عاد لاغرانج إلى الأرض ليوم واحد.

لم تكن رمية الضربة حادة كما كانت في بقية المعسكر وأدى ذلك إلى حصوله على علامة لثمانية أشواط في تسع ضربات عبر 2 2/3 أدوار، مما رفع عصره الربيعي من 0.66 إلى 4.96.

قال لاغرانج: “لقد كان الأمر صعبًا، لكنه كان جيدًا جدًا لأنني رميت أمام كبار الضاربين في الدوري”. “هناك فرق كبير بين الضاربين الكبار في الدوري والضاربين الصغار في الدوري. … من الواضح أنهم يعرفون كيفية البحث عن الملعب والاستعداد للهجوم بتهم مختلفة. السقوط (في الخلف) لا يساعد عندما تواجه هؤلاء الرجال.”