أغاني الحب التي تتصدر القائمة والتي يكرهها عشاق موسيقى الروك بالفعل

هيا يا عشاق موسيقى الروك: نحن نعلم أنك تحب بعض أغاني البوب. “سامة” لبريتني سبيرز؟ مجموع السجق. ربما بعض NSYNC المدرسة القديمة؟ حاول أن تنكر أنك صدمته مرة أخرى في اليوم. ماذا عن أغنية الحب الصغيرة لسيلين ديون؟ قف، قف – هذا جسر بعيد جدًا. قد يتسامح محبو موسيقى الروك مع بعض الأغاني غير الروك أو موسيقى البوب أو يحبونها أو حتى يحبونها. آخرون، رغم ذلك؟ إنهم على قائمة الكراهية، وخاصة أغاني الحب.
بشكل عام، من المنطقي أن محبي موسيقى الروك يكرهون أغاني الحب التي تتعارض مع روح الروك الأساسية: الأصالة، والتمرد، والفردية، وما إلى ذلك. ومن بين تلك الصفات، تعد الأصالة أمرًا أساسيًا عندما يتعلق الأمر بنوع المشاعر المتدفقة التي يتم التعبير عنها عادةً في أغاني الحب. المشاعر القسرية أو شمالتز هي لعنة وجود موسيقى الروك، تمامًا مثل المقطوعات الموسيقية شديدة التهذيب أو التذمر أو المثيرة للشفقة. يجب أن تزعج الأنماط الموسيقية المزعجة أو العاطفية أو المزعجة آذان مستمعي موسيقى الروك أيضًا. هذا صحيح بشكل خاص إذا كان الفنان أو الفرقة تبدو وكأنها زي “روك” أو في الواقع، هي زي روك أثناء كتابة أغنية حب ليست من موسيقى الروك على الإطلاق. ستكون مثل هذه الأغاني على رأس قائمتنا لأنها ستزعج عشاق موسيقى الروك أكثر من غيرهم.
وبالطبع، نحن نستهدف فقط الأغاني التي وصلت إلى المرتبة الأولى في قوائم بيلبورد. في هذا الصدد، لدينا أغنية الروك الأكثر إزعاجًا وتشغيلًا على الإطلاق من تأليف فرقة الروك إيروسميث في السبعينيات، بالإضافة إلى أول نجاح كبير لـ أجنبي وحتى بعض الاختيارات الأقل وضوحًا مثل المقطوعات الموسيقية من إد شيران ومايكل بولتون وثنائي موسيقى الروك لليخوت كابتن وتينيل. فيما يلي خمس أغاني حب تتصدر القائمة والتي يكرهها عشاق موسيقى الروك بالفعل.
أريد أن أعرف ما هو الحب – أجنبي
قل عبارة “موسيقى الروك الناعمة” لعشاق موسيقى الروك، ولا بد أن يسخر بعضهم منهم ويردوا قائلين: “هذه ليست موسيقى الروك!” في الواقع، مروحة، في الواقع. لذا فقد نجحت فرقة أجنبي في تلبية احتياجات الجمهور المحب للقصائد الشعبية – حتى يومنا هذا، حيث أن المجموعة لديها ما يقرب من 19 مليون مستمع شهريًا على سبوتيفاي – بينما تثير ضجة مغنيي الروك في كل مكان. هذا هو الحال بشكل خاص مع أغنية أجنبي الضخمة عام 1984، “أريد أن أعرف ما هو الحب،” والتي وصلت إلى المرتبة الأولى في قوائم بيلبورد.
مثل الكثير من الفرق الموسيقية الأخرى، انتظر فريق أجنبي سنوات للحصول على المركز الأول، بغض النظر عن مدى نجاح المجموعة بشكل عام. تشكلت الفرقة في السبعينيات، وكانت تعمل دائمًا على الجانب الأخف من موسيقى الروك، لكنها كانت لا تزال موسيقى الروك بشكل واضح – خذ أغنية “Feels Like the First Time” من أول ظهور لها عام 1977 كمثال على ذلك. ولكن بحلول الوقت الذي وصلنا فيه إلى “Agent Provocateur” عام 1984، كانت الفرقة قد انتقلت بشكل مباشر إلى صوت موسيقى الروك في الثمانينيات. ومع أغنية “أريد أن أعرف ما هو الحب”، ترك أجنبي جذوره وراءه وأنتج أغنية لا تبدو وكأنها من فرقة روك على الإطلاق.
هذا لا يعني أن محبي موسيقى الروك يكرهون أغنية “أريد أن أعرف ما هو الحب” لمجرد أن الأجنبي فعل شيئًا مختلفًا. إنهم يكرهون الأغنية لأنها ميلودرامية وبكائية ومليئة بالمشاعر القسرية. أخذ الأجانب أغنية الروك الناعمة schtick قريبة جدًا من القلب وأصبحت ناعمة جدًا لدرجة أن المجموعة حلقت كل الحواف الباهتة التي لم يكن لديهم أي شيء. ما يتبقى هو كتلة ضعيفة من الأغنية، مثل قطعة قطن مبللة، دون أي ذرة من الجاذبية.
الحب سيبقينا معًا – الكابتن وتينيل
هذا يكاد يكون من السهل جدًا الاختيار. لن يكره عشاق موسيقى الروك أغنية Captain & Tennille التي صدرت عام 1975 بعنوان “Love Will Keep Us Together” فحسب، بل قد يشعر الكثير من الآخرين بنفس الشيء. هذه الأغنية ضحلة عندما لا تكون مصطنعة، فهي تافهة ومفتعلة وغير صادقة عاطفيًا بشكل صارخ ومزعجة في التكوين والنبرة، وصولاً إلى الابتسامة المتوترة على وجه توني تينيل وهي تغني في الفيديو الموسيقي للأغنية: “الحب سيبقينا معًا” هو قمامة. علاوة على ذلك، إنها قمامة يحب عشاق موسيقى الروك إشعالها بلهب غيتار ممزق، فقط لسماع الأغنية وهي تصرخ بموت مؤلم.
قاسية جدا؟ بالتأكيد، إذا كنت من محبي موسيقى “روك اليخوت” المشرقة والأنيقة والمهذبة – وهو نوع موسيقي له تاريخ غريب من شأنه أن يجعل الشعر على مؤخرة رقبة أي من محبي موسيقى الروك يرتفع. ربما يكون فيلم “Love Will Keep Us Together” قد فعل هذا بالضبط في عام 1975 عندما وصل إلى المركز الأول على قوائم Billboard وبقي هناك لمدة أربعة أسابيع. كانت هذه الأغنية المنفردة الأولى للزوجين الموسيقيين داريل دراجون وتوني تينيل، وكان غلافًا. أصدر نيل سيداكا النسخة الأصلية قبل عامين فقط، في عام 1973، وأوصت شركة Captain & Tennille بإعادة صياغتها من أجل أول ظهور للمجموعة.
في النهاية، قد يتمكن عشاق موسيقى الروك من الاستسلام لكلمات الأغنية عديمة الخيال (“انظر إلى قلبي / ودع الحب يبقينا معًا”) والعرض التقديمي المحرج (بما في ذلك قبعة اليخت)، إن لم يكن بسبب غرابة صوتها. قام كل من Dragon و Tennille بجولة مع The Beach Boys، واستنادًا إلى موسيقاهم، فقد ابتعدوا في الغالب مع العناصر الأسوأ والأكثر سخافة والأكثر غرابة في الفرقة الأولية المهووسة بركوب الأمواج في اليخوت روك.
شكلك – إد شيران
آسف، إد. ربما كانت لدينا علاقة جيدة إذا استخدمت هذا الجيتار لأكثر من مجرد حطام السفن التجاري. في الواقع، في “Shape of You”، لم تلتقط جيتارك ولو مرة واحدة، أليس كذلك؟ على الأقل، تحتوي كلمة “مثالي” على بعض الانتقائية، لكن عبارة “شكلك” تبعد خطوتين عن التسامح. إنه يحتوي على صوت إيقاعي مزعج “boink boink” ، ونوع من الإيقاع المتأثر على الغناء ، ويبدو أنه تمت صياغته من الألف إلى الياء ليكون ضربة جذابة للغاية. يبدو الأمر زائفًا بشكل عام. من الواضح أن الكثير من الناس لا يتفقون مع هذا الرأي، حيث حصلت الأغنية على أكثر من 4.7 مليار استماع على Spotify والفيديو الموسيقي لديه أكثر من 6.6 مليار مشاهدة على YouTube. ولكن آه حسنا. الروك الحقيقيون يعرفون أفضل.
لم يصل ألبوم “Shape of You” إلى المركز الأول في قائمة Billboard Hot 100 فحسب، بل بقي في المراكز العشرة الأولى لمدة 32 أسبوعًا في عام 2017. كما تم وضعه أيضًا قبل تحقيق نجاح هائل آخر ذكرناه سابقًا، “Perfect” في قائمة الأغاني لألبوم Sheeran “÷ (Divide)،” الألبوم الذي جاء بعد ألبوم “X” لعام 2014 ونجاحه الكبير “Thinking Out Loud”. حصلت تلك الأغنية الأخيرة على الموافقة لأنها علاقة مغنية وكاتبة أغاني واضحة مكتوبة على جيتار واحد مع كلمات تبدو حقيقية لأنها لا تتدهور إلى كليشيهات مثل، “يا فتاة، أنت تعلم أنني أريد حبك / حبك كان مصنوعًا يدويًا لشخص مثلي.” هذا السطر الأخير يأتي من “شكلك”.
بشكل عام، “Shape of You” هي التي دفعت شيران إلى النسيان التجاري، وهو النوع الذي يزعج عشاق موسيقى الروك لعدم بيعها بالكامل. الأغنية أيضًا فارغة من الناحية الموسيقية، بصرف النظر عن التركيز المفرط على الطبقات الإيقاعية. فقط التزم بالآلات الصوتية الدقيقة وسنكون جميعًا على ما يرام يا إد.
لا أريد أن أفوّت أي شيء – إيروسميث
حان الوقت لإعادة النظر في الأغنية التي تم تشغيلها مرة أخرى عندما كانت تملأ كل محطة إذاعية في جميع الأوقات لدرجة أننا لن نتغلب على الصدمة أبدًا. كما أننا لن نتغلب أبدًا على العاطفة المزعجة، والأوتار الخلفية الإجبارية (لأن الأوتار تجعلك تشعر بالأشياء، ألا تعلم؟)، وأجواء كرة الذرة. نعم، نحن نتحدث عن أغنية “لا أريد أن أفتقد شيئًا” من تأليف إيروسميث، وهي الأغنية الأقل صخرية لفرقة روك تعود إلى أول ظهور لها عام 1973. لقد كانت أيضًا أول أغنية ناجحة في Billboard رقم 1 للفرقة، بالطبع.
يرتبط فيلم “لا أريد أن أفتقد شيئًا” إلى الأبد بفيلم “هرمجدون” عام 1998، الذي يضم بروس ويليس وبن أفليك وأصدقاء ينقذون العالم من كويكب من خلال قوة الانفجارات والحصى وحيل الحبكة وحب ليف تايلر (هذه ابنة مغني إيروسميث ستيفن تايلر). اشتهرت الأغنية بفضل الفيلم بقدر ما ساعدت في جعل الفيلم مشهورًا، ومن المفترض أن تصف العلاقة بين صديقة أفليك وتايلر وصديقها في الفيلم.
وبعبارة أخرى، كان فيلم “هرمجدون” فيلماً للجماهير، إن كان هناك فيلم واحد، تماماً مثل أغنيته التي قادها إيروسميث. “لا أريد أن أفتقد أي شيء” لم يكن مخصصًا لمتعصبي إيروسميث أو المشجعين العاديين أو حتى عشاق موسيقى الروك. لقد كانت أغنية للأعراف – تقاطع معاصر مضحك وممل للبالغين، لا أقل من ذلك. هذه هي قبلة الموت بالنسبة لعشاق موسيقى الروك، لا سيما بالنظر إلى أن إيروسميث قد خضع لعملية إحياء في الوقت الذي أعقب أغنية “Get a Grip” عام 1993. تم إنشاء هذا الألبوم حول موسيقى الروك المتأثرة بالبلوز والتي يمكن الوصول إليها للجميع، مما يجعل “لا أريد أن أفتقد شيئًا” أكثر تزييفًا.
كيف من المفترض أن أعيش بدونك – مايكل بولتون
الآن حان الوقت لنتذكر أن مايكل بولتون تم تصنيفه على أنه “موسيقى الروك الناعمة” ونتعجب من حماقة مثل هذه التسميات. وصل بولتون إلى ذروته في فترة الانتقال من الثمانينيات إلى التسعينيات عندما حصل على أغنيتين منفردتين في ألبومين متتاليين: “كيف من المفترض أن أعيش بدونك” من ألبوم “Soul Provider” لعام 1989 (افهم ذلك؟) و”عندما يحب الرجل امرأة” من ألبوم “Time, Love, & Tenderness” لعام 1991. من بين الاثنين، سنقوم بتوجيه غضبنا إلى الأغنية السابقة فقط لأن الاسم موجود على الأنف. كان ينبغي على بولتون أن يطلق عليها اسم “أغنية حبي عن مدى تميزك، أيتها السيدة المستمعة الوحيدة”.
ولكن ليس فقط الاسم “كيف من المفترض أن أعيش بدونك” هو ما يثير الاشمئزاز. إنه في الأساس كل شيء، وصولاً إلى وضع بولتون الذي يجلس على الكرسي إلى الخلف في الفيديو الموسيقي للأغنية والنظرة اليائسة على وجهه وهو يغني في الهواء، مع مزيج جبني في الخلفية ورأس مليء بالشعر المجعد. هل تتذكر ملصق “الصخور الناعمة”؟ هذا ليس مجرد صوت ناعم: إنه فوندو مثير للغثيان وعاطفي ينضح بالمادة اللزجة من المجازات الموسيقية المبتذلة. ليشتري أحد هذا الرجل غيتار Gibson Flying V ويجعله يتعلم بعض المقطوعات الموسيقية.
من المؤكد أن بولتون استرد روحه الخالدة قليلاً بأغنية “جاك سبارو” لعام 2011 للثلاثي الكوميدي Lonely Island (الذي كان يحب القيام به). لذا نعم، فهو يتمتع بروح الدعابة تجاه نفسه. ولكن لا ينبغي لأحد أن يتمتع بروح الدعابة حول “كيف من المفترض أن أعيش بدونك” ومرافقتها الموسيقية “plink-plonk” ومسارات دعم diecast ومحيط الزيف. أغلقه، من فضلك.