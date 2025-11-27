أغاني الثمانينات مع أعنف القصص الدرامية

بعض الأغاني تأتي من أماكن عميقة وشخصية وطائفية، وبعضها نتيجة صنعة قوية وعسكرية، وبعضها مجرد أدوات غير رسمية. استغرق بعضها سنوات لكتابتها، مثل ملحمة “Bohemian Rhapsody” التي دامت ست سنوات والتي خلقت أعظم تأليف للملكة “Bohemian Rhapsody”. آخرون، مثل “الابن المحظوظ” من تأليف كريدنس كليرووتر ريفايفال (مع جون فوجيرتي ككاتب)، استغرق كتابته 20 دقيقة فقط، بغض النظر عن كيفية تخميره خلال التيارات السياسية في ذلك الوقت. وفي بعض الأحيان، تكون الخلفية الدرامية للأغنية مثيرة للاهتمام مثل الأغنية نفسها، إن لم تكن أكثر من ذلك.

خذ على سبيل المثال “أغنية الحب” لعام 2007 لسارة باريلز. أصبح البيانو البسيط المصنوع من السكرين أكثر إثارة للاهتمام إلى حد كبير عندما تعلم أن المسار كان خاصًا بها، “f *** you،” كما نقلت عنها Glamour، لمكائد صناعة الموسيقى. ومن هنا جاءت الجوقة، “لن أكتب لك أغنية حب/ لأنك طلبتها، لأنك تحتاج واحدة.” 1991

يعد “Shiny Happy People” من REM مثالًا جيدًا آخر، حيث وصفها المغني مايكل ستيب بأنها “أغنية فاكهية حقًا، نوع من الأغاني الزاهية،” لكل The Quietus. إنها فاكهية بشكل مأساوي، لأنها تعتمد على ملصق Moaist الذي كتب عليه “أشخاص سعداء لامعون يمسكون بأيديهم”. وبالطبع، تم إصدار الأغنية بعد عامين من المظاهرات التي شهدتها ساحة تيانانمن في بكين عام 1989.

تأتي الأغاني من الثمانينيات أيضًا مجهزة بقصصها الدرامية الخاصة، وبعضها جامح بشكل مشروع ويعود إلى وقتها، مثل الحكاية البذيئة وراء أغنية Rocket Queen لـ Guns N ‘Roses. البعض الآخر يثير الدهشة ويكشف بالضبط ما يحدث خلف الكواليس قبل أن تصل الأغنية إلى الجمهور، كما في حالة “Total Eclipse of the Heart” و”Don’t Stop Believin”.