أغاني الحب الشهيرة في الستينيات والتي أصبحت ذهبية

إذا تم القيام بها بشكل صحيح، يمكن لأغنية الحب أن تكون أبدية، حتى لو تم تسجيلها في فترة الستينيات المضطربة والمربكة. يبدأ كل شيء عندما ينال الإلهام الملحنين والموسيقيين، سواء كان ذلك حبًا حقيقيًا أو فكرة مثالية عن الرومانسية الحقيقية. ثم يحولونها إلى تعبير عميق عن المشاعر التي يتردد صداها لدى الجماهير هنا والآن ولعقود بعد وقوعها. يبدو أن مؤلفي الأغاني الذين نشطوا خلال الستينيات كانوا مفضلين بشكل خاص من قبل ملهمة الحب، لأن ذلك العقد هو أصل بعض الأغاني الرومانسية والمودة الأكثر إثارة للاهتمام والصدق والمصممة بشكل جيد والتي تم وضعها على الفينيل على الإطلاق.

بعض الأغاني من الستينيات قد تقادمت بشكل رهيب، ولكن ليس هذه. جميع خياراتنا تفحص الحب وتحتضنه وتعززه من زوايا ووجهات نظر مختلفة. فيما يلي خمس من أغاني الحب الأكثر شهرة والأكثر مبيعًا في الستينيات، لدرجة أنها باعت ما لا يقل عن 500000 نسخة لكل منها لتكسب الرقم القياسي الذهبي من جمعية صناعة التسجيلات الأمريكية.