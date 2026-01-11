أغاني الحب الشهيرة في الثمانينات والتي حصلت على التصنيف البلاتيني

على الرغم من أن الثمانينيات حافظت على سمعتها في الوعي الجماعي باعتبارها عقدًا من الرعونة والسطحية والاصطناعية، إلا أن العصر أنتج أيضًا بعضًا من أغاني الحب الأكثر شعبية وكثافة على الإطلاق المحفورة في أسطوانة الفينيل أو المحملة على شريط كاسيت. الحب شعور عميق ومعقد ويصعب التعبير عنه، ناهيك عن تعريفه بشكل صحيح. لهذا السبب لا يبدو أن الثمانينيات يمكن أن تطالب بحق الحصول على لقب واحدة من أفضل أغاني الحب على الإطلاق. يتم تعريف موسيقاها من خلال الأشياء السطحية والتصنيع – هذا هو عصر موسيقى الروك التي تعتمد على لوحة المفاتيح، وموسيقى البوب المعتمدة على آلة النطق والمفرطة الإنتاج، وكل فرق الشعر الشهيرة في الثمانينيات.
ومع ذلك، فإن موسيقى الثمانينات ليست مجرد ومضة ولا جوهر لها. تحت الواجهات اللامعة والمبهرة، الجسدية والسمعية على حد سواء، كتب العديد من موسيقيي الثمانينيات وسجلوا بعض أغاني الحب الرائعة، تلك الأغاني التي وافق عليها الجمهور بشكل قاطع وشعروا أنهم سمعوها لدرجة أنهم اشتروا الكثير من النسخ. فقط عدد قليل نسبيًا من أغاني الحب في الثمانينيات باعت ما لا يقل عن مليون نسخة، وحصلت على اعتراف من جمعية صناعة التسجيلات الأمريكية (RIAA) في شكل تصنيف مبيعات “بلاتيني”. إليكم خمس أغنيات حب في الثمانينات والتي حركت الملايين.
بأمانة – رحلة
Journey هي واحدة من أهم فرق الروك في الثمانينيات، حيث وجدت الملايين من المعجبين مدى الحياة لأناشيدها الصخرية القوية والمفعمة بالحيوية والأغاني الشعبية المرتفعة التي تتميز بالأساليب الصوتية المتعاطفة لستيف بيري. لقد باعت ملايين التسجيلات، لكنها لم تحقق نجاحًا كبيرًا. على سبيل المثال: وصل فيلم “Faithously” إلى المركز 12 في صيف عام 1983، لكنه لم يختف أبدًا. لقد تم شراء الأغنية وتنزيلها وبثها باستمرار لدرجة أنها حصلت في عام 2024 على شهادة البلاتينية ست مرات.
كتب عازف لوحة المفاتيح وعازف الجيتار جوناثان كاين كلمات أغنية “بالإخلاص”. يتعلق الأمر على وجه التحديد بالجانب السلبي لحياة نجوم الروك، ولا سيما الألم الذي يعاني منه كلا الشخصين في العلاقة عندما يكون أحدهما موسيقيًا متجولًا، وغالبًا ما يكون على الطريق. “بالإخلاص” فقط تبرز الشوق المؤلم، ووضوح وقوة مشاعر الحب التي يمكن أن تحدث للأزواج الذين يتحملون المسافة من أي نوع. هذا هو نوع الأغنية التي يطلق عليها الأزواج الذين يعيشون معًا منذ فترة طويلة أغنيتهم، ربما لأنهم رقصوا عليها ببطء في بعض مدارس الرقص منذ عقود مضت، أو ربما في حفل زفافهم. إنه يكشف، وبضعف كبير، تقلبات علاقة طويلة الأمد.
جزر في التيار – كيني روجرز ودوللي بارتون
بحلول عام 1983، أصبح كيني روجرز ودوللي بارتون من النجوم الكبار في موسيقى الريف، مما اضطر التيار السائد إلى النمو لاستيعابهما. في ذلك العام، تعاونت الفرق الفردية لتسجيل أغنية “Islands in the Stream”. تم كتابة أغنية البوب/الكانتري بواسطة Bee Gees، وذهبت إلى المرتبة الأولى في المخططات المعاصرة لموسيقى الكانتري والبوب والكبار. ذلك لأن الكيمياء بين روجرز وبارتون كانت معدية جدًا لكثير من الناس.
على عكس العديد من أغاني الحب الميلودرامية والجدية للغاية، فإن أغنية “Islands in the Stream” حلوة وممتعة، ومبهجة ومفعمة بالحيوية مثل الأيام الأولى للرومانسية. من المؤكد أن هذه الزاوية قد أثرت على وتر حساس لدى المستمعين من جميع أنواع الموسيقى في الثمانينيات، مما يدل على أن الأغنية تتقاطع مع الأنواع لتوصيل رسالة حب صادقة وجادة. روجرز وبارتون، عندما يغنيان لبعضهما البعض، يشبهان جسمين صلبين في الماء. هذا استعارة سهلة الفهم وأنيقة: يظل العاشقان في هذه الأغنية ثابتين في تضامنهما ورفقتهما الصلبة، ويستمتعان بصحبة بعضهما البعض بينما يدور العالم حولهما مثل المياه المتدفقة. ليس من المستغرب أن الأغنية التي تعبر عن المودة الغنائية بهذه الطريقة الوقحة أصبحت مفضلة للكاريوكي للأزواج وحصلت على البلاتين الثلاثي لمبيعات بلغت 3 ملايين نسخة.
كسوف القلب الكلي – بوني تايلر
في بعض الأحيان يمكن أن يكون الحب كثيرًا – إنه أمر غامر أن تشعر بهذه المشاعر تجاه شخص ما لأول مرة أو في أفضل وقت. وإذا كان مجرد التواجد مع ذلك الشخص الذي حفر في قلبك وعقلك وروحك أمرًا صعبًا للغاية، فإن مجرد التفكير في أن تكون بدونه أمر لا يطاق على الإطلاق. هذه هي المشاعر الكبيرة الموجودة في قلب أغنية “Total Eclipse of the Heart”، وهي أغنية تبدو منمقة ودرامية وضخمة تمامًا كما تتطلب موضوعاتها الغنائية.
“الكسوف الكلي للقلب” انفجر من ذهن جيم ستاينمان، مؤلف المسرحيات الغنائية المبهجة والصوت الإبداعي وراء تسجيلات ميت لوف المسرحية المميزة في السبعينيات. في عام 1983، قامت مغنية البوب بوني تايلر بتجنيد ستاينمان لإنتاج مقطوعتين لها، سعيًا للحصول على صوت ضخم وعاطفي. قام ستاينمان بتسليم أغنية “Total Eclipse of the Heart” مع الطبول الصاخبة، ونغمات لوحة المفاتيح المخيفة، وأوتار الطاقة، والغناء الخشن والمتوسل إلى درجة غناء تايلر، الذي يحول ما يمكن أن يكون هاميًا وفوق الجزء العلوي إلى ما يبدو أنه مادة يمكن ربطها. رقم 1 في كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، أعرب أكثر من مليون مستمع في الثمانينيات عن تقديرهم لمشاعر وقصة الفرد الذي يحتاج بشدة إلى عاشق لتصحيح الأمور، والذي بعد ذلك يحتاج بشدة إلى ذلك الحبيب ليعود ويجمع أجزاء الحياة المحطمة معًا مرة أخرى.
مرة بعد مرة – سيندي لاوبر
بعد النجاح الذي حققته أغنية “Girls Just Want to Have Fun” والشخصية الغريبة التي جعلتها مفضلة على قناة MTV، حولت سيندي لوبر الأغنية إلى أغنية المتابعة “Time After Time” عام 1984. إنها أغنية تأملية ولطيفة وعرضة لصوت لاوبر الآسر، إنها تعود إلى الثمانينيات بطبقاتها من السينثس وإضافات الإنتاج، لكنها أغنية جميلة ومؤثرة تحتها يستمر المستمعون في العودة إليها مرة بعد مرة.
تعمل أغاني الحب بشكل أفضل عندما تعبر عن الأشياء التي يريد المستمع العادي سماعها من شريك رومانسي، أو عندما تعبر عن أشياء لا يعرف الناس كيف يقولونها للشخص الذي يحبونه. لوبر، الكاتب المشارك لأغنية “Time After Time”، عبّر بالكلمات عن الحب غير المشروط، والدعم الذي لا يموت، والوعد بأن يكون موجودًا دائمًا لأي شيء قد يحتاجه موضوع الأغنية، وذلك طالما سيعيش كلاهما. “مرة بعد مرة” هي أغنية حب دقيقة من حيث أنها تقول بالضبط ما يجب أن يقال، لكنها أيضًا غامضة وغير متبلورة بشكل جذاب. إنها أغنية حب يمكن الشعور بمشاعرها تجاه العديد من الأشخاص المختلفين – شريك رومانسي، أو صديق مقرب، أو طفل، أو قريب. ومع أرقام المبيعات التي تصل إلى نطاق البلاتين بخمسة أضعاف، فإن أغنية لاوبر خالدة حقًا.