أغاني الانفصال من السبعينيات التي تعيد كل جيل الطفرة السكانية إلى وجع القلب الأول

كان جيل طفرة المواليد، وهو جيل الأميركيين الذين ولدوا في الأعوام الثمانية عشر التي أعقبت الحرب العالمية الثانية أو نحو ذلك، قد بلغوا سن الرشد أو كانوا بالفعل في مرحلة الشباب عندما حلت السبعينيات. لقد كان عصرًا رائعًا ومبدعًا لموسيقى البوب، حيث ظهرت موسيقى السول والفولك والروك الصلب والعديد من الأنواع المنشقة الأخرى المثيرة لتأسر المستمعين. ربما كان عام 1971 فقط هو أفضل عام للموسيقى على الإطلاق، لكن العقد بأكمله أعطى للعالم نغمات كلاسيكية خالدة ومثالية أثرت في حياة جيل طفرة المواليد إن لم يكن الأجيال المتعاقبة.
ولكن إلى جانب الأغاني المزدحمة والأغاني الاحتفالية جاءت الأغاني التي تتحدث عن الخسارة الرومانسية ووجع القلب وحزن القلب. كان هناك شيء ما في السبعينيات هو الذي خلق بيئة حيث تمكن الملحنون من إنتاج بعض الأغاني الأكثر حزنًا وتدميرًا عاطفيًا على الإطلاق. هذه السجلات ذاتها هي التي ساعدت جيل الطفرة السكانية على الانغماس في مشاعرهم لفترة من الوقت والتعافي أيضًا، لأن شخصًا ما على الأقل فهم ما كانوا يمرون به. فيما يلي أكثر أغاني الانفصال إثارةً للقلق في السبعينيات – تلك الأغاني التي قد تسبب فيضانًا من الذكريات غير السارة لجيل طفرة المواليد هناك.
لا توجد شمس مشرقة – بيل ويذرز
في بعض الأحيان، بعد الانفصال الرومانسي الصعب، الشيء الوحيد الذي يجب عليك فعله هو الشعور بمشاعرك والجلوس أو الاستلقاء والرثاء لمصيرهم في الحياة. يمكن أن تبدو الأمور كئيبة ومستهلكة للغاية لمجرد أن الحب المفترض في حياة المرء قد صعد وغادر، وقد فهم بيل ويذرز ذلك عندما كتب وسجل أغنية “Ain’t No Sunshine” التي تشفق على الذات.
بلغت الأغنية ذروتها في المرتبة الثالثة في خريف عام 1971، وفازت بجائزة جرامي لأفضل أغنية آر أند بي. لقد كان جزءًا من النسيج الثقافي لعدة أشهر، وربما ساعد المستمعين على رؤية الضوء في نهاية النفق الذي يضرب به المثل، وهذا الشفاء ممكن إذا أدرك المرء أنه أفضل حالًا بمفرده.
استوحى ويذرز الإلهام من الدراما عام 1962 “Days of Wine and Roses” بطولة لي ريميك وجاك ليمون. وقال ويذرز لـ Songfacts في مقابلة حصرية: “كلاهما كانا مدمنين على الكحول وكانا ضعيفين وقويين بالتناوب. الأمر يشبه العودة لثوانٍ إلى تناول سم الفئران”. “في بعض الأحيان تفتقد أشياء لم تكن جيدة بالنسبة لك بشكل خاص.”
الانهيار الأرضي – فليتوود ماك
ستيفي نيكس محبوبة من قبل معجبيها لأغانيها المنفتحة والصادقة التي تتناول عددًا من المواضيع، بما في ذلك الحب وتعقيداته. يعتبر كل من عملها الفردي وأغانيها المكتوبة والمؤدية مع فليتوود ماك بمثابة مهدئات عاطفية لجيل طفرة المواليد وأحفادهم. يدور ألبوم “Fleetwood Mac” الذي حقق مبيعات ضخمة عام 1977 بعنوان “Rumours” بشكل كامل تقريبًا حول نهاية العلاقات – حيث كان معظم الأعضاء يتنقلون في حالات الانفصال مع أعضاء آخرين في المجموعة. قبل ذلك بعامين، قدم ألبوم Fleetwood Mac الذي يحمل عنوانًا ذاتيًا تجربة تجريبية لهذا القالب.
قبل أن تنضم نيكس وشريكتها الرومانسية والموسيقية ليندسي باكنغهام إلى فليتوود ماك، كانا يؤديان دور الثنائي باكنغهام نيكس، الذي أصدر ألبومًا واحدًا في عام 1973 قبل أن تتخلى عنه شركة التسجيلات. أدى ذلك إلى الضغط والضغط على العلاقة، وساعد الوضع في إلهام أغنية أثناء زيارة إلى كولورادو.
“كنت في غرفة معيشة شخص ما، أتطلع إلى الجبال المغطاة بالثلوج وأفكر فيما سأفعله في حياتي. هل يجب أن أعود إلى المدرسة أم يجب أن أواصل مهنة الموسيقى مع ليندسي؟” كتب نيكس في ملاحظات الخطوط العريضة لـ “Crystal Visions: The Very Best of Stevie Nicks”. “جلست أنظر إلى جبال روكي أفكر في الانهيار الجليدي لكل شيء بدأ ينهار علينا.” بعد التعاون مع فليتوود ماك وتسجيل أغنية “Landslide”، وهي أغنية تتحدث عن عملية اتخاذ القرار التي تؤدي إلى الانفصال، قرر نيكس في النهاية البقاء مع باكنغهام – في الوقت الحالي على الأقل.
الحب مؤلم – الناصرة
في السبعينيات، استطاعت العديد من فرق الروك الثقيلة والهارد أن تظهر أن لديها جانبًا حساسًا من خلال تسجيل نوع جديد من الأغاني يُعرف باسم Power Ballad. صُممت الأغاني الشعبية القوية لانتزاع أكبر قدر ممكن من المشاعر من المستمعين، حيث جمعت أصوات الجيتار والطبل الكبيرة مع غناء أساطير موسيقى الروك بقوة ومستوى صوت لجعل الجميع يستمعون إلى راديو السيارة، أو على سماعات الرأس، أو في رقص المدرسة، يعرفون بالضبط ما كانوا يشعرون به. في أغنية “Love Hurts” ، باع المطرب الناصري دان ماكافيرتي الألم العاطفي حقًا ، وهو على الأرجح السبب وراء تحول الأغنية إلى أغنية انفصالية.
كان غلاف أغنية Everly Brothers المنسية إلى حد كبير من أوائل الستينيات بمثابة ضربة غير متوقعة. في وقت إصدار “الحب يؤلم”، كانت الناصرة معروفة في المقام الأول في أوروبا وكمزود لموسيقى الروك الصلبة الإضافية. انتهز مواليد طفرة المواليد الفرصة لمحور الناصرة، ووجدوا أن الأغنية قدمت الشرح والتعاطف خلال فترات الصعوبة الرومانسية. اتفق الكثير من الشباب الأميركيين الحزينين مع المشاعر الفخرية للنغمة بأن أغنية “Love Hurts” وصلت إلى المراكز العشرة الأولى في أواخر عام 1975.
لقد فات الأوان – كارول كينج
غالبًا ما كان المغنون وكتاب الأغاني في السبعينيات يقودون العاطفة، وأصدرت كارول كينج، أيقونة كتابة الأغاني الصادقة، ألبوم “Tapestry” في عام 1971. وباعتبارها منذ فترة طويلة أكثر كتاب النجاح موثوقية في صناعة الموسيقى، احتفظت كينغ بأكثر أعمالها استبطانًا وإخلاصًا لـ “Tapestry”، مثل الأغنية المنفردة “لقد فات الأوان”، وهي أغنية متوسطة الإيقاع يهيمن عليها كينغ وبيانوها. حلو ومر وصامد كما تعترف الراوية لنفسها أن الرومانسية قد وصلت إلى النهاية. ومما يزيد من حزنهم أنهم يعترفون لأنفسهم ولشريكهم بأن العلاقة مأساوية ولكن من الواضح أنها غير قابلة للإصلاح – وأن الوقت قد فات للتغيير. هذه بعض الحقائق الصعبة، وإن كانت واقعية أيضًا، فقد تم تسليمها من كاتب أغاني ناضج شهد بعض الحياة والكثير من الألم.
كانت وجهة نظر كينغ حقيقية للغاية لدرجة أن أغنية “فات الأوان” تصدرت قائمة البوب، وبيعت مليون نسخة، ودفعت “تابستري” إلى تحقيق أرقام كبيرة. بقي الألبوم على المخططات لمدة 302 أسبوعًا، مما ساعد على تعزية من تم إغراقهم لما يقرب من ست سنوات.
لقد رحلت – داريل هول وجون أوتس
قبل أن يقوموا بتسجيل أي شيء، كان داريل هول وجون أوتس زميلين في الغرفة وزملاء في الفرقة. بعد أن وقف أوتس في موعد غرامي ليلة رأس السنة الجديدة، قام بعزف لحن الكورس على الغيتار الصوتي. وبعد ذلك بيومين، عاد هول إلى الشقة. قال أوتس لكاتب الأغاني الأمريكي: “لقد مر بانفصال خاص به. لذا، جلسنا أنا وهو وقمنا بتجميع مواردنا الحزينة، إذا جاز التعبير”. “لقد جمعنا للتو جوقتي وشعره معًا. لقد اخترنا نوعًا ما، كما تعلمون، كلمات شعرية ولكن بسيطة للشعر الذي يجسد الخسارة بطريقة ما.”
أصبحت تلك الأغنية “She’s Gone”، ومن الحقائق غير المعروفة عن Hall and Oates أنها كانت أول أغنية منفردة لثنائي الروك والسول. تم إصداره في عام 1974، ولم يصل إلى المراكز العشرة الأولى حتى عام 1976. ولم يكن من الممكن إلا أن يتردد صداها مع المستمعين الذين تحطمت قلوبهم أو كانوا في منتصف انفصال رهيب. مع أبيات هادئة تتحول إلى نحيب وجوقات حزينة وانهيار عاطفي تقريبًا من هول على الجسر، فإن “لقد ذهبت” صريحة بالعاطفة مثل عنوانها فيما يتعلق بموضوعها. هذه أغنية تتحدث عن شخص يدرك أخيرًا أن علاقته قد انتهت تمامًا.