أغاني الثمانينات عندما تتمنى أن تتمكن من العودة بالزمن إلى المدرسة الثانوية

اه الثمانينات. بالنسبة للبعض منا، كان هذا عصرًا نسي فيه الذوق، حيث كان المترفون موجودين وخرج الهيبيون، وبحلول نهاية العقد، اختفت موسيقى الروك، بدلاً من أن تحدث ضجة كبيرة. اعتمدت تجربة المدرسة الثانوية للأطفال خلال الثمانينيات إلى حد كبير على المكان الذي تعيش فيه. يتذكر الكثيرون أنها كانت مكانًا للمجموعات التي نادرًا ما تتقاطع مع الآخرين، في حين أن المناطق المخصصة للتدخين في أرض المدرسة لم تكن واردة في القرن الحادي والعشرين، وكان الجميع – بما في ذلك المعلمين – لديهم شعر طويل.
من الناحية الموسيقية، كانت بمثابة بوتقة تنصهر فيها الإبداعات. لقد أدت فترة الثمانينيات إلى ظهور بعض من أكبر النجوم في العالم الذين ما زالوا يجتذبون الحشود بعد عقود (مرحبًا بمادونا). كان هناك أيضًا العديد من موسيقيي الثمانينيات الذين غابوا عن أذهاننا تمامًا، لكننا أحببنا أغانيهم في ذلك الوقت. عندما كنا مراهقين، استمعنا إلى موسيقى البوب الأكثر جبنًا، وموسيقى R&B السلسة، والروك الأنثيمي، والعديد من الأغاني التي أحببناها ظلت معنا عندما كبرنا.
ولكن عندما نسمع مفضلاتنا، لبضع لحظات، فإننا نعود إلى وقت لم نكن فيه مثقلين بمسؤوليات الكبار. سواء في رقص المدرسة الثانوية أو في قدسية غرف نومنا، كانت أغاني الثمانينات هذه فرصة لغناء رئتينا أو تبختر أشياءنا. لا يمكنك تحديد سعر لهذا الشعور، آنذاك أو الآن.
هيا بنا نصاب بالجنون – الأمير
ربما يمكنك إحصاء عدد أطفال المدارس الثانوية الذين فعلوا ما قاله لهم آباؤهم أو معلموهم أو غيرهم من البالغين المسؤولين على أصابع يد واحدة. ولكن عندما بدأ النجم الغامض برنس الحديث؟ يا رجل، لقد استمعنا جميعًا، حتى لو لم نفهم تمامًا ما كان يتحدث عنه. “Let’s Go Crazy”، الأغنية الأولى في الألبوم الشهير “Purple Rain”، كانت ملفتة للنظر مع سطورها الافتتاحية: “عزيزي العزيز / لقد اجتمعنا هنا اليوم / لنتجاوز هذا الشيء الذي يسمى الحياة.”
حتى طلاب المدارس الثانوية الأكثر مللًا ومزاجيًا لا يمكن أن يفشلوا في أن يكونوا مفتونين، وبمجرد أن بدأت دقات الطبل، انطلقنا إلى السباقات. يمكنك أن تحاول الوقوف ساكنًا إذا أردت ذلك، ولكن حتى الآن، من المستحيل تجاهل إيقاع برينس المُعدي الذي لا يمكن كبته. أضف إلى ذلك تشجيعه اللطيف لنا جميعًا على “الجنون” و”الجنون”، ومن السهل أن نرى سبب سعادتنا باتباع هذه التعليمات.
بالطبع، مع تقدمنا في السن، أدركنا أن برينس لم يكن يتحدث فقط عن القفز على الأثاث، فنوعه من “الجنون” ربما كان مخصصًا للبالغين فقط. واليوم، لا يزال بوسعنا أن نتذكر الرقص الأحمق على أنغام أغنية “Let’s Go Crazy”، مستمتعين ببراءة الثمانينيات من كل ذلك. ثم يبدأ عزف برينس المنفرد على الجيتار، وفجأة لم يعد الأمر سيئًا للغاية أن تكون بالغًا.
العيش على الصلاة – بون جوفي
كان إصدار ألبوم Bon Jovi “Slippery When Wet” في عام 1986 بمثابة حدث زلزالي في موسيقى الثمانينيات، وبينما كان موطنًا للعديد من الأغاني الوحوش، يمكن القول إن “Livin’ on a Prophet” كان بمثابة Godzilla. إذا لم تفهمك نغمة الجهير الافتتاحية (لقد فعلت ذلك)، أو حكاية الطبقة العاملة الجريئة عن الرومانسية ضد الصعاب (ليس كثيرًا، على الأقل حتى نكبر)، فإن نحيب الكورس الذي يخرق القناة الهضمية (نعم نعم) فعل ذلك بالتأكيد.
كان طلاب المدارس الثانوية منغمسين في قصة تومي وجينا، وتم إطلاق أغنية “Livin ‘on a Pray” من كل جهاز استريو للسيارة في ساحة انتظار السيارات، صباحًا وظهرًا ومساءً. إذا لم تكن تمتلك شريط Bon Jovi واحد على الأقل، فمن أنت؟ بالطبع، تسابقت الأغنية إلى قمة قوائم بيلبورد في عام 1987، وأصبحت تقريبًا جزءًا من الحمض النووي لطلاب المدارس الثانوية في الثمانينيات.
قد يكون لدى جون بون جوفي وزملائه في الفرقة شعر أقل ضخامة مما كان عليه في ذروة الثمانينيات، ومثلنا، هناك المزيد من الخصلات البيضاء والرمادية، لكن قوة “Livin ‘on a Prophet” لم تتضاءل ولو قليلاً. في غضون ثوانٍ من سماع نبض الجيتار العميق وافتتاحية “oo-wa-oo-wa-oo-wa”، نكون مستعدين ومستعدين لتقديم تلك الجوقة المذهلة بكل شغف منذ عقود مضت.
مثل العذراء – مادونا
ظهرت مادونا لأول مرة في قائمة Billboard Hot 100 في عام 1983 مع الأغنية المرحة “Holiday”. لقد كانت موسيقى بوب رائعة وأعطت مظهرًا رياضيًا للفيديو، ولكن بعد ما يزيد قليلاً عن عام، سجلت أول أغنية لها بأغنية “Like a Virgin”، وهي أغنية جعلت الملايين من الآباء يمسكون بلآلئهم، والملايين من طلاب المدارس الثانوية الذين يريدون إقرانهم بقميص قصير، وبلوزة من الدانتيل للجدة، وطماق ضيقة.
صوت مادونا البريء يقطع قلقنا في سن المراهقة مثل السكين ويضع في الكلمات ما لم يحلم أي طالب في المدرسة الثانوية أن يقوله بصوت عالٍ: “مثل عذراء، مرحبًا / لمست لأول مرة / مثل عذراء / مع نبض قلبك بجوار قلبي.” في حين أن بعض الكلمات قد تجعلنا نتوقف في القرن الحادي والعشرين، إلا أنه مع كل ذوبان “ما كان خائفًا وباردًا”، بالنسبة لفتيات المدارس الثانوية في الثمانينيات على وجه الخصوص، فقد كان ذلك بمثابة التمكين.
على الرغم من أن أغنية مادونا “Like a Virgin” لم تكن مثيرة للجدل مثل أغنية “Like apray” التي حققتها لاحقًا، إلا أنها حققت آفاقًا جديدة. لقد منحتنا الإذن بالمغازلة والإثارة في وقت لم تكن فيه الطبيعة الأم تساعد في الأمور حقًا. الغناء معها يعني أيضًا أن الكلمة “V” لم تعد من المحرمات – على الأقل بين أصدقائنا في المدرسة الثانوية. مع مرور السنين، وحتى بعد رؤية مادونا وهي تتعامل مع أعلى مستوياتها وأدنى مستوياتها المهنية، وتعيد اكتشاف نفسها مرارًا وتكرارًا، فإن أغنية “Like a Virgin” هي العودة المثالية إلى الوقت الذي شعرنا فيه كما لو كان بإمكاننا اتخاذ كل القرارات.
لا تنساني – العقول البسيطة
هل كانت لديك أغنية مدرسية عندما كنت في المدرسة الثانوية؟ لقد فعل ذلك العديد من الأشخاص على وسائل التواصل الاجتماعي، وكان أحد أكثر الأغاني شهرة هو أغنية Simple Minds لعام 1985 “Don’t You Forget About Me”. كان إيقاع الطبل النابض واللحن المركب مليئًا بالخطافات، لكن الكلمات كانت عبارة عن مونولوج داخلي لكل طالب في المدرسة الثانوية مع إعجاب غير متبادل: “هل ستتعرف علي؟ / اتصل باسمي أو قم بالسير بجانبي.”
بالطبع، لم تكن الأغنية فقط هي التي استحوذت على خيالنا. كانت أغنية “Don’t You Forget About Me” جزءًا أساسيًا من الموسيقى التصويرية لفيلم “The Breakfast Club” للمخرج جون هيوز، والذي استغل مأساة كونك طالبًا في المدرسة الثانوية في الثمانينيات. سواء كنت تعرفت على الدماغ، أو الرياضي، أو السلة، أو الأميرة، أو المجرم، فقد عززت الأغنية رسالة الفيلم بأن كل هذا سيصبح يومًا ما ذكرى.
عندما ننظر إلى أيام الدراسة الثانوية (البعض منا لديه ولع حقيقي، والبعض الآخر ربما ليس كثيرًا)، يأخذ “لا تنساني” شكلاً جديدًا. على عكس أغاني المدارس الثانوية الناجحة في السبعينات والتي تجعلنا نشعر بالإحباط، فهو بمثابة تذكير للنظر إلى المدى الذي وصلنا إليه. يمكننا أن نتذكر طلاب المدارس الثانوية الذين كنا جميعًا في السابق، ومثل جود نيلسون، نرفع قبضة القفاز تحية لهم عندما تقرع الطبلة المدوية بقوة.