أغاني الروك في السبعينيات تخفي أحلك الاستعارات

لا يوجد نقص في أغاني الروك من السبعينيات التي ظلت عالقة في نسيج الثقافة الشعبية، بعد عدة عقود من إصدارها الأولي. لقد أصبح عشاق الموسيقى يعرفونهم جيدًا، ويغنون مع كلمات الأغاني التي حفظوها منذ زمن طويل كلما ظهرت إحدى هذه الكلاسيكيات المألوفة في قائمة تشغيل Spotify أو في قائمة الأغاني الخاصة بالحفلة الموسيقية. ومن المثير للاهتمام أن هذا المستوى من الإلمام العميق بالأغنية يمكن أن يجعلها في كثير من الأحيان بلا أسنان إلى حد ما، على الأقل من الناحية المجازية. بالتأكيد، نحن نحفظ الكلمات عن ظهر قلب، لكن هل نفهم حقًا المعنى الخفي للكلمات التي نغنيها؟

في بعض الأحيان، تميل الرمزية المخبأة داخل كلاسيكيات موسيقى الروك المحبوبة نحو الكآبة. على سبيل المثال، عندما يغني الجمهور في حفل دون ماكلين بسعادة على طول أغنية “Bye، Bye، Miss American Pie”، هل يدرك رواد الحفل أنهم يغنون بالفعل عن حادث تحطم الطائرة الذي أودى بحياة Buddy Holly، وRitchie Valens، وThe Big Bopper؟ في الواقع، “الفطيرة الأمريكية” ليست الأغنية الوحيدة التي تحتوي على كلمات ولحن لا يُنسى يخفي بعض المواضيع الكئيبة. هذا هو الحال بالتأكيد مع أغاني الروك في السبعينيات التي تخفي أحلك الاستعارات التي يمكن تخيلها.