أغاني الروك في الثمانينيات مبتذلة جدًا، ولا تزال آذاننا تحترق من الإحراج

هناك الكثير من الاحتمالات التي تتبادر إلى ذهنك عندما تبدأ في تذكر أغاني الروك المبتذلة في الثمانينيات. يأتي معظمها في شكل قصائد قوية حاولت دمج المقاطع الموسيقية الداعمة الثقيلة مع كلمات رومانسية عن الحب والحسرة. في حين أن هذا لا يبدو وكأنه صيغة للفشل في حد ذاته، إلا أن التنفيذ هو المفتاح في إنشاء أغاني الروك التي لا تنحرف إلى الابتذال.
لسوء الحظ، لم يكن لدى العديد من الفرق الموسيقية في ذلك العصر ضبط النفس المطلوب لإخراج أغانيهم من سلة الابتذال. لقد انتهى بهم الأمر بشعر الأحداث مثلما فعلت اللغة الإنجليزية السيئة مع “عندما أراك تبتسم” أو الشوق العاطفي المفرط مثل REO Speedwagon الذي أنجزته في “Can’t Fight This Feeling”. كانت هذه الأغاني ناجحة في عصرها، حيث غمرت موجات الأثير ببعض أكثر المواد السكرية التي أنتجها العقد.
لوصف الأغنية بأنها مبتذلة، أخذنا في الاعتبار المحتوى الغنائي الذي كان إما لطيفًا إلى حد سيء، أو دراميًا بشكل مفرط، أو مجرد سخيف تمامًا. لقد أخذنا في الاعتبار أيضًا المرافقة الموسيقية، مما جعل الأغاني تشبه إلى حد كبير الموسيقى المعاصرة للبالغين بدلاً من موسيقى الروك أند رول. وإذا كانت الأصوات قسرية وأضيفت طبقات من الحمأة المحرجة إلى المزيج، فقد أضافت نقاطًا إضافية إلى عامل الابتذال في الأغنية. حتى بالنسبة لفرق الثمانينيات التي غيرت مصيرها بأغانيها الناجحة التي وصلت إلى المرتبة الأولى، مثل “كل وردة لها شوكة” لفرقة Poison و”Eye of the Tiger” لفرقة Survivor، لم تتمكن من الهروب من إدراجها ضمن أغاني الروك الأكثر روعة في الثمانينيات.
كل وردة لها شوكتها – السم
هل تمزح مع شعر الصف السابع هذا؟ أسقطت Poison هذه الأغنية الرائعة على العالم في عام 1988 وأصبحت الأغنية الوحيدة التي حققت نجاحًا كبيرًا في الفرقة. إنه إنجاز مذهل بالنظر إلى المشاعر المبتذلة والإلقاء الحلو، بما في ذلك التنهد المهزوم في البداية. ربما لا تستطيع فرقة الشعر المعدنية المعروفة برسائلها الجنسية غير المشفرة وملف تعريف الحفلات أن تستحضر أي شيء أكثر ارتفاعًا. إذا كان أفضل ما يمكنك فعله هو عبارة “مثلما يغني كل راعي بقر أغنية حزينة، فإن كل وردة لها شوكها”، فقد ترغب في تحديث قاموس المرادفات الخاص بك.
لم يكن السم معروفًا أبدًا بتسليمه الدقيق. قد تكون أغاني مثل “Nothin’but a Good Time” و”Talk Dirty to Me” تهريجية، لكن يبدو أنها تستمتع بسخافتها. في المقابل، تبدو أغنية “كل وردة لها شوكة” صادقة تمامًا، كما لو أن بريت مايكلز والأولاد كانوا يائسين من أن يؤخذوا على محمل الجد كفرقة قادرة على أكثر من مجرد الألحان المبهرجة. إنها بالضبط تلك الجدية العمياء التي تحول الأغنية إلى خطأ غبي، على الرغم من حالتها الناجحة.
كونها أغنية حب تجعل كل جيل Xer يبكي في قهوتهم لا يجعل هذه النغمة أقل مبتذلة. لا يوجد ظل لـ Poison لإعطاء أتباعه ما كان يتوق إليه بوضوح. ولكن ليس هناك ما يبرر الكلمات المبتذلة والغناء المفرط الذي يحد من محاكاة ساخرة. من الفرقة التي اعتنقت المرح الخفيف، يمكنك أن تصدق أنهم قدموا هذه الشريحة من الجبن عن قصد.
عين النمر – الناجي
في عام 1982، عندما كان الجميع يتقبلون أي نشيد لموسيقى الروك يتم طرحه من صناعة الموسيقى، هذه القصيدة الأبله لاستدعاء القوة في مواجهة الشدائد أعطت أغنية “Rocky III” الأغنية الأولى التي حققت نجاحًا كبيرًا. لكن هل فكرة عين النمر تنطبق فعلاً على حياة أي شخص؟ هل قام أي شخص بكتابتها في الكتاب السنوي للمدرسة الثانوية أو قام بتدوينها كتشجيع في عبارة “يمكنك فعل ذلك!” بطاقة معايدة؟ بالطبع لا، لأنه يبدو أكثر سخافة من عبارة “استمر في الوصول إلى النجوم!”
ما مدى مبتذلة هذا اللوح الصاخب من موسيقى الروك أند رول؟ إعادة النظر في السطر “معلق بشدة، يبقى جائعًا” واصفًا “مجرد رجل ورغبته في البقاء” يخبرك بكل شيء. إنها مثل سطور ملصق لبعض الأفلام التي كان مصيرها الفشل على الإطلاق، فقط في هذه الحالة كانت الأغنية الرئيسية لتكملة ثانية لأحد الأعمال الأكثر شهرة في تاريخ السينما. ضع في اعتبارك أن هذا هو فيلم Rocky الذي قدم السيد T إلى العالم، لذا ربما لم تكن الدقة هي الهدف.
كانت الفرقة نفسها تسمى Survivor، وهي مناسبة لأنها بالكاد أحدثت تأثيرًا في المشهد الموسيقي قبل أن يستغلها سيلفستر ستالون لإنشاء هذه النغمة الثقيلة. لكن ذلك لم يحدث إلا عندما مُنع الممثل والمخرج من استخدام فيلم Queen بعنوان “Another One Bites the Dust”. يمكنك القول أن هذه كانت اللحظة التي قفز فيها الامتياز على القرش – أو في هذه الحالة، على النمر.
العد التنازلي النهائي – أوروبا
أخذت فرقة الشعر السويدية أوروبا فكرة التدمير النووي الحراري إلى أقصى الحدود مع هذا المضرب الجبني عام 1986. بالنسبة لأطفال موسيقى الميتال الذين يتطلعون إلى قرع رؤوسهم على شيء له معنى أعمق، ربما بدا الأمر وكأنه اندماج قوي بين الخيال العلمي وموسيقى الروك الصلبة. استمع إليها الآن، وسترى مدى خرقاء المحاولة لمعالجة الرهبة الوجودية، حتى لو وصلت إلى مليار مشاهدة على YouTube واحتلت المرتبة الأولى بفضل Geico التجاري بعد 30 عامًا من إصداره.
وبدلاً من مناشدة القوى النووية لكوكب الأرض أن تتعاطف كما فعل ستينج في صيغة التفضيل “الروس” من العام السابق، تصورت أوروبا أن جميع سكان الكوكب ينطلقون إلى ملاذ آمن… ربما في مكان ما في النظام الشمسي، أو في المجرة وراءه؟ تشير الكلمات بوضوح إلى “نحن نتجه نحو كوكب الزهرة” ولكن بعد ثوانٍ نعلن أن هناك “الكثير من السنوات الضوئية المتبقية”. لا يحتاج الأمر إلى مهندس في ناسا ليدرك أن كوكب الزهرة لا يبعد سنوات ضوئية عن الأرض. من المؤكد أن نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) كان لا يزال قيد التنفيذ منذ سنوات، لكننا ما زلنا نعرف المسافة بين الكواكب في الثمانينيات – أو كان البعض منا يعرف ذلك، على الأقل.
الشيء الوحيد الذي تقدمه الأغنية هو النغمة الموسيقية الافتتاحية، والتي تُستخدم الآن كاختصار سينمائي لـ “أوه المفاجئة – شيء كبير على وشك النزول!” وحتى هذا يبدو رائعًا مثل أغنية الروك.
لا أستطيع محاربة هذا الشعور – REO Speedwagon
لوحات المفاتيح التي تفتح هذه الأغنية المجهدة من فرقة الروك REO Speedwagon هي ذروة أصوات الثمانينات. ربما يكون هذا قد عاد إلى الوراء عندما لم يكن هناك شعر كبير جدًا أو مجعد جدًا، لكنه لم يعد سوى مبتذلًا الآن. يقوم المغني الرئيسي كيفن كرونين بخفض صوته ليغني بنبرة أكثر رقة. الكلمات المروعة مثل “حان الوقت لإحضار هذه السفينة إلى الشاطئ” لا تتطلب أقل من ذلك.
تم إنشاء الفرقة بالفعل باعتبارها فرقة روك متميزة في منتصف الطريق، مع مواد صلبة مثل “Ridin ‘the Storm Out” و”Take It On The Run” التي توفر تغطية إذاعية من السبعينيات وحتى أوائل الثمانينيات. حتى أنهم توصلوا إلى أغنية من موسيقى الروك على شكل “Keep on Lovin ‘You”، والتي أعطت Speedwagon تحديثًا أنيقًا مع تذكير العالم بما كانت الفرقة قادرة عليه.
لم يكن هناك سبب لإرضاء الجمهور الذي يبحث عن صوت أكثر نعومة، حتى لو كان عازفو الروك منذ فترة طويلة يهدفون إلى اتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه موسيقى البوب المعاصرة للبالغين. بدلاً من تثبيت الصيغة، انتهى الأمر بشركة REO Speedwagon إلى صنع الجبن من النوع الموسيقي. لا تهتم لحقيقة أنها أصبحت رقم 1. في بعض الأحيان، تكون أغاني الحب لموسيقى الروك السائلة هي ما يتعطش له الجمهور. هذا لا يجعلهم أقل مبتذلة.
عندما أراك تبتسم – لغة إنجليزية سيئة
الإنجليزية سيئة، في الواقع. قد تكون الكلمات صحيحة نحويًا، لكن تنفيذ ومشاعر أغنية المودلين القوية هذه هي قمة الإحباط. ضمت المجموعة الفائقة نيل شون وجوناثان كاين من فرقة Journey الشهيرة، وجون وايت، الذي أثبت قيمته بالفعل مع كاين في The Babys في السبعينيات وشكل مسيرة مهنية منفردة قوية مع نجاحات مثل “Missing You” في الثمانينيات. تم تقطير كل تلك النسب في هذه النغمة التي تعود إلى أواخر الثمانينيات، وهي محاولة بطيئة لأغنية حب انتزعت فظاظة كرة الجبن من كل نغمة مجهدة.
الجوقة المثيرة للجفل هي جبن موسيقي في أوجها: “عندما أراك تبتسم، أرى شعاعًا من الضوء، أوه، أراه يسطع مباشرة عبر المطر.” يبدو أنه مصمم بشكل مخادع لجعل رواد الحفلات يرفعون ولاعاتهم. إذا كان لدى Hallmark محرك ذكاء اصطناعي يعيد تجميع نص بطاقة التهنئة من المدرسة الابتدائية Valentines، فيمكنه القيام بعمل أفضل.
وصلت الأغنية في عام 1989 وأصبحت واحدة من أسوأ الأغاني الناجحة في الثمانينيات، في وقت كانت فيه فرق الشعر تفقد مكانتها أمام موسيقى الروك البديلة وموسيقى الجرونج الأكثر أصالة. من الصعب ألا نتخيل أعضاء فرقة Bad English، بنسبهم المشتركة التي تغطي عقودًا من الأغاني الناجحة، متمسكين بحياتهم العزيزة بصوت كان يتلاشى بسرعة. لكن هذا ليس عذرًا لتدوير عجلة الهراء الهراء للتوصل إلى عمل جبني يستحق هذا الخجل.