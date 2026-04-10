أغاني الروك التي حددت معالم أفلام الرعب الشهيرة هذه

من المؤكد أن فرقة Ramones هي فرقة بانك أسطورية، لكن الألحان القاسية والمواقف السيئة لا تترجم تمامًا إلى مبيعات قياسية. لذا، فإن أغنية “Pet Sematary”، التي ظهرت على أرصدة الفيلم الذي يحمل نفس الاسم عام 1989 وظهرت في ألبوم “Brain Drain” الخاص بالفرقة، هي واحدة من عدد قليل من الأغاني الناجحة لرامونيس. حسنًا، لقد حققت نجاحًا تجاريًا على الأقل، فقد تم ترشيح الأغنية لجائزة أسوأ أغنية أصلية في حفل توزيع جوائز رازي عام 1990.

سواء أعجبك المسار أم لا، فمن الصعب إنكار أن الأغنية جزء لا يتجزأ من الفيلم، خاصة بالنظر إلى أن المخرجة ماري لامبرت كانت صديقة مقربة لكاتب الأغاني دي دي رامون. قالت لـ Tidal: “لقد أحببت حقًا أجواء رامونيس”. “لقد أحببت وضع هذه الأجواء في الفيلم… المعنى الضمني لـ Pet Sematary هو أنها كانت حفلة مظلمة حقًا.” تم توفير هذا النوع من الفكاهة المشنقة بشكل جيد من قبل عائلة رامونيس.

كما التقت الفرقة مع عظيم الرعب ستيفن كينج، الذي كتب رواية “Pet Sematary” الأصلية. لقد تناولوا العشاء في مسقط رأس كينغ في بانجور بولاية مين، على الرغم من وجود بعض الالتباس حول مكان وزمان جلوسهم معًا على وجه التحديد. قال ماركي رامون، الذي تم فصله من الفرقة في ذلك الوقت، إنهم تناولوا العشاء في منزل كينغ، على الرغم من أن كينغ وصف هذا الهراء. وكما قال لمجلة رولينج ستون، “قلت للناشر: “هذه القصة عن قدومهم إلى منزلي هي قصة هراء تمامًا.” لكنني قلت أيضًا: لا تغير هذه الكلمة.” كينغ يعرف شيئًا عن قوة القصة الجيدة، بعد كل شيء.