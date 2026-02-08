أغاني الروك في السبعينيات تخفي أحلك الاستعارات

لا يوجد نقص في أغاني الروك من السبعينيات التي ظلت عالقة في نسيج الثقافة الشعبية، بعد عدة عقود من إصدارها الأولي. لقد أصبح عشاق الموسيقى يعرفونهم جيدًا، ويغنون مع كلمات الأغاني التي حفظوها منذ زمن طويل كلما ظهرت إحدى هذه الكلاسيكيات المألوفة في قائمة تشغيل Spotify أو في قائمة الأغاني الخاصة بالحفلة الموسيقية. ومن المثير للاهتمام أن هذا المستوى من الإلمام العميق بالأغنية يمكن أن يجعلها في كثير من الأحيان بلا أسنان إلى حد ما، على الأقل من الناحية المجازية. بالتأكيد، نحن نحفظ الكلمات عن ظهر قلب، لكن هل نفهم حقًا المعنى الخفي للكلمات التي نغنيها؟
في بعض الأحيان، تميل الرمزية المخبأة داخل كلاسيكيات موسيقى الروك المحبوبة نحو الكآبة. على سبيل المثال، عندما يغني الجمهور في حفل دون ماكلين بسعادة على طول أغنية “Bye، Bye، Miss American Pie”، هل يدرك رواد الحفل أنهم يغنون بالفعل عن حادث تحطم الطائرة الذي أودى بحياة Buddy Holly، وRitchie Valens، وThe Big Bopper؟ في الواقع، “الفطيرة الأمريكية” ليست الأغنية الوحيدة التي تحتوي على كلمات ولحن لا يُنسى يخفي بعض المواضيع الكئيبة. هذا هو الحال بالتأكيد مع أغاني الروك في السبعينيات التي تخفي أحلك الاستعارات التي يمكن تخيلها.
النسور – فندق كاليفورنيا
أصبح “فندق كاليفورنيا” لفرقة The Eagles معروفًا للغاية لدرجة أنه يدعو المستمع على الفور للانضمام إلى الجوقة المنفردة “مرحبًا بكم في فندق كاليفورنيا”. يتميز المسار الرئيسي لألبوم “فندق كاليفورنيا” لعام 1976 بكلمات غامضة تثير شعوراً بالانحطاط الأنيق. إنها تبدو وكأنها قصة شخص عثر عليه في فندق يبدو ساحرًا، وأدرك بعد فوات الأوان أنه “يمكنك تسجيل الوصول في أي وقت تريد، ولكن لا يمكنك المغادرة أبدًا”.
عند فحص المعنى الخفي لأغنية “فندق كاليفورنيا” لفريق إيجلز، تكون الكلمات مفتوحة على مصراعيها للتفسير – وتتجه تلك التفسيرات إلى الظلام. يُنظر إلى فندق كاليفورنيا الفخري على أنه استعارة لأشياء مختلفة، بدءًا من موت المثالية في الستينيات وحتى الرحلة الحرفية إلى الجحيم وحتى التدمير الذاتي الحتمي الذي ينتظر الجشع والمتعة والإفراط الذي ميز حياة نجم موسيقى الروك في كاليفورنيا خلال السبعينيات. حتى أن البعض أصر على أن الأغنية هي أنشودة لمؤسس كنيسة الشيطان أنطون لافي.
بالنسبة إلى دون هينلي، الذي كتب كلمات الأغنية جنبًا إلى جنب مع جلين فراي، فإن الاستعارات داخل الأغنية غامضة عن عمد، مع تفسير شخص واحد صالح مثل تفسير شخص آخر. قال هينلي في مقابلة عام 2016 مع برنامج “CBS Mornings”: “حسنًا، أقول دائمًا إنها رحلة من البراءة إلى التجربة”. “الأمر لا يتعلق بكاليفورنيا حقًا؛ إنه يتعلق بأمريكا. إنه يتعلق بالجانب المظلم للحلم الأمريكي. إنه يتعلق بالإفراط، إنه يتعلق بالنرجسية. إنه يتعلق بتجارة الموسيقى. إنه يتعلق بالكثير من الاختلافات … يمكن أن يكون له مليون تفسير.”
بروس سبرينغستين – ولد ليركض
في كشف الحقيقة التي لا توصف عن بروس سبرينغستين، من الواضح أن أغنية “Born to Run” أصبحت أغنيته المميزة. بالنسبة للجماهير، إنها قصيدة مبهجة للطريق المفتوح – الضغط على الدواسة في سيارة سريعة متجهة إلى الحرية أثناء الغناء، “حبيبي، لقد ولدنا لنركض!” وبفضل الإنتاج المهيب والمبهر للأغنية، من المؤكد أن أغنية “Born to Run” تبدو هكذا. ومع ذلك، فإن إلقاء نظرة فاحصة يكشف عن أغنية محملة بالاستعارات – والاستعارات القاتمة في ذلك.
تكشف الكلمات أن الراوي وفتاته، ويندي، لا يهربان إلى شيء ما بقدر ما يهربان من ظروفهما الحالية التي تقتل روحهما. هناك شعور باليأس في محاولتهم مغادرة المدينة التي “تمزق العظام من ظهرك” بينما “يتعرقون في الشوارع”، ويمزقون الطريق السريع في “آلات انتحارية” للهروب من “فخ الموت … موسيقى الراب الانتحارية” بينما لا يزالون صغارًا بما يكفي للخروج. لكن الهروب غير مضمون. “الطريق السريع مزدحم بالأبطال المكسورين” و”لم يعد هناك مكان للاختباء”. ومهما حدث، فهو يعد “بالعيش مع الحزن”.
يأتي هذا الظلام بشكل أكثر وضوحًا في العروض الصوتية المجردة. ومع ذلك، كانت هناك تفسيرات أخرى. في مقال نشر عام 2015 في مجلة The Atlantic، على سبيل المثال، طرح الأكاديمي جوشوا زيتز أطروحته القائلة بأن عبارة “ولد ليركض” كانت بيانًا اجتماعيًا وسياسيًا لسبرينغستين حول “الرفض السياسي المتوتر للطبقة العاملة لمجتمع غير متكافئ بشكل متزايد”.
بوب ديلان – متشابك باللون الأزرق
كان بوب ديلان يكره أن يشرح بوضوح معنى أغانيه، لكنه قدم بعض الأفكار النادرة حول “Tangled Up in Blue”، الأغنية المشهورة من ألبومه الرائع “Blood on the Tracks” عام 1975. قال لمجلة رولينج ستون في عام 1978: “هناك رمز في الكلمات وليس هناك إحساس بالوقت. ليس هناك احترام لذلك. لديك الأمس واليوم والغد في نفس الغرفة، وهناك القليل جدًا مما لا يمكنك تخيل عدم حدوثه.”
وبطبيعة الحال، هذا البيان هو أيضا نموذجي لديلان، حيث يطرح أسئلة أكثر مما أجاب. ومع ذلك، فإن اللون “الأزرق” الذي تشابك فيه راوي الأغنية غالبًا ما يتم تفسيره على أنه يمثل الكآبة، وتمثل كلماتها مقتطفات سابقة من قصة رومانسية تحطمت واحترقت. والجدير بالذكر أن “Blood on the Tracks” أصبح معروفًا باسم “ألبوم طلاق ديلان” الذي كتبه خلال الأيام الأخيرة من زواجه المتفكك من زوجته سارة.
في حين أن هذا التفسير صحيح بالتأكيد، فإن كلمة “الأزرق” في “Tangled Up in Blue” قد يكون لها معنى آخر تمامًا. وفقًا لرون روزنباوم، الذي يكتب لـ Slate، فإن الأغنية هي في الواقع تكريم لألبوم جوني ميتشل الشهير “Blue”. كتب روزنباوم: “أخبرني بوب ديلان ذات مرة أنه كتب أغنية “Tangled up in Blue”، الأغنية الافتتاحية لأغنية “Blood on the Tracks” الشهيرة، بعد قضاء عطلة نهاية الأسبوع منغمسًا في أغنية “Blue” لفرقة JM (على الرغم من أنني أعتقد أنه ربما كان يتحدث عن الألبوم بأكمله، وليس الأغنية فقط).
بينك فلويد – مرحبًا بكم في الآلة
يمكن القول أنه لا يوجد ألبوم لبينك فلويد كان مليئًا بالصور المجازية مثل ألبوم “Wish You Were Here” عام 1975. يشير كل من المسار الرئيسي والأغنية المميزة “Shine On You Crazy Diamond” إلى قائد الفرقة السابق، سيد باريت، الذي كانت حالته العقلية المتدهورة هي السبب الحقيقي لتركه بينك فلويد. ثم هناك “Have a Cigar”، وهو تعليق لاذع على المديرين التنفيذيين للموسيقى المتعطشين للمال الذين يمنحون الأولوية للجشع على الفن. بجوار تلك الأغنية توجد أغنية “مرحبًا بكم في الآلة”، وهي عبارة عن مسار قاتم وجوّي ومخيف تمامًا.
يمكن النظر إلى الآلة الفخرية على أنها استعارة لصناعة الموسيقى، حيث يساوي الشاعر الغنائي روجر ووترز بين إنتاج التسجيلات وصنع النقانق. يرى ووترز أنه عندما يتم توقيع موسيقي من قبل شركة كبرى، فإنه يصبح ترسًا في مؤسسة ضخمة لكسب المال لا تقدره إلا حتى لا يتمكن من الاستمرار في إنتاج الأغاني الناجحة. كما توضح الكلمات، فإن أي أحلام قد تكون لدى نجم الروك الطموح يتم استبدالها في النهاية بأحلام جديدة. يغني ووترز: “لا بأس، لقد قلنا لك ما الذي تحلم به”. “لقد حلمت بنجم كبير… كان يحب قيادة سيارته الجاغوار.”
وفقًا لووترز، فإن استعارته هي في الواقع استعارة أكبر. وقال في مقابلة نُشرت على صفحة بينك فلويد على فيسبوك: “يمكنك القول إن أغنية “مرحبًا بكم في الآلة” تدور حول تجربتي في صناعة الموسيقى فقط. إنها ليست كذلك”. “يتعلق الأمر بكل تجربتنا في مواجهة ذلك الشيء الوحشي الذي يمضغنا ويبصقنا.”
رولينج ستونز – السكر البني
يمثل ألبوم الروك “Brown Sugar” الذي أطلق ألبوم The Rolling Stones عام 1971 “Sticky Fingers” الفرقة في أفضل حالاتها. الأغنية مدفوعة بنغمة غيتار متعرجة وخشنة من كيث ريتشاردز، والتي جاءت في الواقع من ميك جاغر، الذي كتب الأغنية بأكملها. بالطبع، حتى الفحص السريع لكلمات الأغنية يوضح أن “السكر البني” لا علاقة له بالسكر ويمكن اعتباره استعارة لامرأة سوداء – أو بشكل أكثر تحديدًا، جارية سوداء في جنوب أمريكا ما قبل الحرب. لقد تم “بيعها في السوق في نيو أورليانز” من قبل “تاجر رقيق عجوز مصاب بالندوب” ويمكن لأي شخص يستمع إليه أن يسمعه “يجلد النساء في منتصف الليل تقريبًا”.
تفسير آخر لـ “السكر البني” هو أنه كناية عن الهيروين. وفي عام 1995، أكد جاغر ذلك خلال مقابلة مع رولينج ستون. وقال جاغر: “هذا استعارة مزدوجة، لقد تم طرحها للتو”. وأضاف لاحقًا: “الله يعلم ما أنا عليه في تلك الأغنية”. “إنه مزيج مختلط. كل المواضيع السيئة دفعة واحدة. … لن أكتب تلك الأغنية أبدًا الآن.”
على أي حال، على مر السنين، أصبحت كلمات الأغنية إشكالية بدرجة كافية لدرجة أن فرقة Stones أزالت أغنية “Brown Sugar” من قوائم الحفلات الموسيقية للفرقة في عام 2021. في ذلك الوقت، دافع ريتشاردز عن الأغنية من خلال تقديم تفسيره الخاص. “ألم يفهموا أن هذه أغنية عن أهوال العبودية؟” قال لصحيفة لوس أنجلوس تايمز.