أغاني الحب التي تتصدر القائمة والتي يكرهها عشاق موسيقى الروك بالفعل

هيا يا عشاق موسيقى الروك: نحن نعلم أنك تحب بعض أغاني البوب. “سامة” لبريتني سبيرز؟ مجموع السجق. ربما بعض NSYNC المدرسة القديمة؟ حاول أن تنكر أنك صدمته مرة أخرى في اليوم. ماذا عن أغنية الحب الصغيرة لسيلين ديون؟ قف، قف – هذا جسر بعيد جدًا. قد يتسامح محبو موسيقى الروك مع بعض الأغاني غير الروك أو موسيقى البوب ​​أو يحبونها أو حتى يحبونها. آخرون، رغم ذلك؟ إنهم على قائمة الكراهية، وخاصة أغاني الحب.

بشكل عام، من المنطقي أن محبي موسيقى الروك يكرهون أغاني الحب التي تتعارض مع روح الروك الأساسية: الأصالة، والتمرد، والفردية، وما إلى ذلك. ومن بين تلك الصفات، تعد الأصالة أمرًا أساسيًا عندما يتعلق الأمر بنوع المشاعر المتدفقة التي يتم التعبير عنها عادةً في أغاني الحب. المشاعر القسرية أو شمالتز هي لعنة وجود موسيقى الروك، تمامًا مثل المقطوعات الموسيقية شديدة التهذيب أو التذمر أو المثيرة للشفقة. يجب أن تزعج الأنماط الموسيقية المزعجة أو العاطفية أو المزعجة آذان مستمعي موسيقى الروك أيضًا. هذا صحيح بشكل خاص إذا كان الفنان أو الفرقة تبدو وكأنها زي “روك” أو في الواقع، هي زي روك أثناء كتابة أغنية حب ليست من موسيقى الروك على الإطلاق. ستكون مثل هذه الأغاني على رأس قائمتنا لأنها ستزعج عشاق موسيقى الروك أكثر من غيرهم.

وبالطبع، نحن نستهدف فقط الأغاني التي وصلت إلى المرتبة الأولى في قوائم بيلبورد. في هذا الصدد، لدينا أغنية الروك الأكثر إزعاجًا وتشغيلًا على الإطلاق من تأليف فرقة الروك إيروسميث في السبعينيات، بالإضافة إلى أول نجاح كبير لـ أجنبي وحتى بعض الاختيارات الأقل وضوحًا مثل المقطوعات الموسيقية من إد شيران ومايكل بولتون وثنائي موسيقى الروك لليخوت كابتن وتينيل. فيما يلي خمس أغاني حب تتصدر القائمة والتي يكرهها عشاق موسيقى الروك بالفعل.