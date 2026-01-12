أغاني الروك الكلاسيكية التي لم تكن تعلم أنها كانت مخبأة في الأغاني الحديثة

في ظاهر الأمر، لم يكن لموسيقى الروك الكلاسيكية حضور كبير عندما يتعلق الأمر بالفن الحديث نسبيًا لأخذ عينات الموسيقى. وهي ممارسة كانت رائدة خلال الأيام الأولى لموسيقى الهيب هوب في أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات من القرن الماضي، وكان أخذ العينات يتضمن بشكل عام منسقي الأغاني والمنتجين الذين يصنعون حلقات ونغمات من التسجيلات الموجودة مسبقًا والتي يمكن أن يرقص عليها المفرقعون ويمكن لمقدمي البرامج أن يغنوا عليها. في تلك الأيام الأولى، كان المنتجون، الذين كانوا في الغالب من السود ويصنعون الموسيقى للحفلات الجماعية في المدن الكبرى، وأبرزها نيويورك، غالبًا ما تأتي التسجيلات من مجموعات آبائهم وكانت عادةً موسيقى السول وآر أند بي والجاز. أصبح فنانون مثل بوتسي كولينز وجيمس براون فعالين في تشكيل صوت النوع الحضري الجديد.
بدت عينات موسيقى الروك نادرة نسبيًا، وعندما نجحت موسيقى الروك في التقاطع مع الهيب هوب، كان ذلك حدثًا ملحوظًا لكلا المجموعتين من المستمعين، كما هو الحال مع أغنية Run-DMC وأغنية “Walk This Way” لإيروسميث، والتي وصلت إلى المركز الرابع على قائمة Billboard Hot 100 في عام 1986. ومع ذلك، منذ ذلك الحين، دعمت موسيقى الروك بشكل متزايد موسيقى الهيب هوب والبوب بشكل عام في السنوات الأخيرة، وذلك بفضل زيادة أخذ العينات والاستيفاء (حيث يتم دمج كلمات وألحان الأعمال السابقة في الأغاني المعاصرة). تم أخذ عينات من بعض مقطوعات موسيقى الروك الكلاسيكية، مثل أغنية “Long Red” لفرقة Mountain، مرات لا تحصى، بينما يتطلع مؤلفو الأغاني في القرن الحادي والعشرين بشكل متزايد إلى الستينيات والسبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي للإلهام. فيما يلي خمسة مسارات لموسيقى الروك الكلاسيكية ربما سمعتها كثيرًا في العصر الحديث أكثر مما تدرك.
بيلي سكواير – الضربة الكبيرة
لم يحقق فيلم “Long Red” من Mountain نجاحًا تجاريًا كبيرًا في حد ذاته، ولكنه أصبح يُنظر إليه على أنه كلاسيكي بفضل العدد الهائل من المنتجين الذين لجأوا إليه للحصول على عينات. ويمكن قول الشيء نفسه عن أغنية “The Big Beat” لبيلي سكوير، والتي غرقت مثل حجر عند صدورها في عام 1980. إلا أنها تمتعت بحياة أخرى رائعة بين صانعي الإيقاعات. لقد ظهر مبكرًا بشكل ملحوظ في أغنية “Here We Go” لفرقة Run-DMC في عام 1983، لكن الاستخدام انفجر بعد أن تم تضمينها في “Ultimate Breaks & Beats” عام 1986، وهي عبارة عن مجموعة من المقطوعات الموسيقية المعروفة بفواصل الطبول الخاصة بها والتي كان منسقو موسيقى الهيب هوب الأوائل يدورون من أجل الكسارات لكسر الحركة إليها. شكلت الأغنية أيضًا الأساس للعديد من مسارات الراب الرئيسية في وقت لاحق من هذا العقد، وأبرزها مسارات المعركة “Roxanne, Roxanne” لـ UTFO و”Roxanne’s Revenge” لـ Roxanne Shante.
منذ ذلك الحين، تم أخذ عينات من “The Big Beat” مئات المرات. سيطر المسار على المخططات على جانبي المحيط الأطلسي في عام 2003، حيث قدم الطبول السميكة التي تدعم أغنية جاي زي المميزة “99 مشاكل” (من بين العينات الأخرى ستجد، بالطبع، “لونج ريد” لفرقة ماونتن)، وكذلك أغنية مغني الراب الرائد ديزي راسكال “Fix Up Look Sharp”، والتي تمكنت من تجريد الأغنية من جذورها الصخرية دون أن تفقد أيًا من تبجحها. يفتخر Squier نفسه بمكانة المسار بين إيقاعات الهيب هوب التأسيسية. في عام 2006، قال لـ Vintage Guitar: “لقد اكتسبت عبادة شخصية خاصة بها، وأنا أشبه روبرت جونسون في موسيقى الهيب هوب! إنه رائع جدًا” (عبر The Financial Times).
الاشتباك – مباشرة إلى الجحيم
حققت فنانة الهيب هوب البديلة البريطانية السريلانكية MIA نجاحًا تجاريًا مذهلاً في عام 2007 بأغنيتها المنفردة “Paper Planes”، التي بيعت منها ملايين النسخ في جميع أنحاء العالم وحصلت على ترشيح لجائزة جرامي. تشتهر الأغنية بكورسها المليء بالطلقات النارية وأصوات تسجيل النقد بين قضبان صوت MIA المزيف. ولكن منذ اللحظة التي يبدأ فيها الإيقاع، يمكن التعرف على الأغنية على الفور، مع حلقة هابطة غير منتظمة تؤكد تمامًا التعليق السياسي الساخر للمسار، والذي يسخر من شيطنة المهاجرين.
العينة تأتي من أغنية “Straight to Hell”، وهي أغنية من عام 1980 لفرقة البانك البريطانية The Clash. مسار يهتم أيضًا بالهجرة، وهو تطابق مثالي لموضوع “الطائرات الورقية” – ويصادف أنه يبدو رائعًا بشكل لا يصدق أيضًا. أوضح المنتج ديبلو الاختيار: “لقد اعتقدت أن The Clash وMIA كانا من نفس النوع من الفنانين. وأردت الإشارة إلى The Clash في تسجيلات MIA لأنهما كلاهما (من) لندن، وهما من موسيقى البانك، وسيكونان موسيقى عالمية. لقد قمنا بتأليف الخطاف، وبصراحة لم ننتهي من تلك الأغنية. إذا كنت تعرف ذلك، فإن البيت هو نفس الثمانية أسطر، مرتين. والآية الثانية هي نفس الأسطر الثمانية، مرتين. لم ننتهي من الأغنية أبدًا”. الآيات، كررناها للتو لكنها نجحت “(عبر كاتب الأغاني الأمريكي).
التون جون – أغنيتك
في بعض الأحيان، لا يحتاج مؤلفو الأغاني إلى تأسيس تكوينهم بالكامل حول مقطوعة موسيقية أخرى؛ بدلاً من ذلك، مجرد رش إشارة أو مرجعين يكفي لاستدعاء ذكرى أغنية كلاسيكية. هذا هو الحال مع أغنية “Scared To Live”، وهي أغنية 2020 لنجم R & B The Weeknd (من مواليد Abel Makkonen Tesfaye) من ألبومه الرابع “After Hours”.
تمت الإشادة بالمسار البسيط لأنه مستوحى من القصص الكلاسيكية الكبيرة في الماضي، وهو إلهام يتألق على الرغم من لمعان إنتاجه الحديث. وإذا كان لديك أي سوء فهم بشأن المكان الذي يمكن العثور فيه على المادة المصدر لـ The Weeknd، فإن ذروة الأغنية تتميز بالسطر المتكرر “أتمنى ألا تمانع”، والذي تم رفعه بالجملة من أغنية “Your Song” لإلتون جون عام 1970.
يستخدم استيفاء The Weeknd كلاً من اللحن والكلمات الأصلية التي كتبها بيرني توبين، شريك جون في كتابة الأغاني، مع تسمية كل من جون وتوبين كمؤلفي أغاني على المسار. كشف جون عن نفسه باعتباره معجبًا كبيرًا بـ The Weeknd وباستخدام أغنيته، حيث قال لمراسل بي بي سي زين لوي: “أنا منبهر للغاية، أعني، فقط لكوني جزءًا من تسجيلاته… بالنسبة لشخص في عمري وكشخص يحب ما يفعله، أشعر بسعادة غامرة وأنا أحبه فقط. أعتقد فقط… كنت أشاهد بعض الأشياء هذا الصباح كانت نفس الأشياء القديمة، موسيقى الراب وكنت أفكر،” جيد يا أبيل، إنه يصنع الموسيقى. إنه يصنع موسيقى مناسبة'” (عبر لوحة).
البيتلز – هنا وهناك وفي كل مكان
البيتلز هي فرقة روك تشتهر بتحفظها بشأن ترخيص موسيقاها، ونادرًا ما تظهر التسجيلات من كتالوج الفرقة في البرامج التلفزيونية والأفلام والإعلانات. وهذه السياسة هي الحال عمومًا عندما يتعلق الأمر بمنح إذن أخذ العينات أيضًا؛ على سبيل المثال، كان على أغنية ليل واين “Help” لعام 2007، والتي تأخذ عينات من أغنية البيتلز التي تحمل الاسم نفسه، أن تظل ضمن المجموعة غير الرسمية “Tha Carter 3 Sessions” بدلاً من الحصول على إصدار تجاري.
لكن بالنسبة لبعض الفنانين، فإن فريق “فاب فور” يمثل استثناءً. وكان هذا هو الحال مع مطرب Odd Future السابق فرانك أوشن، الذي تمكن من الحصول على مباركة فرقة البيتلز لاستخدام عينة دقيقة من أغنيتها “Here, There and Everywhere” لعام 1965 في أغنيته الرقيقة “White Ferrari” لعام 2017.
اعترف أوشن بأنه عانى من حصار الكتابة أثناء إعداد ألبوماته “Endless” و”Blond”، وينسب الفضل إلى الاستماع إلى فرقة البيتلز لمساعدته في التغلب على هذه المشكلة. وقال في برنامجه الإذاعي “أشقر” (عبر NME): “أريد أن أشكر فرقة البيتلز على إخراجي بمفرده تقريبًا من مأزق الكاتب”. في الواقع، تتضمن أغنية “White Ferrari” عبارة “قضاء كل يوم من أيام السنة،” والتي تشبه إلى حد كبير عبارة “هنا، هناك، وفي كل مكان”، “صنع كل يوم من أيام السنة”، مما يشير إلى أن الأغنية كانت أيضًا نقطة البداية عندما يتعلق الأمر بكتابة كلمات الأغاني. يستعير Ocean أيضًا الصياغة اللحنية من أغنية فرقة البيتلز. تم إدراج جون لينون وبول مكارتني كمؤلفي أغاني على المسار.
أوزي أوزبورن – القطار المجنون
أنتج عصر crunk في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين سربًا من فرق النوادي التي لا تزال من أكثر الموسيقى ملائمة للحفلات في القرن الحادي والعشرين. وأغنية “Let’s Go”، التي حققت نجاحًا كبيرًا في عام 2004 والتي اقتحمت المراكز العشرة الأولى في قائمة Billboard Hot 100، ضمت ثلاثة من أكبر الأسماء في تلك الفترة: Trick Daddy، وLil Jon، وTwista.
كلمات الأغاني الثلاثية منخفضة الحاجب بشكل غير اعتذاري، وتدور حول موضوعات موسيقى الراب الدائمة مثل المال والبنادق والحفلات، مع تقديم عروضهم المباشرة بقوة تبدو وكأنها تهديد (في الواقع، العديد من الامتناع عن ذلك). يستفيد المسار أيضًا من إيقاع موسيقى الروك الراب غير المتوازن بشكل مناسب. تم إنتاجه بواسطة Jim Jonsin وBigg D، وهو يتميز بعينة تم رفعها من القضبان الافتتاحية لأغنية Crazy Train المنفردة لـ Ozzy Osbourne، والتي يُنسب إليها الفضل في جاذبيتها المتقاطعة.
في حديثه إلى Hip-Hop DX في عام 2022، أشار Trick Daddy إلى أن أوزبورن كان سعيدًا بتقديم عينة من التخليص وكان سعيدًا باستخدام موسيقاه لاستخدام جديد. تمتعت أسطورة Black Sabbath بإتاوات من المسار الدائم الخضرة، لكنها لم تكلف الفنان الأصغر سنًا سوى القليل جدًا في البداية. قال تريك دادي: “بالطبع، أعطيته نصيبه… لكن فيما يتعلق بالمال المقدم، كان الأمر مجرد بنسات قليلة”.