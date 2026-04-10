أغاني الروك التي حددت معالم أفلام الرعب الشهيرة هذه

ما هو فيلم الرعب بدون الموسيقى؟ نعم، يمكن للأفلام المخيفة أن تستحوذ على الجماهير من خلال تسلسلات صامتة وصوت محيط، ولكن هناك فيلمًا مخيفًا لا يحتوي على موسيقى تصويرية جيدة على الأقل. ومع الاعتذار لعشاق الموسيقى الكلاسيكية هانيبال ليكتر، فإن النوع الموسيقي المرعب السائد هو موسيقى الروك أند رول. إذا تم القيام بذلك بشكل صحيح، فإن الطبيعة الجريئة التي تتحدى السلطة لأغنية الروك الجيدة يمكن أن تحدد بسهولة فيلم الرعب المرتبط بها. في ذروة هذه العلاقة الفنية بين الأغنية والفيلم، ببساطة لا يمكن الاستمتاع بأحدهما بشكل كامل دون الآخر.
فكر في الأمر: هل يمكنك حقًا الحصول على فيلم مستذئب حديث دون تشغيل “Bad Moon Rising” في وقت ما؟ أم أنها حقًا مشاهدة لـ “Pet Sematary” لستيفن كينج دون تشغيل مسار Ramones الذي يحمل نفس الاسم على الاعتمادات؟ حسنًا، نراهن أنه حتى الدكتور ليكتر كان سيشترك في أغنية “(لا تخف) The Reaper” إذا تمكن من وضع يديه على شريط لأغنية Blue Öyster Cult أو فيلم “Halloween” الذي تم تشغيله فيه – على الأقل، طالما يمكننا أن نفترض أنه لم يكن هناك أحد يشاهده وهو يستمتع بشيء آخر غير الموسيقى الكلاسيكية.
مقبرة الحيوانات الأليفة – رامونيس
من المؤكد أن فرقة Ramones هي فرقة بانك أسطورية، لكن الألحان القاسية والمواقف السيئة لا تترجم تمامًا إلى مبيعات قياسية. لذا، فإن أغنية “Pet Sematary”، التي ظهرت على أرصدة الفيلم الذي يحمل نفس الاسم عام 1989 وظهرت في ألبوم “Brain Drain” الخاص بالفرقة، هي واحدة من عدد قليل من الأغاني الناجحة لرامونيس. حسنًا، لقد حققت نجاحًا تجاريًا على الأقل، فقد تم ترشيح الأغنية لجائزة أسوأ أغنية أصلية في حفل توزيع جوائز رازي عام 1990.
سواء أعجبك المسار أم لا، فمن الصعب إنكار أن الأغنية جزء لا يتجزأ من الفيلم، خاصة بالنظر إلى أن المخرجة ماري لامبرت كانت صديقة مقربة لكاتب الأغاني دي دي رامون. قالت لـ Tidal: “لقد أحببت حقًا أجواء رامونيس”. “لقد أحببت وضع هذه الأجواء في الفيلم… المعنى الضمني لـ Pet Sematary هو أنها كانت حفلة مظلمة حقًا.” تم توفير هذا النوع من الفكاهة المشنقة بشكل جيد من قبل عائلة رامونيس.
كما التقت الفرقة مع عظيم الرعب ستيفن كينج، الذي كتب رواية “Pet Sematary” الأصلية. لقد تناولوا العشاء في مسقط رأس كينغ في بانجور بولاية مين، على الرغم من وجود بعض الالتباس حول مكان وزمان جلوسهم معًا على وجه التحديد. قال ماركي رامون، الذي تم فصله من الفرقة في ذلك الوقت، إنهم تناولوا العشاء في منزل كينغ، على الرغم من أن كينغ وصف هذا الهراء. وكما قال لمجلة رولينج ستون، “قلت للناشر: “هذه القصة عن قدومهم إلى منزلي هي قصة هراء تمامًا.” لكنني قلت أيضًا: لا تغير هذه الكلمة.” كينغ يعرف شيئًا عن قوة القصة الجيدة، بعد كل شيء.
Surfin ‘Dead – التشنجات
قليل من الأفلام تقدم هذا المزيج الفريد من البانك والكوميديا والرعب كما فعل فيلم Return of the Living Dead عام 1985. إنه أمر مخيف، نعم – سوف يطارد زومبي تارمان الأحلام لأجيال – ولكن هناك أيضًا حس غرونج وأبله مناسب تمامًا لهذا النوع، طالما أنك لا تأخذ نفسك أو أفلام الرعب على محمل الجد. وعلى الرغم من أنك قد تعرفهم بأغنية “Goo Goo Muck”، فإن هذه الجمالية هي أيضًا ما يجعل فرقة Cramps و”Surfin’ Dead” يتتبعون الأغنية المثالية للانضمام إلى المرح. يأتي ذلك في الوقت الذي واجهت فيه مجموعة من الأشرار الكارتونيين للتو كائنات زومبي تم إحياؤها حديثًا – كانوا يحتفلون في مقبرة بالطبع – ويهربون من حشد الموتى الأحياء الذين يطالبون بالعقول.
تربط جمالية البانك بأكملها بدقة بين هذه الحركة وفريق Cramps، الذين أثبتوا أنفسهم بالفعل على أنهم مخيفون وغريبون وقوطيون بحلول السبعينيات، ناهيك عن الاختلال إلى حد ما في عروضهم الحية – إلى حد كبير كل شيء كان فيلم “Return of the Living Dead” يهدف إليه. أبعد من ذلك، كل من الفرقة والفيلم يجسدان إحساسًا قويًا بالمعسكر. الزومبي في الفيلم، على سبيل المثال، مرعبون ولكنهم أيضًا أبلهون نوعًا ما، لا يختلفون عن الأغنية المزعجة ولكن الغمزة، والتي تشير إلى مجموعة رائعة من الموتى وتحذر “من الأفضل أن تحذروا من أصحاب العقول المثقفة”. أما “عودة الأموات الأحياء” فقد تسميها مقززة وقد تسميها سخيفة، لكن لا يمكن لأحد أن يتهمها أو يتهمها التشنجات بأنها مربعة.
(لا تخف) حاصد الأرواح – طائفة المحار الأزرق
مع اسم مثل “(لا تخف) The Reaper،” قد تتوقع أن تظهر هذه الأغنية من Blue Öyster Cult في فيلم رعب عاجلاً أم آجلاً. في الواقع، هذا هو الحال، وفي عام 1978 “هالوين”، واحدة من كلاسيكيات هذا النوع. النغمة، التي تعد من بين تلك الأغاني الناجحة في السبعينيات والتي لا تزال تجني مبلغًا مذهلاً من المال، تظهر في وقت مبكر نسبيًا من الفيلم، عندما تتجول شخصية جيمي لي كيرتس، لوري سترود، مع صديقتها. كان هذا قبل أن يتسبب مايكل مايرز المقنع في إحداث الفوضى في مدينتهم الهادئة ومربيات الأطفال الدفاعيات بشكل مدهش (حسنًا، على الأقل تبرأ سترود نفسها جيدًا). هنا، تسترخي الشابتان أثناء القيادة وتناقشان خططهما لمجالسة الأطفال في المساء. خلال كل هذا، يتم تشغيل أغنية Blue Öyster Cult على الراديو، لتنبئ بأحداث الليل الدموية بينما يقوم مايرز بأول فيلم له.
في المرة الأولى التي تشاهد فيها الأغنية، قد لا تتمكن حتى من سماعها، ولكن ربما ينتابك شعور معين بعدم الارتياح عندما تطفو أغنية عام 1976 على راديو السيارة. “(لا تخف) The Reaper” هي أغنية مقلقة في حد ذاتها، ولتحقيق هذه الغاية، لم تصبح مجرد لحظة حاسمة في إثبات رعب “Halloween”، ولكن أيضًا أفلام رعب أخرى. تم استخدامه في الاعتمادات الافتتاحية للمسلسل التلفزيوني “The Stand” لعام 1994، استنادًا إلى رواية الرعب المروعة لستيفن كينج، بينما يظهر أيضًا في “Zombieland” و”The Frighteners” و”Scream” و”X” والمزيد.
ارتفاع القمر السيئ – إحياء كريدنس كليرووتر
لم يتهم أحد حقًا “الذئب الأمريكي في لندن” بالتبسيط. مخيف؟ عرض الآثار العملية الرائدة؟ متعة مدهشة؟ بالتأكيد، ولكن أي ادعاء بالدقة سيضيع عندما تقرأ العنوان. كل شيء هناك عمليًا: يتعرض سائح أمريكي للعض من قبل وحش غامض في المستنقعات، ويتم نقله إلى لندن، ويتحول على الفور إلى مستذئب، ويبدأ في الهياج. هناك العديد من النبضات العاطفية – الرجل الذي تعرض للعض، ديفيد كيسلر، ليس سعيدًا تمامًا بأمر المستذئب برمته، ولا ضحاياه الذين يطاردونه حرفيًا – ولكن من غير المرجح أن تفوتك الفروق الدقيقة.
يتضمن ذلك الموسيقى التصويرية، التي تحتوي على مجموعة من الإشارات المباشرة إلى القمر، مثل الإصدارات المتعددة من “Blue Moon” و”Werewolves of London” و”Bad Moon Rising”. إنه هذا المسار الأخير، وتحديدًا الإصدار الأصلي من Creedence Clearwater Revival الذي سنلعبه مع أغانٍ أخرى من عام 1969 حتى نصبح غير قادرين على ذلك جسديًا بعد الآن، والذي ينبثق مباشرة قبل اللحظة الأكثر شهرة في الفيلم. يتم تشغيل الأغنية عندما يحاول ديفيد الذي يشعر بالملل والقلق أن يشغل نفسه في شقة فارغة. يتم قطع كلماتها المشؤومة ولحنها المزدهر بشكل غريب فقط قبل أن يتحول ديفيد إلى وحش للمرة الأولى، مع عرض المؤثرات الخاصة البارعة لريك بيكر بينما تظهر الكاميرا بلا تردد تحول الشاب المؤلم والمكسر للعظام. في تلك المرحلة، من الصعب سماع فيلم “Bad Moon Rising” مرة أخرى دون التفكير في هذا الفيلم وهذا التسلسل سيئ السمعة على وجه الخصوص.
دوكين-دريم ووريورز
نظرًا لأن أفلام الرعب تعتمد في كثير من الأحيان على الجماليات الجذابة والدراما المتزايدة، فليس من المستغرب أن تشارك جلام ميتال في النهاية. وربما ليس من المفاجئ أيضًا أن يقوم عازفو الروك في Dokken بربط سيارتهم بقطار “Nightmare on Elm Street”. إذا كان هناك شرير رعب ساحر… حسنًا، حسنًا، قد يكون الدكتور Frank-N-Furter، اعتمادًا على كيفية تعريفك للشرير، ولكن من المؤكد أن فريدي كروجر، بمزاحه الصغير اللاذع وقبعته الموضوعة بهذه الطريقة، هو مشارك جدير بالاهتمام.
من الناحية الفنية، لم تقدم Dokken أغنيتها “Dream Warriors” إلى السلسلة حتى الإدخال الثالث في السلسلة، “A Nightmare on Elm Street 3: Dream Warriors”. ومع ذلك، فهو جزء محدد من الفيلم، وليس فقط لأنه يشترك في عبارة رئيسية في عنوان الفيلم. تمت كتابة المسار للفيلم ويتم تشغيله بشكل بارز خلال الاعتمادات الختامية، من المفترض أن رواد السينما كانوا يجلسون هناك يفكرون في النهاية المشؤومة للفصل الأخير. يحتوي الفيديو الموسيقي أيضًا على مزيج مثير للاهتمام من المقاطع المختارة من الفيلم والتسلسلات التي تم تصويرها للفيديو، بما في ذلك أعضاء الفرقة والممثلة الرئيسية باتريشيا أركيت، التي لعبت دور بطلة الفيلم والفتاة الأخيرة، كريستين باركر. تواجه شخصية Arquette مواجهة Krueger، ثم يتم إنقاذها من قبل أعضاء Dokken، الذين يهزمون الوحش الكابوس بقوة الصخور، بطبيعة الحال. من المضحك أنه لم يقم أحد بتجربة ذلك من قبل، لكن الطبيعة الكارتونية لكل هذا تلعب بشكل مثالي ضد فريدي كروجر.