أغاني الحب الخمس الأكثر خالدة في الثمانينات

إذا كنت محظوظًا بما يكفي للوقوع في الحب في الثمانينيات على الرغم من كل أدوات النيون وسراويل المظلة التي ربما كنت ترتديها، فقد كان لديك موسيقى تصويرية مناسبة للرومانسية. ربما تكون قد صنعت لحبيبتك شريطًا مختلطًا يضم بعضًا من أعظم أغاني الحب في هذا العقد. وإذا كنت من الأشخاص الذين يشعرون بالحنين ويتدفقون على صوت تلك الأغاني، فأنت تعرف بالضبط مدى قوة أغاني الحب من الثمانينات.

هل كانت هناك أوتار طينية وكلمات صادقة؟ بالطبع. هل كانت هناك أصوات مرتفعة تتحدى قدراتك الغنائية؟ أنت بيتشا. هل كانت هناك مقاطع فيديو موسيقية مفرطة في التأكيد ونداءات يائسة للتفاني الأبدي والتي تحولت إلى قائمة تشغيل مفضلة لا تزال تمزق قلبك؟ لن ننشر هذه الميزة إذا لم تكن موجودة.

كل شخص لديه أغنية الحب المفضلة لديه في الثمانينيات، والجميع على حق بشأن أي أغنية كانت – أغاني الحب ذاتية بهذه الطريقة. والمجموعة عميقة: هذا هو العقد الذي قدم للعالم “من الصعب أن أقول أنا آسف” من شيكاغو، “ضد كل الصعاب” من فيل كولينز، و”همس مهمل” من إضرب. لكن بعض الكلاسيكيات ظلت عالقة في أذهاننا وكأنها إرث، مما أعطى صوتًا لوجع قلوبنا وعشقنا. بفضل مزيج من الكلمات الصادقة، والإلقاء الصادق، والبراعة الفنية التي لا يمكن إنكارها، حددنا مجموعة متميزة عن الآخرين. في عقد مليء بأغاني الحب الرائعة، تجاوزت هذه الأغاني الخمس الزمن كما لم يتمكن سوى القليل من الآخرين.