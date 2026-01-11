أغاني الثمانينات توضح معنى أن تكون شابًا وحرًا

الموسيقى من الثمانينيات محبوبة ليس فقط من قبل الأشخاص الذين يتذكرون الازدحام منذ ظهورهم الأولي على الراديو، ولكن أيضًا من قبل أولئك الذين فاتهمها في المرة الأولى بحكم أنهم لم يولدوا بعد (أو على الأقل أصغر من أن يمارسوا أي سيطرة على استريو السيارة). أي قائمة تشغيل من الثمانينيات تستحق العناء ستذكرك بما شعرت به عند سماع الأغاني أولاً، سواء اشتريت الكاسيت بنفسك – في المركز التجاري، وليس أقل – أو وجدتها في محطة موسيقى الروك الكلاسيكية. في الواقع، كان بإمكان فناني الثمانينيات الاستفادة من مشاعر الطاقة الشبابية ومتعة وجود حياتك أمامك مثل عدد قليل من العصور الموسيقية قبلها أو بعدها.

لا توجد أغاني حب هنا، على الرغم من أن الإعجاب وملاحظة شخص لطيف أمر مقبول، وكل ما ذكرناه اجتاز اختبار “هل سيغني أصدقاؤك معه في السيارة”. أربع من هذه الأغاني اشتهرت من قبل أشخاص كانوا صغارًا، تقريبًا، عندما خرجوا؛ أقرب شيء إلى الاستثناء هو تسجيل ما بعد الطلاق لفنانة شعرت بالحرية الشديدة (ولم تكن كبيرة في السن، كما كانت ستكون أول من يخبرك). لا يوجد شيء هنا يمثل قصة عميقة غامضة لرجل في متجر التسجيلات: الجميع يعرف هذه الأغاني، وكل من استمتع بوقته يحبها.