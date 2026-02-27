أغاني الروك في السبعينيات مبتذلة للغاية ولا تزال آذاننا تحترق من الإحراج

إن الابتذال يشبه إلى حد ما التعريف الكلاسيكي للإباحية: من الصعب تعريفه، لكنك تعرفه تمامًا عندما تراه (أو تسمعه). إن الكلمات المبتذلة، والمشاعر الرخيصة، والغفلة العامة عن حقيقة العالم، كلها عوامل تساهم في الابتذال. غالبًا ما يكون كورنيس أيضًا مسرورًا بنفسه، حيث يقدم موقفًا أدائيًا “يا إلهي، انظر إلى ما لا أيدي” الذي يخدم الإذلال على مستوى الأسلحة. وخلال السبعينيات، دخل بعض الموسيقيين المشهورين في صراع شديد مع ولاية أيوا بأكملها لمعرفة من يمكنه ضخ أكبر كمية من الذرة.

بقدر ما يهمنا، كثيرًا ما تسير الابتذال جنبًا إلى جنب مع الكسل الملحوظ، أو صفة الاتصال الهاتفي. “هنا،” يقول الموسيقي المبتذل، “أنا في عجلة من أمري، ولكن هذا جيد بما فيه الكفاية بالنسبة لك.” عند تحديد اختياراتنا لهذه القائمة، أخذنا في الاعتبار أنواع الكلمات التي عادةً ما تجعل الأغنية مبتذلة، ولكن من المؤكد أنه يمكن مساعدة المتنافسين للوصول إلى “Peak Corn” من خلال موسيقى غير ملهمة أو شمالية. ومع ذلك، قد تكون بعض هذه الأغاني من بين متعتك السرية، وهذا أمر جيد تمامًا. لكن ربما من الأفضل الاستمتاع بهذه المسارات خلف الأبواب المغلقة، مع سحب ستائر النوافذ، وبعد نوم الأطفال.