أغاني الثمانينات التي تحولت إلى نجاحات مذهلة

الكثير مما نسميه ثقافة البوب ​​يتكون من أشياء قديمة، بما في ذلك الأغاني التي تعود إلى عقود قليلة مضت والتي تم تشغيلها كثيرًا حتى أصبحت جزءًا لا يتجزأ من السماء، وتتحول إلى ضوضاء في الخلفية أو خلفية صوتية. وينطبق هذا بشكل خاص على موسيقى البوب ​​​​في الثمانينيات، حيث تصادفنا مجموعة من الأغاني باستمرار من مكبرات صوت راديو السيارة، والتي تدمر في حانات الكاريوكي، وتظهر في الأفلام والبرامج التلفزيونية والإعلانات التجارية. نتيجة لذلك، هذه هي الأغاني التي يعرفها كل شخص تقريبًا في عمر معين. ولكن في مرحلة ما، كانت تلك الألحان مجرد أحدث الأغنيات المنفردة التي تم نشرها بواسطة شركة تسجيل، وإرسالها إلى محطات الراديو، والترويج لها في متاجر الموسيقى المادية، وتم لصقها في جميع أنحاء قناة MTV. من المثير للدهشة أن رد الفعل العام من الجمهور في ذلك الوقت على هذه الأغاني التي طالبوا بها يومًا ما كان جماعيًا وفتورًا “لا شكرًا”.

ربما بسبب المنافسة الشديدة في الثمانينيات، ضاعت بعض الأغاني في خلط ورق اللعب عندما تم إصدارها لأول مرة على أقراص الفينيل والكاسيت. أو ربما كانوا متقدمين على وقتهم. لأي سبب من الأسباب، لم يتم الاستماع إلى هذه الأغاني المثالية المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالثمانينيات كثيرًا خلال العقد نفسه، ومع ذلك تمكنت من بناء سمعة طيبة بمرور الوقت. فيما يلي خمسة من أحذية الثمانينات التي أصبحت في نهاية المطاف كلاسيكية.