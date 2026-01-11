أغاني الحب الشهيرة في الثمانينات والتي حصلت على التصنيف البلاتيني

على الرغم من أن الثمانينيات حافظت على سمعتها في الوعي الجماعي باعتبارها عقدًا من الرعونة والسطحية والاصطناعية، إلا أن العصر أنتج أيضًا بعضًا من أغاني الحب الأكثر شعبية وكثافة على الإطلاق المحفورة في أسطوانة الفينيل أو المحملة على شريط كاسيت. الحب شعور عميق ومعقد ويصعب التعبير عنه، ناهيك عن تعريفه بشكل صحيح. لهذا السبب لا يبدو أن الثمانينيات يمكن أن تطالب بحق الحصول على لقب واحدة من أفضل أغاني الحب على الإطلاق. يتم تعريف موسيقاها من خلال الأشياء السطحية والتصنيع – هذا هو عصر موسيقى الروك التي تعتمد على لوحة المفاتيح، وموسيقى البوب ​​​​المعتمدة على آلة النطق والمفرطة الإنتاج، وكل فرق الشعر الشهيرة في الثمانينيات.

ومع ذلك، فإن موسيقى الثمانينات ليست مجرد ومضة ولا جوهر لها. تحت الواجهات اللامعة والمبهرة، الجسدية والسمعية على حد سواء، كتب العديد من موسيقيي الثمانينيات وسجلوا بعض أغاني الحب الرائعة، تلك الأغاني التي وافق عليها الجمهور بشكل قاطع وشعروا أنهم سمعوها لدرجة أنهم اشتروا الكثير من النسخ. فقط عدد قليل نسبيًا من أغاني الحب في الثمانينيات باعت ما لا يقل عن مليون نسخة، وحصلت على اعتراف من جمعية صناعة التسجيلات الأمريكية (RIAA) في شكل تصنيف مبيعات “بلاتيني”. إليكم خمس أغنيات حب في الثمانينات والتي حركت الملايين.