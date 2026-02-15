أغاني الثمانينات الشهيرة حول العمل التي يمكن لكل جيل طفرة المواليد أن يرتبط بها

من السهل كتابة الأغاني التي تحتفل بالحب أو تنغمس في وجع القلب أو ببساطة تجعل الناس يرغبون في النهوض والرقص. يبدو من الصحيح أن يتم إحياء ذكرى بعض التجارب باستخدام الكلمات الشعرية والموسيقى العاطفية.
الموضوع الوحيد الذي لا يخصص له الكثير من الأغاني هو العمل. ففي نهاية المطاف، كم منا كان يجلس على مكتب في أحد المكاتب ويفكر، “يجب على شخص ما أن يكتب أغنية حول إرسال ملفات PDF عبر البريد الإلكتروني.” لكن بعض الفنانين جربوا ذلك، ونجح العديد منهم في تصوير المشاعر المعقدة التي لدينا جميعًا تجاه وظائفنا، سواء كان ذلك كرهًا لضرورة الذهاب إلى العمل على الإطلاق، أو التفكير بشكل إيجابي ومحاولة تحقيق أقصى استفادة منه، أو سخافة الحقائق اليومية في حياتنا المهنية.
وعلى وجه الخصوص، رأى الموسيقيون في الثمانينيات، وهو العقد الذي اشتهر بالكسب غير المشروع والمال السهل، عندما كانت النساء يدخلن سوق العمل بمعدل سريع، الجمال في الكتابة عن الوظائف. يمكن لجيل الطفرة السكانية الذين يكدحون خلال ذلك العقد أن يرتبطوا بشكل خاص بهذه الأغاني، التي كانوا سيسمعونها بتناوب كثيف في ذلك الوقت – وعلى محطات موسيقى الروك الكلاسيكية منذ ذلك الحين. لقد اخترنا ستة نغمات تتعامل مباشرة مع الوظائف، أو الإحباطات في مكان العمل، أو حقائق كسب العيش، ولاقت صدى لدى المستمعين الذين كانوا يحاولون كسب راتب في الثمانينيات.
المال مقابل لا شيء – مضيق يائس
حققت أغنية Dire Straits عام 1985 بعنوان “Money for Nothing” رقم 1 على قائمة Billboard Hot 100، وحصلت على ثلاثة ترشيحات لجائزة جرامي وفوز واحد، بالإضافة إلى أنها تحتوي على فيديو مميز حصل على شرف كونه أول مقطع يتم عرضه على قناة MTV عندما تم إطلاقه في أوروبا بعد عامين.
قال فرونت مان مارك نوبفلر لصحيفة الغارديان إنه كان مصدر إلهام لكتابة الأغنية عندما كان في متجر للأجهزة في مدينة نيويورك: “تم ضبط جميع أجهزة التلفاز على قناة MTV وسمعت هذا الرجل يتحدث عن نجوم الروك على الشاشات. كان لديه جمهور واحد – المبتدئ في المتجر – وكانت بعض خطوطه جيدة جدًا لدرجة يصعب تصديقها “. وفقًا لكنوبفلر، كان عليه أن يتخلص من المزاح في أسرع وقت ممكن. “كانت الأجراس تدق في رأسي، ولكن لم يكن معي قلم، لذلك استعرت واحدًا، وحصلت على قطعة من الورق، وجلست بالفعل في منطقة العرض في نافذة المتجر وبدأت في كتابة السطور لـ “المال مقابل لا شيء” كما قالها.”
بالطبع، معظم الأشخاص الذين يستمعون إلى هذه النغمة الكلاسيكية سوف يرتبطون أكثر بالعامل من ذوي الياقات الزرقاء الذي ألهمها أكثر من نجم الروك الذي صاغها وغناها، لكنها رائعة لدرجة أنك لا تتوقف حقًا عن التفكير في ذلك.
هوس الاثنين – الأساور
من منا لا يستطيع البقاء مستيقظًا لوقت متأخر جدًا في ليلة الأحد لأنك تقضي وقتًا ممتعًا ثم تندم عليه في صباح اليوم التالي عندما تضربك حقيقة أسبوع طويل من العمل؟ هذا هو الأساس وراء أغنية “Manic Monday” لفرقة Bangles عام 1985، والتي لاقت صدى لدى عدد كافٍ من الأشخاص لتصل إلى المرتبة الثانية في قائمة Billboard Hot 100.
ربما لا تدركون أن الأغنية كتبها برنس، وهو الذي عرض على المجموعة لحنًا من تأليفه بعد أن أصبح معجبًا بإحدى أغنياتهم المنفردة السابقة. أخبرت سوزانا هوفس نادي AV حول كيفية لقاء المجموعة بنجم الروك: “لقد أحب حقًا أغنية Hero Takes a Fall، وكان يأتي إلى عروضنا ويقفز على خشبة المسرح ويؤدي هذه المعزوفات المنفردة الرائعة على الجيتار. وقد أدى ذلك إلى إعطائنا أغنية Manic Monday”.
أحببت المجموعة الأغنية على الفور واعتقدت أنها مناسبة جدًا من الناحية الموسيقية، لكن هوفس يتذكر بشكل خاص دهشته من أن كلمات برينس استحوذت على هذا الشعور المحموم تمامًا، وحاولت فقط تجاوزه، شعور صباح الاثنين. على الرغم من كونه نجم موسيقى الروك لفترة طويلة في تلك المرحلة، إلا أنه تمكن من كتابة أغنية كانت مرتبطة بشكل لا يصدق بأولئك الذين يعملون في وظيفة عادية من الساعة 9 إلى 5.
العمل في عطلة نهاية الأسبوع – Loverboy
أصبحت بعض الأغاني جزءًا من العديد من لحظات الثقافة الشعبية الشهيرة مثل أغنية Loverboy عام 1981 بعنوان “Working for the Weekend”. على الرغم من أنها وصلت إلى رقم 29 فقط على قائمة Billboard Hot 100 عندما تم إصدارها، إلا أنه بعد عقود من الزمن، حظيت بتقدير أكبر بكثير، مما جعلها ضمن “أعظم 100 أغنية في الثمانينيات” على قناة VH1. لقد ظهرت بشكل مشهور في رسم “Saturday Night Live” “Chippendales Audition” مع باتريك سويزي وكريس فارلي، وتم استخدامها بشكل كبير كمسار على مونتاج التعدين المضحك في فيلم “Zoolander”.
أخبر عازف الجيتار الرئيسي بول دين Songfacts كيف حصل على الإلهام للنغمة: “لقد كان بعد ظهر يوم الأربعاء، بعد ظهر جميل، وأنا أسير في هذه المنطقة المكتظة بالسكان، وكانت مهجورة. كان الجميع في العمل. … لذلك أنا خارج على الشاطئ وأتساءل، “أين الجميع؟ حسنًا، أعتقد أنهم جميعًا ينتظرون عطلة نهاية الأسبوع.” “تم تغيير هذا الخط في النهاية إلى القصيدة الغنائية التي نعرفها ونحبها جميعًا، والباقي هو التاريخ.
حسنًا تقريبًا. لاقت الأغنية شهرة كبيرة لدى الشركات أيضًا، حيث ظهرت في العديد من الإعلانات. وفي عام 2015، طلب موقع البحث عن الوظائف بالفعل من عضو الفرقة مايك رينو أن يلعب دور البطولة في مكان يعيد فيه، بشكل ملائم، تفسير ما تعنيه الأغنية: “الأمر لا يتعلق فقط بعطلة نهاية الأسبوع. إنه أشبه بأن الجميع يستمتع حقًا بوقتهم في العمل، وعندما تأتي عطلة نهاية الأسبوع، فلا بأس بذلك أيضًا” (عبر Ultimate Classic Rock).
إنها تعمل بجد من أجل المال – دونا سمر
حققت أغنية دونا سمر لعام 1983 بعنوان “She Works Hard for the Money” رقم 3 على قائمة Billboard Hot 100. وحصلت على ترشيح لجائزة جرامي، وتم منح سمر شرف افتتاح حفل توزيع الجوائز بأداء اللحن الشعبي.
نشأت الأغنية بالفعل في حدث جرامي سابق. كان سمر يحضر حفلاً أقامه خوليو إغليسياس في مطعم فاخر، وهو مستوى من الروعة لا يمكن لمعظمنا أن يحلم به. عندما ذهبت سمر إلى الحمام، وجدت فجأة وجهًا لوجه مع شخص يعيش حياة أقرب بكثير إلى وظائف معظم الناس من حياة ملكة الديسكو: عاملة الحمام أونيتا جونسون. أثناء ظهورها في البرنامج التلفزيوني “أنت تكتب الأغاني” عام 1986، أوضحت سمر، “كانت هناك سيدة صغيرة تجلس هناك ورأسها مائل إلى الجانب، و… كانت نائمة… نظرت إليها، وكان قلبي يمتلئ بالتعاطف مع هذه السيدة، وقلت لنفسي: “يا إلهي، إنها تعمل بجد من أجل المال، وتحبس في هذه الغرفة الصغيرة النتنة طوال الليل” (عبر uDiscoverMusic).
شارك سمر في كتابة الأغنية في اليوم التالي. ولم تكن هذه هي المرة الأخيرة التي رأت فيها جونسون أيضًا. تظهر المرأة التي ألهمت النغمة على الغلاف الخلفي للألبوم مع سمر وهي ترتدي زي النادلة المتطابق. على الرغم من أن الموسيقي ربما كان يرتدي وظيفة حقيقية فقط، إلا أن كلماتها تظهر فهمًا للمشاعر التي تمر بها النساء العاملات العاديات في محاولة لتغطية نفقاتهن.
9 إلى 5 – دوللي بارتون
ربما لا توجد أغنية أكثر شهرة عن العمل في أي عقد من الزمن من أغنية “9 إلى 5” لدوللي بارتون عام 1980. الأغنية الرئيسية للفيلم الكلاسيكي الذي يحمل نفس الاسم، والتي لعبت دور البطولة فيها بارتون (في واحدة من أفضل ظهوراتها السينمائية والتلفزيونية) إلى جانب ليلي توملين وجين فوندا، لم تصل إلى المرتبة الأولى في قائمة Billboard Hot 100 فحسب، بل تلقت أيضًا ثلاثة ترشيحات لجائزة جرامي (فازت باثنين) وترشيح لجائزة الأوسكار لأفضل أغنية.
لا يزال الفيلم محبوبًا، على الرغم من أن التكنولوجيا والطريقة (لحسن الحظ) التي تُعامل بها النساء في المكتب أصبحت الآن قديمة بشكل مؤلم. كلمات الأغنية خالدة، مما ساعدها على البقاء نشيدًا للنساء العاملات بعد فترة طويلة من إصدارها. حتى أن بيتبول أخذ عينات منها لأغنيته “Powerful Women” لعام 2024.
ومع ذلك، في حين أن جيل طفرة المواليد ربما كانوا قادرين على الارتباط بالأغنية في الثمانينيات، فقد تغير مشهد العمل بشكل جذري في القرن الحادي والعشرين لدرجة أن بارتون أعادت تصور لحنها في Super Bowl لعام 2021 لشركة التجارة الإلكترونية Squarespace. يغير الإصدار الجديد القصيدة الغنائية الشهيرة إلى “5 إلى 9″، مما يسلط الضوء على أنه بالنسبة للعديد من جيل الألفية وجيل Z، لا ينتهي يوم العمل في الوقت التقليدي، وأنه عندما يعودون إلى المنزل من عملهم اليومي، فقد حان الوقت للعمل على صخبهم الجانبي لعدة ساعات أخرى.
العيش على الصلاة – بون جوفي
لم تصل أغنية “Livin’ on a Prophet” التي حققها Bon Jovi في عام 1986 إلى المركز الأول في قائمة Billboard Hot 100 في ذلك الوقت فحسب، بل وصلت منذ ذلك الحين إلى المركز الأول في “أعظم 100 أغنية في الثمانينيات” على قناة VH1، والمركز 457 في تحديث رولينج ستون لعام 2024 لأعظم 500 أغنية في كل العصور.
اللحن ليس بالضرورة هو الذي يتبادر إلى ذهنك على الفور عندما تفكر في الأغاني المتعلقة بالعمل، لأنه، على السطح، يبدو أشبه بأغنية حب لموسيقى الروك أند رول عن تومي وجينا. لكن الكلمات تقدم نظرة أكثر تفصيلاً لواقع الحياة العملية من أي أغنية أخرى في هذه القائمة. ويذكر النقابات والإضرابات ووظائف الخدمة، ويتأمل الحقائق المؤلمة عندما لا تغطي شيكات الرواتب النفقات، بما في ذلك الاضطرار إلى رهن الممتلكات الثمينة. إنها إحدى الأغاني من الثمانينات التي تثبت معنى الحياة.
في عام 2020، أوضح ديزموند تشايلد أنه على الرغم من أن الرجال الذين يكتبون اللحن معًا ربما كانوا نجوم موسيقى الروك بحلول تلك المرحلة، إلا أنهم كانوا يكتبون عما يعرفونه: “قصة تلك الأغنية نسجت من خلالها قصصنا الثلاث”، قال تشايلد في حلقة 2020 من البودكاست “Song Chronicles”. “جون بون جوفي – طفل من الطبقة العاملة، يحاول فعل الخير، كما تعلمون، باستخدام عرقوبه ذو الستة أوتار. وكانت تلك قصته. وريتشي (سامبورا) أيضًا.” وعلى الرغم من أن بون جوفي لم يعجبه كثيرًا في البداية، إلا أنه ثبت أنه كان مخطئًا عندما لاقى صدى لدى ملايين الأشخاص لعقود قادمة.