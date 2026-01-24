أغاني الجوهرة المخفية التي ظهرت في ألبومات السبعينيات المتواضعة

على مدار تاريخ موسيقى الروك، أصبح من البديهي المحزن أنه حتى ألمع الفنانين يمكنهم إنتاج ألبوم سيئ. حقًا، لقد أطلق أمثال النجوم المحبوبين مثل بوب ديلان، وذا هو، وذا رولينج ستونز، وديفيد باوي، العنان للأشياء الكريهة. مع ذلك، من العدل أن نقول إن سجلات المسار الإجمالية الخاصة بهم لا تزال صامدة بشكل جيد.

الأسباب التي تجعل الأعمال العظيمة تنتج ألبومات رديئة يمكن أن تمتد إلى نطاق واسع. ربما يكون لدى الفنان bupkis عندما يتطلب الالتزام التعاقدي الإعفاء بحلول تاريخ معين. يمكن أن يؤدي ذلك (وأحيانًا ما يحدث) إلى قيام الفنان المذكور بتجميع مجموعة من مقتطفات الاستوديو من الجلسات السابقة والتي تم اعتبارها غير جيدة بما يكفي للوصول إلى ألبومات سابقة. في حالات أخرى، كان السبب هو الإرهاق الإبداعي البسيط أو أي مشكلة أخرى من شأنها أن تمنع ملهم الموسيقي من القيام بزيارة (مثل الجنس و/أو المخدرات و/أو موسيقى الروك أند رول).

في بعض الأحيان، رغم ذلك، تخفي هذه الألبومات دون المستوى كنزًا سريًا يسبح وسط كل تلك النغمات الصوتية. بالنسبة لأولئك الذين يجرؤون على الانغماس في هذه الموسيقى، فقد تتم مكافأتهم بأغنية وحيدة تستحق الاستماع إليها بالفعل. إنها موجودة بالفعل، إذا كنت تعرف أين تجدها، وهناك بالفعل بعض الألبومات الرهيبة التي تحتوي على أغنية واحدة رائعة فقط. مع أخذ ذلك في الاعتبار، استمر في القراءة لإلقاء نظرة على خمس أغاني جوهرة مخفية ظهرت في ألبومات السبعينيات المتواضعة.