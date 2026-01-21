أغاني الروك الكلاسيكية التي استحقت أن تحتل المرتبة الأولى، لكنها لم تفعل ذلك أبدًا

“Kick Out The Jams” هي الأغنية المميزة لفرقة الروك المشاغبين في ديترويت MC5، والمسار الرئيسي لأول ظهور لها تم تسجيله مباشرة في عام 1969. غالبًا ما طغت الفرقة في تاريخ موسيقى الروك على جارتها The Stooges في Motor City، ولكن في حين أن MC5 قد لا يكون اسمًا كبيرًا مثل فرقة Iggy Pop السابقة اليوم، إلا أن مؤرخي الموسيقى يعتبرون أن موسيقاها كانت مؤثرة تمامًا على أجيال فناني البانك وهارد روك الذين جاءوا في أعقابها. علاوة على ذلك، يتميز MC5 بالظهور فعليًا على Billboard Hot 100 مع أغنية “Kick Out The Jams”، على الرغم من أن المسار بلغ ذروته في المرتبة 82 فقط.

كان المسار المسجل مباشرة، والذي خضع للرقابة من قبل شركة التسجيلات الخاصة بالفرقة إلكترا، مثيرًا للخلاف على الفور، ومع ذلك فقد كان له الفضل بأثر رجعي في ضرب نغمة التمرد والثورة التي ستصبح الموقف الأساسي لموسيقى الروك منذ منتصف السبعينيات فصاعدًا. كانت الأغنية عبارة عن دعوة للعمل: “ماذا نعني عندما نقول” اطردوا المربى “؟ إذا كنت ستفعل أي شيء، افعله على أكمل وجه، ولا تتردد، وكن على طول الطريق،” أوضح عازف الجيتار واين كرامر (عبر بصوت أعلى)، على الرغم من أنه يمكن فهم العنوان أيضًا على أنه وصية للتخلص من جلسات المربى المليئة بالمتعة التي كانت في ذلك الوقت بمثابة الخبز والزبدة للعديد من أعمال موسيقى الروك المخدرة والروك التقدمي، مشيرًا مرة أخرى نحو موسيقى البانك. نهج لا معنى له.

مما لا شك فيه أن الحالة الكلاسيكية للأغنية قد تطورت على مر السنين، حيث ظهرت نسخ غلاف من أعمال بما في ذلك Rage against the Machine وBlue Öyster Cult وJeff Buckley، من بين عدد لا يحصى من الآخرين.