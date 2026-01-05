أغاني الحب الخمس الأكثر خالدة في الثمانينات

إذا كنت محظوظًا بما يكفي للوقوع في الحب في الثمانينيات على الرغم من كل أدوات النيون وسراويل المظلة التي ربما كنت ترتديها، فقد كان لديك موسيقى تصويرية مناسبة للرومانسية. ربما تكون قد صنعت لحبيبتك شريطًا مختلطًا يضم بعضًا من أعظم أغاني الحب في هذا العقد. وإذا كنت من الأشخاص الذين يشعرون بالحنين ويتدفقون على صوت تلك الأغاني، فأنت تعرف بالضبط مدى قوة أغاني الحب من الثمانينات.
هل كانت هناك أوتار طينية وكلمات صادقة؟ بالطبع. هل كانت هناك أصوات مرتفعة تتحدى قدراتك الغنائية؟ أنت بيتشا. هل كانت هناك مقاطع فيديو موسيقية مفرطة في التأكيد ونداءات يائسة للتفاني الأبدي والتي تحولت إلى قائمة تشغيل مفضلة لا تزال تمزق قلبك؟ لن ننشر هذه الميزة إذا لم تكن موجودة.
كل شخص لديه أغنية الحب المفضلة لديه في الثمانينيات، والجميع على حق بشأن أي أغنية كانت – أغاني الحب ذاتية بهذه الطريقة. والمجموعة عميقة: هذا هو العقد الذي قدم للعالم “من الصعب أن أقول أنا آسف” من شيكاغو، “ضد كل الصعاب” من فيل كولينز، و”همس مهمل” من إضرب. لكن بعض الكلاسيكيات ظلت عالقة في أذهاننا وكأنها إرث، مما أعطى صوتًا لوجع قلوبنا وعشقنا. بفضل مزيج من الكلمات الصادقة، والإلقاء الصادق، والبراعة الفنية التي لا يمكن إنكارها، حددنا مجموعة متميزة عن الآخرين. في عقد مليء بأغاني الحب الرائعة، تجاوزت هذه الأغاني الخمس الزمن كما لم يتمكن سوى القليل من الآخرين.
الرحلة – بأمانة
إذا لم تحضر حفل زفاف حيث كانت أغنية “Faithously” الكلاسيكية من الثمانينيات جزءًا مميزًا من قائمة التشغيل، فهذا يعني أنك لم تحضر ما يكفي من حفلات الزفاف. أصبح هذا القلب المحطم للدموع والمرهق على الطريق محورًا أساسيًا في رحلة Journey القوية طوال العقد. كانت تحتوي على كل ما تتطلبه القصيدة المناسبة: أوتار البيانو المؤلمة، والتوقفات الدرامية، وكلمات عن الوحدة والمسافة الطويلة. أضف نحيب ستيف بيري الحزين إلى هذا المزيج، وستحصل على وصفة للدموع التي لا تشيخ أبدًا.
على الرغم من أن الرسالة هي أن كونك نجم موسيقى الروك يجعلك متشوقًا لمن تحب، إلا أن المعجبين اعتمدوا ذلك باعتباره تعهدًا بالإخلاص ينطبق على أي علاقة حيث المسافة تجعل القلب ينمو. بينما يصف كل بيت تالٍ تمثيلية التروبادور والفترات الطويلة من الزمن التي تختبر حتى أقوى الحب، فإن يأس بيري لإعلان إخلاصه يصبح أكثر وضوحًا. وبعد ذلك، أطلق عازف الجيتار نيل شون أغنية منفردة حارقة يندبها بيري – “أنا لك إلى الأبد / بأمانة” – وانتهت اللعبة بالنسبة لجميع أغاني الحب الأخرى التي تعتمد على الجيتار.
حددت Journey النغمة قبل بضع سنوات بأغنية حب مذهلة أخرى من الثمانينيات، بعنوان “Open Arms”، والتي تضم زوجًا من الألحان التي تتمتع بقوة دائمة لا يمكن إنكارها. لكن “بالإخلاص” يمارس المزيد من الشغف، مما يجعله في هذه القائمة. على الرغم من أن ستيف بيري لم يعد في دائرة الضوء بعد الآن، إلا أن هذه الأغنية تضمن له مكانًا في مجموعة أغاني الحب.
أجنبي – أريد أن أعرف ما هو الحب
قبل وقت طويل من مغادرة المغني الرئيسي Lou Gramm لـ أجنبي ليذهب منفردًا، خففت الرباعية أسلوبها في موسيقى الروك واحتضنت تنسيقًا أكثر ليونة مع غناء جوقة الإنجيل الداعمة في هذه القصيدة المؤلمة. بعد الألحان المليئة بالقوة مثل “Head Games” و”Cold as Ice” و”Urgent” التي حددت الصوت القوي للفرقة، أتت هذه التركيبة الأكثر نعومة بصوت أكثر توجهاً نحو موسيقى الروك – صوت ساعد الفرقة على التقدم في العمر مع جمهورها.
لم تكن أغاني الحب جديدة تمامًا على الفرقة. بعد كل شيء، أرسلت أغنية “Waiting for a Girl Like You” تموجات عبر موجات الأثير في عام 1981 عندما أصدرت الفرقة ألبومها الرائد “4”. لذلك عندما ظهرت أغنية “أريد أن أعرف ما هو الحب” لأول مرة في عام 1984 ووصلت إلى المركز الأول في قائمة Billboard Hot 100 في العام التالي، كان ذلك انتصارًا مستحقًا. أفضل جزء من أغنية الحب الخالدة هذه هو أنها لا تتعلق على وجه التحديد بالحب الرومانسي. يمكن أن تنطبق الكلمات بسهولة على البحث الأكبر عن الحب الشامل، مما يساعدها على الوصول إلى جمهور أوسع.
يستمتع فيلم أجنبي بعودة الحنين إلى الماضي بفضل الموسيقى التصويرية في ختام الموسم الخامس من مسلسل Stranger Things. إنه تذكير بأن فرقة الثمانينات هذه أتقنت فن البقاء من خلال صنع موسيقى رائعة. وأصبحت أغنية “أريد أن أعرف ما هو الحب” أغنية حب لا تمحى ولا تزال لها أرجل. بعد كل هذه السنوات، إذا كان بإمكانك سماع الجوقة دون أن تشعر بقلبك يتضخم، فمن المحتمل ألا يكون لديك واحدة.
بوني تايلر – الكسوف الكلي للقلب
قام جيم ستاينمان، المتعاون والمنتج مع شركة Meat Loaf، بإخراجها من الحديقة وأعاد إشعال مسيرة بوني تايلر المتعثرة بأغنية حارقة ضربت كل وتر عاطفي بشكل مثالي. لقد كانت مفاجأة كبيرة لأي شخص يعرف تايلر من أغنيتها الناجحة “إنها وجع القلب” عام 1977، والتي وضعتها مباشرة في فئة موسيقى الروك/الكانتري الخفيفة. كان صوتها الحصوي الويسكي مناسبًا تمامًا لهذا المشهد، ولكن عندما تركته يقتبس من ملحمة ستاينمان الرائعة حول عذاب الحب المفقود، وجدت دعوتها الأسمى: أغنية القوة المشعلة.
تقدم إحدى مقطوعات البيانو الأكثر شهرة مقطعًا رائعًا يبدو وكأنه كائن أثيري يحث تايلر المحزن والوحيد على “الاستدارة”، وهي نغمة من عالم آخر تخبرك أن الأمور على وشك أن تصبح درامية حقًا. تشرح الكلمات المهيمنة كيف تستسلم المغنية أحيانًا لحزنها المعذب، وهي منومة وحزينة بطريقة نفهمها جميعًا. بحلول الوقت الذي تصل فيه إلى الجوقة الشهيرة الآن، تكون القشعريرة بكامل تأثيرها. لن تخرج من الاستماع إلى أغنية الحب الخالدة هذه دون أن تغني بأعلى صوتك، وكل نغمة تضرب قلبك مثل كيس اللكم. تعاون تايلر وستاينمان مرة أخرى في العام التالي في أغنية “Hold Out for a Hero” لعام 1984، وهي الأغنية الأكثر شهرة أخرى للمغني، والتي تم تسجيلها للموسيقى التصويرية لأغنية “Footloose”. لكن عندما يتعلق الأمر بالندم الرومانسي المطلق، لا يمكن التغلب على “الكسوف الكلي”.
ليونيل ريتشي وديانا روس – حب لا نهاية له
القليل من الأغاني الشعبية من أي عقد من الزمان تصور شوق الحب الصغير بشكل درامي مثل أغنية “Endless Love” التي صدرت عام 1981 من تأليف ليونيل ريتشي وديانا روس. كان هذان الثنائيان ثنائيًا قويًا كان من المفترض أن يكونا، ولكن هذه كانت المرة الأولى التي تتطابق فيها أصواتهما الحريرية مع بعضها البعض. بصفته كاتب أغاني في ذروة مواهبه، يتم استخدام طريقة ريتشي الماهرة في الكلمات العاطفية وألحان البيانو الحلوة في أفضل حالاتها. يتبادل هو وروس الخطوط ذهابًا وإيابًا مثل العشاق الذين لا يستطيعون تحمل فكرة الابتعاد – تبدو الأغنية تقريبًا مثل وعود الزفاف الموسيقية.
اللحن هو المسار الرئيسي لفيلم فرانكو زيفيريلي عام 1981 الذي يظهر فيه الشاب بروك شيلدز ومارتن هيويت في قصة حب مراهقة عاصفة مزقها والدها. قوبل الفيلم بمراجعات متباينة، لكن الأغنية الرئيسية أصبحت الأغنية المنفردة الأكثر مبيعًا التي أنتجتها موتاون على الإطلاق. لقد احتل المركز الأول في المخططات لمدة تسعة أسابيع وحصل على لقب أكبر ثنائي في تاريخ بيلبورد. ساعد هذا النجاح في ترسيخ قرار ليونيل ريتشي بترك الكومودوريس للعمل منفردًا.
وبغض النظر عن النجاح التجاري، فقد كانت هذه واحدة من أكثر أغاني الحب إثارة في القرن العشرين، إن لم يكن في كل العصور. ليس هناك مفر من المشاعر المرتفعة حيث أن الآيات التي يتم غنائها بهدوء تتصاعد ببطء إلى تصعيد حماسي. لكن العاطفة تستمر لفترة طويلة بعد تلاشي النغمة الأخيرة. الحب الذي لا نهاية له، في الواقع.
سيندي لوبر – مرة بعد مرة
أظهرت سيندي لاوبر أنها لم تكن مجرد مغنية بوب أبلهة عندما أشادت بإخلاصها الذي لا ينتهي. لقد ساعدها ذلك على إثبات أن الفتيات قد يرغبن في الاستمتاع، لكن بإمكانهن أيضًا التغلب على وجع القلب كما لا يعنيه أحد. لقد جاء ذلك على شكل أغنية “Time After Time”، وهي أغنية مثيرة للروح لأغنية حب أظهرت مجموعة مختلفة تمامًا من المهارات من المغني وكاتب الأغاني. يصور الفيديو الموسيقي أيضًا الجانب السينمائي لوبر، حيث كان معها وصديقها الحقيقي في ذلك الوقت ديفيد وولف يمثلان مشاهد العشاق في مرحلة ما. لم يتم نسيان النغمة في العقود التي مرت منذ صدورها، ومن غير المرجح أن تضيع في العقود المقبلة أيضًا.
هذه القصيدة الحلوة والمرّة للالتزام تضرب جميع الأوتار الصحيحة، مع ترتيب خافت يترك مساحة كبيرة بين الآلات الموسيقية للشوق المطلق. تلهم الجوقة الهامسة بقشعريرة شديدة. إنها واحدة من تلك الأغاني التي يعتقد الجميع أنهم يتقنونها في الكاريوكي ولكن في العادة لا يستطيعون ذلك. حقيقة أن صدى الصوت يجعل الناس يرغبون في الغناء أينما سمعوه، سواء كان ذلك في ساعة سعيدة أو في قائمة تشغيل Spotify الصديقة للحنين إلى الماضي.
نظرًا لطول عمرها وإبداعها وطريقتها المذهلة في أغنية الحب التي تخترق القلب، أصبحت لاوبر الآن أحد أعضاء قاعة مشاهير الروك آند رول. وعلى الرغم من أن لحنها المميز، “Girls Just Want to Have Fun،” قد يكون الأكثر تقديرًا لها، إلا أن “Time After Time” تحتل المرتبة الثانية. جديلة صرخة الرعب.