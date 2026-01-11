أغاني الثمانينات توضح معنى أن تكون شابًا وحرًا

الموسيقى من الثمانينيات محبوبة ليس فقط من قبل الأشخاص الذين يتذكرون الازدحام منذ ظهورهم الأولي على الراديو، ولكن أيضًا من قبل أولئك الذين فاتهمها في المرة الأولى بحكم أنهم لم يولدوا بعد (أو على الأقل أصغر من أن يمارسوا أي سيطرة على استريو السيارة). أي قائمة تشغيل من الثمانينيات تستحق العناء ستذكرك بما شعرت به عند سماع الأغاني أولاً، سواء اشتريت الكاسيت بنفسك – في المركز التجاري، وليس أقل – أو وجدتها في محطة موسيقى الروك الكلاسيكية. في الواقع، كان بإمكان فناني الثمانينيات الاستفادة من مشاعر الطاقة الشبابية ومتعة وجود حياتك أمامك مثل عدد قليل من العصور الموسيقية قبلها أو بعدها.
لا توجد أغاني حب هنا، على الرغم من أن الإعجاب وملاحظة شخص لطيف أمر مقبول، وكل ما ذكرناه اجتاز اختبار “هل سيغني أصدقاؤك معه في السيارة”. أربع من هذه الأغاني اشتهرت من قبل أشخاص كانوا صغارًا، تقريبًا، عندما خرجوا؛ أقرب شيء إلى الاستثناء هو تسجيل ما بعد الطلاق لفنانة شعرت بالحرية الشديدة (ولم تكن كبيرة في السن، كما كانت ستكون أول من يخبرك). لا يوجد شيء هنا يمثل قصة عميقة غامضة لرجل في متجر التسجيلات: الجميع يعرف هذه الأغاني، وكل من استمتع بوقته يحبها.
أيقظني قبل أن تذهب – إضرب!
“Wake Me Up Before You Go-Go” يعطي دورانًا مشرقًا ونطاطًا لـ FOMO. المغني (جورج مايكل، في الغالب) معجب به، ويبدو أن الأمور تسير على ما يرام! لكنه لم يتمكن من الخروج للرقص مع معجبته الليلة الماضية، وأراد أن يأتي معه. (تم تسمية الإعجاب في الأغنية باسم “سيدتي”، والجنس بالطبع سلس، ولكن … هيا. تستمر في الحديث عن Doris Day في نفس الأغنية.) التكرار الأولي لكلمة “Jitterbug”، وهي كلمة ممتعة للقول حتى لو لم تكن رقصة شعبية في ذروة Wham!، تحدد إيقاع الأغنية المنفرد go-go، yo-yo. إذا أيقظك شخص ما لتخرج للرقص، فهذه الأغنية هي الأغنية المثالية للتخلص من النوم والاستعداد للتجول في النادي.
Wham!، الفرقة البريطانية التعجبية التي شاهدت أولادًا لطيفين يؤدون أغاني لطيفة، لديها أيضًا قصة أصل لطيفة. جورجيوس “ليس بعد جورج مايكل” بانايوتو وأندرو “رجل آخر من وام!” التقى ريدجلي عندما كانا في سن المراهقة، وكلاهما من أبناء المهاجرين في مجتمع غرفة النوم خارج لندن. بعد فشل مشروع SKA، ظهر الثنائي على الساحة باسم Wham! في عام 1982، حققا أربع سنوات من النجاحات قبل أن يفكك الاثنان الفرقة، ويفترقان كأصدقاء للسماح لمشاهير مايكل الأكثر طموحًا (والأكثر جدية في العمل) بمواصلة صعوده المكافئ. واصل ريدجلي صنع الموسيقى وتحدث وكتب بحرارة عن زميله القديم في الفرقة قبل وبعد وفاة مايكل عام 2016.
الفتيات يريدون فقط الاستمتاع – سيندي لاوبر
لم تكن أغنية “Girls Just Want to Have Fun” هي التسجيل الأول لسيندي لوبر، لكن الأغنية كانت بلا شك بمثابة استراحة كبيرة لها. يغطي لحن الخشخاش سهل التصفير والجوقة الترنيمة العمود الفقري النسوي الدقيق في كلمات الأغاني: لاوبر لا تطيع والديها دون قصد، ولا تسمح للرجل أن يدير حياتها. مثل العديد من نساء الثمانينات، لديها وظيفة – وبما أنها تمتلك مالها الخاص وجدول أعمالها الخاص، فهي حرة في فعل ما تريد بعد العمل. وهو الاستمتاع طوال الليل! لكن تفاني لاوبر في المرح لا يعني أنه ليس عليك أن تأخذها على محمل الجد.
تكتسب مصداقية الأغنية ثقلًا إضافيًا من حقيقة أن لاوبر رائعة بشكل مؤكد: من الذي لا يريد قضاء وقت ممتع معها؟ لقد تركت المدرسة الثانوية، وشقت طريقها إلى النجومية الموسيقية، وفي عام 2013 أصبحت أول امرأة منفردة تفوز بجائزة توني لأفضل موسيقى أصلية عن أغنية “Kinky Boots”. وكان شعرها دائما لا يصدق. حتى الآن بعد أن وصلت إلى المرحلة المهنية “تأييد أدوية المشاهير” مع مواقعها لعقار الصدفية، لا تزال لاوبر واحدة من أعظم وأروع السيدات في التاريخ.
أريد أن أرقص مع شخص ما – ويتني هيوستن
في فيديو “أريد أن أرقص مع شخص ما”، تبدو ويتني هيوستن جميلة وشابة – كما كانت بالطبع – لكنها تبدو أيضًا كفتاة من الثمانينيات، بشعرها المجعد، ومكياجها ملون ومرح، وترتدي الأقراط البلاستيكية الضخمة المطلوبة. تتناسب أغنية “أريد أن أرقص مع شخص ما” مع مظهر هيوستن المفعم بالحيوية، حتى لو كانت الكلمات حزينة بعض الشيء. تريد هيوستن الرومانسية والإثارة، سواء “رقصة المغازلة” أو التباهي على حلبة الرقص مع رجل وسيم. إذا كانت تشعر بالوحدة قليلاً الآن، فهي ذكية بما فيه الكفاية (وصغيرة بما يكفي) لتعرف أن ذلك لن يدوم: هناك الكثير من الرجال المهتمين بهيوستن الشابة بقدر ما تهتم بهم، وحلبة الرقص هي المكان الذي سيجدون فيه بعضهم البعض.
من السهل أن تتذكر هيوستن من خلال شخصيتها الساحرة في حياتها المهنية اللاحقة. ولكن قبل أن تصبح نجمة سينمائية، وقبل أن تصبح ويتني هيوستن التي يتذكرها معظم الناس، كانت مؤدية جديدة ومثيرة بصوت كريستالي وطاقة شبابية لبيعها حتى المقاعد الرخيصة. “أريد أن أرقص مع شخص ما” يجسد شباب النجم وعصره بشكل لا مثيل له.
أنا متحمس جدًا – الأخوات المؤشر
تحب أمريكا ثلاث أو أربع نساء يغنين بانسجام، وموسيقى شعبية تشمل طيور المغردة في زمن الحرب مثل الأخوات أندروز، بالإضافة إلى انفجار مجموعات الفتيات في الستينيات. The Pointer Sisters، وهي مجموعة مكونة من اثنتين إلى أربع أخوات حقيقيات (حسب السنة) من كاليفورنيا، جلبت هذا التقليد إلى الثمانينيات. من الواضح أن “أنا متحمس جدًا” هو مسار ديسكو، لكنه ليس مجرد مسار ديسكو. تتراكب طاقة الديسكو على البساطة الكلاسيكية لفرقة الفتيات المتمثلة في “هؤلاء النساء يغنين جيدًا معًا”، كل ذلك في حين أن الكلمات الجذابة وقابلية الرقص للموسيقى تعني أنه بحلول نهاية الأغنية، يكون الجميع متحمسين مثل الأخوات أنفسهن.
مقطع فيديو مثير ولكن أنيق للمغنين وهم يستعدون ويضعون الماكياج ويأخذون حمامات الفقاعات قبل التوجه إلى النادي لأداء ما يزيد من حيوية اللحن وجاذبيته. استمرت الأغنية لفترة كافية لإثارة حماسة الأجيال الجديدة، سواء للمستمعين أو للفنانين. ابنة وحفيدة Pointer Sister Ruth الأصلية تؤدي الآن عروضها مع المجموعة.
أنا خارج – ديانا روس
يبدو الأمر وكأنه حلم محموم، لكنه ألهم أغنية “I’m Coming Out”، وهي واحدة من أكثر أناشيد المثليين ديمومة في كل الموسيقى الشعبية: حشد من النساء المتحولات و/أو ملكات السحب جميعهن يرتدين زي ديانا روس. شهد كاتب الأغاني نايل رودجرز هذا روسينغ، هذا Rossmageddon، والمشهد، جنبًا إلى جنب مع العبارة غير الشائعة “الخروج”، التي ألهمته. كانت روس نفسها تخرج من فصل سيء في حياتها، مع طلاقها وبعض المشاريع التافهة خلفها، وكانت طاقة الأغنية مطابقة لما أرادته: إحياء حياتها المهنية وطاقتها الخاصة.
إذا لم تكن روس تعلم في البداية أن كلمة “الخروج” تعني شيئًا آخر، فمن المؤكد أنها احتضنت هذا المعنى أيضًا، حيث احتضنت وشجعت معجبيها المثليين، من بين رسائل الحب الأخرى، من خلال عروض النشيد الوطني التي لا نهاية لها. ركبت روس الأغنية، التي قامت بتحديث صوتها للعقد القادم مع السماح لها بالصوت مثل ديانا روس، والعودة إلى دائرة الضوء التي كانت دائمًا موطنها الطبيعي. هناك أشياء قليلة أكثر تحررًا من الخروج – من الخزانة، أو من العلاقات السيئة، أو من الركود الوظيفي – وقد انضم الكثير من الأشخاص المغايرين إلى أصدقائهم المثليين في السماح لترنيمة روس للتحرر الشخصي بتحريرهم.