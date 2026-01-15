أغاني الروك في الستينيات التي لم يكن من المفترض أن تفوز بجوائز جرامي

على الرغم من أن موسيقى الروك أند رول كانت هائلة في الستينيات، فمن المدهش أن يتم تكريم أي من الأمثلة على هذا النوع من جوائز جرامي طوال ذلك العقد. تم بناء جرامي (اختصار لـ “جراموفون”، وهو مشغل تسجيلات قديم وعفا عليه الزمن) من ممشى المشاهير في هوليوود، وهي وسيلة لكبار الشخصيات في صناعة الموسيقى لتكريم فناني الأداء وكتاب الأغاني الذين لعبوا الكرة وحققوا الكثير من المال. في سنواته القليلة الأولى، استبعد الناخبون في حفل توزيع الجوائز موسيقى الروك أند رول بشكل ملحوظ، وكان من بين الفائزين الأوائل بجائزة جرامي أشخاص مثل الملحن التلفزيوني هنري مانشيني وفرانك سيناترا.
ظهرت فئة أفضل تسجيل لموسيقى الروك آند رول لأول مرة في حفل توزيع جوائز جرامي الرابع في عام 1962، وتغير اسمها على مر السنين لتلبية الأغاني المعاصرة الموجهة للشباب – بعضها من موسيقى الروك، وبعضها لا. بحلول نهاية الستينيات، لم يتمكن سوى عدد قليل من الأغاني التي يمكن اعتبارها موسيقى الروك أند رول أو الروك أند رول المجاورة من الحصول على جائزة من ناخبي جرامي البخلاء والمتعبين. في الواقع، لم يكن من المفترض أن يحصل العديد من الفائزين بالجوائز في تلك الحقبة على هذا القدر من التقدير: فهم لم يعزفوا بقوة، أو ظهروا على أنهم أبلهين، أو يمكن تصنيفهم على أنهم يستمعون بسهولة. كان هذا الاتجاه مؤشرًا على لقاء ناخبي جرامي مع فرقة الروك في منتصف الطريق في تسوية باهتة، وكان ذلك يعني خسارة المرشحين الأكثر تأثيرًا وشعبية في نفس الفئات. ومع ذلك، إليك بعض أغاني الروك من الستينيات التي لا ينبغي أن تكون فائزة بجائزة جرامي.
فرقة فودفيل الجديدة – كاتدرائية وينشستر
هناك خطاف جيتار وقرع طبول جيدان في “كاتدرائية وينشستر” عام 1966 – لقد تم دفنها تحت مجموعة من الهراء السخيف. تم ترشيح الأغنية الناجحة الوحيدة من مجموعة المملكة المتحدة المترامية الأطراف The New Vaudeville Band لسجل العام في حفل توزيع جوائز جرامي التاسع، وفازت بجائزة أفضل تسجيل لموسيقى الروك أند رول المعاصرة. ومع ذلك، فهي ليست الأفضل على الإطلاق، فهي أقل من فئة جرامي عن “أفضل أغنية تبدو وكأنها تم إنشاؤها لـ The Benny Hill Show”.
في البداية، ارتدى أعضاء فرقة The New Vaudeville Band ملابس وكأنهم ذاهبون إلى حفلة بطابع التسعينيات. إنهم يحتضنون أيضًا شذرات من الماضي الثقافي الشعبي من خلال الصفير بشكل غريب ومزعج عبر “كاتدرائية وينشستر” قبل أن يتوقف مغنيها الرئيسي عن نهيق بوقه من أجل التقاط مكبر الصوت وتقديم انطباع عن نجم الفودفيل الفعلي آل جولسون. إنه ليس مضحكًا، إنه ساخر، ويمكن التخلص منه تمامًا. ومع ذلك، في حفل توزيع جوائز جرامي، فازت أغنية “Winchester Cathedral” على بعض من أعظم أغاني الروك المسجلة على الإطلاق. من بينها: أغنية “Monday, Monday” لفرقة Mamas and the Papas، و”Eleanor Rigby” لفرقة البيتلز، و”Last Train to Clarksville” لفرقة The Monkees، و”Good Vibrations” لفرقة The Beach Boys.
جو ساوث – الألعاب التي يلعبها الناس
تم إصدار الكثير من موسيقى الروك المميزة في عام 1969، وهو العام الذي تم الاعتراف به في حفل توزيع جوائز جرامي الثاني عشر – “Abbey Road” لفرقة البيتلز، وأول ألبومين لـ Led Zeppelin، وThe Who’s “Tommy”، على سبيل المثال. ومع ذلك، فإن مقطوعة موسيقى الروك الأكثر تكريمًا في الحفل كانت أغنية “Games People Play” لجو ساوث، وهي أغنية من موسيقى السيتار ومزينة بالموسيقى الريفية والتي تغلب عليها تقريبًا مقطع وتري غير متأرجح وقديم جدًا. يبدو أن فرقة جرامي كانت على استعداد لتبني مقطوعة من موسيقى الروك التي نالت إعجاب الناخبين الأكبر سنًا لأنها كانت ناعمة جدًا وغير مؤذية ومنضبطة، مثل شيء قد يؤديه مغني الخمسينيات مثل جاك جونز. في الواقع، افتتح الحفل بغناء جونز “Games People Play”، قبل أن يفوز بجائزة أفضل أغنية وأغنية معاصرة لهذا العام لجنوب، الذي كتب وسجل النسخة النهائية من الأغنية. فازت نسخة عازف الساكسفون King Curtis أيضًا بجائزة جرامي لأفضل أداء لآلة R & B.
“Games People Play” هي أغنية منسية بالكاد يمكن تصنيفها على أنها موسيقى الروك، وقد تم نسيانها في الغالب خلال العقود الخمسة الماضية منذ فوزها الملحمي بجائزة جرامي. أغنية روك أكثر شهرة وشعبية لعام 1969 والتي استخدمت أيضًا أدوات مبتكرة: “Spinning Wheel”، وهي عبارة عن انفجار موسيقى الجاز والروك الحارق الذي اشتهر بفضل Blood، Sweat & Tears. ومع ذلك، فقد تغلبت موسيقى South وGames People Play على تلك النغمة في جائزتي جرامي.
بيتولا كلارك – وسط المدينة
لم تعد موسيقى الروك كما كانت بعد عام 1964. ذلك هو العام الذي سيطر فيه الغزو البريطاني على الولايات المتحدة – عندما اقتحمت الفرق الموسيقية البريطانية التي كتبت أغانيها الخاصة المخططات. أصبحت فرق مثل فرقة البيتلز ورولينج ستونز من أكثر الموسيقيين تأثيرًا والأكثر مبيعًا على الإطلاق، بينما استفاد فنانون آخرون من هذا الاتجاه لمجرد أنهم كانوا من نفس المكان الذي تنتمي إليه تلك الفرق. خذ بيتولا كلارك، على سبيل المثال: مغنية بوب لطيفة ولكن غير استثنائية ومناسبة للجميع من 8 إلى 80 عامًا. وصلت كلارك إلى موجات الأثير الأمريكية لأول مرة في عام 1964 بأغنية “Downtown”، وهي أغنية ساذجة وواسعة العينين تضفي طابعًا رومانسيًا على الإقامة في “المدينة الكبيرة” المثيرة والمتألقة والساحرة.
إنه أمر مبتذل، إنه سخيف، وفي حفل توزيع جوائز جرامي السابع في أوائل عام 1965، حصل على جائزة أفضل تسجيل لموسيقى الروك أند رول. المشكلة؟ “وسط المدينة” هي الأقل تأرجحًا بين جميع الأغاني المرشحة في فئتها. لم يقتصر الأمر على التغلب على الهستيريا التي سببتها أغنية “A Hard Day’s Night” لفرقة البيتلز، ولكنها أيضًا سرقت جائزة جرامي بعيدًا عن كلاسيكيات موسيقى الروك الأخرى المعتمدة مثل أغنية “Oh, Pretty Woman” لروي أوربيسون وأغنية “You’ve Lost That Lovin’ Feeling” لفرقة The Righteous Brothers.
المدقق السمين – دعونا نلتف مرة أخرى
من خلال منح Chubby Checker جائزة جرامي لأفضل تسجيل لموسيقى الروك أند رول في حفل توزيع جوائز جرامي الرابع عام 1962، وافق الناخبون على اليأس المطلق للفنان وشبه الانتحال الذاتي. في الستينيات، كان تشيكر في قلب ظاهرة وطنية بفضل أغنيته “The Twist”، والتي، مثل الكثير من الأغاني الأخرى في تلك الحقبة، شجعت المستمعين ووجهتهم بشكل غامض حول كيفية القيام برقصة بدعة بسيطة تحمل نفس الاسم. أصبحت هذه الحركة شائعة جدًا لدرجة أن الناس أرادوا حظر هذا التغيير، وذهبت أغنية تشيكر إلى المرتبة الأولى مرتين مختلفتين – مرة في أواخر عام 1960 ومرة أخرى في أوائل عام 1962.
بعد الجولة الأولى، ربما شعر Checker أنه كان مهرًا ذو خدعة واحدة قد ينتهي وقته في دائرة الضوء بسرعة، وأصدر أغنية “Let’s Twist Again”. الأغنية التي تطلب من جمهورها أن ينظروا إلى الوراء بحنين إلى الأحداث التي وقعت قبل بضعة أشهر، وبالطبع أن يقوموا بالرقص مرة أخرى (كما تعلمون، الشخص الذي وضع المال في حسابه المصرفي). لتذكيرهم أكثر، يبدأ Checker بأغنية “Let’s Twist Again” بنفس المقدمة تقريبًا – قرع الطبول وكلمات الأغاني (“تعالوا جميعًا!”) – مثل “The Twist”. إنه أمر محزن حقًا. ومن المحزن أيضًا أن هذه إعادة الصياغة الساخرة والمثيرة للاشمئزاز والنسخ غير الرسمي لأغنية أخرى فازت بواحدة من أقدم جوائز جرامي لأفضل تسجيل لموسيقى الروك آند رول. في نفس العام، تفوقت على المرشحين الأكثر استحقاقًا، مثل أغنية “The Lion Sleeps Tonight” التي لا تزال تحظى بشعبية كبيرة من تأليف The Tokens والأغنية الرائعة والمبهجة “It’s Gonna Work Out Fine” مع غناء رئيسي لتينا تورنر.