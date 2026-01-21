أغاني الروك في التسعينيات مبالغ فيها بشكل مؤلم

من المستحيل فصل التسعينيات عن موسيقى الروك الجرونج. بين عشية وضحاها، وعلى عشرة سنتات، اقتحمت العلامة التجارية الخاصة للمشهد الموسيقي في سياتل من موسيقى الروك الخشنة والممزقة والمتأثرة بالبانك والمتشددين الثقافة الشعبية بعد إصدار أغنية “Nevermind” لفرقة Nirvana عام 1991 والنشيد الوطني لإنهاء جميع الأناشيد “Smells Like Teen Spirit”. ظهرت الفانيلا الأنيقة، واختفت مثبتات الشعر والألياف اللدنة، وتغلبت الأصالة الخشنة والشجاعة على الأبهة والتألق، وبحلول منتصف التسعينيات، تفرقت موسيقى الروك إلى موسيقى البوب بانك (على سبيل المثال، Green Day)، واللقب “البديل” الغامض دائمًا (على سبيل المثال، Radiohead)، والنيو ميتال (على سبيل المثال، Korn)، وغيرها. ولكن بغض النظر عن أن الوسط الموسيقي الواسع في التسعينيات أنتج أكوامًا من موسيقى الروك الرائعة، فقد أطلق أيضًا بعض النتنة المبالغ فيها بشكل خطير.
عند اختيار أغانٍ مبالغ فيها لهذه المقالة، لن نتعارض تمامًا وندعي أن الأغاني الناجحة مثل أغنية “Jeremy” لفرقة Pearl Jam، أو أغنية “Black Hole Sun” لفرقة Soundgarden، أو أغنية “Would” لفرقة Alice in Chain مبالغ فيها. سيكون ذلك مثيرًا للسخرية لأن تلك الأغاني رائعة بشكل مبرر. ولكن، لكي تكون الأغنية “مبالغًا في تقديرها”، يجب أن يتم الاستماع إليها وإعجابها على نطاق واسع. لذلك، من المرجح أن تثير هذه القائمة بعض الريش. كن مستعدا.
أما لماذا نعتبر الأغاني الواردة في هذه المقالة مبالغًا فيها، فقد يتلخص الأمر في صياغة موسيقية مزعجة أو رتيبة، أو كلمات بجودة رياض الأطفال، أو شهرة سريعة بفضل التوقيت المحظوظ أو نزوة روح العصر، وما إلى ذلك. في بعض الأحيان تحظى وسائل الإعلام بشعبية لأنها ممتازة حقًا، وأحيانًا تحظى بشعبية لأنها متواضعة وتبعد القليل من الناس. لذا، سواء أكان فيلم “Fly Away” لليني كرافيتز، أو Green Day الذي تم كتابته عن ظهر قلب في أواخر التسعينيات، أو حتى أكبر نجاح من Oasis والتصرفات الغريبة اللاذعة للأخوين Gallagher، فإليك اختياراتنا.
يطير بعيدا، من فضلك
في النهاية، أصبح ليني كرافيتز يمثل انتصار الأسلوب على الجوهر. هل يبدو مقطع الفيديو الخاص بـ “Are You Gonna Go My Way” لعام 1993 رائعًا، مع ظهور كرافيتز في مركز المسرح مرتديًا اللون الأحمر في مكان Thunderdome الموسيقي الدائري الذي يعلوه قبة؟ بالتأكيد. لكن الشقوق كانت موجودة بالفعل في نغمة الأغنية المتكررة للغاية والمكونة من سبع نغمات، وهي نغمة تدهورت بشكل كبير من تقدم الوتر المدروس لأغنية كرافيتز عام 1989، التي كانت مليئة بالمخدر والفانك والروح لأول مرة، “Let Love Rule”. ولكن بالمقارنة مع أغنية “Fly Away” لعام 1998 خارج “5”، فإن أغنية “Are You Gonna Go My Way” قد تكون أيضًا موزارت (أو ساليري، بشكل أكثر دقة). بطريقة ما، حققت أغنية Fly Away نجاحًا هائلاً، وفازت بجائزة جرامي لأفضل أداء صوتي روك للرجال في عام 1999، وتحظى حاليًا بحوالي 500 مليون استماع على Spotify.
بشكل عام، “5” ليس ألبومًا سيئًا. مقطوعات مثل “أنا أنتمي إليك” و”إذا كنت لا تستطيع قول لا” هي غزوات ممتازة ومليئة بالحيوية وعاطفية تعرض مقطوعات كرافيتز الصوتية والتي تحتوي على بعض لعقات الجيتار الجادة (حتى لو كانت نغمة الإيقاع مزعجة). بالمقارنة، يعتبر فيلم “Fly Away” مجهودًا منخفضًا، وقمامة أولية. الكلمات فظة بشكل مثير للسخط وتبدو وكأنها طفل يبلغ من العمر 8 سنوات يخترع قافية أولى له. “أتمنى أن أتمكن من الطيران / في السماء، عاليًا جدًا / تمامًا مثل اليعسوب.” ليني، ليني، ماذا يحدث هنا؟ لا قافية ذبابة مع ذبابة. يجعلنا نتساءل لماذا. الكثير من الناس يشترون. المسار من الخنازير.
ومع ذلك، لم يقع الجميع في فخ “Fly Away”. حتى المراجعات الإيجابية بشكل عام لـ “5” تدرك أن “Fly Away” مجرد هراء. وإذا كان الناس يتساءلون لماذا لا نستهدف “المرأة الأمريكية” من نفس الألبوم: إنه أمر فظيع جدًا أن نكرمه بأي درجة من الجهد الوصفي إلى جانب هذه الجملة الواحدة.
الخلاص الجيد (لهذه الأغنية)
هل سبق لك أن أردت سماع بيلي جو أرمسترونج من Green Day يغني بصوت منخفض الطاقة، نصف نائم، وغير فاسق (على عكس “Basketcase، دعنا نقول) على بعض الحبال المفتوحة العامة والتي يتم العزف عليها بلا عقل والتي تبدو وكأنها أول أغنية غيتار مكتوبة في غرفة نوم المراهق؟ على الأقل، لا تستمر أغنية “Good Riddance (Time of Your Life)” من فيلم “Nimrod” عام 1997 لأكثر من دقيقتين ونصف تقريبًا. وعلى الأقل كان Green Day صادقًا بشأن أغنيته الخاصة في العنوان مباشرة. إنه شيء يمكن التنبؤ به تمامًا، لكنه كان على حق في النهاية. أتمنى أن تمسح عقلك من هذا الكلام المبتذل. مسار.
بحلول الوقت الذي أصدرت فيه فرقة Green Day أغنية Good Riddance، كانت الفرقة تبدو بالفعل وكأنها مقلدة ضعيفة لأيام مجد “Dookie” عام 1994، والتي كانت عبارة عن ألبوم بوب بانك مميز يفيض بديدان الأذن، ونغمات الأوتار الخشنة، والتناغم الصوتي الرائع. ربما هذا هو السبب وراء جذب أغنية “Good Riddance” انتباه الناس، لأن الصوت على ما يبدو يعني التفكير العميق أو الاستبطان. جوهر الأغنية، الحبال المفتوحة، على الرغم من G، C، D – ليست فقط الحبال الأكثر عزفًا، والمبالغ فيها، ونصف المخبوزة في تاريخ كتابة الأغاني، ولكن ارمسترونغ يعزفها بأكثر الطرق كسلًا وطيشًا. إنها مجرد عزف على آلة موسيقية، عزف على نفس الإيقاع لمدة دقيقتين ونصف. على الأقل يمنحها قسم السلسلة في جسر الأغنية بعض الفروق الدقيقة العاطفية.
ومن المثير للاهتمام أن Green Day حذفت في البداية أغنية “Good Riddance” – وهي في الواقع أغنية انفصال عن صديقة انتقلت إلى الإكوادور – من “Dookie” ثم “Insomniac”. قاموا أخيرًا بإدراجها في “Nimrod” في خطوة وصفها عازف الجيتار مايك ديرنت بأنها “أكثر الأشياء الشريرة التي يمكننا القيام بها” ، كما يقتبس نائب. لقد حققت الأغنية نجاحًا كبيرًا بقدر ما كانت مبالغًا فيها.
كل الأشياء الغبية
بغض النظر عن مدى سوء اليوم الأخضر، على الأقل ليسوا Blink-182. غنيها معنا، لأنك تعلم أنك تعرف إيقاع الكلمات: “أعرف. هذه الأغنية. إنها غبية حقًا. لماذا انتشرت. لأنها. تبدو ممتعة.” وبعد ذلك نحصل على جوقة na-na، na-na، na-na، na-na، هراء. إذا كان هناك تمرين مطلق على الملل الموسيقي المذهل، فستكون هذه الأغنية، Blink-182 “All the Small Things” من Enema of the State لعام 1999 (الألبوم الذي تظهر فيه الممرضة على الغلاف وفي الفيديو الخاص بـ “What My Age Again؟”).
حسنًا، على الأقل “كل الأشياء الصغيرة” هي عبارة عن وعي ذاتي، مثل “ما هو عمري مرة أخرى؟”، والذي كان أيضًا منافسًا لهذه المقالة. قد لا تتمكن من سماع الوعي الذاتي في موسيقى الأغنية، لكن يمكنك رؤيته في فيديو الأغنية، وهو محاكاة ساخرة لشهرة فرقة الصبيان. يمكننا حتى أن نعتبر جوقة “na-na” بمثابة سخرية من الجوقات الميتة دماغيًا. ولكن مع ذلك، لا شيء من هذا ينفي الصفات المزعجة لأغنية “All the Small Things”، والتي تتكون من ثلاثة أوتار طاقة كاملة ومتكررة للغاية ولحن صوتي على مستوى قافية الأطفال. ومع ذلك، سيشعر معجبو Blink-182 بأنهم على حق عندما يعرفون أن موقعًا مثل American Songwriter يشير إلى أن بساطة الأغنية أدت إلى نجاحها.
بغض النظر عن مدى المبالغة في تقديرها، وصلت أغنية “All the Small Things” إلى المركز السادس على قائمة Billboard Hot 100، وهو أعلى رقم لأغنية Blink-182، وبقيت على الرسم البياني لمدة 23 أسبوعًا. كما أن لديها ما يقرب من 1.5 مليار استماع على Spotify، مما يجعلها الأغنية الأكثر استماعًا. على أقل تقدير، يستحق الأولاد في Blink-182 الثناء على استخدام الكلمة غير العملية “Commiserating” في الأغنية.
أتساءل لماذا هذه الأغنية كبيرة جدًا
هل تساءلت يومًا لماذا أصبح “Wonderwall” كبيرًا جدًا؟ بصراحة، لا نعرف كيف تحمل أي شخص ذلك بعد المرة الأولى التي سمع فيها صوت أنف ليام غالاغر المسطح وهو يحمل المقطع الثاني من “May-beeeeeeeeeeeeeeeee”. ربما، مثل الأغاني الأخرى في هذه القائمة، قد انطلقت على وجه التحديد لأنها بسيطة للغاية بحيث يمكن لأي شخص أن يغنيها ويعزفها، بغض النظر عما إذا كان (ربما) لا ينبغي عليهم ذلك بالتأكيد. لكن العبوها لديهم، بما في ذلك على خدمات البث المباشر. حصلت أغنية “Wonderwall” على أكثر من 2.6 مليار استماع على Spotify في وقت كتابة هذا التقرير، مما يجعلها أكبر أغنية لـ Oasis من أغنية “What’s the Story (Morning Glory)” عام 1995 وأكبر أغنية على الإطلاق.
لقد أوضحنا بالفعل بعض الأسباب وراء المبالغة في تقدير “Wonderwall”، مثل صوت Gallagher المزعج المقترن بالنغمات الصوتية الطويلة المزعجة. إن العزف على الوتر المفتوح من أسفل إلى أسفل يصبح مزعجًا بالمثل لأن الإيقاع لا يتوقف عن طول “Wonderwall” بالكامل. نعم، تحتوي الأغنية على مرافقة وترية لطيفة تضيف بعض الملمس والتنوع الجرسي، بالإضافة إلى خط جيتار خارجي لا يُنسى. لكن كما في السابق، هذه الصفات لا تنفي نقاط ضعف الأغنية. بالإضافة إلى ذلك، فإن “Wonderwall” مملة تمامًا، تمامًا مثل “Champagne Supernova” من نفس الألبوم. أيضًا، تبدو كلماتها وكأنها مكتوبة فقط لإيقاع أشياء ليست في الواقع ذكية أو كاشفة، مثل، “وجميع الطرق التي تقودك إلى هناك كانت متعرجة / وجميع الأضواء التي تضيء الطريق تعمي.”
ومن المثير للاهتمام أن نويل غالاغر لا يحب فيلم “Wonderwall” أيضًا. كما نقل عنه كاتب الأغاني الأمريكي، “إنها (الأغنية) الوحيدة التي نشتهر بها في جميع أنحاء العالم، وهي تزعجني بشدة” لأنها “ليست لحن موسيقى الروك أند رول.” نحييك يا نويل على صدقك.
قليلا جدا من السخرية
ربما يطاردنا متشددو ألانيس موريسيت أثناء نومنا بسبب هذا الفيلم، لكن فيلم “Ironic” من فيلم “Jagged Little Pill” عام 1995 مبالغ فيه. لقد تناولت الكثير من المناقشات والمقالات السبب وراء كون الشيء الأكثر إثارة للسخرية في “Ironic” هو أنها أغنية عن السخرية التي لا تعرف ما هي السخرية (باستثناء ربما للسيد Play-it-Safe). لكن هذا ليس السبب وراء المبالغة في تقدير كلمة “المفارقة”. لقد تم المبالغة في تقدير “Ironic” لأنها صديقة للراديو، وناعمة، وغير ضارة، ولا تمثل “Jagged Little Pill” على الإطلاق. من الناحية الموسيقية، يندفع إلى الجوقة، ويحترق من خلالها، ويكرر، وليس لديه سوى القليل من التنوع، ويمكن التنبؤ به. تحتوي الأغنيات المنفردة الأصغر حجمًا، مثل أغنية “All I Almost Want”، الافتتاحية للألبوم، على بعض من أحشاء القصة الغاضبة لـ “You Oughta Know” بالإضافة إلى صياغة موسيقية أكثر تفكيرًا.
في الواقع، موريسيت نفسها لم تكن تريد حتى استخدام كلمة “Ironic” في “Jagged Little Pill”. ولكن كما أوضحت في رولينج ستون، فقد تم الضغط عليها لإدراجها لأن الناس أحبوا لحنها. لحسن الحظ، فهي لا تهتم بالأغنية كثيرًا، بل إنها ترحب بالأشخاص الذين يسخرون منها.
ومع ذلك، تعد أغنية “Ironic” حاليًا هي الأغنية الأكثر استماعًا لموريسيت على Spotify، بحوالي 600 مليون استماع. ساعدت الأغنية في دفع “Jagged Little Pill” إلى أعلى مستوياتها حيث تجاوزت مبيعاتها 33 مليونًا وساهمت في فوز الألبوم بجائزة أفضل ألبوم روك وأفضل ألبوم لهذا العام في حفل توزيع جوائز جرامي لعام 1996. لكن أغنية “You Oughta Know” هي التي فازت بجائزة أفضل أغنية روك وأفضل أداء صوتي لموسيقى الروك. كما ساعدت أغنية “Ironic” في تعليم جيل كامل من الناس ما هي السخرية، حتى لو كان ذلك فقط بسبب الخطأ الذي أخطأت فيه الأغنية. هذا أمر مثير للسخرية قليلاً، ألا تعتقد ذلك؟