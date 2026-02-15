أغاني الثمانينات الشهيرة حول العمل التي يمكن لكل جيل طفرة المواليد أن يرتبط بها

من السهل كتابة الأغاني التي تحتفل بالحب أو تنغمس في وجع القلب أو ببساطة تجعل الناس يرغبون في النهوض والرقص. يبدو من الصحيح أن يتم إحياء ذكرى بعض التجارب باستخدام الكلمات الشعرية والموسيقى العاطفية.

الموضوع الوحيد الذي لا يخصص له الكثير من الأغاني هو العمل. ففي نهاية المطاف، كم منا كان يجلس على مكتب في أحد المكاتب ويفكر، “يجب على شخص ما أن يكتب أغنية حول إرسال ملفات PDF عبر البريد الإلكتروني.” لكن بعض الفنانين جربوا ذلك، ونجح العديد منهم في تصوير المشاعر المعقدة التي لدينا جميعًا تجاه وظائفنا، سواء كان ذلك كرهًا لضرورة الذهاب إلى العمل على الإطلاق، أو التفكير بشكل إيجابي ومحاولة تحقيق أقصى استفادة منه، أو سخافة الحقائق اليومية في حياتنا المهنية.

وعلى وجه الخصوص، رأى الموسيقيون في الثمانينيات، وهو العقد الذي اشتهر بالكسب غير المشروع والمال السهل، عندما كانت النساء يدخلن سوق العمل بمعدل سريع، الجمال في الكتابة عن الوظائف. يمكن لجيل الطفرة السكانية الذين يكدحون خلال ذلك العقد أن يرتبطوا بشكل خاص بهذه الأغاني، التي كانوا سيسمعونها بتناوب كثيف في ذلك الوقت – وعلى محطات موسيقى الروك الكلاسيكية منذ ذلك الحين. لقد اخترنا ستة نغمات تتعامل مباشرة مع الوظائف، أو الإحباطات في مكان العمل، أو حقائق كسب العيش، ولاقت صدى لدى المستمعين الذين كانوا يحاولون كسب راتب في الثمانينيات.