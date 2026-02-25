أغاني الثمانينات عندما تتمنى أن تتمكن من العودة بالزمن إلى المدرسة الثانوية

اه الثمانينات. بالنسبة للبعض منا، كان هذا عصرًا نسي فيه الذوق، حيث كان المترفون موجودين وخرج الهيبيون، وبحلول نهاية العقد، اختفت موسيقى الروك، بدلاً من أن تحدث ضجة كبيرة. اعتمدت تجربة المدرسة الثانوية للأطفال خلال الثمانينيات إلى حد كبير على المكان الذي تعيش فيه. يتذكر الكثيرون أنها كانت مكانًا للمجموعات التي نادرًا ما تتقاطع مع الآخرين، في حين أن المناطق المخصصة للتدخين في أرض المدرسة لم تكن واردة في القرن الحادي والعشرين، وكان الجميع – بما في ذلك المعلمين – لديهم شعر طويل.

من الناحية الموسيقية، كانت بمثابة بوتقة تنصهر فيها الإبداعات. لقد أدت فترة الثمانينيات إلى ظهور بعض من أكبر النجوم في العالم الذين ما زالوا يجتذبون الحشود بعد عقود (مرحبًا بمادونا). كان هناك أيضًا العديد من موسيقيي الثمانينيات الذين غابوا عن أذهاننا تمامًا، لكننا أحببنا أغانيهم في ذلك الوقت. عندما كنا مراهقين، استمعنا إلى موسيقى البوب ​​الأكثر جبنًا، وموسيقى R&B السلسة، والروك الأنثيمي، والعديد من الأغاني التي أحببناها ظلت معنا عندما كبرنا.

ولكن عندما نسمع مفضلاتنا، لبضع لحظات، فإننا نعود إلى وقت لم نكن فيه مثقلين بمسؤوليات الكبار. سواء في رقص المدرسة الثانوية أو في قدسية غرف نومنا، كانت أغاني الثمانينات هذه فرصة لغناء رئتينا أو تبختر أشياءنا. لا يمكنك تحديد سعر لهذا الشعور، آنذاك أو الآن.