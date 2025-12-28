أغاني الزفاف في الثمانينات من شأنها أن تثير الحنين في كل جيل من جيل الطفرة المتأخرة

في بعض النواحي، حفلات الزفاف تدور حول الحنين إلى الماضي. حسنًا، قد يكون الأشخاص الذين يتزوجون فعليًا من الشباب ويحاولون على الأقل التعرف على أحدث الاتجاهات، ولكن هذه الأحداث عادةً ما تكون أيضًا شؤونًا عائلية حيث تجتمع أجيال متعددة معًا للاحتفال بالزوجين الجدد. اليوم، هذا يعني على الأرجح أن أحد جيل الطفرة المتأخرة – أو اثنين أو أكثر – متورط، وهم في وضع جيد يسمح لهم بالحنين إلى شبابهم في الثمانينيات. إلى جانب الاستمتاع بلحظة “شروق الشمس وغروبها” أثناء مشاهدة الجيل القادم يدخل مرحلة جديدة من الحياة، قد يجد جيل طفرة المواليد أيضًا غريزة الحنين لديهم تنطلق عند التحديق في الموضة والديكور. في الواقع، بعض أزياء الثمانينيات، مثل الفساتين الكبيرة ذات الأكمام المنتفخة والكعك الضخمة، تعود إلى عالم الزفاف (على الرغم من أن القليل منها يبدو جريئًا بما يكفي لارتداء غطاء رأس مزين بالتول والدانتيل من الثمانينيات).
ولكن، إذا كنا نتحدث عن الحنين الجاد، فلا شيء يلفت انتباهك في شبابك الماضي مثل أغنية جيدة. ادمج ذلك مع ذكريات الزفاف، وستحصل على مشروب قوي على شكل نغمات زفاف من الثمانينيات. لا تزال بعض أفضل الأغاني التي انطلقت في قاعة الرقص في الماضي تتمتع بالقوة الآن – فليس من قبيل الصدفة أن هذه الأغاني لا تزال من كلاسيكيات حفلات الزفاف في القرن الحادي والعشرين. وبالنسبة لجيل الطفرة السكانية المتأخر الذين بلغوا سن الرشد في هذا العقد، فمن المؤكد أن سماعهم الآن سيكون بمثابة انفجار حقيقي من الماضي.
ويتني هيوستن – أريد أن أرقص مع شخص ما (من يحبني)
إذا كنت مهووسًا بالأغاني الناشئة وأردت حقًا إخراج الناس إلى حلبة الرقص، وهز تجعيداتهم المقرمشة وفساتين الساتان المنفوشة، فلن يكون بإمكانك فعل ما هو أفضل من “أريد أن أرقص مع شخص ما (من يحبني)”. بالطبع، لا تزال هذه النغمة المبهجة خيارًا رائعًا لقائمة تشغيل حفلات الزفاف الحديثة أيضًا. عندما تم إصدارها كأغنية رئيسية لألبوم ويتني هيوستن عام 1987، “ويتني”، لاحظ البعض أوجه تشابه مع أغاني الرقص السينثي لسيندي لاوبر وحتى أغنية هيوستن السابقة التي احتلت المركز الأول في الرسم البياني عام 1985 “كيف سأعرف”. لكن أغنية “أريد أن أرقص مع شخص ما” هي نغمة مشرقة وخشخاش، وقد حملها غناء هيوستن القوي على طول الطريق إلى قمة Hot 100 لمدة أسبوعين (واحد من العديد من الأرقام القياسية التي تم تسجيلها كجزء من الحقيقة الخفية لمسيرة هيوستن المهنية).
إذا استمعت بالفعل إلى كلمات الأغنية، فقد تبدو الأغنية وكأنها بطة غريبة في حفل زفاف بهيج، حيث تجسد هيوستن شخصًا لا يزال يبحث عن شريك، سواء كان ذلك للرقص أو مدى الحياة. ومع ذلك، نظرًا لكيفية تشغيل هذه الأغنية في حفلات الزفاف بعد عقود من الزمن، لا يمكنك إنكار أنها أغنية بوب. سواء كان ذلك يعيد شخصًا ما إلى أيام زفافه (أو ربما يتحول إلى وصيفة الشرف في فستان مميز) أو يجعل القضية لعمة أو عم من جيل الطفرة يتمتعان بذوق جيد بالفعل، فإن “أريد أن أرقص مع شخص ما” هو محك الحنين إلى الزفاف.
برلين – خذ أنفاسي بعيدا
على استعداد للرقص البطيء؟ ماذا عن جهاز يمكن، عندما يتم نشره بشكل صحيح، أن يغمرك بالحنين إلى النقطة التي تشعر فيها وكأنك قد عدت إلى عصر ريغان؟ إذا كان هذا هو هدفك بشكل أو بآخر، فما عليك سوى تشغيل أغنية “Take My Breath Away” التي سجلتها فرقة الموجة الجديدة في برلين عام 1986. لقد حصلت على مصداقية حقيقية في الثمانينيات، بغلاف واحد يمكن أن يمثل تصفيفة الشعر لعقد كامل بمفرده (مرحبًا، الطبقات ذات الريش والمكثف!)، ورائد موسيقى البوب جورجيو مورودر ككاتب مشارك، ومكانة فخر لـ “Top Gun”. الموسيقى التصويرية.
إنها أيضًا نغمة رومانسية حالمة كانت مناسبة تمامًا لحفلات الزفاف في تلك الحقبة – ويمكن القول إنها تناسب حفلات الاستقبال الحديثة أيضًا. تبا، حتى حفلات الزفاف اليوم ربما لن تكون خاطئة مع قليل من الموجة الرومانسية الجديدة الممزوجة في قائمة التشغيل، ليس فقط من أجل الحنين إلى الماضي ولكن لأن الأغنية جيدة جدًا بصراحة. يجلب المغني الرئيسي تيري نان شوقًا شديدًا إلى كلمات الأغاني، ويحول ما يمكن أن يكون أغنية رومانسية إلى أغنية من المؤكد أنها تركت العديد من الأزواج يتشبثون ببعضهم البعض في الحدود الخافتة لقاعة الرقص أو مساحة الاستقبال. بالإضافة إلى ذلك، قد يؤدي هذا أيضًا في الوقت الحاضر إلى بعض المراجع الممتعة لـ “Top Gun”، لذا جهز نظارتك الشمسية والنظارات الشمسية الخاصة بالفيلم (حتى لو كان الفيلم لا علاقة له ببرنامج TOPGUN الحقيقي).
الرحلة – لا تتوقف عن الإيمان
للحصول على أغنية غنائية مثالية، هناك دائمًا أغنية “Don’t Stop Believin”، وهي أغنية Journey التي تجعل الجميع يرددون كلمات الأغاني كما لو كان ذلك بالفطرة. تم إصدارها في عام 1981 من ألبوم “Escape” الخاص بالفرقة، وهي أغنية قوية مفعمة بالأمل والاحتفال والمرح البسيط. وهذا يجعل “لا تتوقف عن الإيمان” مثاليًا لحفل الزفاف، خاصة في الليل، عندما يكون تناول مشروب أو اثنين يجعل الغناء والعزف على الجيتار الهوائي أسهل بكثير (كان الجيتار الهوائي أكثر تطورًا قليلاً في الثمانينيات).
إلى جانب النغمة المرتفعة، ونغمة الجيتار المريضة، والكلمات المفعمة بالأمل، تتمتع الأغنية أيضًا بخلفية درامية دافئة يمكن أن تكون بمثابة محك مفعم بالأمل لزوجين شابين يبدأان حياتهما معًا. كما قال جوناثان كاين، عازف لوحة المفاتيح في Journey، لـ NPR، كان موسيقيًا يعاني من ضائقة مالية في السبعينيات ووجد نفسه يتصل بوالده للتسول من أجل المال. “هل يجب أن أعود للمنزل؟” يتذكر السؤال. رد والد كاين بالقول: “لقد كانت لدينا دائمًا رؤية يا بني. لا تتوقف عن الإيمان.” دوّنها كاين في دفتر ملاحظات، وعندما كان Journey يجمع مقطوعات موسيقية لأغنية “Escape”، أتت هذه العبارة بثمارها. في حين أنها بالتأكيد ممتعة للجمهور عبر الأجيال، فإن الأغنية (ربما مقترنة ببعض التفاصيل الأكثر مأساوية في Journey) يمكن أن تكون أيضًا بمثابة تذكير للأزواج وضيوف حفل الزفاف على حدٍ سواء بأن الأمور يمكن أن تنجح حقًا. ربما يمكنك أيضًا أن تطلب من قريبك المفضل أن يؤكد لك ذلك، بمجرد ترك الجيتار الهوائي.
ستيفي ووندر — لقد اتصلت للتو لأقول إنني أحبك
للحصول على القليل من العاطفة التي ليست رومانسية تمامًا، فإن أغنية “I Just Called to Say I Love You” عام 1984، تجلب نجاحًا حقيقيًا من الحنين إلى الماضي بفضل أسطورة R & B ستيفي ووندر (واسمه الحقيقي، بالمناسبة، معقد بعض الشيء). إنها أغنية جميلة تستحضر رقصة مؤثرة بين الوالدين والطفل في حفل زفاف، وهو تقليد مستمر منذ أجيال. اللحن أيضًا لطيف ولكنه متفائل، ومن غير المرجح أن يترك الكثير من الحضور يبكون أثناء تناول الشمبانيا (مهم، “قبلات الفراشة”).
أيضًا، إذا كنت أنت أو أحد أقاربك من جيل الطفرة السكانية متعبًا بعض الشيء بسبب الجانب الإلكتروني المهووس أحيانًا لموسيقى الثمانينيات، فإن أغنية Wonder’s تجلب نفسًا من الهواء المنعش إلى المساء. حسنًا، إنها تحتوي على آلة المزج وآلة الطبول المميزة التي كانت تمتلكها العديد من أغطية المخططات في ذلك العصر. مع ذلك، إنه مربى سلس يجمع بمهارة بين إيقاعات الرقص اللطيفة (لا يوجد رقص بطيء مستوحى من المدرسة الإعدادية هنا، شكرًا) مع غناء وندر المحبوب. لذلك، فلا عجب أنها أمضت أسابيع في أعلى المخططات المتعددة، بما في ذلك ثلاثة أسابيع على Hot 100. وكأن ذلك لم يكن كافيًا، فقد حصل مسار Wonder أيضًا على جائزة Golden Globe وجائزة الأوسكار لأفضل أغنية أصلية (كما ظهر في “The Woman in Red” عام 1984).
ستيف وينوود – الحب الأعلى
بحلول الثمانينيات، كان المغني والموسيقي البريطاني ستيف وينوود بالفعل أحد المخضرمين في الصناعة. لقد تجول قليلاً في عزف موسيقى الجاز والموسيقى المستوحاة من موسيقى الجاز، حتى أنه انزلق إلى موسيقى الروك، حيث كان يعزف أحيانًا في فرق لإريك كلابتون وتجربة جيمي هندريكس، من بين آخرين. في النهاية، حاول أن يصبح فنانًا منفردًا بصوت بوب أكثر انتشارًا. في عام 1986، أصدر “Back in the High Life”، وهو الألبوم الذي أنتج الأغنية المنفردة عالية الرقص والثمانينيات، “Higher Love”، والتي جعلت كل شيء أكثر جاذبية مع غناء شاكا خان والغناء المستوحى من الروح لوينوود نفسه. عندما وصلت إلى قوائم تشغيل منسقي الأغاني، أصبحت أغنية كلاسيكية في حفلات الزفاف تمتد لعقود من الثمانينيات وحتى اليوم.
حسنًا، بعض الناس يشعرون بالوقاحة بعض الشيء بشأن المحتوى الفعلي للأغنية، التي تناقش بشكل غامض التوق إلى نوع من الحب الرفيع (قال الكاتب المشارك ويل جينينغز لاحقًا إن الأمر يتعلق في الواقع بالشوق إلى السمو الروحي). ولكن ما مدى أهمية ذلك عندما بدأ منسق حفلات الزفاف في تشغيله وبدأ الرقص؟ إذا لم تكن قلقًا للغاية بشأن كونك رائعًا، فقد كان هذا – ولا يزال – اختيارًا جيدًا للرقص لقائمة تشغيل حفل الاستقبال. وعلى الرغم من أنه من الصعب تحديد مسار واحد كممثل للعقد بأكمله، لا يمكنك إنكار أن أغنية “Higher Love” هي بالتأكيد نتاج عصرها، مع الكثير من التوليف الفقاعي والطبول النشط الذي يؤدي مباشرة إلى مدينة الحنين إلى الماضي.