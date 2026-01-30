أغاني الروك الناجحة التي يكرهها المغنون بالفعل

الناس يكرهون تكرار أنفسهم. تخيل أن المعلم يعطي نفس الدرس سنة بعد سنة، أو أحد الوالدين يقول “إنه كلب، حسنًا؟؟” مرارًا وتكرارًا لطفل صغير فضولي بلا هوادة. ثم هناك الموسيقيون الذين يؤدون نفس الأغاني مليون مرة على مدار حياتهم المهنية، بعد فترة طويلة من موت المشاعر/التجارب التي عززت الأغنية. ولهذا السبب توقف إريك كلابتون، على سبيل المثال، عن غناء أغنية “Tears in Heaven”، لأن المشاعر لم تعد موجودة. ولكن ماذا لو كان المغني يكره أغنية ما حقًا، حتى لو كانت أغنية ناجحة؟ لقد حدث ذلك مرات أكثر مما تظن، خاصة لفناني الروك.

وبطبيعة الحال، ليس هناك ما يضمن أن كل عضو في الفرقة سوف يحب أغنية ما. في حالة الاسم الأكبر لموسيقى الميتال، ميتاليكا، قال عازف الدرامز لارس أولريش لـ Vulture إنه لا يريد أبدًا سماع أغنية “Eye of the Beholder” مرة أخرى لأنه “يبدو أن لها إيقاعين مختلفين”. Slash from Guns N ‘Roses أطلق على خط الجيتار الرئيسي اسم “Sweet Child O ‘Mine” وهو “أغنية صغيرة غبية” والأغنية بأكملها “أغنية رائعة جدًا” (لكل صحيفة إندبندنت). The Who عازف الجيتار وكاتب الأغاني بيت تاونسند وصف “Pinball Wizard” بأنه “أكثر قطعة كتابية خرقاء قمت بها على الإطلاق” (أيضًا لكل المستقل)، ولكن على الأقل لم يكن مضطرًا للغناء على المسار.

من المؤكد أن المغنون يواجهون أصعب الأوقات مع الأغاني التي لا يحبونها، حتى لو لم تكن الأغاني تأتي من أماكن شخصية وطائفية. في هذا الصدد، من المعروف أن توم يورك من راديوهيد كان يسب “Creep” لسنوات، ومدى كراهية الأخوين غالاغر لـ “Wonderwall”، ومدى كره كورت كوبين لأغنية “Smells Like Teen Spirit”، وأكثر من ذلك.