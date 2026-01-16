أغاني الروك في السبعينيات مبالغ فيها بشكل مؤلم

تكثر الآراء الساخنة والآراء غير الشعبية في عالم موسيقى الروك في السبعينيات. سيخبرك المعجبون بكل فرقة موسيقية في الكتالوج أن هناك أغنية تبرز كأفضل أغنية على الإطلاق. لكن القليل من المعجبين يتخذون النهج المعاكس ويعترفون بأنه ربما يكون هناك بعض ما يسمى بأفضل الأغاني مبالغًا فيه – ليس لأنها بالضرورة أغاني تعود إلى السبعينيات وقد تقادمت بشكل رهيب، ولكن لأن هناك أغانٍ أفضل من تلك الحقبة تستحق الإشادة أكثر.
من الواضح أن ما يجعل الأغنية مبالغًا فيها هو مسألة رأي. من أجل هذه المقالة، قررنا أن الأغاني المبالغ فيها تظهر في كثير من الأحيان في قوائم التشغيل، وفي أفضل المجموعات، وأثناء المحادثات حول نغمات موسيقى الروك المذهلة في السبعينيات – كل ذلك دون أن تمثل بشكل كامل أفضل أعمال الفرق التي ينتمون إليها. ربما يمكنك أن ترى مدى اسفنجي هذا الموضوع. هذا هو الوقت المناسب لتكرار مدى تأثير عوامل الرأي في عملية صنع القرار.
نظرًا لوجود الكثير من الألحان للاختيار من بينها نظرًا لعمق واتساع موسيقى الروك المسجلة في السبعينيات (المقصود من التورية)، فإن الأغاني الخمس التالية هي ما قررنا أن نبالغ في تقديره إلى حد كبير، على الرغم من جودتها. ستجد القليل من Zeppelin، ولمسة من Skynyrd، وفطيرة أمريكية كاملة في هذا المزيج. انظر كم كنت أتفق مع.
الدرج إلى السماء – ليد زيبلين
أوه، هؤلاء المحتالون المتعلمون في ليد زيبلين وميلهم المجنون إلى صياغة مناظر أحلام شعرية تحت ستار أغاني الروك! كان “Stairway to Heaven” غامضًا للغاية لدرجة أنه لعب دورًا رئيسيًا في حالة الذعر الشيطاني في الثمانينيات بسبب الرسائل الشريرة المزعومة التي لا يمكن سماعها إلا من خلال تشغيل الموسيقى بشكل عكسي. من المحتمل أن الآباء الذين تساءلوا عما إذا كان ليد زيبلين قد باعوا أرواحهم للشيطان قد حصلوا على هذه الفكرة من المبشر التلفزيوني الذي قام بتشريح الصور في كلمات الأغاني. وأضاف فقط إلى الغموض.
كما أن ذلك لم يمنع الأغنية من أن تحظى بشعبية كبيرة. إذا كنت مراهقًا تعزف على الجيتار في السبعينيات أو الثمانينات، فلا شك أنك قمت بتجربة تعلم مقدمة النمط الكلاسيكي. على الرغم من أنه كان معروفًا، إلا أنه كان من المغري جدًا عدم القيام بذلك، خاصة إذا كان لديك أصدقاء يمكنك إثارة إعجابهم. لقد كانت أيضًا مؤثرة وجميلة، ولكن بعد سماعها مرارًا وتكرارًا لأكثر من 50 عامًا واعتبارها قطعة موسيقية حديثة، فقد تلاشى سحرها.
من وجهة نظرنا، فإن أغنية “Whole Lotta Love” أو “Kashmir” تمثل تمثيلًا أفضل بكثير للطاقة الخام والموسيقى الاستثنائية التي كان ليد زيبلين قادرًا على تقديمها. ربما أصبحت أغنية “Stairway” شائعة جدًا لأنها تعارضت مع الأغاني الأكثر عدوانية في مجموعة الفرقة. لا يزال هناك قدر أكبر من الحب يظهر لها أكثر مما يستحق. أو ربما تكون منفعلة واستفزازية للغاية بحيث لا تلهم نفس التوهج المرصع بالنجوم. لكننا نفضل الاستماع إلى هؤلاء بدلاً من ذلك.
فندق كاليفورنيا – النسور
يمكن لأي شخص يتذكر محاولته فك تشفير الألغاز التي زرعها النسور في “فندق كاليفورنيا” أن يخبرك بالأساطير التي جمعوها معًا أثناء تفسيرهم للكلمات. تكثر المشاعر المخيفة في هذه القصة المخيفة، التي تدور حول الظلام والنور، وفقًا لأعضاء الفرقة. تستحضر أوتار المفاتيح الصغيرة المؤلمة والغيتار ذو الطراز الإسباني أجواءً لا يمكن إنكارها أيضًا. ولكن بعد ما يقرب من 50 عامًا من زحف عشاق موسيقى الروك، يجب أن تتخلى قصة المنزل المسكون ذات الإيقاع المتوسط عن الشبح.
كانت الأغنية بمثابة نقطة عالية بالنسبة لـ The Eagles، حيث أصبحت الأغنية رقم 1 بحسن نية في عام 1977 وأثبتت أن الفرقة يمكنها تحقيق أرقام كبيرة. أيضًا، باع الألبوم رقم 1 الذي يحمل الاسم نفسه رقمًا مذهلاً يبلغ 26 مليون نسخة في الولايات المتحدة. لكن لا يمكنك سماع أغنية مثل هذه إلا مرات عديدة قبل أن تبدأ في التساؤل عن سبب إعجاب الجميع بها لفترة طويلة.
كما هو متوقع، ارتدت الأغنية إلى المخططات مرة أخرى بعد وفاة العضو جلين فراي عام 2016، وستظل إلى الأبد جزءًا من ثقافة موسيقى الروك في السبعينيات. ولكن عندما تستمع إليها الآن، فإنها تحمل إحساسًا قديمًا بالنغمة التي قد تسمعها في فيلم يحاول بيع أجواء السبعينيات. إن الموسيقى وكتابة الأغاني متكررة بعض الشيء، وقد تلاشت المخاوف في عصر ما بعد الذعر الشيطاني. نعتقد أن “الحياة في Fast Lane” هي خيار أفضل بكثير لموسيقى النسور الرئيسية.
الفطيرة الأمريكية – دون ماكلين
يمكنك التوقف عن محاولة فهم الصور الموجودة في كلمات “American Pie” الآن. أوضح المغني وكاتب الأغاني دون ماكلين أن الأمر يتعلق بالموت الرمزي للبراءة الذي أثاره حادث تحطم الطائرة الذي أدى إلى وفاة أيقونات موسيقى الروك أند رول في الخمسينيات من القرن الماضي بادي هولي وريتشي فالينز وبيج بوبر. بقدر ما تردد الجوقة ببراعة أغنية هولي “That’ll Be the Day” مع لمسة وجودية مثيرة للدموع، فإن الباقي يربك المستمع بمزيج من الصور المشفرة. تدور الإشارات إلى جيمس دين ولينين وماركس في وصف سقوط الراوي من البراءة. يبدو الأمر وكأنه إحدى لحظات “كان عليك أن تكون هناك” – وكان الكثير من جيل الطفرة السكانية هناك بالفعل عندما حدث كل ذلك.
لا يعني ذلك أنه لم يكن تحطيمًا؛ وصلت إلى المركز الأول في قائمة Billboard’s Hot 100 في عام 1972، وفي مدة تسع دقائق تقريبًا، سجلت رقمًا قياسيًا لأطول وقت تشغيل لأغنية تتصدر المخططات. تم تجريد “American Pie” من هذا الرقم القياسي الذي دام 50 عامًا في عام 2021 بواسطة تايلور سويفت وملحمتها التي مدتها 10 دقائق “All Too Well (نسخة تايلور)”. لكن هذه الأغنية خربت في ذاكرتنا وجردت من حيويتها. من يريد أن يتصفح قصيدة غامضة عن شخصيات من الماضي، على أمل معرفة ما كان الكاتب يحاول قوله؟ وهذا عمل كثير للغاية مقابل مردود ضئيل للغاية، حتى لو كان القدامى لا يزالون متمسكين به. سنأخذ غلاف ماكلين المذهل لأغنية “Crying” لروي أوربيسون في أي يوم.
البوهيمي الرابسودي – الملكة
حتى لو لم تكن تستحق العودة، ففي عام 1992، أصبحت أغنية “Bohemian Rhapsody”، وهي أغنية الروك الثقيلة والمتغيرة لموسيقى كوين، بمثابة ضجة كبيرة لجيل جديد عندما تم تعزيزها مرة أخرى في الوعي الجماعي لمحبي موسيقى الروك في “Wayne’s World”. في الفيلم، تم استخدامه في جلسة مزامنة الشفاه التي لا تُنسى قبل Carpool Karaoke والتي أعطت لمغني الروك في الساحة دفقة من الوضوح، وتذكير الجميع بمدى قوتهم. وفي عام 2018، تم تصنيفها أيضًا على أنها الأغنية الأكثر بثًا من القرن العشرين. إنها خدش في الرأس لأولئك منا من ذلك القرن.
ليس هناك من يجادل في أنه عمل خيالي، يحكي قصة قاتل في لحن يمزج بين قصائد البيانو والأوبرا المسرحية وأعمال الجيتار الصلبة. وبطبيعة الحال، فإن غناء فريدي ميركوري وطاقمه الداعم مذهل. بالنسبة لأولئك الذين سمعوا الأغنية عندما تم إصدارها لأول مرة عام 1975، استغرق الأمر بعض الوقت لمعرفة ما كان يحدث. وفي تلك العقود الوسطى حيث أصبحت مادة تصويرية بلهاء، كانت بمثابة ارتداد تشعر بسعادة غامرة للتعرف عليه وحتى الغناء معه.
ولكن الآن يبدو الأمر وكأنه رحلة الأنا التي دمجت أغرب العناصر الموسيقية في لحن واحد طويل للغاية. عندما يكون غلاف Muppets أكثر متعة من الغلاف الأصلي، فأنت تعلم أن أغنيتك الصخرية قد قفزت على القرش. قد لا تكون هناك فرقة أخرى مثل Queen أبدًا، لكن “Killer Queen” أفضل بكثير لدراما الروك الشاملة.
فري بيرد – لينيرد سكاينيرد
كان الأمر كله ممتعًا وألعابًا عندما رفعت حشود موسيقى الروك الولاعات وصرخت “Free Bird!” كظهور في حفلات Lynyrd Skynyrd (ولا تزال نغمة الظهور للفرقة). وبطبيعة الحال، لم تكن الفرقة تنوي تخطي إحدى أشهر أغانيها. ولكن عندما بدأ الناس في الصراخ بها في الحفلات الموسيقية التي تحييها الفرق الأخرى، عرفنا أن النغمة قد تجاوزت الترحيب بها.
الأغنية ، التي بدأت كمربى من نوع ما ، لم تكن محبوبة من قبل الفرقة في البداية. يقول عازف الجيتار غاري روسينغتون (عبر Ultimate Classic Rock) للمغني الرئيسي روني فان زانت: “اعتقد روني أن هناك الكثير من التغييرات في الوتر”. في النهاية، جاء فان زانت وكتب كلمات الأغاني. لكن الأغنية ظلت تطول أكثر فأكثر حتى بدت وكأنها طويلة جدًا بحيث لا يمكن أن تحقق نجاحًا كبيرًا. فكر الجمهور بشكل مختلف عندما تم إصداره في نوفمبر 1974 وولدت موسيقى الروك الجنوبية المقلية المفضلة. ستعود كأحد أفضل 10 نغمات في Billboard مرة أخرى في عام 2025 على مخطط مبيعات Rock Digital Song.
مع مرور العديد من أعضاء الفرقة على مر السنين، وجد معجبو Skynyrd معنى أعمق في الأغنية. ولكن من يريد أن يسمع نفس الأغنية القديمة عن شخص يقود الحظيرة ولن يغير طرقه؟ لقد أصبحت الرقة أكثر من واضحة الآن، وكان لدى الفرقة أعمال أفضل ليتمسك بها المعجبون. بعد أكثر من 50 عامًا، حان الوقت للسماح لهذا الطائر بالطيران. نختار “Sweet Home Alabama” ليحل محله.