أغاني الرقص في السبعينيات هذه ستُخرج كل جيل من مقاعده

في دقيقة واحدة تقوم بغسل الأطباق، وفي اللحظة التالية تمسك بملعقة مثل الميكروفون وتحاول الانزلاق الكهربائي عبر أرضية المطبخ في نعالك. لكن الأمر يتطلب الأغنية المناسبة لتحقيق ذلك. وبينما لدينا جميعًا أذواقنا الموسيقية الخاصة، يبدو أن مجموعة نادرة من الأغاني تتجاوز التفضيلات الشخصية تمامًا. بطريقة ما، تعمل هذه الأغاني عالميًا لجعل الجميع يرقصون، حتى جيل X.

دائمًا ما يكون تقديم ادعاءات واسعة النطاق حول الجيل X أمرًا صعبًا بعض الشيء. إن مقاومة التعريف تكمن في الواقع في كيفية حصول الجيل X على اسمه. إذن، إنشاء قائمة بأغاني الرقص في السبعينيات يضمن تحفيز كل جيل Xer؟ نحن ندرك المخاطر. لكي تدخل الأغنية هذه القائمة، يجب أن يكون للموسيقى أرجل تتخطى فترة السبعينيات. يشمل الجيل X أي شخص ولد بين عامي 1965 و1980، مما يعني أن العديد منهم قضوا عقد الديسكو وهم أكثر دراية بأغنية “Rubber Duckie” أكثر من أغنية “Le Freak”. لكي تتمكن أغنية من السبعينيات من نقل الجيل X (عاطفيًا وعلى حلبة الرقص)، كان عليها أن تظل ذات أهمية في الثمانينيات وما بعدها.

تم إدراج كل مقطع صوتي في هذه القائمة (أو الألبوم الكامل الذي ظهر فيه) في سجل التسجيل الوطني بمكتبة الكونغرس، موطن “الأعمال ذات الأهمية الدائمة للثقافة الأمريكية”. بمعنى آخر، هذه ليست مجرد أغاني ناجحة في السبعينيات، بل إنها أغاني ثقافية ناجحة على الإطلاق. والآن بعد أن حققنا تلك التوقعات النبيلة، دعونا نجعل كرة الديسكو تدور ونستعد للرقص.