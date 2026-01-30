أغاني الروك الناجحة التي يكرهها المغنون بالفعل

الناس يكرهون تكرار أنفسهم. تخيل أن المعلم يعطي نفس الدرس سنة بعد سنة، أو أحد الوالدين يقول “إنه كلب، حسنًا؟؟” مرارًا وتكرارًا لطفل صغير فضولي بلا هوادة. ثم هناك الموسيقيون الذين يؤدون نفس الأغاني مليون مرة على مدار حياتهم المهنية، بعد فترة طويلة من موت المشاعر/التجارب التي عززت الأغنية. ولهذا السبب توقف إريك كلابتون، على سبيل المثال، عن غناء أغنية “Tears in Heaven”، لأن المشاعر لم تعد موجودة. ولكن ماذا لو كان المغني يكره أغنية ما حقًا، حتى لو كانت أغنية ناجحة؟ لقد حدث ذلك مرات أكثر مما تظن، خاصة لفناني الروك.
وبطبيعة الحال، ليس هناك ما يضمن أن كل عضو في الفرقة سوف يحب أغنية ما. في حالة الاسم الأكبر لموسيقى الميتال، ميتاليكا، قال عازف الدرامز لارس أولريش لـ Vulture إنه لا يريد أبدًا سماع أغنية “Eye of the Beholder” مرة أخرى لأنه “يبدو أن لها إيقاعين مختلفين”. Slash from Guns N ‘Roses أطلق على خط الجيتار الرئيسي اسم “Sweet Child O ‘Mine” وهو “أغنية صغيرة غبية” والأغنية بأكملها “أغنية رائعة جدًا” (لكل صحيفة إندبندنت). The Who عازف الجيتار وكاتب الأغاني بيت تاونسند وصف “Pinball Wizard” بأنه “أكثر قطعة كتابية خرقاء قمت بها على الإطلاق” (أيضًا لكل المستقل)، ولكن على الأقل لم يكن مضطرًا للغناء على المسار.
من المؤكد أن المغنون يواجهون أصعب الأوقات مع الأغاني التي لا يحبونها، حتى لو لم تكن الأغاني تأتي من أماكن شخصية وطائفية. في هذا الصدد، من المعروف أن توم يورك من راديوهيد كان يسب “Creep” لسنوات، ومدى كراهية الأخوين غالاغر لـ “Wonderwall”، ومدى كره كورت كوبين لأغنية “Smells Like Teen Spirit”، وأكثر من ذلك.
اعتقد توم يورك أن الزحف كان هراء
استمعوا يا عشاق راديوهيد: بغض النظر عن مدى جودة بعض الأغاني في “Pablo Honey” (1993) و”The Bends” (1995)، فإن الألبومات بالطبع متخلفة مقارنة بالأعمال المستقبلية مثل “Kid A” أو “Hail to the Thief”. ولكن عندما أصدر راديوهيد أغنية “Pablo Honey”، كل ما كان يعرفه الجميع هو الأغنية الضاربة الضخمة بشكل غير متوقع، “Creep”. الشيء نفسه ينطبق على راديوهيد، الذي قال في عام 1993 إن أغنية “Creep” قد خرجت عن نطاق سيطرتهم بقوة لدرجة أن المغني الرئيسي توم يورك قال لمجلة رولينج ستون: “يبدو الأمر وكأننا نقوم بعمل غلاف”. كل هذا من أجل أغنية قال يورك إنها تحتوي على كلمات “سخيفة جدًا” كتبها في الكلية.
لذا فإن نجاح الأغنية جعل يورك يشعر وكأن راديوهيد “امتص الشيطان”، كما قال لصحيفة الغارديان، في Live for Live Music. قال عازف الجيتار جوني غرينوود: “كنا مثل الفئران الصغيرة المصابة بجنون العظمة في أقفاص … خائفين من أن كل نغمة ليست صحيحة.” لقد سئموا جدًا من عزف أغنية “Creep” لدرجة أن يورك صرخ ذات مرة قائلاً: “f *** off، لقد سئمنا منها” خلال حفل موسيقي عندما طلب المعجبون الأغنية (لكل The Guardian). وفي مرة أخرى وصف معجبي الأغنية بـ “المتخلفين شرجيًا” (لكل Cracked)، وهو ما نفترض أنه يعني أنهم بطيئون في التبرز.
في النهاية، استغرق Radiohead فترة توقف طويلة عن لعب أغنية “Creep” في العروض، من عام 2009 إلى عام 2016. وبحلول عام 2017، كان يورك قد استعد بدرجة كافية لمسار سنوات دراسته الجامعية لدرجة أنه قال لرولينج ستون، “من الجميل أن تلعب (“Creep”) للأسباب الصحيحة،” طالما أنها لا تبدو وكأنها “عرض أعمال. … في المرة الأولى التي أشعر فيها بالتزييف، سنتوقف”. هذا من شأنه أن يجعل أي معجب بـ Radiohead سعيدًا. بعد كل شيء، هل يريد أحد حقًا أن يتساءل يورك عما يفعله هنا بحق الجحيم؟
إلى الأبد الرجل فطيرة الكرز
لقد حصلنا تمامًا على ما شعرت به المغنية الرئيسية في Warrant، جاني لين، بشأن هذه الأغنية، لأنه بصراحة، أغنية “Cherry Pie” في التسعينيات هي كارثة محرجة للأغنية. “إنها فطيرة الكرز الخاصة بي / مشروب الماء البارد، يا لها من مفاجأة حلوة / مذاقها لذيذ جدًا، يجعل الرجل البالغ يبكي.” هذه الكلمات بغيضة للغاية لدرجة أنه حتى طفل يبلغ من العمر 8 سنوات لن يكتبها عن فطيرة الكرز الفعلية. فلا عجب أن قال لين في مقابلة مع قناة VH1 عام 2006 يمكنك مشاهدتها على موقع YouTube: “فطيرة الكرز هي تراثي”. كل شيء عني هو “فطيرة الكرز”. أنا رجل “فطيرة الكرز”. يمكنني أن أطلق النار على رأسي لأنني أكتب تلك الأغنية.”
لكي نكون منصفين، كان لدى لين علاقة حب/كراهية مع “Cherry Pie” أكثر من علاقة الكراهية/الكراهية. في وقت لاحق خفف من مشاعره، كما قال كاتب الأغاني الأمريكي: “لا، لم أكره الأغنية. كل ما في الأمر أنني عندما كنت صغيرًا ومليئًا بالقلق … أردت أن يستمع الجميع إلى أغانيي الجادة.” بدلاً من ذلك، حصل الجميع على أغنية مبتذلة ذات إيقاعات صوتية وجيتار منسوخة وملصقة من أغنية “I Love Rock ‘N Roll” (جوان جيت وذا بلاك هارتس، 1981) و”Pour Some Sugar on Me” (ديف ليبارد، 1987).
لكن لا بأس، لأن “Cherry Pie” استغرقت 20 دقيقة ممتعة فقط في كتابتها. بعد ذلك، كان كل شيء في أسفل التل. توفي لين بسبب التسمم بالكحول في عام 2011.
قلت ربما … آل غالاغر يكرهون هذه الأغنية
تنهد. هل يمكننا ألا نسمع “Wonderwall” مرة أخرى، من فضلك؟ أو على الأقل استبدل تلك السطور الطويلة والمسطحة التي لا نهاية لها مثل “maybeeeee” و”save meeeeeee” و”بعد aaaaaaaaaall” و”wonderwaaaaaaaaaall” بأصوات صراخ الدجاج المطاطية أو شيء من هذا القبيل. نويل غالاغر، نصف العرض القتالي المتنقل للأخوين غالاغر، له الحق في ذلك. لكل NME، قال إن “Wonderwall” “يزعجني بشدة.” من المؤكد أنه قال هذا لأن الأغنية تجعله يشعر بأنه معرض عاطفيًا للغاية. كما أنه لا يحب الأغنية لأنه لم يكن ينوي تسجيلها باستخدام الغيتار الصوتي. ولكن مرة أخرى، من الذي يعزف العزف الصوتي المتكرر للغاية للأغنية والذي يعرفه كل عازف جيتار مبتدئ، حسنًا، نويل؟
لكن انتظر، كما تقول. على الرغم من أن نويل غنى في بعض أغاني Oasis، إلا أن ليام هو من يكرمنا بأنفه في أغنية Wonderwall. حسنًا، هذا لا يغير شيئًا، لأن كلا المطربين يكرهان الأغنية. نشأ ازدراء ليام في الأصل من العزف الصوتي المذكور أعلاه، والذي بدا له “غير تقليدي بعض الشيء”، وفقًا لمجلة Far Out. لا، لم يكن هذا مجاملة. بحلول عام 2008، تصاعد رأيه قليلاً عندما قال: “لا أستطيع أن أتحمل تلك الأغنية اللعينة! في كل مرة يتعين علي أن أغنيها، أريد أن أسكت”، وفقًا لمقالة أخرى في Far Out. لديك خيار هنا يا سيدي. يمكنك دائما التوقف. لو سمحت.
حسنا، خمن ماذا؟ حظي كل من الأخوين غالاغر بفرصة الخلاص عندما قام فيلم “Bring Me The Horizon” المملوء بالإلكترونيكا بتغطية “Wonderwall” في عام 2025. وقد فعلوا ذلك دون أي نفايات صوتية مزخرفة، مما أثار استحسان ليام. بطريقة صريحة مميزة، قال ليام عن التسليم على X، “أنا أحبه.” عبرت الأصابع للحصول على غلاف Oasis راقص ومتقن لغلاف Bring Me The Horizon لأغنية Oasis OG.
رجل الدبابة السعيد اللامع
لم يكن من الواضح أبدًا أن أغنية “Shiny Happy People” لفرقة REM كانت مجرد قبرة، أليس كذلك؟ يبدو الفيديو مثل مجموعة “Pee-wee’s Playhouse” أو أحد عروض Nickelodeon قبل سقوط السلايم. ويرتدي مايكل ستيب قبعة البيسبول البرتقالية المتخلفة والمرحة خارج المركز بينما يقفز مع تلك السيدة التي ترتدي الفستان الأحمر حيث يبدو كلاهما سعيدًا جدًا. بجنون ذلك.
سنوضح لك الأمر بهذه الطريقة: تظهر أغنية “Shiny Happy People” أربع أغنيات بعد “Losing My Religion” في “Out of Time” عام 1991. ما هي الأغنية التي تعتقد أن المغني مايكل ستيب فخور بها أكثر؟ يمين. كما نقل عنه Ultimate Guitar في “Shiny Happy People،” “إنها أغنية بوب بطعم الفواكه مكتوبة للأطفال… إذا كانت هناك أغنية واحدة تم إرسالها إلى الفضاء الخارجي لتمثيل حركة العين السريعة لبقية الوقت، فلن أريدها أن تكون” Shiny Happy People “.”
ومع ذلك، فإن هذه “الأغنية الفاكهية حقًا، نوع من الأغنية الزاهية”، كما وصفها ستيب لـ The Quietus، كان من المفترض أن تكون كذلك. قال إن الناس يعتبرونه “شاعرًا جادًا للغاية” وأراد أغنية REM تظهر جانبًا آخر. أثناء كتابة وتسجيل أغنية Shiny Happy People، أفاد رولينج ستون أنه وبقية الفرقة كانوا يضحكون على الأغنية. ولكن الأكثر تسلية على الإطلاق هو أن الأغنية مستوحاة من ملصق دعائي صيني تم تداوله في وقت قريب من مذبحة ميدان تيانانمن الدموية عام 1989.
من المؤكد أن ستيب أخبر The Quietus أنه كان “دائمًا في سلام مع” الأغنية. ومع ذلك، فقد كان محرجًا جدًا لدرجة أنه حقق نجاحًا كبيرًا لدرجة أن REM حظره بشكل أساسي من العروض الحية.
تنبعث منه رائحة الشهرة غير المرغوب فيها
نعم، يا محبي نيرفانا، من الصعب أن نسمع أن كورت كوبين كان يكره أغنية “Smells Like Teen Spirit”، وهو النشيد الذي حدد السنوات التكوينية لذلك، والكثير من الشباب الساخطين. وكما قال في مقابلة عام 1994 مع رولينج ستون، “بالكاد أستطيع… اجتياز فيلم Teen Spirit.” أريد حرفيًا أن أرمي جيتاري أرضًا وأبتعد”. من المؤكد أن الكثير من هذا الحقد نشأ من انزعاج كوبين من الشهرة، حيث أن صعود نيرفانا النيزكي إلى النجاح كان وسيظل إلى الأبد مرتبطًا بـ “تنبعث منه رائحة روح المراهقين”. قال لمجلة رولينج ستون، معربًا عن أسفه لسنوات ما قبل الشهرة الضائعة: “لبضع سنوات في سياتل، كان صيف الحب، وكان رائعًا جدًا … لقد كان احتفالًا بشيء لا يمكن لأحد أن يضع إصبعه عليه.”
لم يكره كوبين فقط الطريقة التي قادته بها أغنية “Smells Like Teen Spirit” إلى الأضواء العامة، بل سخر أيضًا من موسيقاها. كان الجزء الخاص به على الجيتار “مثل هذه المقطوعة المبتذلة” ، كما قال لـ RS ، والتي وصفها عازف الجيتار كريست نوفوسيليك بأنها “سخيفة للغاية”. أراد كوبين عمدًا أن يصنع “أغنية البوب المطلقة” على غرار فرقة Pixies، إحدى فرقه الموسيقية المفضلة. ومن المفارقات أن تلك الأغنية انطلقت بشكل كبير لدرجة أنها حددت جيلًا وغيرت مسار التاريخ الموسيقي.
أوضح كوبين أيضًا في مقابلة رولينج ستون أن غضبه ربما كان موجهًا نحو أغنية أخرى لو كانت الأغنية التي جعلت نيرفانا مشهورة. يستشهد كمثال بأغنية “Drain You” من ألبوم “Nevermind” لعام 1991، وهو نفس الألبوم مثل “Smells Like Teen Spirit”. دعونا نكون سعداء لأنه والمسارات الأخرى لم تتلوث في عيون كوبين مثل أكبر أغنية لنيرفانا.