أغاني الجوهرة المخفية التي ظهرت في ألبومات الثمانينات المتواضعة

من منظور موسيقي، كانت فترة الثمانينيات عقدًا من التغيير الهائل. أدى التقدم التكنولوجي إلى ظهور آلة النطق، التي أصبحت فجأة عنصرًا أساسيًا – حتى أن فان هالين قفز على متن القطار المركب لأغنية “Jump”. وفي الوقت نفسه، انقسمت الصخور إلى فروع مختلفة تتراوح من الشعر المعدني إلى الموجة الجديدة. عكست أفضل 40 محطة إذاعية هذا التطور الموسيقي الانتقائي، في حين وضع إطلاق قناة MTV تركيزًا جديدًا على مظهر الفنانين الموسيقيين، وليس فقط على كيفية ظهورهم. كانت موسيقى الهيب هوب، التي لا تزال في مهدها، تنمو بسرعة فائقة، وسرعان ما ترسخت في التيار الموسيقي السائد.
بالعودة إلى تلك الأيام الذهبية قبل البث، كان على المعجبين التوجه إلى متجر التسجيلات المحلي الخاص بهم لخفض أموالهم مقابل أسطوانة فينيل LP، أو 8 مسارات، أو كاسيت، أو قرص مضغوط (في النهاية)، غالبًا ما يعتمد على قوة الأغنية المنفردة التي كانت تحصد تشغيل الراديو. لكن هذه التجربة يمكن أن تكون بمثابة حماقة. في بعض الأحيان كان الألبوم مليئًا بمواد من الدرجة الأولى، وفي أحيان أخرى كانت الأغنية المنفردة هي الأغنية الوحيدة الجديرة بالاهتمام في كل شيء.
ولم تكن تلك ظاهرة فريدة في الثمانينات. كانت هناك بعض أغاني الجوهرة المخفية التي ظهرت في ألبومات السبعينيات المتواضعة، وكان الأمر نفسه ينطبق على العقود السابقة واللاحقة. عند النظر إلى الثمانينيات، فإن الأغاني الخمس التي اخترناها هي بلا شك أغاني بارزة – الأغاني التي ظلت متأصلة في الثقافة الشعبية، ولا يزال من الممكن التعرف عليها على الفور من نغماتها الأولى، على الرغم من ظهورها في ألبومات يمكن نسيانها.
منظمة الصحة العالمية – جبهة سماحة من الصعب
إذا نظرنا إلى الوراء في قصة الحياة الواقعية المأساوية لـ The Who، فمن الواضح أن وفاة عازف الدرامز كيث مون بعد وقت قصير من إصدار ألبوم عام 1978 “Who Are You” كان له أثره. متابعة الفرقة ، “Face Dances” (الأولى مع عازف الدرامز الجديد كيني جونز) ، تفاخرت ببعض الأغاني البارزة (“You Better You Bet” و “Another Tricky Day”) ولكنها لا تُنسى بشكل أساسي لأنها كانت لا تُنسى. كانت أغنية “It’s Hard” التي صدرت عام 1982 عبارة عن مجموعة لطيفة أخرى من الأغاني غير المميزة – باستثناء أغنية “Eminence Front”.
تبدأ الأغنية بقرع طبول إلكتروني بطيء قبل أن ينضم نمط مركب متكرر، مع ظهور نغمات غيتار مؤقتة. أخيرًا، عند علامة 35 ثانية تقريبًا، يصل قرع الطبول القوي لجونز، يليه لعق بيت تاونسند على الجيتار. وفجأة انكسر التوتر الموسيقي الذي كان قد نشأ، وتوقفت “جبهة السماحة” عن العمل. يجلس فرونت مان روجر دالتري في هذه الأغنية، حيث يتولى تاونسند غناء الرصاص. بعيدًا عن الخطاف الجذاب، تعد كلمات تاونسند تعليقًا لاذعًا على مادية الثمانينيات، حيث “تتدفق المشروبات” بينما “ينسى الناس أنهم يختبئون”، مما يشجع المستمعين على “تعالوا، والانضمام إلى الحفلة، وهم يرتدون ملابس للقتل”.
قال تاونسند لمجلة رولينج ستون: “أتردد في محاولة شرح ما يدور حوله الأمر. من الواضح أنه يدور حول عبثية العظمة التي تغذيها المخدرات، ولكن من الصعب أن أتذكر ما إذا كنت أشير بأصابع الاتهام إلى نفسي أو إلى تجار الكوكايين في ميامي بيتش”. وأضاف دالتري في إشارة إلى الألبوم بأكمله: “لقد كرهته”. “ما زلت أكره ذلك.”
الملكة – تحت ضغط الفضاء الساخن
الافتتاح بخط جهير لا يُنسى (تم رفعه بوقاحة بواسطة Vanilla Ice لأغنية “Ice Ice Baby”)، تعد أغنية “Under Pressure” واحدة من أكثر أغاني Queen الناجحة. بالتعاون مع ديفيد باوي، أمضت الأغنية 16 أسبوعًا في قائمة Billboard’s Hot 100، وبلغت ذروتها في المرتبة 29؛ ومع ذلك، في المملكة المتحدة، حققت أغنية “Under Pressure” المرتبة الأولى – وهي المرة الثانية التي تتصدر فيها الفرقة المخططات البريطانية بعد أن حققت هذا المكانة سابقًا مع أغنية “Bohemian Rhapsody”. ولماذا لا؟ مع مزج صوت Mercury المرتفع falsetto بسلاسة مع باريتون Bowie، أصبحت الأغنية جذابة بقدر ما هي – بفضل صوت John Deacon الذي لا يضاهى.
نظرًا لأن أغنية “Under Pressure” هي الأغنية رقم 11 في قائمة أفضل أغاني الفرقة في الولايات المتحدة، فمن السهل أن ننسى أنها كانت جزءًا من ألبوم “Hot Space” الشهير عالميًا. محاولة تجريبية لتحويل صوت الفرقة إلى اتجاه أكثر شبهاً بالديسكو، وموسيقى البوب الكهربائية، ومركب ثقيل، شهد ألبوم عام 1982 الفرقة وهي تطارد نجاح أغنية “Another One Bites the Dust” التي تعتمد على الجهير والصديقة للرقص، والتي صعدت إلى المرتبة الأولى قبل عامين.
في حين أن أغنية “Another One Bites the Dust” ربما تكون قد دفعت الفرقة في اتجاه مختلف، إلا أنها لم تنفر تمامًا الجمهور الأساسي للفرقة من محبي موسيقى الروك المراهقين؛ من ناحية أخرى، فعل فيلم “Hot Space” ذلك بالتأكيد. (إنه يتحدث كثيرًا عن أن مايكل جاكسون قد نسب الفضل إلى “Hot Space” باعتباره مصدر إلهام رئيسي للصوت الذي كان يسعى إليه من خلال ألبومه “Thriller”.) بعد عقود من الزمن، يتذكر المعجبون “Under Pressure” وليس الألبوم الذي تعرض لانتقادات شديدة من حيث أتى.
ديفيد باوي – بلو جان من الليلة
لقد استعصى النجاح التجاري السائد على ديفيد باوي حتى وضع مغني الروك الشبيه بالحرباء عقله في صنع الألبوم الأكثر ملائمة للراديو. وكانت النتيجة ألبوم Let’s Dance عام 1983 الذي بيع منه أكثر من 10 ملايين نسخة ليصبح ألبومه الأكثر نجاحاً. لسوء الحظ، فإن ألبومه الثاني “الليلة” عام 1984 كان بمثابة خيبة أمل كبيرة، ومن المفارقات أنه انتهى به الأمر إلى إنتاج واحدة من أفضل أغانيه: “بلو جان”.
كان هناك سبب لضيق بوي الإبداعي؛ لقد أبقاه نجاح “Let’s Dance” على الطريق لجولته الأكبر والأكثر نجاحًا حتى الآن. عندما طلبت شركة التسجيلات الخاصة به، EMI، ألبومًا آخر في أسرع وقت ممكن للاستفادة منه، لم يكن لديه سوى القليل في الخزان، وكتب أغنيتين جديدتين فقط – “Loving the Alien” و”Blue Jean” – بينما تم كتابة بقية الأغاني بواسطة آخرين.
على الرغم من ذلك، كان “Blue Jean” متميزًا عن بقية الألبوم الباهت الذي لا هدف له، لدرجة أنه انفجر في المخططات، مما جعله يحتل المرتبة الثامنة على Billboard Hot 100، حيث قضى 18 أسبوعًا مثيرًا للإعجاب. لم يضر أن بوي قد أنتج فيلمًا قصيرًا مدته 20 دقيقة بعنوان “Jazzin’ for Blue Jean”، والذي كان من بين أكثر مقاطع الفيديو الموسيقية طموحًا على الإطلاق. على الرغم من نجاح الأغنية، كان بوي نفسه رافضًا إلى حد ما لأغنية “بلو جان”. قال في مقابلة عام 1987 (عبر سجلات وحيد القرن): “إن فيلم Blue Jean هو قطعة من موسيقى الروك أند رول المتحيزة جنسيًا”. “إنها تتعلق بالتقاط الطيور. إنها ليست دماغية للغاية، تلك القطعة.”
بوب ديلان – فتاة براونزفيل من فيلم Knocked Out Loaded
خلال 60 عامًا من الموسيقى، سجل بوب ديلان 40 ألبومًا في الاستوديو. في حين أن العديد منها تعتبر روائع، فإن الكثير منها بالتأكيد ليس كذلك. من بين ألبومات ديلان الأسوأ تقييمًا هو ألبوم Knocked Out Loaded، وهو عبارة عن مجموعة غريبة من الأغلفة والأصول المنسية. ومع ذلك، فإنه مختبئ وسط كل الخبث – بما في ذلك غلاف أغنية “لقد قتلوه” لكريس كريستوفرسون، وأغنية “Under Your Spell” الفاترة (تعاون غير متوقع مع كارول باير ساجر، كاتبة أغاني البوب مثل “A Groovy Kind of Love”) – هو “Brownsville Girl”، وهو تأمل ملحمي مدته 11 دقيقة حول الحب الذي أصبح سيئًا، ومرور السنين، وعدم موثوقية الذاكرة.
إن أغنية “Brownsville Girl” المليئة بالعناصر السينمائية والروائية بعيدة كل البعد عن اللحن التقليدي لديلان. شارك في كتابتها الممثل والكاتب المسرحي سام شيبرد، تبدأ الكلمات بتذكر الراوي لـ “هذا الفيلم الذي شاهدته ذات مرة” بطولة جريجوري بيك. يتطور ذلك إلى قصة مترامية الأطراف ومتطورة لشخصيات متعددة ووجهات نظر متغيرة، حيث يعلن الراوي بحزن، “ذكراك تناديني مثل القطار المتدحرج.”
تم تصميم “Brownsville Girl” بشكل أقل شبهاً بأغنية من قصيدة غنائية، وهي إضافة غامضة وغير عادية إلى كتالوج ديلان، ولكن على الرغم من طولها الشديد، إلا أنها آسرة تمامًا حتى النهاية. قال شيبرد في مقابلة أجريت معه عام 2004 مع The Village Voice: “العمل مع ديلان ليس مثل العمل مع أي شخص آخر”. “بدأت كل هذه الشخصيات في الظهور في القصة. السفر، وزيارة هذه الشخصيات، وتعقب الناس.”
رولينج ستونز – ضربة واحدة للجسم من العمل القذر
لنكن صادقين: لم تكن الثمانينيات عقدًا عظيمًا بالنسبة لفرقة رولينج ستونز، بالتأكيد من منظور ألبومات الاستوديو الخاصة بالفرقة. بعد انتصار “Tattoo You” عام 1981، أصدرت فرقة The Stones ما يعتبر أسوأ ألبومين لها: “Undercover” عام 1983 و”Dirty Work” عام 1986.
تم تسجيل كلا الألبومين في ذروة القتال بين الفرقة الداخلية بين كيث ريتشاردز وميك جاغر، وكلاهما عبارة عن مزيج من الأفكار غير الناضجة، والمحاولات العبودية لملاءمة صوت ستونز مع الاتجاهات الموسيقية الحالية في ذلك الوقت، وعدد قليل من مسارات الريغي الإلزامية لريتشاردز سونغ. وبينما شكلت أغنية “Dirty Work” نقطة منخفضة بشكل خاص، أظهرت الأغنية المنفردة “One Hit to the Body” أن الفرقة لا تزال قادرة على التأرجح بقوة عندما يأتي وقت الدفع.
تفتح بعض عزف الجيتار الصوتي المسار، والذي ينضم إليه على الفور ريف ريتشاردز الكهربائي المقطوع. تصل طبول تشارلي واتس بعد ذلك، وهي مليئة بصوت الثمانينيات المميز الذي شاع بواسطة فيل كولينز في “In the Air Tonight” (والذي يؤرخ الآن على الفور أغنية من تلك الحقبة). ومع ذلك، فإن ما يجعل الأغنية مميزة حقًا هو العزف المنفرد على الجيتار، والذي لم يأتي من ريتشاردز ولا من زميله عازف الجيتار روني وود، بل من جيمي بيج، قائد فرقة ليد زيبلين. وفقًا لبيج، دعاه وود – وهو صديق قديم – لحضور جلسة، وانتهى به الأمر وهو يستلقي على تلك الجلسة المنفردة. وقال بيج لـ Uncut: “أرسل لي كيث كمية كبيرة من الشمبانيا بعد ذلك، وكان الأمر رياضيًا للغاية”.