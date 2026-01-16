أغاني الروك في السبعينيات مبالغ فيها بشكل مؤلم

تكثر الآراء الساخنة والآراء غير الشعبية في عالم موسيقى الروك في السبعينيات. سيخبرك المعجبون بكل فرقة موسيقية في الكتالوج أن هناك أغنية تبرز كأفضل أغنية على الإطلاق. لكن القليل من المعجبين يتخذون النهج المعاكس ويعترفون بأنه ربما يكون هناك بعض ما يسمى بأفضل الأغاني مبالغًا فيه – ليس لأنها بالضرورة أغاني تعود إلى السبعينيات وقد تقادمت بشكل رهيب، ولكن لأن هناك أغانٍ أفضل من تلك الحقبة تستحق الإشادة أكثر.

من الواضح أن ما يجعل الأغنية مبالغًا فيها هو مسألة رأي. من أجل هذه المقالة، قررنا أن الأغاني المبالغ فيها تظهر في كثير من الأحيان في قوائم التشغيل، وفي أفضل المجموعات، وأثناء المحادثات حول نغمات موسيقى الروك المذهلة في السبعينيات – كل ذلك دون أن تمثل بشكل كامل أفضل أعمال الفرق التي ينتمون إليها. ربما يمكنك أن ترى مدى اسفنجي هذا الموضوع. هذا هو الوقت المناسب لتكرار مدى تأثير عوامل الرأي في عملية صنع القرار.

نظرًا لوجود الكثير من الألحان للاختيار من بينها نظرًا لعمق واتساع موسيقى الروك المسجلة في السبعينيات (المقصود من التورية)، فإن الأغاني الخمس التالية هي ما قررنا أن نبالغ في تقديره إلى حد كبير، على الرغم من جودتها. ستجد القليل من Zeppelin، ولمسة من Skynyrd، وفطيرة أمريكية كاملة في هذا المزيج. انظر كم كنت أتفق مع.