أغاني الحب الشهيرة في الستينيات والتي أصبحت ذهبية

إذا تم القيام بها بشكل صحيح، يمكن لأغنية الحب أن تكون أبدية، حتى لو تم تسجيلها في فترة الستينيات المضطربة والمربكة. يبدأ كل شيء عندما ينال الإلهام الملحنين والموسيقيين، سواء كان ذلك حبًا حقيقيًا أو فكرة مثالية عن الرومانسية الحقيقية. ثم يحولونها إلى تعبير عميق عن المشاعر التي يتردد صداها لدى الجماهير هنا والآن ولعقود بعد وقوعها. يبدو أن مؤلفي الأغاني الذين نشطوا خلال الستينيات كانوا مفضلين بشكل خاص من قبل ملهمة الحب، لأن ذلك العقد هو أصل بعض الأغاني الرومانسية والمودة الأكثر إثارة للاهتمام والصدق والمصممة بشكل جيد والتي تم وضعها على الفينيل على الإطلاق.
بعض الأغاني من الستينيات قد تقادمت بشكل رهيب، ولكن ليس هذه. جميع خياراتنا تفحص الحب وتحتضنه وتعززه من زوايا ووجهات نظر مختلفة. فيما يلي خمس من أغاني الحب الأكثر شهرة والأكثر مبيعًا في الستينيات، لدرجة أنها باعت ما لا يقل عن 500000 نسخة لكل منها لتكسب الرقم القياسي الذهبي من جمعية صناعة التسجيلات الأمريكية.
سوني وشير – لقد حصلت عليك يا عزيزتي
“I Got You Babe” في منتصف الستينيات من القرن الماضي هي عبارة “أهداف الأزواج” في القرن الحادي والعشرين في شكل موسيقي. كان الزوجان الواقعيان سوني بونو وشير يحبان بعضهما البعض حقًا في ذلك الوقت، ولا يمكن إنكار هذه المشاعر في تسجيل أغنية الحب المفعمة بالحيوية والبهجة والحيوية. من المثير للدهشة أن الثنائيات نادرة في عالم الألحان الرومانسية، وهو أمر مؤسف لأنها تعمل بشكل جيد في رواية قصة حب لكلا الجانبين. في “I Got You Babe”، يصف سوني وشير حبهما بأنه أمر بالغ الأهمية – وهو أساس متين لحياتهم لن ينهار أبدًا، على الرغم من شبابهما وعداوة الرافضين.
تنطلق نغمة الكلارينيت الغنائية الغنائية في الأغنية ضد آلات الروك الناعمة غير المؤذية. من الواضح أن صانعي “I Got You Babe” أرادوا شيئًا من شأنه أن يجذب المستمعين الأكبر سنًا ذوي الأذواق القديمة بالإضافة إلى المراهقين المتناغمين والهيبيين البدائيين في عام 1965. والنتيجة هي أغنية مبتذلة بلا خجل تحاول أن تكون عصرية، وقد نجحت في جميع النواحي. لم يقتصر الأمر على إطلاق أغنية “I Got You Babe” لإمبراطورية Sonny and Cher الترفيهية فحسب، بل أصبحت أيضًا راسخة في قائمة أغاني الستينيات بشكل نهائي، حيث استحوذت على روح الثقافة المضادة قبل انطلاقها. أمضى “I Got You Babe” ثلاثة أسابيع في المركز الأول عام 1965، وفي ذلك العام، منحت RIAA كتابها رقمًا قياسيًا ذهبيًا لتحقق مبيعات بلغت 500000 نسخة.
بيرسي سليدج – عندما يحب الرجل المرأة
احتضن الجمهور في منتصف الستينيات وأشادوا على الفور بأغنية “عندما يحب الرجل امرأة”، وهي أغنية حب اعترافية وجادة بوحشية. لقد باع بيرسي سليدج المشاعر النقية والخام التي ينقلها على المسار بفعالية كبيرة لدرجة أنه بعد أسابيع قليلة من إكمال موسيقى السول الكلاسيكية مسيرتها التي استمرت أسبوعين في المركز الأول في صيف عام 1966، أكدت RIAA حالة التسجيل الذهبية. واحدة من أقوى الأغاني وأكثرها تأثيرًا من أي نوع، أغنية الحب العميقة لـ Sledge تدير النطاق العاطفي، مما يوفر استكشافًا طموحًا لطبيعة الحب. بالنسبة إلى سليدج، فإن الرجل الذي يحب المرأة يتضمن لحظات من السعادة والألم، بالإضافة إلى فقدان الذات، وإعادة التفكير في الأولويات، وقوى التعاطف المكتشفة حديثًا، من بين تحولات أخرى.
تعمل أغنية “عندما يحب الرجل امرأة” كقصيدة حب، لكن الموسيقى هي التي سمحت للأغنية بأن تجد موطنًا دائمًا في عقول وقلوب الملايين من الرومانسيين في الستينيات وما بعدها. يبدو موسيقيو الاستوديو الذين يعزفون على المسار بطيئين ومتعمدين وكأنهم يبكون دموع الفرح (والقليل من الألم) على آلاتهم، مما يحول النغمات إلى تعبيرات متعددة الطبقات عن الحب. لكن تلك الأبواق التي تتجه من أخمص القدمين إلى أخمص القدمين مع زلاجة متزايدة الاحتقان هي التي تأخذها إلى القمة حقًا.
ديون وارويك – أقول صلاة صغيرة
على الرغم من أنها حلوة وحزينة وبريئة مثل الحب نفسه، فإن أغنية “I Say a Little Pray” لعام 1967 لم تُظهر مقاطع صوتية رائعة لديون وارويك فحسب، بل أظهرت أيضًا قدرتها الخارقة للطبيعة على تفسير الأغاني وجعلها خاصة بها. من تأليف ثنائي موسيقى البوب غزير الإنتاج هال ديفيد وبيرت باشاراش، تلتقط أغنية “I Say a Little Pray” تلك اللحظة بعد الإعجاب الأولي والارتفاعات الغامرة لرومانسية جديدة – عندما يفسحون المجال لمحادثة جادة “يمكن أن يكونوا الشخص الوحيد” الذي يجريه الشخص مع نفسه. في مقاطع غنائية قصيرة، تتحدث شخصية وارويك عن عدم قدرتها على التوقف عن التفكير في حبيبها، لدرجة أنها طوال روتينها اليومي للمهام الدنيوية، تتلو صلوات صغيرة تتمنى الحماية أو مجرد تقديم الشكر. في البداية، كانت المغنية مقيدة وهادئة بعض الشيء لأنها مرهقة للغاية. لكن في النهاية، تتحول الأغنية إلى دفقات مبهجة من الاحتفال والامتنان، وهما مفهومان نادران نسبيًا في أغاني الحب.
كان مشترو الموسيقى في الستينيات يقدرون ويسعدون بالإصدارات المتعددة من “أقول صلاة صغيرة”. حصل تسجيل وارويك الموجه نحو موسيقى البوب على شهادة ذهبية من قبل RIAA في فبراير 1968. وبعد ثمانية أشهر، حصلت أغنية أريثا فرانكلين الأكثر صبغة بالإنجيل في أغنية “I Say a Little Pray” على الرقم القياسي الذهبي.
راي تشارلز – لا أستطيع التوقف عن حبك
أغنية راي تشارلز عام 1962 “لا أستطيع التوقف عن حبك” كانت ثالث أغنيته رقم 1 منذ عدة سنوات، لكنها لم تبدو مثل أغانيه الأخرى التي احتلت المركز الأول، “Hit the Road Jack” و”Georgia on My Mind”. قام تشارلز، الذي كتبه وأداه في الأصل نجم موسيقى الكانتري دون جيبسون في أواخر الخمسينيات، بتحويل تأمل جميل ومباشر حول حسرة القلب إلى شيء ملحمي ومدمر. يمكنه التعامل بخبرة مع معظم أنواع الموسيقى، ويستخدم عناصر من موسيقى الكانتري والبوب والبلوز والسول للتغلب على الموضوعات المعقدة للأغنية. من الواضح أن مستمعي Lovelorn يرتبطون بهذا المسار الذي يدور حول شخص ينظر إلى الحب الكبير في حياته الآن بعد أن انتهى الأمر. والأهم من ذلك، أن يقرروا رفض الحاضر وبدلاً من ذلك يستمتعون بذكرياتهم، الحقيقية والرومانسية، حول مدى روعة الحياة – كل ذلك بسبب الحب.
مع جوقة ملائكية ومرافقة موسيقية لطيفة، فإن صيحات التقدير والندم التي أطلقها تشارلز تشكل حزمة غنية ترفرف بطريقة تشبه الحلم. “لا أستطيع التوقف عن حبك” كان الأول من بين العديد من السجلات الذهبية والبلاتينية الممنوحة لتشارلز. في عام 1962، حصلت أغنية “لا أستطيع التوقف عن حبك” على الشهادة الذهبية لمبيعات 500000 نسخة.
مونكيز – أنا مؤمن
ليس الحب الحقيقي أمرًا حقيقيًا فحسب، كما يريدنا الفيلم الذي حقق المركز الأول في عام 1966 بعنوان “أنا مؤمن”، ولكن أيضًا الحب من النظرة الأولى. هذه الأغنية الناجحة من فرقة المونكيز كتبها بالفعل نيل دايموند قبل أن يصبح نجمًا. تحت زخارف موسيقى البوب-روك الهادئة والمثقلة بالخطافات والتي جعلت فرقة The Monkees ضخمة، يدور فيلم “أنا مؤمن” حول جعل حياة المرء ونظرته للعالم تهتز تمامًا بين عشية وضحاها مع وصول الحب. بالطريقة التي يقدم بها دايموند الأمر، فإن راوي الأغنية متشكك جدًا في الحب والرومانسية وكل تلك الأشياء الطرية الأخرى لأنهم لم يختبروها بأنفسهم من قبل. لقد ذهبوا إلى حد رفضها باعتبارها أداة حبكة في القصص القديمة المبتذلة التي تستهدف الأطفال. ولكن بعد ذلك تأتي لحظة عيد الغطاس. في ما يتم تقديمه على أنه أقرب إلى صحوة دينية أو روحية، يكون الراوي مؤمنًا بالحب والرومانسية بعد ميكروثانية فقط من رؤية وجه توأم روحه لأول مرة.
أصبح الجمهور مدمنًا على الفور على أغنية “أنا مؤمن” حيث أصبحت الشخصية في الأغنية مدمنة على الحب. ولم يكن من المجدي مقاومة سحر هذه الأغنية، التي صعدت إلى قمة قائمة Billboard Hot 100 بعد أقل من شهرين من إصدارها، حيث بقيت لمدة سبعة أعوام. باعت الـ 45 أيضًا نسخًا كافية بسرعة للحصول على شهادة ذهبية من قبل RIAA بينما كانت الأغنية لا تزال تتسلق المخطط.