أغاني الزفاف في الثمانينات من شأنها أن تثير الحنين في كل جيل من جيل الطفرة المتأخرة

في بعض النواحي، حفلات الزفاف تدور حول الحنين إلى الماضي. حسنًا، قد يكون الأشخاص الذين يتزوجون فعليًا من الشباب ويحاولون على الأقل التعرف على أحدث الاتجاهات، ولكن هذه الأحداث عادةً ما تكون أيضًا شؤونًا عائلية حيث تجتمع أجيال متعددة معًا للاحتفال بالزوجين الجدد. اليوم، هذا يعني على الأرجح أن أحد جيل الطفرة المتأخرة – أو اثنين أو أكثر – متورط، وهم في وضع جيد يسمح لهم بالحنين إلى شبابهم في الثمانينيات. إلى جانب الاستمتاع بلحظة “شروق الشمس وغروبها” أثناء مشاهدة الجيل القادم يدخل مرحلة جديدة من الحياة، قد يجد جيل طفرة المواليد أيضًا غريزة الحنين لديهم تنطلق عند التحديق في الموضة والديكور. في الواقع، بعض أزياء الثمانينيات، مثل الفساتين الكبيرة ذات الأكمام المنتفخة والكعك الضخمة، تعود إلى عالم الزفاف (على الرغم من أن القليل منها يبدو جريئًا بما يكفي لارتداء غطاء رأس مزين بالتول والدانتيل من الثمانينيات).

ولكن، إذا كنا نتحدث عن الحنين الجاد، فلا شيء يلفت انتباهك في شبابك الماضي مثل أغنية جيدة. ادمج ذلك مع ذكريات الزفاف، وستحصل على مشروب قوي على شكل نغمات زفاف من الثمانينيات. لا تزال بعض أفضل الأغاني التي انطلقت في قاعة الرقص في الماضي تتمتع بالقوة الآن – فليس من قبيل الصدفة أن هذه الأغاني لا تزال من كلاسيكيات حفلات الزفاف في القرن الحادي والعشرين. وبالنسبة لجيل الطفرة السكانية المتأخر الذين بلغوا سن الرشد في هذا العقد، فمن المؤكد أن سماعهم الآن سيكون بمثابة انفجار حقيقي من الماضي.