أغاني الجوهرة المخفية التي ظهرت في ألبومات السبعينيات المتواضعة

على مدار تاريخ موسيقى الروك، أصبح من البديهي المحزن أنه حتى ألمع الفنانين يمكنهم إنتاج ألبوم سيئ. حقًا، لقد أطلق أمثال النجوم المحبوبين مثل بوب ديلان، وذا هو، وذا رولينج ستونز، وديفيد باوي، العنان للأشياء الكريهة. مع ذلك، من العدل أن نقول إن سجلات المسار الإجمالية الخاصة بهم لا تزال صامدة بشكل جيد.
الأسباب التي تجعل الأعمال العظيمة تنتج ألبومات رديئة يمكن أن تمتد إلى نطاق واسع. ربما يكون لدى الفنان bupkis عندما يتطلب الالتزام التعاقدي الإعفاء بحلول تاريخ معين. يمكن أن يؤدي ذلك (وأحيانًا ما يحدث) إلى قيام الفنان المذكور بتجميع مجموعة من مقتطفات الاستوديو من الجلسات السابقة والتي تم اعتبارها غير جيدة بما يكفي للوصول إلى ألبومات سابقة. في حالات أخرى، كان السبب هو الإرهاق الإبداعي البسيط أو أي مشكلة أخرى من شأنها أن تمنع ملهم الموسيقي من القيام بزيارة (مثل الجنس و/أو المخدرات و/أو موسيقى الروك أند رول).
في بعض الأحيان، رغم ذلك، تخفي هذه الألبومات دون المستوى كنزًا سريًا يسبح وسط كل تلك النغمات الصوتية. بالنسبة لأولئك الذين يجرؤون على الانغماس في هذه الموسيقى، فقد تتم مكافأتهم بأغنية وحيدة تستحق الاستماع إليها بالفعل. إنها موجودة بالفعل، إذا كنت تعرف أين تجدها، وهناك بالفعل بعض الألبومات الرهيبة التي تحتوي على أغنية واحدة رائعة فقط. مع أخذ ذلك في الاعتبار، استمر في القراءة لإلقاء نظرة على خمس أغاني جوهرة مخفية ظهرت في ألبومات السبعينيات المتواضعة.
The Kinks – الجميع نجم (Starmaker) من Soap Opera
حققت فرقة The Kinks الكثير من الإنجازات خلال مسيرتها المهنية التي امتدت لعقود عديدة، لكن ألبوم الفرقة عام 1975 “Soap Opera” ليس من بينها. يحكي الألبوم المفاهيمي الطموح، وهو من بنات أفكار المغني راي ديفيز، قصة نجم الروك ستارميكر. يتبادل حياته مع نورمان، وهو رجل عادي عادي، لتجربة الحياة الحقيقية حتى يكون لديه شيء يكتب عنه في أغانيه. ومن المثير للاهتمام أن المقطوعات الموسيقية في “Soap Opera” كانت مكتوبة في الأصل لمسرحية تلفزيونية لا تذكرها الكثير تسمى “Starmaker”، كتبها ديفيز (الذي يلعب دور البطولة أيضًا) وأنتجتها قناة Granada TV البريطانية في عام 1974.
من العدل أن نقول إن الأغاني، بمعزل عن الحوار والحبكة، لا تتماسك، وتنهار عند اختزالها إلى مجموعة مقطوعات موسيقية في ألبوم دون سياق المسرح الموسيقي. ومع ذلك، فإن الاستثناء الصارخ هو الأغنية الافتتاحية للألبوم، “Everybody’s a Star (Starmaker)”، والتي تقدم شخصية Davies’ Starmaker في التلفاز. موهوبًا بموسيقى الروك الجلام التي يغذيها التشويه من عازف الجيتار ديف ديفيز – والكمية المناسبة من جرس البقر – تبدأ الأغنية بضجة متفجرة على طراز T-Rex.
هل هذا هو أفضل شيء قام به The Kinks على الإطلاق؟ بالكاد. هل ينهار نوعًا ما في منتصف الطريق عندما يتسبب الساكسفون والغناء الأنثوي والعناصر الصوتية الأخرى في تشوش ما بدأ كموسيقى الروك الصلبة جدًا؟ أنت تراهن. ثم مرة أخرى، فإن العزف المنفرد على الجيتار المدخن بالقرب من النهاية يكاد يعوض كل هذا الفائض البائس، لذلك دعونا نسميها متساوية.
جون لينون – مدينة نيويورك من بعض الوقت في مدينة نيويورك
بعد مغادرة فرقة البيتلز، بدأ جون لينون مسيرته الفردية مع ألبومه الخام والقوي “John Lennon: Plastic Ono Band” والتحفة الفنية اللاحقة “Imagine”. ومع ذلك، فإن إصداره التالي، “Some Time in New York City”، اختبر صبر حتى أكثر المعجبين حماسًا. ألبوم مزدوج يشترك فيه لينون وزوجته يوكو أونو في الغناء، ويضم القرص الأول مقطوعات استوديو جديدة، بينما يحتوي الثاني على مجموعة من العروض الحية. ظهرت بعض هذه الأخيرة على مجموعة عملاقة تتألف من كيث مون، وجورج هاريسون، وبيلي بريستون، بينما ظهر آخرون في فرانك زابا وأمهات الاختراع، ولا يزال آخرون يجدون أن عائلة لينون مدعومة بفرقة تسمى ذاكرة الفيل (والتي، ومن المفارقات، لا أحد يتذكر).
ومع قيام زوجته أونو بدور المتعاون الكامل معه في هذه القضية، كان التوجه سياسيًا أكثر بكثير من كونه موسيقيًا. وكان من بين المواضيع إطلاق سراح الناشط المسجون جون سنكلير، والظروف داخل سجن ولاية أتيكا، والأكثر شهرة، أغنية أونو سونغ الروحية “المرأة هي N ***** في العالم”. الأغنية الوحيدة البارزة من بين كل هذه المخلفات هي “مدينة نيويورك”، وهي أغنية الروك على طراز تشاك بيري والتي هي في الأساس تكملة لأغنية البيتلز الكلاسيكية “The Ballad of John and Yoko” للينون. بشكل غنائي، يقدم للمستمعين ملخصًا صحفيًا لما كان يفعله منذ انتقاله إلى مانهاتن. أظهرت القصة والأغنية المقنعة أن لينون يمكنه أن يتألق مع أفضلهم عندما سنحت الفرصة.
السبت الأسود – لا تقل مت أبدًا! من لا تقل مت!
“لا تقل مت أبدًا!” كان آخر ألبوم لـ Black Sabbath يضم المغني Ozzy Osbourne قبل رحيله سيئ السمعة عن الفرقة المعدنية الرائدة التي شارك في تأسيسها (هذا هو السبب الحقيقي وراء مغادرته). الألبوم ليس رائعا. من ناحية الإنتاج، فإن الصوت عبارة عن حمأة موسيقية ثقيلة الصدى، بينما يشير اختيار أغنية الخليط إلى أن السبت لم يكن مربوطًا خلال هذه الفترة. ويتجلى ذلك من خلال الاستكشافات المؤسفة في موسيقى الجاز، بالإضافة إلى التضمين غير الضروري لقسم نحاسي، والقيثارات غير المشوهة (الرعب!)، والمركب الجبني.
الاستثناء هو مسار العنوان، وهو عبارة عن موسيقى الروك المباشرة المبنية على نغمة جيتار بسيطة ومتسخة ذات ثلاثة أوتار توني إيومي والتي تنفجر بالطاقة. غناء “لا تقل مت!” يتميز أوزبورن في Ozzy-est، مع علامته التجارية ذات المسار المزدوج التي تدعم الجوقة. في هذه الأثناء، يظل قسم الإيقاع لـ Geezer Butler على الجهير وBill Ward على الطبول في مكانه كوحدة ثقيلة قوية لدفع الأغنية مثل قطار الشحن.
نظرًا للظروف الصعبة التي أحاطت بتسجيل الألبوم، فإن ظهور أغنية واحدة جيدة يعد أمرًا معجزة. كان Ozzy MIA في معظم الأيام، مما أجبر Iommi على تجنيد مغني Savoy Brown السابق Dave Walker للمساعدة في كتابة المواد – فقط لأوزبورن، في تلك المناسبات النادرة عندما يتذكر الوصول إلى الاستوديو، لرفض غناء أي شيء كتبه Walker. قال إيومي لـ Loudwire عن الألبوم: “كان الوضع في حالة من الفوضى”. وأضاف لاحقًا: “أعتقد أنه كان هناك بعض الأشياء الجيدة هناك، ولكن من الصعب الحفاظ على قدمك عندما تشعر أن الأمور تنهار”.
إحياء Credence Clearwater – Sweet Hitch-Hiker من Mardi Gras
جزء من الحقيقة التي لا توصف عن Credence Clearwater Revival هو أن الفرقة انقسمت بعد وقت قصير من إصدار ألبوم “Mardi Gras” في عام 1972. وبعد فوات الأوان، يمكن الآن رؤية السجل على أنه كبسولة زمنية موسيقية للفرقة تتفكك عند اللحامات وسط صراع الغرور. كان عازف الجيتار توم فوجيرتي قد غادر بالفعل، تاركًا شقيقه (وكاتب الأغاني الرئيسي) جون فوجيرتي ليمسك الحصن مع عازف القيثارة ستو كوك وعازف الدرامز دوج كليفورد كقطعة ثلاثية. فوجيرتي الأخير، الذي كان مسؤولاً عن الغناء وكتابة سلسلة أغاني الفرقة، ساهم فقط بثلاث أغنيات في الألبوم – أما الباقي فكان إما أغلفة أو أغانٍ كتبها كوك وكليفورد.
لم يُظهر أي منهما أي موهبة في كتابة الأغاني، مما أدى إلى ألبوم ضعيف من مواد من الدرجة الثالثة بالكاد تبدو مثل Credence. إحدى النقاط المضيئة هي أغنية “Sweet Hitch-Hiker” لفوجيرتي، وهي موسيقى الروك المستنقعية التي كانت من نوع CCR بشكل لا لبس فيه – حتى لو كانت تبدو متطابقة مع معظم الأغاني الناجحة الأخرى للفرقة. وفي حديثه مع The Guardian بعد أكثر من 50 عامًا من إصدار الألبوم، أوضح فوجيرتي أن الآخرين شعروا بالغيرة من كل الاهتمام الموجه إليه، لذلك تحداهم لكتابة أغانيهم الخاصة لـ “Mardi Gras” – ولم يتوقع أبدًا أنهم سيفعلون ذلك بالفعل. وقال عن الألبوم الذي حقق هذا التوقع تمامًا: “لقد كان شيئًا كنت أؤجله أو أتراجع عنه، لأنني اعتقدت أنهم غير قادرين وهذا يعني الانتحار الوظيفي”.
بوب ديلان – كوين الإسكيمو (مايتي كوين) من بورتريه ذاتي
من خلال دراسة الحقيقة التي لا توصف عن بوب ديلان، فمن الواضح أنه كان في يوم من الأيام منبوذًا – ملك الموسيقى الشعبية – قبل أن يجعله تحوله اليساري إلى موسيقى الروك أسطورة. ومع ذلك، توقف كل شيء تمامًا مع إصدار ألبومه المزدوج “Self Portrait” عام 1970. كان النقاد مرعوبين عالميًا، على الرغم من أن جريل ماركوس من رولينج ستون لخص الأمر بشكل أفضل بمراجعته البليغة المكونة من أربع كلمات: “ما هذا؟”
يضم عددًا قليلًا من أعمال ديلان الأصلية (بما في ذلك أغنية “Wigwam” الغريبة والمثيرة للاهتمام ومربى الآلات نصف المخبوزة المسمى “Woogie Boogie”)، ومعظم الأغاني عبارة عن أغلفة. يتضمن الاختيار الغريب أمثال “Early Morning Rain” لجوردون لايتفوت، و”The Boxer” لبول سايمون، وحتى الأغنية الشعبية القديمة “Blue Moon”. يأتي وميض الكهرباء الوحيد مع أغنية “Quinn the Eskimo (The Mighty Quinn)،” وهي موسيقى الروك الفوضوية ذات الكلمات التي لا معنى لها والتي قد تكون مستوحاة أو لا تكون مستوحاة من رؤية أنتوني كوين وهو يصور الإسكيمو في فيلم.
تتمتع الأغنية بطاقة أكبر بكثير من أي شيء آخر في المجموعة – لأنها في الواقع تسجيل مباشر لديلان بدعم من The Band في مهرجان Isle of Wight لعام 1969، والتي تضم عازفًا منفردًا على الجيتار من Robbie Robertson. بحلول الوقت الذي صدر فيه الألبوم، لم يكن “كوين” جديدًا. المغني البريطاني مانفريد مان، بعد أن سمع نسخة مسجلة فيما سيُعرف باسم “أشرطة الطابق السفلي”، سجل نسخته الناجحة من “The Mighty Quinn” قبل عامين.