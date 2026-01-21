أغاني الروك في التسعينيات مبالغ فيها بشكل مؤلم

من المستحيل فصل التسعينيات عن موسيقى الروك الجرونج. بين عشية وضحاها، وعلى عشرة سنتات، اقتحمت العلامة التجارية الخاصة للمشهد الموسيقي في سياتل من موسيقى الروك الخشنة والممزقة والمتأثرة بالبانك والمتشددين الثقافة الشعبية بعد إصدار أغنية “Nevermind” لفرقة Nirvana عام 1991 والنشيد الوطني لإنهاء جميع الأناشيد “Smells Like Teen Spirit”. ظهرت الفانيلا الأنيقة، واختفت مثبتات الشعر والألياف اللدنة، وتغلبت الأصالة الخشنة والشجاعة على الأبهة والتألق، وبحلول منتصف التسعينيات، تفرقت موسيقى الروك إلى موسيقى البوب ​​بانك (على سبيل المثال، Green Day)، واللقب “البديل” الغامض دائمًا (على سبيل المثال، Radiohead)، والنيو ميتال (على سبيل المثال، Korn)، وغيرها. ولكن بغض النظر عن أن الوسط الموسيقي الواسع في التسعينيات أنتج أكوامًا من موسيقى الروك الرائعة، فقد أطلق أيضًا بعض النتنة المبالغ فيها بشكل خطير.

عند اختيار أغانٍ مبالغ فيها لهذه المقالة، لن نتعارض تمامًا وندعي أن الأغاني الناجحة مثل أغنية “Jeremy” لفرقة Pearl Jam، أو أغنية “Black Hole Sun” لفرقة Soundgarden، أو أغنية “Would” لفرقة Alice in Chain مبالغ فيها. سيكون ذلك مثيرًا للسخرية لأن تلك الأغاني رائعة بشكل مبرر. ولكن، لكي تكون الأغنية “مبالغًا في تقديرها”، يجب أن يتم الاستماع إليها وإعجابها على نطاق واسع. لذلك، من المرجح أن تثير هذه القائمة بعض الريش. كن مستعدا.

أما لماذا نعتبر الأغاني الواردة في هذه المقالة مبالغًا فيها، فقد يتلخص الأمر في صياغة موسيقية مزعجة أو رتيبة، أو كلمات بجودة رياض الأطفال، أو شهرة سريعة بفضل التوقيت المحظوظ أو نزوة روح العصر، وما إلى ذلك. في بعض الأحيان تحظى وسائل الإعلام بشعبية لأنها ممتازة حقًا، وأحيانًا تحظى بشعبية لأنها متواضعة وتبعد القليل من الناس. لذا، سواء أكان فيلم “Fly Away” لليني كرافيتز، أو Green Day الذي تم كتابته عن ظهر قلب في أواخر التسعينيات، أو حتى أكبر نجاح من Oasis والتصرفات الغريبة اللاذعة للأخوين Gallagher، فإليك اختياراتنا.