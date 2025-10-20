أغاني الثمانينات التي تحولت إلى نجاحات مذهلة

الكثير مما نسميه ثقافة البوب يتكون من أشياء قديمة، بما في ذلك الأغاني التي تعود إلى عقود قليلة مضت والتي تم تشغيلها كثيرًا حتى أصبحت جزءًا لا يتجزأ من السماء، وتتحول إلى ضوضاء في الخلفية أو خلفية صوتية. وينطبق هذا بشكل خاص على موسيقى البوب في الثمانينيات، حيث تصادفنا مجموعة من الأغاني باستمرار من مكبرات صوت راديو السيارة، والتي تدمر في حانات الكاريوكي، وتظهر في الأفلام والبرامج التلفزيونية والإعلانات التجارية. نتيجة لذلك، هذه هي الأغاني التي يعرفها كل شخص تقريبًا في عمر معين. ولكن في مرحلة ما، كانت تلك الألحان مجرد أحدث الأغنيات المنفردة التي تم نشرها بواسطة شركة تسجيل، وإرسالها إلى محطات الراديو، والترويج لها في متاجر الموسيقى المادية، وتم لصقها في جميع أنحاء قناة MTV. من المثير للدهشة أن رد الفعل العام من الجمهور في ذلك الوقت على هذه الأغاني التي طالبوا بها يومًا ما كان جماعيًا وفتورًا “لا شكرًا”.
ربما بسبب المنافسة الشديدة في الثمانينيات، ضاعت بعض الأغاني في خلط ورق اللعب عندما تم إصدارها لأول مرة على أقراص الفينيل والكاسيت. أو ربما كانوا متقدمين على وقتهم. لأي سبب من الأسباب، لم يتم الاستماع إلى هذه الأغاني المثالية المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالثمانينيات كثيرًا خلال العقد نفسه، ومع ذلك تمكنت من بناء سمعة طيبة بمرور الوقت. فيما يلي خمسة من أحذية الثمانينات التي أصبحت في نهاية المطاف كلاسيكية.
جورج ثوروغود والمدمرات، “سيئ للعظام”
بعد خروجهم من ولاية ديلاوير في أواخر السبعينيات من القرن الماضي، جلب جورج ثوروغود والمدمرون أجواءً قاتمة وموسيقى رائعة إلى أسلوب فرقة البار الخاصة بهم. بدت المجموعة، التي كانت راسخة تمامًا في موسيقى البلوز وأمامها Thorogood المزمجر والمزمجر، وكأنها ارتداد في الخمسينيات من القرن الماضي، لكنها تمكنت من بناء أتباع من خلال الحفلات الموسيقية واثنين من الألبومات المبكرة. في عام 1982، وصل الألبوم الرابع للفرقة، Bad to the Bone، ومعه الأغنية الرئيسية. تم بناء أغنية “Bad to the Bone” حول إيقاع موسيقى البلوز المألوف للغاية والمستخدم في كثير من الأحيان، وكانت أغنية أصلية من الناحية الفنية، مما سمح لـ Thorogood بالتفاخر بمدى “bbbbb-bad” الذي كان عليه، مما يعني أنه قوي وجذاب. تلقت أغنية “Bad to the Bone” بثًا معتدلًا فقط على راديو موسيقى الروك، وفي عام 1982 بلغت ذروتها في المرتبة 27 على مخطط Billboard Mainstream Rock الذي تم إنشاؤه مؤخرًا، ولم تظهر في قائمة Hot 100 لجميع الأنواع على الإطلاق.
في حين أن منسقي الأغاني ومشتري التسجيلات لم يكن لديهم اهتمام كبير بأغنية “Bad to the Bone” في البداية، إلا أن المشرفين على الموسيقى التصويرية فعلوا ذلك. وعلى الفور تقريبًا، بدأت الأغنية في الظهور في الأفلام والبرامج التلفزيونية لتقديم شخصيات مثيرة للاهتمام. تم استخدام الأغنية في “كريستين”، “Miami Vice”، “سلاح فتاك”، “Bull Durham”، “Terminator 2: Judgment Day” و”Problem Child” وغيرها. بعد سنوات، حصل ألبوم “Bad to the Bone” في النهاية على شهادة ذهبية من RIAA لمبيعات بلغت نصف مليون نسخة.
راندي نيومان، “أنا أحب لوس أنجلوس”
يعد راندي نيومان واحدًا من أكثر المطربين وكتاب الأغاني احترامًا في الموسيقى الحديثة، وعضوًا في قاعة مشاهير الروك آند رول المثيرة للجدل تاريخيًا، ولم يحقق نجاحًا كبيرًا على الإطلاق في مخطط البوب. حقق فيلمه “Short People” الساخرة للغاية المركز الثاني في عام 1978، وهذا كل ما في الأمر. من المحتمل أن أغنيته الأكثر شهرة، بصرف النظر عن أغنيته “قصة لعبة” التي رشحت لجائزة الأوسكار “لقد حصلت على صديق بداخلي”، هي “أنا أحب لوس أنجلوس”، وهي تحية لمدينة لوس أنجلوس عام 1983 أسيء فهمها كثيرًا.
في ذلك الوقت، تم إصدار العديد من الأغاني عن لوس أنجلوس، واقترح دون هينلي من فريق إيجلز أن يقوم نيومان المولود في لوس أنجلوس بتأليف واحدة. قال نيومان لمجلة رولينج ستون: “هناك جهل شديد بالأغنية”، في إشارة إلى كيفية احتفال كلماته بالشمس والسيارات، بينما يشير أيضًا إلى عاملة جنس غير مقيمة. بغض النظر عن ذلك، مجموعة من الأصوات تصرخ: “نحن نحب ذلك!” طَوَال. ومع ذلك، لا يزال يتم تشغيل الأغنية على PA عندما تحقق فرق لوس أنجلوس الرياضية مثل دودجرز وليكرز انتصارات كبيرة في ملاعبها المحلية. في عام 1984، عندما تم بث قناة Cable Music Channel المنافسة لقناة MTV، كان أول فيديو تم تشغيله هو “I Love LA” وكل ذلك لأغنية منفردة لم تصل أبدًا إلى قائمة Hot 100.
لقد أصبحت بمثابة أغنية رئيسية في لوس أنجلوس: بعد حرائق الغابات المدمرة، افتتحت مجموعة من الموسيقيين النجوم حفل توزيع جوائز جرامي لعام 2025، الذي أقيم في لوس أنجلوس، مع أداء اللحن.
ألفافيل، “الشباب إلى الأبد”
تصدرت فرقة البوب الألمانية ألفافيل لائحة الرقص الأمريكية عام 1984 بأغنيتها “Big in Japan”، ثم أتبعتها بأغنية حزينة “Forever Young”. سرعان ما تراجعت، وبلغت ذروتها في المرتبة 32 على مخطط الرقص ورقم 93 على Hot 100. ربما كانت الكلمات الحزينة والحنينية والعاطفية أكثر من اللازم للاستماع العادي، لأن “Forever Young” أصبحت أغنية كلاسيكية مشهورة عندما وجدت سياقًا مناسبًا. منذ الثمانينيات فصاعدًا، تم استخدام أغنية “Forever Young” كأغنية رئيسية لحفلة موسيقية وحصلت على متابعة متواضعة على محطات الراديو الكبيرة في المدن الكبرى. لم يكن ذلك كافيًا لمنح الأغنية مكانًا عاليًا في المخططات، لكن “Forever Young” حصلت على مكان دائم في مكتبات المحطات في فيلادلفيا ونيويورك ونيوجيرسي، وأصبحت المحطات القديمة تطرحها الآن عندما تريد إثارة مشاعر الحنين إلى الماضي.
أصبحت أغنية “Forever Young” بمثابة خطاف يمكن التعرف عليه على الفور مما أدى إلى نجاح الأغاني الأخرى. حقق جاي زي، أحد أغنى نجوم الهيب هوب في العالم، نجاحًا كبيرًا في قائمة العشرة الأوائل في عام 2010 مع أغنية “Young Forever” التي ضمت أغنية “Forever Young”. في عام 2025، وصل ريمكس David Guetta وAva Max لأغنية Alphaville الأصلية إلى المركز الأول على مخطط Billboard Dance/Mix Show Airplay.
بيلي أيدول، “الرقص مع نفسي”
“الرقص مع نفسي” هي واحدة من أشهر أغاني البانكر بيلي أيدول، ربما بسبب عنوانها الساخر والموحي، أو نغمة الجيتار الرنانة التي لا تُنسى، أو “العرق” المتكرر للمغني! خاتمة تعويذة. ولكن عندما بدأ أيدول مسيرته الفردية في عام 1981 بعد الفترة التي قضاها في فرقة Generation X، لم يرغب سوى عدد قليل من الناس في سماع أغنية “Dancing with Myself”. بلغ مسار البانك ذروته عند نقطة منخفضة على مخطط الرقص الأمريكي ثم اختفى. بعد أن وصلت أغنية الخشخاش “Hot in the City” و”White Wedding” إلى أعلى 40 أغنية في عام 1982، أعادت شركة Chrysalis Records إصدار “Dancing with Myself” – ومرة أخرى غابت عن Hot 100. وسرعان ما تعافت مسيرة Idol مع المزيد من الأغاني المتوافقة مع الراديو مثل “Rebel Yell” و”Eyes وبدون وجه” و”Flesh for Fantasy”.
في هذه الأثناء، ظل “الرقص مع نفسي” عنصرًا أساسيًا في قائمة أداء آيدول، وهو ما يمثل ارتباطًا بجذوره في موسيقى الروك البانك. في عام 1985، جمع آيدول سلسلة نجاحاته في أفضل مجموعة “Vital Idol”. قام بتضمين “الرقص مع نفسي” – لقطة ثابتة من الفيديو الموسيقي بمثابة صورة غلاف – وباع LP مليون نسخة. على مر السنين، أصبحت نغمة Idol المميزة، وتم تصنيف ثلاثة إصدارات مختلفة من “Dancing with Myself” ضمن أفضل 12 أغنية للمغني الأكثر تشغيلًا على Spotify.
الرؤوس الناطقة، “مرة واحدة في العمر”
بعد تلاشي موسيقى البانك، جاء صوت الشباب الموسيقي المنفعل والمضطرب والتقدمي من فرق New Wave وpost-punk وart rock. كانت Talking Heads هي كل هذه الأشياء وأكثر، والتي تشكلت في مدرسة رود آيلاند للتصميم وحققت نجاحًا كبيرًا في المخططات في أواخر السبعينيات بأغاني متباينة مثل أغنية “Psycho Killer” الصارخة وغطاء لأغنية الروح الكلاسيكية لـ Al Green “Take Me to the River”. تضمن تاريخ Talking Heads بعد ذلك ركودًا تجاريًا: فقد نال ألبومها “Remain in Light” الصادر عام 1980 استحسانًا كبيرًا من النقاد، لكن الأغنية المنفردة الثانية “Once in a Lifetime” حققت حضورًا رمزيًا فقط على مخطط الرقص وفقدت قائمة Hot 100 تمامًا.
لم تكن أغنية “مرة واحدة في العمر” مثل أي شيء آخر على الراديو في ذلك الوقت. في بيئة من بقايا الديسكو والصخور الناعمة الموجهة للبالغين، أصدرت Talking Heads تركيبة مليئة بخطوط الجهير ودوامات لوحة المفاتيح مع الجوقات الغنائية والآيات المنطوقة حول الرعب الوجودي المرتبط بالحياة الحديثة والضواحي والشيخوخة.
لقد كان ذلك بمثابة بيان أطروحة لـ Talking Heads المثقفين والفنيين، الذين قاموا بتخطيط مجموعة من الأغاني الفردية الناجحة، وفازوا بجائزة جرامي لإنجازاتهم مدى الحياة، وتم إدراجهم في قاعة مشاهير الروك آند رول. بعد انقسام الفرقة في أوائل التسعينيات، واصل القائد ديفيد بيرن تضمين أغنية “Once in a Lifetime” في مجموعته بسبب طلب الجمهور، وقام بتشغيلها على الهواء مباشرة أكثر من أي أغنية أخرى في حياته المهنية.