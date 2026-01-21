أغاني الروك الكلاسيكية التي استحقت أن تحتل المرتبة الأولى، لكنها لم تفعل ذلك أبدًا

لا يعد المركز الأول على Billboard Hot 100 مؤشرًا على جودة الأغنية – يمكن لأي شخص مطلع على أغنية “Disco Duck” المروعة التي حققها ريك ديس وفريقه Cast of Idiots عام 1976 أن يشهد على ذلك. ومع ذلك، أصبحت الكثير من الأغاني بجدارة – على الأقل لبعض الوقت – التسجيل الأكثر شعبية في الولايات المتحدة بأكملها، مما يمثل حدثًا ثقافيًا يقول شيئًا عن المشهد الموسيقي في تلك اللحظة بالذات. ولكن على مدار تاريخ موسيقى الروك، أصبحت العديد من المقطوعات الموسيقية كلاسيكية خالدة على الرغم من عدم وصولها أبدًا إلى المركز الأول في قائمة Billboard Hot 100.
عند تحديد اختياراتنا، أبقينا أنفسنا داخل حديقة موسيقى الروك الكلاسيكية ذات الحدود الفضفاضة من منتصف الخمسينيات إلى أوائل الثمانينيات، وتم إصدارها جميعًا كأغاني فردية، إما من الجانب A أو الجانب B. يجب أيضًا أن يتم اعتبارها من قبل مؤرخي الموسيقى كإصدارات غيرت قواعد اللعبة لنوع موسيقى الروك، أو تم التغاضي عنها نسبيًا في ديسكغرافيا الفنان ونمت بمرور الوقت لتصبح أغاني مميزة محبوبة من قبل المعجبين والنقاد على حدٍ سواء. مهما كان الأمر، نعتقد أنك ستفاجأ بالتأكيد ببعض الأغاني التي وصلت إلى هذه القائمة، والتي لم تصل جميعها إلى الذروة التي تستحقها تمامًا.
بيتش بويز – الله وحده أعلم
تعتبر فرقة The Beach Boys واحدة من أعظم فرق موسيقى البوب روك الأمريكية على الإطلاق، حيث تتميز بكتابة الأغاني الطموحة والأداء الخالي من العيوب والإنتاج المتلألئ الذي رفع الفرقة إلى ما هو أبعد من جذورها في موسيقى الروك، حيث تنافس The Beach Boys مع فرقة البيتلز على لقب أعظم فرقة في الستينيات. تحفة الفرقة هي بلا شك “أصوات الحيوانات الأليفة”، وهو الألبوم الذي صدر عام 1966 والذي رفع مستوى الاستخدام الخيالي لاستوديو التسجيل وأوسع مجموعة ممكنة من الآلات الموسيقية. من المثير للصدمة أنه لم تصل أي من الأغاني المنفردة التي تم وصفها بأنها واحدة من أفضل الألبومات على الإطلاق إلى المركز الأول، ولكن من المؤكد أن أكبر ظلم تجاري يقع على عاتق “الله وحده يعلم”.
أغنية رائعة وغنية بالتناغم كتبها مؤلف الأغاني الأسطوري بريان ويلسون وتوني آشر، هبطت أغنية “God Only Knows” إلى مرتبة الجانب B من أغنية “Wouldn’t It Be Nice”، مما يعني أنها لم تحقق سوى المركز 39 في الرسم البياني من خلال البث. كما تأثرت بمنع الأغنية في بعض المناطق بسبب استخدام كلمة “الله” في العنوان وهو ما اعتبره البعض كافرا. ولكن مع مرور الوقت، أشاد العديد من الفنانين والنقاد بأغنية “God Only Knows” باعتبارها أعظم أغنية لفرقة The Beach Boys على الإطلاق.
وصفها خبير الصناعة والموسيقي ريك بيتو بأنها “الأغنية المثالية” لبريان ويلسون بينما قام بتفكيك تعقيداتها. سلط نقاد آخرون الضوء على التوافقيات الغامضة التي تدعم الأغنية، والتي تعكس بشكل فعال عدم اليقين لدى المتحدث وتوفر صدى عاطفيًا لا يصدق. وصف بول مكارتني ذات مرة أغنية “الله أعلم” بأنها “أعظم أغنية كتبت على الإطلاق” (عبر NME)، ويبدو أنه يعترف بالهزيمة في منافسته الرائعة في تأليف الأغاني مع العقل المدبر لـ Beach Boys.
تشاك بيري – جوني بي جود
يعتبر تشاك بيري أحد رواد موسيقى الروك أند رول العظماء، والذي يمتد تأثيره إلى سبعة عقود من موسيقى الروك وأنواعها الفرعية التي لا تعد ولا تحصى. أكثر أغانيه ديمومة هي أغنية “جوني بي غود”، وهي الأغنية الكلاسيكية لعام 1958 التي تحكي قصة صبي فقير من لويزيانا يهرب من الفقر ليصبح نجم موسيقى الروك أند رول – وهي قصة مبنية على حياة بيري الخاصة – وإن كان ذلك مع عدد من الاختلافات في سيرته الذاتية.
تشتهر الأغنية بسرعتها السريعة، والاستخدام المبتكر للدبلجة الزائدة، والجوقة المثيرة “اذهب، جوني، اذهب، اذهب” التي جعلتها ممتعة للجمهور الدائم في الأحداث الحية. تمت تغطية الأغنية مرات لا تحصى من خلال أعمال أسطورية مثل البيتلز، وجيمي هندريكس، والمسدسات الجنسية، مما يظهر جاذبيتها الواسعة. حتى أنها لعبت دور البطولة في “العودة إلى المستقبل”، وهي الأغنية التي عزفها مارتي ماكفلي لإثارة حيرة جمهور قاعة الرقص في الخمسينيات من القرن الماضي، في إشارة إلى نضارتها عند إصدارها.
ومع ذلك، على الرغم من كونها واحدة من أكثر أغاني الروك الأسطورية، إلا أنها فشلت في تصدر المخططات في عام 1958، حيث وصلت إلى رقم 80 منخفض بشكل مدهش، وبقيت على قائمة Billboard Hot 100 لمدة أسبوع واحد فقط. كان على بيري الانتظار حتى عام 1972 ليحقق الأغنية الأولى، عندما احتلت أغنيته “My Ding-A-Ling” المركز الأول لمدة أسبوعين. لسوء الحظ، لم تتقدم تلك الأغنية في أي مكان قريب من أغنية “Johnny B. Goode”.
MC5 – اطرد المربيات
“Kick Out The Jams” هي الأغنية المميزة لفرقة الروك المشاغبين في ديترويت MC5، والمسار الرئيسي لأول ظهور لها تم تسجيله مباشرة في عام 1969. غالبًا ما طغت الفرقة في تاريخ موسيقى الروك على جارتها The Stooges في Motor City، ولكن في حين أن MC5 قد لا يكون اسمًا كبيرًا مثل فرقة Iggy Pop السابقة اليوم، إلا أن مؤرخي الموسيقى يعتبرون أن موسيقاها كانت مؤثرة تمامًا على أجيال فناني البانك وهارد روك الذين جاءوا في أعقابها. علاوة على ذلك، يتميز MC5 بالظهور فعليًا على Billboard Hot 100 مع أغنية “Kick Out The Jams”، على الرغم من أن المسار بلغ ذروته في المرتبة 82 فقط.
كان المسار المسجل مباشرة، والذي خضع للرقابة من قبل شركة التسجيلات الخاصة بالفرقة إلكترا، مثيرًا للخلاف على الفور، ومع ذلك فقد كان له الفضل بأثر رجعي في ضرب نغمة التمرد والثورة التي ستصبح الموقف الأساسي لموسيقى الروك منذ منتصف السبعينيات فصاعدًا. كانت الأغنية عبارة عن دعوة للعمل: “ماذا نعني عندما نقول” اطردوا المربى “؟ إذا كنت ستفعل أي شيء، افعله على أكمل وجه، ولا تتردد، وكن على طول الطريق،” أوضح عازف الجيتار واين كرامر (عبر بصوت أعلى)، على الرغم من أنه يمكن فهم العنوان أيضًا على أنه وصية للتخلص من جلسات المربى المليئة بالمتعة التي كانت في ذلك الوقت بمثابة الخبز والزبدة للعديد من أعمال موسيقى الروك المخدرة والروك التقدمي، مشيرًا مرة أخرى نحو موسيقى البانك. نهج لا معنى له.
مما لا شك فيه أن الحالة الكلاسيكية للأغنية قد تطورت على مر السنين، حيث ظهرت نسخ غلاف من أعمال بما في ذلك Rage against the Machine وBlue Öyster Cult وJeff Buckley، من بين عدد لا يحصى من الآخرين.
الرحلة – لا تتوقف عن الإيمان
يمكن القول إن أغنية Journey المميزة “Don’t Stop Believin'” هي أفضل أغنية لموسيقى الروك، وهي أغنية لا يمكن إنكارها، وقد حظيت بشعبية مستمرة منذ صدورها في عام 1981. تتميز أشرطةها الافتتاحية بخط جهير يمكن التعرف عليه على الفور، وتركيبات تركيبية مميزة، وأجزاء غيتار رئيسية واسعة تعطي الأغنية إحساسًا مستقبليًا على الرغم من الحنين المتأصل لكلمات “فتاة البلدة الصغيرة”. ومع ذلك، في حين أن المستمعين المعاصرين قد يفترضون أن أغنية “Don’t Stop Believin” كانت أكبر أغنية حققتها الفرقة خلال أوجها، إلا أن هذا لم يكن كذلك.
بلغت أغنية “Don’t Stop Believin” ذروتها في المركز التاسع في ديسمبر 1981، والتي، في وقت لاحق، تم تعادلها وتغلب عليها بشكل مفاجئ بسلسلة من أغاني Journey الأخرى، مثل “Who’s Crying Now،” التي ذهبت إلى المركز الرابع في أكتوبر 1981، و”Open Arms”، التي وصلت إلى المركز الثاني في فبراير 1982 – وهو أعلى ترتيب في مسيرة الفرقة المهنية. ومع ذلك، في السنوات التي تلت ذلك، أصبح من الواضح أن أغنية “Don’t Stop Believin” تتفوق على إصدارات Journey الأخرى باعتبارها واحدة من أنجح أغاني الروك الكلاسيكية على الإطلاق، حيث حصلت على العديد من البلاتين على جانبي المحيط الأطلسي.
لقد حققت أيضًا قدرًا ملحوظًا من النجاح في عصر البث المباشر، كونها واحدة من أكثر أغاني الروك تشغيلًا في العالم في القرن العشرين. في وقت كتابة هذا التقرير، تم بث أغنية “Don’t Stop Believin” ما يقرب من 3 مليارات مرة على Spotify، في حين تم بث أغنية “Open Arms” ما يزيد قليلاً عن 300 مليون مرة. لقد ظهرت بشكل بارز في وسائل الإعلام الأخرى، مثل خاتمة برنامج HBO “The Sopranos”، ولا تزال مفضلة في الكاريوكي.
بوب ديلان – مثل رولينج ستون
أحدث بوب ديلان، الحائز على جائزة نوبل في الأدب عن كلماته، تغييرًا جذريًا في المشهد الموسيقي خلال الستينيات. وبعد مرور ستة عقود، أصبحت أكبر أغانيه، مثل أغنية “Like A Rolling Stone”، فريدة من نوعها في قدرتها على استحضار روح التمرد التي حددت هذا العصر. يروي فيلم “Like A Rolling Stone” قصة شخصية تدعى “Miss Lonely”، لكن من المستحيل تجاهل تفاصيل السيرة الذاتية التي تتخللها.
تم كتابة مسار عام 1965 في الوقت الذي أصبح فيه ديلان مشهورًا “بالكهرباء”، مما يدل على أنه كان على استعداد للخروج من الثلم الذي حرثه إلى تلك النقطة وازدهر كفنان – وهو القرار الذي أثار جنون الكثير من قاعدته الجماهيرية السابقة. تعكس الكلمات رغبة ديلان في عدم التجذر في مكان إبداعي واحد، حيث تُظهر الأغنية اندماج كل ما حققه في الموسيقى الشعبية وتأثيرات موسيقى الروك الجديدة التي بدأ في إدخالها في عمله.
أشاد فنانون مشهورون مثل بروس سبرينغستين وفرانك زابا وإلفيس كوستيلو بالمسار باعتباره مغيرًا لقواعد اللعبة وغير اتجاه موسيقى الروك. ولكن من المثير للدهشة، على الرغم من كونها واحدة من أكثر أغاني الروك الكلاسيكية التي نالت استحسان النقاد في كل العصور، والتي تمتعت بتأثير ثقافي هائل، إلا أنها فشلت في الوصول إلى قمة المخططات، وبلغت ذروتها في المرتبة الثانية.