أغاني الجوهرة المخفية التي ظهرت في ألبومات الثمانينات المتواضعة

من منظور موسيقي، كانت فترة الثمانينيات عقدًا من التغيير الهائل. أدى التقدم التكنولوجي إلى ظهور آلة النطق، التي أصبحت فجأة عنصرًا أساسيًا – حتى أن فان هالين قفز على متن القطار المركب لأغنية “Jump”. وفي الوقت نفسه، انقسمت الصخور إلى فروع مختلفة تتراوح من الشعر المعدني إلى الموجة الجديدة. عكست أفضل 40 محطة إذاعية هذا التطور الموسيقي الانتقائي، في حين وضع إطلاق قناة MTV تركيزًا جديدًا على مظهر الفنانين الموسيقيين، وليس فقط على كيفية ظهورهم. كانت موسيقى الهيب هوب، التي لا تزال في مهدها، تنمو بسرعة فائقة، وسرعان ما ترسخت في التيار الموسيقي السائد.

بالعودة إلى تلك الأيام الذهبية قبل البث، كان على المعجبين التوجه إلى متجر التسجيلات المحلي الخاص بهم لخفض أموالهم مقابل أسطوانة فينيل LP، أو 8 مسارات، أو كاسيت، أو قرص مضغوط (في النهاية)، غالبًا ما يعتمد على قوة الأغنية المنفردة التي كانت تحصد تشغيل الراديو. لكن هذه التجربة يمكن أن تكون بمثابة حماقة. في بعض الأحيان كان الألبوم مليئًا بمواد من الدرجة الأولى، وفي أحيان أخرى كانت الأغنية المنفردة هي الأغنية الوحيدة الجديرة بالاهتمام في كل شيء.

ولم تكن تلك ظاهرة فريدة في الثمانينات. كانت هناك بعض أغاني الجوهرة المخفية التي ظهرت في ألبومات السبعينيات المتواضعة، وكان الأمر نفسه ينطبق على العقود السابقة واللاحقة. عند النظر إلى الثمانينيات، فإن الأغاني الخمس التي اخترناها هي بلا شك أغاني بارزة – الأغاني التي ظلت متأصلة في الثقافة الشعبية، ولا يزال من الممكن التعرف عليها على الفور من نغماتها الأولى، على الرغم من ظهورها في ألبومات يمكن نسيانها.