أغاني الروك الكلاسيكية التي لم تكن تعلم أنها كانت مخبأة في الأغاني الحديثة

في ظاهر الأمر، لم يكن لموسيقى الروك الكلاسيكية حضور كبير عندما يتعلق الأمر بالفن الحديث نسبيًا لأخذ عينات الموسيقى. وهي ممارسة كانت رائدة خلال الأيام الأولى لموسيقى الهيب هوب في أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات من القرن الماضي، وكان أخذ العينات يتضمن بشكل عام منسقي الأغاني والمنتجين الذين يصنعون حلقات ونغمات من التسجيلات الموجودة مسبقًا والتي يمكن أن يرقص عليها المفرقعون ويمكن لمقدمي البرامج أن يغنوا عليها. في تلك الأيام الأولى، كان المنتجون، الذين كانوا في الغالب من السود ويصنعون الموسيقى للحفلات الجماعية في المدن الكبرى، وأبرزها نيويورك، غالبًا ما تأتي التسجيلات من مجموعات آبائهم وكانت عادةً موسيقى السول وآر أند بي والجاز. أصبح فنانون مثل بوتسي كولينز وجيمس براون فعالين في تشكيل صوت النوع الحضري الجديد.

بدت عينات موسيقى الروك نادرة نسبيًا، وعندما نجحت موسيقى الروك في التقاطع مع الهيب هوب، كان ذلك حدثًا ملحوظًا لكلا المجموعتين من المستمعين، كما هو الحال مع أغنية Run-DMC وأغنية “Walk This Way” لإيروسميث، والتي وصلت إلى المركز الرابع على قائمة Billboard Hot 100 في عام 1986. ومع ذلك، منذ ذلك الحين، دعمت موسيقى الروك بشكل متزايد موسيقى الهيب هوب والبوب بشكل عام في السنوات الأخيرة، وذلك بفضل زيادة أخذ العينات والاستيفاء (حيث يتم دمج كلمات وألحان الأعمال السابقة في الأغاني المعاصرة). تم أخذ عينات من بعض مقطوعات موسيقى الروك الكلاسيكية، مثل أغنية “Long Red” لفرقة Mountain، مرات لا تحصى، بينما يتطلع مؤلفو الأغاني في القرن الحادي والعشرين بشكل متزايد إلى الستينيات والسبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي للإلهام. فيما يلي خمسة مسارات لموسيقى الروك الكلاسيكية ربما سمعتها كثيرًا في العصر الحديث أكثر مما تدرك.