أغاني الروك في الستينيات التي لم يكن من المفترض أن تفوز بجوائز جرامي

على الرغم من أن موسيقى الروك أند رول كانت هائلة في الستينيات، فمن المدهش أن يتم تكريم أي من الأمثلة على هذا النوع من جوائز جرامي طوال ذلك العقد. تم بناء جرامي (اختصار لـ “جراموفون”، وهو مشغل تسجيلات قديم وعفا عليه الزمن) من ممشى المشاهير في هوليوود، وهي وسيلة لكبار الشخصيات في صناعة الموسيقى لتكريم فناني الأداء وكتاب الأغاني الذين لعبوا الكرة وحققوا الكثير من المال. في سنواته القليلة الأولى، استبعد الناخبون في حفل توزيع الجوائز موسيقى الروك أند رول بشكل ملحوظ، وكان من بين الفائزين الأوائل بجائزة جرامي أشخاص مثل الملحن التلفزيوني هنري مانشيني وفرانك سيناترا.

ظهرت فئة أفضل تسجيل لموسيقى الروك آند رول لأول مرة في حفل توزيع جوائز جرامي الرابع في عام 1962، وتغير اسمها على مر السنين لتلبية الأغاني المعاصرة الموجهة للشباب – بعضها من موسيقى الروك، وبعضها لا. بحلول نهاية الستينيات، لم يتمكن سوى عدد قليل من الأغاني التي يمكن اعتبارها موسيقى الروك أند رول أو الروك أند رول المجاورة من الحصول على جائزة من ناخبي جرامي البخلاء والمتعبين. في الواقع، لم يكن من المفترض أن يحصل العديد من الفائزين بالجوائز في تلك الحقبة على هذا القدر من التقدير: فهم لم يعزفوا بقوة، أو ظهروا على أنهم أبلهين، أو يمكن تصنيفهم على أنهم يستمعون بسهولة. كان هذا الاتجاه مؤشرًا على لقاء ناخبي جرامي مع فرقة الروك في منتصف الطريق في تسوية باهتة، وكان ذلك يعني خسارة المرشحين الأكثر تأثيرًا وشعبية في نفس الفئات. ومع ذلك، إليك بعض أغاني الروك من الستينيات التي لا ينبغي أن تكون فائزة بجائزة جرامي.