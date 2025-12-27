أغاني الرقص في السبعينيات هذه ستُخرج كل جيل من مقاعده

في دقيقة واحدة تقوم بغسل الأطباق، وفي اللحظة التالية تمسك بملعقة مثل الميكروفون وتحاول الانزلاق الكهربائي عبر أرضية المطبخ في نعالك. لكن الأمر يتطلب الأغنية المناسبة لتحقيق ذلك. وبينما لدينا جميعًا أذواقنا الموسيقية الخاصة، يبدو أن مجموعة نادرة من الأغاني تتجاوز التفضيلات الشخصية تمامًا. بطريقة ما، تعمل هذه الأغاني عالميًا لجعل الجميع يرقصون، حتى جيل X.
دائمًا ما يكون تقديم ادعاءات واسعة النطاق حول الجيل X أمرًا صعبًا بعض الشيء. إن مقاومة التعريف تكمن في الواقع في كيفية حصول الجيل X على اسمه. إذن، إنشاء قائمة بأغاني الرقص في السبعينيات يضمن تحفيز كل جيل Xer؟ نحن ندرك المخاطر. لكي تدخل الأغنية هذه القائمة، يجب أن يكون للموسيقى أرجل تتخطى فترة السبعينيات. يشمل الجيل X أي شخص ولد بين عامي 1965 و1980، مما يعني أن العديد منهم قضوا عقد الديسكو وهم أكثر دراية بأغنية “Rubber Duckie” أكثر من أغنية “Le Freak”. لكي تتمكن أغنية من السبعينيات من نقل الجيل X (عاطفيًا وعلى حلبة الرقص)، كان عليها أن تظل ذات أهمية في الثمانينيات وما بعدها.
تم إدراج كل مقطع صوتي في هذه القائمة (أو الألبوم الكامل الذي ظهر فيه) في سجل التسجيل الوطني بمكتبة الكونغرس، موطن “الأعمال ذات الأهمية الدائمة للثقافة الأمريكية”. بمعنى آخر، هذه ليست مجرد أغاني ناجحة في السبعينيات، بل إنها أغاني ثقافية ناجحة على الإطلاق. والآن بعد أن حققنا تلك التوقعات النبيلة، دعونا نجعل كرة الديسكو تدور ونستعد للرقص.
بي جيز – البقاء على قيد الحياة
قبل أن تصبح الموسيقى التصويرية غير الرسمية لأغنية “لا تموت”، كانت أغنية “Stayin’ Alive” عبارة عن ديسكو شجاع يمشي على الرصيف في أواخر السبعينيات في نيويورك. تم تأليفه لفيلم “Saturday Night Fever”، ويتم عرضه لمدة ثماني دقائق في التسلسل الافتتاحي بينما يسير جون ترافولتا في بروكلين بأحذية منصة. مع إيقاع لا يتوقف وFalsetto يستمر في الارتفاع، احتلت أغنية “Stayin’ Alive” المركز الأول على Billboard Hot 100 لمدة أربعة أسابيع في عام 1978.
لم تبقى الأغنية على قيد الحياة في المخططات فحسب، بل أصبحت أيضًا أغنية مفضلة للتدريب على الإنعاش القلبي الرئوي. وفقًا للصليب الأحمر الأمريكي، فإن أغنية “Stayin’ Alive” تتميز بالنبضات الصحيحة في الدقيقة لتتناسب مع السرعة المثالية للضغطات أثناء السكتة القلبية. لذلك، نشأ جيل إكس وهو يسمع موسيقى البي جيز ليس فقط في ساحات الرقص ولكن أيضًا أثناء التحديق بشدة في دمية الإنعاش القلبي الرئوي الدائمة الصبر، Resusci Anne.
ولكن هناك صيد. “Stayin ‘Alive” لديه عادة جعل الناس يرغبون في الرقص، وهو أمر ليس مثاليًا عندما تكون حياة شخص ما على المحك. يتم تنفيذ السيناريو أثناء التدريب على الإسعافات الأولية في المسرحية الهزلية “المكتب”. يتعلم مايكل سكوت الإنعاش القلبي الرئوي على أنغام الأغنية ويقود الموظفين على الفور إلى جحيم الديسكو. لا أحد يكلف نفسه عناء الاتصال برقم 911، والتمرين فاشل، والدمية لا تبقى على قيد الحياة، كل ذلك لأن الأغنية دفعت الجميع إلى النهوض من مقاعدهم والرقص.
الأخت سليدج – نحن عائلة
الكلمات بسيطة ومؤكدة، والإنتاج مشرق ونظيف، والإيقاع يضرب تلك البقعة الجميلة بين “أنا أتحرك بالتأكيد” و”لن أعاني من أوتار الركبة”. بمعنى آخر، عندما يتم عرض أغنية “نحن عائلة”، كيف يمكنك مقاومة الرغبة في الابتسام والرقص؟ من خلال هتافات “نحن عائلة” المتكررة، تنشئ الأخت سليدج بطريقة ما مشروعًا جماعيًا حيث يريد الجميع المشاركة بالفعل. إذا كان هناك حشد من الناس ونظام صوتي، تكون الأغنية جاهزة — حفلات الزفاف، وحلبات التزلج، والأحداث الرياضية. أصبحت الأغنية هي الأغنية الرئيسية لعام 1979 بيتسبرغ بايرتس، الذي جلس على مقاعد البدلاء “Take Me Out to the Ballgame” لصالح امتداد الشوط السابع مع 50000 معجب يهتفون بفرح “نحن عائلة”. شق الفريق طريقه نحو بطولة العالم في ذلك العام، وساعد فريق Pittsburgh Pirates في ترسيخ Sister Sledge في تاريخ الرياضة.
تكشف هذه الأغنية المنفردة بحجم الملعب كيف تمتد الأغنية إلى ما هو أبعد من احتفال أربع أخوات باسمهن الأخير المشترك – فهي تعيد تعريف ما يمكن أن تعنيه العائلة. في الآية الثانية، أنت مرتبط عاطفيًا بكل من يرقص معك. من العائلات التي ترقص عليها كنشيد غير رسمي في احتفالات الفخر إلى إلهام مؤسسة We Are Family Foundation ورؤيتها لعائلة عالمية، تتمتع الأغنية بطريقة تجعل الجميع يرقصون معًا.
أهل القرية – جمعية الشبان المسيحية
تبدأ إيقاعات مقطوعة ومسيرة. ثم تأتي ضجة نحاسية لامعة تقفز إلى الأعلى، وتأخذ نفسًا، وتفعل ذلك مرة أخرى. لا توجد كلمات بعد، ولكن الجميع يعرف بالفعل ما هو الوقت. الأغنية لا تطلب مشاركتك، بل تطالب بذلك.
نشأ الجيل العاشر وهو يتوقع سماع هذه الأغنية في كل رقصة مدرسية. لا يهم إذا كنت لاعبًا رياضيًا، أو طفلًا مسرحيًا، أو في فرقة موسيقية. عندما بدأت هذه الجوقة، كنتم أهل القرية، على الأقل من أجل تصميم رقصات مكونة من أربعة أحرف. حتى المتعانقون على الحائط، هؤلاء الطلاب الخجولون الذين تعاملوا مع حلبة الرقص كما لو كانت حممًا بركانية، لم يتمكنوا من المقاومة تمامًا. ربما كانوا يقفون على طول الحواف، لكن أذرعهم كانت لا تزال تتأرجح على وشك تهجئة “Y” – “M” – “C” – “A.”
كان لدى جمعية الشبان المسيحية الفعلية بعض المشاعر المختلطة حول أغنية “YMCA” لأهل القرية. لكن في نهاية المطاف، تبنتها المنظمة، واعتبرت الأغنية بمثابة إيجابية صافية. ففي نهاية المطاف، من الصعب الجدال مع الدعاية المجانية عندما يتم تشغيل مقطوعة موسيقية في كل مكان. ونعني بكل مكان في كل مكان. في نهاية المطاف، شقت النغمة طريقها إلى الفضاء الخارجي: قامت وكالة ناسا بتشغيل أغنية “YMCA” كنداء تنبيه لمهمة مكوك الفضاء STS-106 في سبتمبر 2000. وهذا دليل على أن الأغنية تجعل الناس يستيقظون ويتحركون حرفيًا.
غلوريا جاينور – سأنجو
لا يعرف الجيل X هذه الأغنية فقط: لقد رأوها ميمي، ومعاد مزجها، ومغطاة من قبل الجميع من Miss Piggy إلى Memphis Symphony. إنه في الأساس النشيد الوطني للارتداد. حتى أكثر المستمعين نفورًا من الديسكو لا يسعه إلا أن يشجع غلوريا جاينور وهي تغني “سوف أعيش”.
عندما تبدأ الأغنية مع ازدهار البيانو الدرامي، فأنت تعلم أن الوقت قد حان لارتداء حذاء الرقص الخاص بك. ولكن لديك أكثر من بضع إيقاعات للقيام بذلك، لأن الافتتاحية خافتة ومعترف بها. إنها خائفة. متحجر. لا تزال المعالجة. يتصاعد التوتر حتى ينفجر في النهاية في تلك الجوقة المنتصرة التي تضخ القبضة. عندما ينخفض الإيقاع أخيرًا، تحصل على جرعة هائلة من الدوبامين. بحلول ذلك الوقت، يجب أن يكون حذائك مربوطًا. إن نبض الديسكو الرباعي على الأرض بديهي للغاية لدرجة أنه حتى الأشخاص الذين يواجهون تحديات في الإيقاع يمكنهم العثور على أخدودهم. سوف تتحرك شفتيك أيضًا. مع كلمات المحادثة والقوافي التي تهبط مباشرة على الإيقاع، تجد فجأة سطورًا تغني بالصراخ ولم تدرك حتى أنك تعرفها.
على الرغم من اعتبارها أغنية الانفصال النهائية إلى الأبد، إلا أن قصتها الأصلية تأتي من انتقام الشركات. أحد مؤلفي الأغنية، دينو فيكاريس، صاغها بعد طرده من شركة موتاون للتسجيلات. بمرور الوقت، أصبحت أغنية “سوف أنجو” نشيدًا للمرونة، يعتنقه الناجون من جميع الأنواع ولأسباب لا حصر لها. عندما تكون هذه الأغنية صاخبة، تشعر وكأنك تستطيع الرقص في طريقك من خلال أي شيء.