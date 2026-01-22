أغاني الروك في الثمانينات التي لم يكن من المفترض أن تفوز بجوائز جرامي

لطالما كانت جوائز جرامي مليئة بالانتصارات المثيرة للجدل، والتي لا يزال الكثير منها مثيرًا للجدل حتى يومنا هذا. على الأقل، تشير انتصارات جرامي إلى أذواق ناخبي جرامي ولا شيء غير ذلك. كحد أقصى، يكون عرض الجوائز بأكمله بعيدًا عن الواقع تمامًا. وينطبق هذا بشكل خاص على موسيقى الروك والموسيقى الثقيلة، والتي قال الناخب جرامي وعازف البيانو البالغ من العمر 66 عامًا بروس بروبيكر، في عام 2025، إن الناخبين ربما لا يستمعون إليها أبدًا (حسب NPR). ولكن حتى في الثمانينيات، واجه حفل جرامي صعوبة في مواكبة موسيقى الروك المعاصرة أثناء انتقاله من “العصر الذهبي” الكلاسيكي (حوالي عام 1964 إلى عام 1982، كما تعتقد صحيفة الغارديان). حصل بعض الفائزين بموسيقى الروك في الثمانينيات على جوائز لا يستحقونها.
عند اختيار الفائزين غير المستحقين بجائزة جرامي، علينا أولاً تكثيف فئات موسيقى الروك السابقة والغريبة وغير العملية لجائزة جرامي في مقطوعة واحدة “أغنية روك”. يتضمن هذا أفضل أداء روك صوتي (ذكر وأنثى)، وأفضل أداء روك لثنائي أو مجموعة مع صوت، وأفضل أداء لموسيقى الروك. علينا أيضًا أن نبقى محصورين في الأغاني/الألبومات التي تم إصدارها في الثمانينيات. هذا يستثني، على سبيل المثال، أغنية “The Wall” لفرقة Pink Floyd في حفل توزيع جوائز جرامي لعام 1980، حيث تم إصدارها في عام 1979. وأيضًا، هل نقارن الفوز غير المستحق بمرشحين آخرين في ذلك العام أو بأغاني مختلفة تمامًا غير مرشحة؟ ولأغراض هذه المقالة، سنفتح الباب لأي منهما.
والأهم من ذلك، هناك الموسيقى نفسها. قد تحصل الأغنية على مكان في هذه المقالة إذا كانت كتابتها تبدو عادية أو كسولة، أو إذا كانت هناك خيارات أكثر حيوية أو عصرية في ذلك العام، أو إذا بدا أن الأغنية فازت بجائزة جرامي لمجرد أن الفنان كان له اسم معروف. بغض النظر عن ذلك، سوف يتم سحق الموسيقى المحبوبة لشخص ما. وهذا يشمل الشرطة وجيف بيك وEurythmics.
خلف جملي – الشرطة
على محمل الجد، ما الذي كان يفكر فيه ناخبو جرامي بهذا الاختيار؟ أوه نعم، هذا صحيح. لقد كانوا يفكرون: “مرحبًا، نحن نعرف الشرطة ونحبهم. وبالتالي: الشرطة.” بشكل عام، كان لدى ناخبي جرامي شيء حقيقي بالنسبة لفرقة The Police، التي فازت بخمسة جوائز جرامي من أصل ثمانية ترشيحات من عام 1980 إلى عام 1985. وبينما يمكننا مناقشة مزايا عدد قليل من هذه الانتصارات، فإن فوز عام 1981 بجائزة أفضل أداء موسيقي روك عن أغنية “Behind My Camel” غير مستحق على الإطلاق، خاصة على أغنية “YYZ” لراش.
من أجل الجدال، دعونا نتظاهر بأن “YYZ” غير موجودة ونستمع فقط إلى “Behind My Camel”. الأغنية عبارة عن ثلاث دقائق فاترة من نفس الزخارف الموسيقية الهادئة والمتكررة. إنها تتمتع بأجواء رعب واضحة، هذا صحيح. لكن من الناحية الموسيقية، فهي مجرد حفنة من الخطوط اللحنية، ونفس إيقاع الجهير المستمر، وخلفية موالفة السباحة. إنها ليست مثيرة للاهتمام حتى عن بعد مثل الأغاني الأخرى لـ The Police من نفس ألبوم عام 1980 “Zenyatta Mondatta”. كما تقول القصة، كان ستينج يكره أغنية “Behind My Camel” لدرجة أنه دفن شريط الأغنية في الأرض، وفقًا لـ UCR.
الآن، قم بتدوير راش. “YYZ” عبارة عن عرض ديناميكي رائع للغاية للموسيقى الفنية التي تلتقي بالعاطفة، ومليء بالتغييرات الإيقاعية المثيرة للاهتمام وخطوط الجهير القاتلة التي تستحق عمليًا الفوز بجائزة جرامي كل عام إلى الأبد. إذا كان علينا أن نشرح مدى غباء خسارة هذه الأغنية أمام “Behind My Camel”، فنحن لا نعرف ماذا نقول لك. لكن ضع في اعتبارك أن عام 1980 شهد أيضًا إصدار ألبومات Talking Heads وJoy Division وThe Cure وAC/DC وDead Kennedys وMotörhead (وهذه مجرد عينة). أين جاء أي من الفنانين أو أغانيهم في حفل توزيع جوائز جرامي عام 1981؟ في أي مكان.
الهروب – جيف بيك
بعد ذلك، لدينا فوز بجائزة جرامي، مثل فوز فرقة Red Hot Chili Pepper المستقبلية، فوز أفضل أغنية روك لعام 2007 لـ “Dani California”، وهو يجسد كيف أن ناخبي جرامي لا يستطيعون التخلص من إدمانهم على الأعمال القديمة. في عام 1985، فاز عازف الجيتار جيف بيك بجائزة أفضل أداء لموسيقى الروك عن أغنية “Escape” من ألبومه “Flash”. هذا هو جيف بيك من The Yardbirds، الذي حل محل إريك كلابتون عندما ترك كلابتون الفرقة في عام 1965. قد لا يكون العمر هو العامل الرئيسي هنا، ونعم، كان للراحل بيك جودة صوتية مؤثرة بشكل كبير في عزفه. ولكن بالمقارنة مع الأغاني الأخرى في ذلك العام، فإن “Escape” لا يمكن أن يفي بالغرض.
من الناحية الموسيقية، تبدو أغنية “Escape” تمامًا كما هي: جيف بيك يعزف موسيقى البوب في الثمانينيات. إنها جبنية، مليئة بحشوات الجيتار منخفضة الجهد، ولها بعض انحناءات بيك المميزة، وتتخللها لمحات من النغمات العالية. إنها رحلة صخرية أقل تماسكًا لأنها عبارة عن مجموعة من مبادئ Beck-isms. ولكن يا عزيزي الله… إذا كان علينا أن نسمع هذا الفخ مرة أخرى. إن طبلة الفخ بغيضة وبصوت عالٍ – علاوة على أن المزيج مزعج بالفعل. بشكل عام، فإن فيلم “Escape” الذي تبلغ مدته أقل من خمس دقائق، يفوق الترحيب به في أقل من دقيقتين.
علاوة على ذلك، واجه “Escape” ألبومًا كاملاً بعنوان “Rising Force” للمخرجة Yngwie Malmsteen عام 1984. كيف يكون هذا منطقيًا؟ ما لم يكن “Escape” بهذه الدرجة من الإثارة والذهول، فكيف يمكن أن يحمل شمعة في مهرجان “Rising Force” المبتكر والموهوب والكلاسيكي الجديد؟ اتهم Malmsteen بالغرور والغرور بقدر ما تريد، فليس هناك طريقة أن يكون “Rising Force” أسوأ من “Escape”. وحتى لو لم يفز “Rising Force”، فلدينا متنافسون آخرون غير مرشحين مثل “Larks’ Tongues in Aspic, Part III” لـ King Crimson، وهو مسار غريب للغاية من الناحية الإبداعية بحيث لا يمكن لجوائز جرامي أن تتفوق عليه.
الرجل التبشيري – Eurythmics
أخيرًا، وصلنا إلى فوز جرامي الذي لم يكن غبيًا بشكل فاضح، ولكنه لا يزال غير مستحق: فاز فيلم “Missionary Man” من Eurythmics بجائزة جرامي لعام 1986 لأفضل أداء روك بواسطة Duo أو Group with Vocal. بالتأكيد، الأغنية جيدة. نعم، إن التأثيرات المتساقطة في الفيديو والتي تسرب وجه آني لينوكس إلى الوجود رائعة. وبالطبع، كانت لينوكس نفسها دائمًا أيقونة رائعة، وصولاً إلى خزانة ملابسها. ولكن، هل “Missionary Man” هي حقًا أفضل أغنية للعام بأكمله من بين جميع الأغاني والفرق الموسيقية الأخرى، سواء المرشحة أو غير المرشحة؟
يحتوي “Missionary Man” على بعض تبجح موسيقى الروك أند رول في المدرسة القديمة، وافتتاحية هارمونيكا ومنفردة، وديناميكيات بسيطة على غناء لينوكس لبعض السخرية الإضافية، وغرور كتابي لا يُنسى، إذا كان متعبًا: “حسنًا، لقد ولدت مذنبًا أصليًا / لقد ولدت من الخطيئة الأصلية / وإذا كان لدي فاتورة بالدولار مقابل كل الأشياء التي فعلتها / سيكون هناك جبل من المال متراكم حتى ذقني، مهلا!” ولكن، هل الأغنية تجعل أي شخص يقطع الأغاني الرائعة لهذا العام – أو حتى من Eurythmics؟ على Spotify، تعد الأغنية ثالث أكثر الأغاني استماعًا في أغنية “Revenge” لعام 1986، بأكثر من 10 ملايين استماع، بعد “When Tomorrow Comes” بـ 28 مليونًا، و”Thorn in My Side” بحوالي 61 مليونًا.
صحيح أن “Missionary Man” ربما كان يستحق الفوز على منافسيه، الذين شملوا أعمالًا قديمة مثل The Rolling Stones ومجموعات منسية مثل The Fabulous Thunderbirds. ولكن ماذا عن الأغاني والألبومات غير المرشحة؟ بدءًا من عام 1985 وحده، يتضمن ذلك موسيقى من The Smiths وThe Cure وThe Cult وTears for Fears (بما في ذلك “Shout” و”Everybody Wants to Rule the World”) والمزيد. هل يمكن لأي شخص أن يدافع حقًا عن “الرجل التبشيري” ضد مثل هذا الكتالوج؟ لا نعتقد ذلك.