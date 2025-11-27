أغاني الثمانينات مع أعنف القصص الدرامية

بعض الأغاني تأتي من أماكن عميقة وشخصية وطائفية، وبعضها نتيجة صنعة قوية وعسكرية، وبعضها مجرد أدوات غير رسمية. استغرق بعضها سنوات لكتابتها، مثل ملحمة “Bohemian Rhapsody” التي دامت ست سنوات والتي خلقت أعظم تأليف للملكة “Bohemian Rhapsody”. آخرون، مثل “الابن المحظوظ” من تأليف كريدنس كليرووتر ريفايفال (مع جون فوجيرتي ككاتب)، استغرق كتابته 20 دقيقة فقط، بغض النظر عن كيفية تخميره خلال التيارات السياسية في ذلك الوقت. وفي بعض الأحيان، تكون الخلفية الدرامية للأغنية مثيرة للاهتمام مثل الأغنية نفسها، إن لم تكن أكثر من ذلك.
خذ على سبيل المثال “أغنية الحب” لعام 2007 لسارة باريلز. أصبح البيانو البسيط المصنوع من السكرين أكثر إثارة للاهتمام إلى حد كبير عندما تعلم أن المسار كان خاصًا بها، “f *** you،” كما نقلت عنها Glamour، لمكائد صناعة الموسيقى. ومن هنا جاءت الجوقة، “لن أكتب لك أغنية حب/ لأنك طلبتها، لأنك تحتاج واحدة.” 1991
يعد “Shiny Happy People” من REM مثالًا جيدًا آخر، حيث وصفها المغني مايكل ستيب بأنها “أغنية فاكهية حقًا، نوع من الأغاني الزاهية،” لكل The Quietus. إنها فاكهية بشكل مأساوي، لأنها تعتمد على ملصق Moaist الذي كتب عليه “أشخاص سعداء لامعون يمسكون بأيديهم”. وبالطبع، تم إصدار الأغنية بعد عامين من المظاهرات التي شهدتها ساحة تيانانمن في بكين عام 1989.
تأتي الأغاني من الثمانينيات أيضًا مجهزة بقصصها الدرامية الخاصة، وبعضها جامح بشكل مشروع ويعود إلى وقتها، مثل الحكاية البذيئة وراء أغنية Rocket Queen لـ Guns N ‘Roses. البعض الآخر يثير الدهشة ويكشف بالضبط ما يحدث خلف الكواليس قبل أن تصل الأغنية إلى الجمهور، كما في حالة “Total Eclipse of the Heart” و”Don’t Stop Believin”.
“رحلة لا تتوقف عن الإيمان” كان من المفترض أن تكون “غبية”
تفضل وقل “لا تتوقف عن الإيمان” وانظر ما إذا كان من الممكن عدم قولها كما يغنيها ستيف بيري من Journey. ومن ثم، للحصول على المزيد من متعة الكاريوكي، حاول أن تصل إلى النغمات العالية التي يضربها أثناء خط “Streetlight People”. نعم، ليست فقط أغنية “Don’t Stop Believin'” لعام 1981 هي أكبر أغنية لرحلة على مسافة ميل ريفي (أكثر من 2.6 مليار استماع على Spotify)، بل إنها أيضًا دروس متقدمة في كتابة الأغاني الضيقة والعاطفية والغناء الموهوب. من الطبيعي أن نفترض أن مثل هذه الأغنية استغرقت الكثير من الوقت لصياغتها، وصولاً إلى كل ملاحظة في كل مقطع يحكي رحلة فتاة البلدة الصغيرة، وفتى المدينة، والحالمين الآخرين المنغلقين على حياة غير محققة تحمل إمكانات لا توصف. لكن لا. لقد كان مكتوبا على عشرة سنتات.
في مقابلة مع ريك بيتو، المعروف أيضًا باسم “ذلك الرجل الذي يعرف حرفيًا الجميع في صناعة الموسيقى”، يصف عازف الجيتار Journey والوحيد المتبقي من الفرقة الأصلية، نيل شون، تلقيه مطالبة غير متوقعة دفعته إلى كتابة بنية الوتر الرئيسية لأغنية “Don’t Stop Believin”: “اعزف شيئًا غبيًا”. أثناء مناقشة حول مضخم صوت Roland، قال شون إنه تعامل مع الطلب وعبث بشيء مشابه جدًا لجزء الإيقاع المميز من أغنية “Takin ‘Care of Business” لباكمان تورنر أوفر درايف عام 1974. يبدو أن مجموعة من الفرقة ومنتجيها قد تقدموا بالطلب، لكن هذا غير واضح.
في النهاية، أصبح النموذج الأولي لأغنية شون هو التقدم البسيط والفعال I – V – vi – IV (Emaj-Bmaj-C#min-Amaj) من “لا تتوقف عن الإيمان” (معجبو “الجليسرين:” لبوش يستعدون لتفجير عقولهم). وهذا أمر جيد جدًا بالنسبة للأغنية التي وصلت إلى المركز الماسي المزدوج، حيث بيعت 20 مليونًا في عام 2024.
قامت Guns N ‘Roses Rocket Queen بأخذ عينات من الجنس الفعلي
اعتمادًا على مدى تحملك لوجه أكسل روز، أو ميلك إلى التفكير في الصور، أو الإحساس العام باللياقة الاجتماعية، قد تبدو هذه القصة الدرامية التالية مقيتة بعض الشيء. قد يعتقد البعض أننا إذا كنا نستشهد بـ Guns N ‘Roses في هذه المقالة، فسنتحدث عن كيفية استناد “Sweet Child O’ Mine” إلى تمرين بسيط على الجيتار لـ Slash. لكن لا، تلك الحكاية غير صحيحة. ومع ذلك، فإن ما ليس غير صحيح هو قصة أكثر فظاعة حول أصوات جنسية فعلية، أه… تم إدراجها في فيلم “Rocket Queen” عام 1987 من فيلم “Appetite for Destruction”.
كما روى رولينج ستون، فإن الأصوات الجنسية تأتي عبر أكسل روز والراقصة المثيرة أدريانا سميث البالغة من العمر 19 عامًا. كانت سميث صديقة عازف الدرامز في فرقة Guns N ‘Roses، ستيفن أدلر، ووافقت على جلسة الجنس/التسجيل لأنها أرادت الانتقام من Adler لخيانتها لها ولأنها “سأفعل أي شيء يطلب مني Axl أن أفعله… إنه ساحر للغاية.”
تقول سميث إن روز هاجمتها في منتصف المشهد لتزييفها أشياء، وشجعتها على “جعل الأمر حقيقيًا”. وتقول أيضًا إن الأمر برمته أفسدها لسنوات. في حين أنه ليس من الصعب جدًا تصديق أن مثل هذه الأحداث أعقبت Guns N ‘Roses في أعقابها الاحتفالي، إلا أن بعض وسائل الإعلام لا تزال تصف الحادث برمته بأنه “مزعوم”.
بدون الخوض في الكثير من التفاصيل، تحدث الأصوات الجنسية في منتصف الطريق تقريبًا خلال “Rocket Queen” خلال أغنية منفردة تصل إلى ذروتها، وليس من قبيل الصدفة. أما كلمات الأغنية فهي تحتوي على سطور معبرة مثل: “أنا ثنائي الجنس في هذه الجنة المحترقة / إذا قمت بتشغيلي في أي شيء، فمن الأفضل أن تثيرني الليلة”. في الواقع، أكسل. بالفعل.
تمت كتابة كتاب Bonnie Tyler’s Total Eclipse of the Heart لمسرحية موسيقية عن مصاصي الدماء
للحظة، حاول أن تنسى بوني تايلر وأي ذكريات مرتبطة بأغنيتها الناجحة عام 1983، “الكسوف الكلي للقلب”. ثم شاهد الفيديو الموسيقي، الذي تدور أحداثه في قصر مظلم يشبه الكاتدرائية ومليء بالرياح المتدفقة والصور القوطية، وكذلك لاعبي كرة القدم والنينجا، لسبب ما. استمع إلى الميلودراما الموسيقية الهائلة وتخيل أنها معدة لمسرحية موسيقية مثل “Phantom of the Opera” أو فيلم مثل “Rocky Horror Picture Show”. إنها مناسبة تمامًا لأن الأغنية كُتبت في الأصل لمسرحية موسيقية عن نوسفيراتو، مصاص الدماء من فيلم عام 1922 (وأخيرًا 2024) المستوحى من رواية برام ستوكر عام 1897، “دراكولا”.
في حال كنت تتساءل عن نسب الأغنية، فإن أغنية “Total Eclipse of the Heart” كتبها جيم ستاينمان. إنه الرجل الذي كتب “سأفعل أي شيء من أجل الحب (لكنني لن أفعل ذلك)”، و”اثنان من ثلاثة ليس سيئًا”، و”الجنة على ضوء لوحة القيادة” لـ Meat Loaf، و”كل شيء يعود إلي الآن” لسيلين ديون، و”الصمود من أجل البطل” لبوني تايلور. لذا، نعم، يتمتع ستاينمان بمهارة لا مثيل لها في كتابة موسيقى البوب المسرحية الرائعة التي تنتمي إلى المسرح. في الواقع، تعود جذور النسخة الأصلية من “Total Eclipse of the Heart” إلى عام 1969 عندما أصدر ستاينمان مقطوعته الموسيقية لموسيقى الروك “The Dream Engine”.
لقد تواصلت تايلر مع ستاينمان بعد أن شاهدت Meat Loaf وهي تؤدي أغانٍ من فيلم “Bat Out of Hell” الضخم عام 1977 لأنها أرادت العمل معه. رفض ستاينمان في الأصل، لكنه غير رأيه عندما سمع تايلر يغني. أما بالنسبة للأغنية نفسها، فقال شتاينمان إن الأمر كله يدور حول “قوة الظلام ومكان الحب في (الظلام)” (لكل صوت أعلى).
يستند فريق Metallica’s One إلى رواية حرب مروعة تعود إلى الثلاثينيات
إنها شهادة على قوة أغنية “One” من الألبوم الرابع لفريق Metallica، عام 1988 “… And Justice for All،” والتي لا تزال الأغنية تبدو مرعبة حتى اليوم. “واحد” هو غزوة مظلمة ومروعة لليأس والرعب الذي يعيشه أحد المحاربين القدامى الذين فقدوا ليس واحدًا، ولا اثنين، ولكن جميع أطرافه الأربعة بالإضافة إلى سمعه وبصره وكلامه – كل شيء. كما تقول كلمات الأغنية على واحدة من أقوى الجسور وأكثرها قوة ومدفع رشاش من أي أغنية معدنية على الإطلاق، “الظلام، يسجنني / كل ما أراه، الرعب المطلق / لا أستطيع العيش، لا أستطيع أن أموت / محاصر في نفسي، جسدي في زنزانتي.”
في حين أنه من الممكن الاستماع إلى أغنية “One” وعدم فهم موضوعها، إلا أن الفيديو بالأبيض والأسود للأغنية وأداء Metallica النهائي للأغنية عام 1989 في حفل جرامي (عندما خسروا بشكل مثير للجدل أمام Jethro Tull)، مع محاكاة المدافع وإطلاق النار، جعل من الصعب تجاهل كلمات الأغنية. ولحسن الحظ، لم يكن أحد في فريق Metallica يعرف أي شخص شخصيًا مر بهذه المحنة. بدلاً من ذلك، نشأت قصة الأغنية وخلفيتها الدرامية في رواية حرب عام 1939 بعنوان “Johnny Got His Gun” بقلم دالتون ترامبو. قرأ جيمس هيتفيلد، نجم فريق Metallica، الكتاب، الذي تم تحويله أيضًا إلى فيلم يحمل نفس الاسم عام 1971، وقام بنسخ قصته إلى تنسيق موسيقي بشكل أو بآخر.
كما تناول فريق ميتاليكا الحرب كموضوع في أغنية “For Whom the Bell Tolls” من رواية إرنست همنغواي التي تحمل الاسم نفسه، وهي من روايته “Ride the Lightning” الصادرة عام 1984، وأغنية “Disposable Heroes” من رواية “Master of Puppets” الصادرة عام 1986، والتي تحكي قصتها مباشرة في عنوانها. ولكن في النهاية، فإن القصة المرعبة حقًا ضمن الخلفية الدرامية لـ “One” تأتي من حروب الحياة الواقعية التي ألهمت إلهامها الأدبي في عام 1939.
قصة الطلاق الحقيقية لـ Phil Collin’s In the Air Tonight، وليست أسطورتها الحضرية
دعونا نقوم بتنقية الهواء الليلة (يا رب): إن حشوة الطبلة في أغنية “In the Air Tonight” لفيل كولين عام 1981 هي واحدة من أكثر الاستخدامات العاطفية والمتفجّرة والمثيرة للطبول للطبول في أغنية، إن لم تكن، على الإطلاق. إنها شهادة على مدى جودة صياغة الموسيقى حيث تستغرق اللحظة المميزة أكثر من ثلاث دقائق، لكن الأغنية تظل آسرة حتى ذلك الحين بدون أي شيء سوى الحد الأدنى من الآلات بالإضافة إلى صوت كولين. بالإضافة إلى ذلك، فإن الأمر برمته يتعلق بمشاهدة كولينز لجريمة قتل عندما كان طفلاً، وتوظيف محقق لتعقب القاتل كشخص بالغ، وإعطاء القاتل تذكرة لحضور حفلته الموسيقية حتى يتم القبض على الرجل أمام الجمهور بطريقة درامية وإدانية لأن هذا هو ما يدور حوله فيلم In the Air Tonight. قل ماذا، مرة أخرى؟
تم تداول هذه الحكاية لبعض الوقت وأصبحت أسطورة حضرية حقيقية، تعتمد على بضعة أسطر من “In the Air Tonight”، مثل، “حسنًا، إذا أخبرتني أنك تغرق / فلن أقدم لك المساعدة” و”حسنًا، لقد كنت هناك ورأيت ما فعلته / رأيته بعيني”. وهذه ليست قصة جديدة أيضًا. يقول إيمينيم في أغنية “ستان” في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين: “أنت تعرف أغنية فيل كولينز، “في هواء الليل” / عن ذلك الرجل الذي كان بإمكانه إنقاذ ذلك الرجل الآخر من الغرق”.
بحلول عام 2016، وضع كولينز الأمور في نصابها الصحيح في برنامج The Tonight Show بطولة جيمي فالون. وقال إن الأسطورة كاذبة. كان فيلم “In the Air Tonight” يدور حول الطلاق الذي كان يمر به عندما كتبه، وكان “غاضبًا” – هذا كل شيء.