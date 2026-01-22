أغاني الروك في الثمانينات التي لم يكن من المفترض أن تفوز بجوائز جرامي

لطالما كانت جوائز جرامي مليئة بالانتصارات المثيرة للجدل، والتي لا يزال الكثير منها مثيرًا للجدل حتى يومنا هذا. على الأقل، تشير انتصارات جرامي إلى أذواق ناخبي جرامي ولا شيء غير ذلك. كحد أقصى، يكون عرض الجوائز بأكمله بعيدًا عن الواقع تمامًا. وينطبق هذا بشكل خاص على موسيقى الروك والموسيقى الثقيلة، والتي قال الناخب جرامي وعازف البيانو البالغ من العمر 66 عامًا بروس بروبيكر، في عام 2025، إن الناخبين ربما لا يستمعون إليها أبدًا (حسب NPR). ولكن حتى في الثمانينيات، واجه حفل جرامي صعوبة في مواكبة موسيقى الروك المعاصرة أثناء انتقاله من “العصر الذهبي” الكلاسيكي (حوالي عام 1964 إلى عام 1982، كما تعتقد صحيفة الغارديان). حصل بعض الفائزين بموسيقى الروك في الثمانينيات على جوائز لا يستحقونها.

عند اختيار الفائزين غير المستحقين بجائزة جرامي، علينا أولاً تكثيف فئات موسيقى الروك السابقة والغريبة وغير العملية لجائزة جرامي في مقطوعة واحدة “أغنية روك”. يتضمن هذا أفضل أداء روك صوتي (ذكر وأنثى)، وأفضل أداء روك لثنائي أو مجموعة مع صوت، وأفضل أداء لموسيقى الروك. علينا أيضًا أن نبقى محصورين في الأغاني/الألبومات التي تم إصدارها في الثمانينيات. هذا يستثني، على سبيل المثال، أغنية “The Wall” لفرقة Pink Floyd في حفل توزيع جوائز جرامي لعام 1980، حيث تم إصدارها في عام 1979. وأيضًا، هل نقارن الفوز غير المستحق بمرشحين آخرين في ذلك العام أو بأغاني مختلفة تمامًا غير مرشحة؟ ولأغراض هذه المقالة، سنفتح الباب لأي منهما.

والأهم من ذلك، هناك الموسيقى نفسها. قد تحصل الأغنية على مكان في هذه المقالة إذا كانت كتابتها تبدو عادية أو كسولة، أو إذا كانت هناك خيارات أكثر حيوية أو عصرية في ذلك العام، أو إذا بدا أن الأغنية فازت بجائزة جرامي لمجرد أن الفنان كان له اسم معروف. بغض النظر عن ذلك، سوف يتم سحق الموسيقى المحبوبة لشخص ما. وهذا يشمل الشرطة وجيف بيك وEurythmics.