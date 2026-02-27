أغاني الروك في السبعينيات مبتذلة للغاية ولا تزال آذاننا تحترق من الإحراج

إن الابتذال يشبه إلى حد ما التعريف الكلاسيكي للإباحية: من الصعب تعريفه، لكنك تعرفه تمامًا عندما تراه (أو تسمعه). إن الكلمات المبتذلة، والمشاعر الرخيصة، والغفلة العامة عن حقيقة العالم، كلها عوامل تساهم في الابتذال. غالبًا ما يكون كورنيس أيضًا مسرورًا بنفسه، حيث يقدم موقفًا أدائيًا “يا إلهي، انظر إلى ما لا أيدي” الذي يخدم الإذلال على مستوى الأسلحة. وخلال السبعينيات، دخل بعض الموسيقيين المشهورين في صراع شديد مع ولاية أيوا بأكملها لمعرفة من يمكنه ضخ أكبر كمية من الذرة.
بقدر ما يهمنا، كثيرًا ما تسير الابتذال جنبًا إلى جنب مع الكسل الملحوظ، أو صفة الاتصال الهاتفي. “هنا،” يقول الموسيقي المبتذل، “أنا في عجلة من أمري، ولكن هذا جيد بما فيه الكفاية بالنسبة لك.” عند تحديد اختياراتنا لهذه القائمة، أخذنا في الاعتبار أنواع الكلمات التي عادةً ما تجعل الأغنية مبتذلة، ولكن من المؤكد أنه يمكن مساعدة المتنافسين للوصول إلى “Peak Corn” من خلال موسيقى غير ملهمة أو شمالية. ومع ذلك، قد تكون بعض هذه الأغاني من بين متعتك السرية، وهذا أمر جيد تمامًا. لكن ربما من الأفضل الاستمتاع بهذه المسارات خلف الأبواب المغلقة، مع سحب ستائر النوافذ، وبعد نوم الأطفال.
جورجي بورجي – توتو
قبل سنوات قليلة من مباركتهم هطول الأمطار في أفريقيا وكونهم متفائلين بعض الشيء بشأن مقدار ما يمكنك رؤيته بالفعل من تلك القارة من كليمنجارو، أصدر توتو واحدًا من أكثر المسارات جنونًا وجبنًا على الإطلاق لتخثر موجات الأثير في السبعينيات. يقوم “Georgy Peorgy” بتعيين قافية حضانة من الدرجة الثانية على الموسيقى ثم يحيطها بآيات مربكة لا يبدو أنها مرتبطة بأطروحة الجوقة – كما هي بالفعل.
“… أنا مدمن على حبك” هي قصيدة غنائية مخيفة، ولكن حتى الآن، حتى عام 1978. حيث تنخفض هذه الأغنية حقًا في الأنابيب، فهي تكرر في كثير من الأحيان سطر “قبلت الفتيات وجعلتهن يبكون” من قافية الحضانة. ولماذا؟ الآيات تتحدث عن رجل حزين على امرأة. إذا كان فتى مستهترًا، تائبًا الآن بعد أن ضربته فتاة في لعبته الخاصة، فهذا لم يتم توضيحه في أي مكان. الأغنية أيضًا ليست جيدة من الناحية الموسيقية. إن الطاقة والجاذبية التي جعلت من “إفريقيا” البوب الأبدي الذي هي عليه هي جنينية في أحسن الأحوال في هذا البرجر الذي لا نهاية له. لقد تركنا كلمات ضعيفة ومخيفة على الموسيقى التي يجب أن تكون الجانب B في أحسن الأحوال.
الحب سيبقينا معًا – الكابتن وتينيل
حتى لو لم تكن موسيقاهم تناسب ذوقك، فمن الصعب أن تكره Captain & Tennille حقًا. لقد بدوا وكأنهم أشخاص لطيفون، ولم يتظاهروا أبدًا بأنهم ليسوا كذلك. إذا لم يكن ذلك يجعلهم رائعين تمامًا، فهو على الأقل يجعلهم مثيرين للإعجاب. لكن حقيقة أن Captain & Tennille يبدوان وكأنهما سيكونان ممتعين بالحصول على إبريق من daiquiris لا يحققان أكبر نجاح لهما، وهو فيلم “Love Will Keep Us Together” لعام 1975، الذي أصبح أكثر قابلية للاستماع.
إن الموسيقى جيدة، ولكن في أي وقت من الأوقات لا يبدو أن غناء Tennille أو لوحة مفاتيح Captain تعمل بهذه القوة. يبدو أن الأغنية قد كُتبت بشكل صريح حتى يتمكنوا من الاستمرار في تشغيلها حتى فراش الموت، مع عدم وجود أي شيء في النتيجة يفرض ضرائب على جسد مسن أو يزعج زميلًا مريضًا. هناك فرق بين ضبط النفس والكسل، وأصدقاؤنا C & T يشعرون بالبرد هنا بشكل مسموع. وهذا جيد في بعض السياقات، لكن الكلمات تدور حول نساء أخريات يطاردن الكابتن. وتينيل واثقة جدًا من قوة الحب – ولا حتى حبها، ولا حتى حبهما، فقط “الحب” كمفهوم متجدد الهواء – لدرجة أنها تمشي مع توصيلها إلى المنزل بكل إلحاح نزهة صباح يوم الأحد. أي شخص يبلغ من العمر ما يكفي ليعرف أن الحب هو، قبل كل شيء، عمل شاق، لا يمكنه إلا أن يلفت انتباهه إلى هذه الطبقة المخفوقة منخفضة السعرات الحرارية.
لا تمطر أبدًا في جنوب كاليفورنيا – ألبرت هاموند
يعد فيلم ألبرت هاموند “إنها لا تمطر في جنوب كاليفورنيا” عام 1972 بمثابة المعادل لموسيقى الروك الناعمة في السبعينيات من فيلم طعم الأوسكار. من الممكن أن نجعل من أغنية سردية محطمة للقلب تمامًا – لا تنظر إلى أبعد من مطرقة ماري هوبكين الثقيلة في القلب حول ذبابة عجوز، “تلك كانت الأيام” – لكن جهد هاموند هو مسلسل تلفزيوني مبتذل بجوار مأساة هوبكين البليغة.
من الواضح أن أغنية “إنها لا تمطر في جنوب كاليفورنيا” مستوحاة من المرحلة الصعبة التي مر بها، حيث كان يتسول في إسبانيا عندما لم تكن مسيرته الموسيقية تنطلق، بينما كان يصطدم بطريق الخطأ بابن عمه الذي يقضي شهر العسل مقابل تغيير احتياطي. إذن لماذا، أوه، لماذا لم تلهم تلك الحادثة الواقعية كلمات أفضل من قافية “كاليفورنيا” مع “ألا يحذرونك؟” السطر التالي هو مجرد “إنها تصب يا رجل، إنها تصب”، وهي مقارنة مبتذلة فلكيًا للأوقات السيئة التي يهطل فيها المطر. إن الأوتار والغناء المساندة مبتذلة جدًا لدرجة أنه يجب سماعها حتى يتم تصديقها، ولكن للأسف، لا يمكن بسهولة عدم سماعها.
حمى خدش القطط – تيد نوجنت
بذور الانحدار النهائي لتيد نوجنت إلى مكانة النكتة قد زرعت في وقت مبكر من حياته المهنية، كما تكشف نظرة سريعة على كلمات أغنية “Cat Scratch Fever” عام 1977. الأغنية، وهي قصيدة للنسخة العنيفة الرديئة من العلاقة الجنسية بين الجنسين التي تقود حياة نوجنت على ما يبدو، هي عبارة عن تلميحين مزدوجين كسولين في واحد: القطط نساء، من خلال المصطلح العامي الخام الواضح، وحمى خدش القطط هي إما هوس بها أو مرض السيلان. أو كلاهما، من الصعب التأكد. وعلى الرغم من أن الجنس هو موضوع معقول تمامًا لأغنية الروك – فهو الجنس والمخدرات والروك أند رول، وليس الصلاة والتطريز والروك أند رول – فإن رغبة نوجنت الواضحة في الصدمة بالتلميحات الكسولة غير مثيرة للإعجاب على الإطلاق. حرفيًا، تمت كتابة ملايين الأغاني حول شعور الرجال تجاه النساء؛ اجعلها جديدة أو استسلم.
يعد عمل Nugent على الجيتار على المسار ممتازًا، ولكن مع كلمات الأغاني الكسولة والمحرجة، من يهتم؟ إنه غريب جدًا، ومخيف، ومثير للاشمئزاز لدرجة أن حقيقة أنه يستطيع، أو على الأقل يستطيع، تمزيقه تمامًا هي الحقيقة السادسة أو السابعة الأكثر صلة به. في الواقع، باعتباره واحدًا من الموسيقيين القلائل من الثمانينيات الذين لا ترغب في مقابلتهم في الحياة الواقعية، فإن تيد نوجنت هو موريسي أمريكا، وهو الأمر الذي نأمل أن يزعجهما معًا.
اصنعها معك – الخبز
احتلت أغنية “Make It with You” لفرقة Bread أسبوعًا في المرتبة الأولى على قوائم Billboard في عام 1970، والتفسير الوحيد الواضح هو أن الكثير من الأشخاص كانوا ينامون على المسار في ذلك الأسبوع. من المفترض أن يكون عنوان الأغنية عبارة عن معنى مزدوج حول الجنس، لكن الكلمات مملة للغاية وغير ملهمة لدرجة أنه من الصعب تخيل أنها عملت مع أي من صديقات بريد أو معجبيه. كل سطر تقريبًا يكون سيئًا، مثل: “الأحلام، هي لأولئك الذين ينامون/ الحياة يجب علينا أن نحافظ عليها”. إن أغنية من عام 1970 تعتبر سابقة لأوانها بعقود من الزمن بحيث لا يمكن كتابتها بواسطة نموذج لغوي كبير، لذلك يتبقى لدينا نتيجة قاتمة مفادها أن مؤلف الأغاني ديفيد جيتس كان يفكر مثل الذكاء الاصطناعي قبل 50 عامًا من ظهوره على نطاق واسع.
يمكن القول إن الموسيقى أسوأ من ذلك، مع غناء عالٍ ولطيف، منجز تقنيًا ولكنه لطيف جدًا وغير مؤذٍ، مدعوم بآلات موسيقية يبدو أنها تريد تجنب لفت الانتباه إلى نفسها. تتمتع أغنية “Make It with You” بكل القوة المغرية التي يتمتع بها الخبز الأبيض، ومن الأفضل ترك الكلمات غير المنطقية واللحن المتأرجح في ذلك الأسبوع الهادئ من أغسطس 1970، عندما استحوذت على المزاج الوطني لسبب غير مفهوم.