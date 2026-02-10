أغاني الروك في الثمانينيات مبتذلة جدًا، ولا تزال آذاننا تحترق من الإحراج

هناك الكثير من الاحتمالات التي تتبادر إلى ذهنك عندما تبدأ في تذكر أغاني الروك المبتذلة في الثمانينيات. يأتي معظمها في شكل قصائد قوية حاولت دمج المقاطع الموسيقية الداعمة الثقيلة مع كلمات رومانسية عن الحب والحسرة. في حين أن هذا لا يبدو وكأنه صيغة للفشل في حد ذاته، إلا أن التنفيذ هو المفتاح في إنشاء أغاني الروك التي لا تنحرف إلى الابتذال.

لسوء الحظ، لم يكن لدى العديد من الفرق الموسيقية في ذلك العصر ضبط النفس المطلوب لإخراج أغانيهم من سلة الابتذال. لقد انتهى بهم الأمر بشعر الأحداث مثلما فعلت اللغة الإنجليزية السيئة مع “عندما أراك تبتسم” أو الشوق العاطفي المفرط مثل REO Speedwagon الذي أنجزته في “Can’t Fight This Feeling”. كانت هذه الأغاني ناجحة في عصرها، حيث غمرت موجات الأثير ببعض أكثر المواد السكرية التي أنتجها العقد.

لوصف الأغنية بأنها مبتذلة، أخذنا في الاعتبار المحتوى الغنائي الذي كان إما لطيفًا إلى حد سيء، أو دراميًا بشكل مفرط، أو مجرد سخيف تمامًا. لقد أخذنا في الاعتبار أيضًا المرافقة الموسيقية، مما جعل الأغاني تشبه إلى حد كبير الموسيقى المعاصرة للبالغين بدلاً من موسيقى الروك أند رول. وإذا كانت الأصوات قسرية وأضيفت طبقات من الحمأة المحرجة إلى المزيج، فقد أضافت نقاطًا إضافية إلى عامل الابتذال في الأغنية. حتى بالنسبة لفرق الثمانينيات التي غيرت مصيرها بأغانيها الناجحة التي وصلت إلى المرتبة الأولى، مثل “كل وردة لها شوكة” لفرقة Poison و”Eye of the Tiger” لفرقة Survivor، لم تتمكن من الهروب من إدراجها ضمن أغاني الروك الأكثر روعة في الثمانينيات.