أغاني الروك الكلاسيكية مع قصص سخيفة

لا تخطئوا – إن إدراج أغنية “فندق كاليفورنيا” لفرقة إيجلز في هذه القائمة لا يهدف بأي حال من الأحوال إلى التقليل من نجاح هذه الأغنية ذات الشعبية الكبيرة (وربما المبالغة في تقديرها) منذ عام 1976. ومع ذلك، قررنا في النهاية أنها تنتمي إلى هنا لأن كلماتها تسير بشكل مثالي على الحبل المشدود بين التجريد والسخافة.

دعونا نبتعد عن هذا: يمكن لأي شخص سمع هذه الأغنية أن يدرك على الفور أنه ليس من المفترض أن تؤخذ حرفيًا. ليست كذلك في الحقيقة حول فندق (على الرغم من أن هذا لم يمنع بعض الناس من الإشارة إلى أنه كذلك). وبالنسبة للعديد من المستمعين، فإن مزيجها من الغموض اللفظي والآلات الموسيقية المشؤومة يجعلها مهيأة لجميع أنواع التفسيرات، بدءًا من عبادة الشيطان إلى الخدع الخارقة للطبيعة. ومع ذلك، فإن حقيقة أنه ليس من المفترض أن تؤخذ الكلمات على محمل الجد لا تعني أننا لا نستطيع الاعتراف بأن السرد ككل ليس له معنى كبير.

فندق يمكنك الخروج منه ولكن لا يمكنك المغادرة؟ يشار إلى النبيذ على أنه “روح”، على الرغم من أنه يتم تصنيعه من خلال عمليات كيميائية مختلفة (لا تخطئ في سؤال مؤلف الأغاني دون هينلي، كما فعلت LA Weekly، حول هذا الموضوع، لأنه نعم، فهو يعلم أنهما ليسا متماثلين، ولا، من الواضح أنك لا تفهم ذلك). إشارات من العدم إلى الماريجوانا ومجموعات من الناس يطعنون الوحوش بالسكاكين؟ بالتأكيد، يمكن للمرء أن يستمع إلى “فندق كاليفورنيا” ويفسرها على أنها بيان اجتماعي سياسي عميق. ولكن من الممكن أيضًا أن “فندق كاليفورنيا”، على الرغم من مجده الأيقوني، يقول ببساطة كل شيء بينما لا يقول شيئًا على الإطلاق.