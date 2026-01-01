أغاني الحب الشهيرة في السبعينيات والتي حصلت على التصنيف البلاتيني

لا يوجد الكثير من الأشياء التي نختبرها أو نتوق إليها عالميًا أكثر من الحب، وقد أعطتنا السبعينيات الكثير من الألحان التي حاولت التعبير عن هذا الشعور الذي يصعب تحديده. كانت هذه هي نوعية أغاني الحب التي لا تزال تترك كل جيل طفرة المواليد يبكي، حيث بدا أن السبعينيات كانت بمثابة حقبة الذروة لمثل هذه الألحان الرومانسية الكبرى والكاسحة. نحن نعلم أيضًا أن بعض أغاني الحب هذه في السبعينيات كان لها صدى لأنها باعت عددًا كبيرًا من النسخ – مليون على الأقل، أو ما يكفي للحصول على المركز “البلاتيني” الرسمي من جمعية صناعة التسجيلات الأمريكية.
لم تحقق سوى حفنة نسبية من أغاني الحب من السبعينيات مكانة أيقونية لا يمكن إنكارها، سواء من حيث براعتها الفنية أو جدواها التجارية. تملأ هذه الأغاني الموسيقى التصويرية للعديد من العلاقات، والتي تتوافق مع اللحظات المميزة في قصص الحب تلك، كل ذلك بفضل إتقانها التام لمعنى الحب، وقولها بإيجاز من خلال الموسيقى ما لم يتمكن الكثيرون من صياغته بالكلمات. إليك أغاني الحب الأكثر تأثيرًا وشعبية في السبعينيات.
بيلي جويل – تمامًا كما أنت
المرة الأولى التي حصل فيها بيلي جويل على أفضل خمسة أغاني منفردة كانت مع أغنية “Just the Way You Are” في فبراير 1978، ومن الواضح أنها لفتت انتباه جمهوره. حتى الإبداع نفسه غارق في الرومانسية: كتب جويل الأغنية لزوجته آنذاك، إليزابيث ويبر، كهدية عيد ميلاد. تم شراء أغنية “Just the Way You Are” وتشغيلها كثيرًا لدرجة أنها حصلت على شهادة البلاتينية الثلاثية.
على الرغم من أن الأغنية كانت شخصية، إلا أن جويل يعتقد أن موضوعاتها ومشاعرها ستنطبق على أي شخص تقريبًا. “حتى يومنا هذا ما زلت أتعاطف مع الشعور الرئيسي للأغنية: أنا أحبك كما أنت. الجميع يريد أن يقال ذلك،” قال جويل في “بيلي جويل: السيرة الذاتية النهائية” لفريد شرورز. تشكل الآلات أساسًا لا يقاوم ولا يقاوم لأغنية الحب: الأصوات الرائعة للعضو الكهربائي تشبع الأغنية بينما يرتفع الساكسفون المنفرد بشكل إيجابي. جويل، الذي غالبًا ما يكون متهورًا جدًا، يخفف من حدة التهكم إلى درجة أنه يغني بجدية وصدق ويصرخ تقريبًا. إنه يشعر بذلك حقًا، وقد ألهم ذلك المستمعين ليفعلوا الشيء نفسه. تشير عبارة “كما أنت” إلى أن المشاعر البسيطة تقطع شوطا طويلا؛ بعد كل شيء، جويل يريد فقط “شخصًا للتحدث معه” مع شخص أكثر من كافٍ ولا يحتاج أبدًا إلى تغيير أي شيء.
التون جون – أغنيتك
“أغنيتك” كانت أول أغنية منفردة للسير إلتون جون تدخل قائمة أفضل 10 أغاني في الولايات المتحدة. وكانت تحمل السمات المميزة لكثير من أعمال جون: البيانو العاطفي، والغناء الذي تراوح من الهمسات إلى الحزام العاطفي، وكلمات الأغاني التي كتبها بيرني توبين. “أغنيتك” هي أغنية واعية بذاتها، ويتم تقديمها كهدية رومانسية من المؤدي، الذي بالكاد يستطيع أن يبدأ في التعبير عن عمق حبه.
لأكثر من 50 عامًا، كانت رؤية جون المشرقة والمثالية للرومانسية تستدعي هؤلاء العشاق والمشتاقين الذين يكافحون من أجل التعبير عن أنفسهم بشكل فعال بكلماتهم الخاصة، ويعتمدون بدلاً من ذلك على الموسيقى لتوصيل الرسالة، وتقدم “أغنيتك” رسالة حب بينما تناقش الصعوبة العالمية في القيام بذلك. يغني جون بثقة كلمات توبين، ولا سيما السطور “كم هي رائعة الحياة / أثناء وجودك في العالم،” والتي سيشعر أي شخص بسعادة غامرة ويتأثر لسماعها من الشخص الذي يحبه، ومن الواضح أن الملايين قد فعلوا ذلك. من بين أغاني جون البلاتينية العديدة، تعد أغنية “Your Song” واحدة من أكثر الأغاني مبيعًا، وحصلت على البلاتينية الثلاثية في عام 2024.
الخوخ والأعشاب – لم شملهم
ربما يكون “Reunited” أشهر مكياج تم تسجيله بعد أغنية الانفصال على الإطلاق. تدور أحداث الفيلم البطيء والهادئ، الذي صدر عام 1979 من تأليف ثنائي موسيقى البوب ”Peaches and Herb”، حول الفرحة الفريدة – المنعشة والمريحة – للعودة إلى الشريك. بعد ستة أيام فقط من وصولها إلى المركز الأول في عام 1979، تم تكريم فرقة Peaches and Herb من قبل RIAA بشهادتها البلاتينية لأغنيتها التي لا تزال جديدة عن الحب القديم.
في الاحتفال بالمصالحة الرومانسية، يضرب فيلم “Reunited” النغمة الصحيحة – نغمة الفرح والراحة ولكن مع لمسة رقيقة. ستتحرك الشخصيات – والمستمعون – بخفة بقلوب ممتلئة ومتفائلة بعد تعرضهم للأذى سابقًا، وقد ظل صدى “Reunited” لفترة طويلة لأنه صادق للغاية. بدلاً من الانغماس في اللغة القمرية والمثالية التي تميز أغاني العشاق الصغار والمفعمين بالحيوية، هذه هي أغنية الحب للأشخاص الذين رأوا القليل من الحياة، والذين يقدرون كيف تستدعي تعقيدات الحب. أبعد من ذلك، يبدو الأمر مثل موسيقى الرقص البطيء، ذلك النوع من الأشياء التي تصاحب الشموع المضاءة والستائر المسدلة.
ديبي بون – أنت تضيء حياتي
سجلت ديبي بون، ابنة نجم البوب في الخمسينيات بات بون، الأغنية الرئيسية لدراما صناعة الموسيقى عام 1977 “You Light Up My Life”. الأغنية عبارة عن أغنية ملهمة مرتفعة حول القوة التحويلية لما افترض العديد من المستمعين أنه حب شريك رومانسي، في حين أن بون كانت تضع الله في ذهنها عندما غنت أغنية “You Light Up My Life”. قال بون لمقابلات Grigware: “لقد أعطت الكلمات صفة تشبه الصلاة، وكان هذا هو تفسيري”. في تشرين الثاني (نوفمبر) 1977 ، خلال فترة سيطرة بون التي استمرت 10 أسابيع في المركز الأول ، حصلت أغنية “You Light Up My Life” على البلاتينية.
جزء كبير من سبب كون أغنية “You Light Up My Life” أغنية حب رائعة هو أنها لا تتحدث بشكل صريح عن أي نوع معين من الحب. إنها لوحة فارغة من المشاعر التي يمكن للمستمعين أن يعرضوا عليها ما يريدون أن تكون عليه. الحب لشخص آخر، أو الحب من شخص آخر، يمكن أن يجعل الشخص يشعر بالتحسن تجاه نفسه، أو أنه لا يقهر. “You Might Up My Life” ملهم وطموح بشكل جذاب، ويجعل المستمعين يفكرون في من يجعلهم يشعرون بأنهم أفضل ما لديهم، سواء كان شريكًا أو زوجًا أو طفلًا أو قوة أعلى.
آل جرين – دعونا نبقى معًا
تميل أغاني الحب إلى التركيز على الماضي أو الحاضر أو مستقبل العلاقة، وتدور أغنية “Let’s Stay Together” الرائعة والرائعة لآل غرين حول الثلاثة. يعلن جرين، وهو أيضًا كاتب مشارك للأغنية، عن حبه للموضوع وكيف أنه يرغب في ألا يترك جانبهم أبدًا، تمامًا كما لم يفعل من قبل، وذلك ببساطة لأنه لن يشعر بالحاجة. “Let’s Stay Together” هي أغنية حب وتفاني، مما يجعلها متميزة عن العديد من الأغاني الأخرى.
في عام 2021، تم تكريم أغنية “Let’s Stay Together” من قبل RIAA لمبيعاتها المليون، وهي الجائزة التي جاءت بعد 49 عامًا من تصدرها قائمة البوب. الأغنية محبوبة لأنها تتحدث عن علاقة دائمة وطويلة الأمد، وتعبر عن كيف تفسح المشاعر المتقلبة منذ بداية العلاقة المجال لنوع من الحب الهادئ والقوي والموثوق، مما يوفر الأمل والوعد بمكافآت البقاء معًا. يريد الناس أن يتأكدوا من أنهم عثروا على توأم روحهم، وأن يعرفوا أنهم لن يفوتهم الكثير إذا لم يكونوا أحد الأزواج الذين جعلهم غرين مثالاً لهم – أولئك الذين ينفصلون ويتصالحون باستمرار.