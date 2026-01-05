أغاني الزفاف في السبعينيات من شأنها أن تثير الحنين في كل جيل من الطفرة المبكرة

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.
كان جيل الطفرة السكانية الذين عقدوا قرانهم خلال السبعينيات مدللين للاختيار عندما يتعلق الأمر بما لعبوه في حفلات الزفاف الخاصة بهم، وبحلول الوقت الذي انقلب فيه التقويم إلى ذلك العقد، أصبحت بوتقة الانصهار الموسيقية واسعة. تم مزج موسيقى السول والجاز والديسكو والروك حيث قامت الفرق الموسيقية والمغنيون وكتاب الأغاني بتزويد الجمهور المتلهف بأغطية الرسم البياني على جانبي المحيط الأطلسي. جاءت الموضة وذهبت، ولم يكن من المستحسن جميعها، لكن موسيقى السبعينات المؤثرة تاريخيًا كانت مغامرة لا نهاية لها، مع صوت وحيوية للجميع.
أراد البعض الانغماس في رومانسية يومهم الكبير، وأراد البعض الآخر أن يرووا قصة، بينما أراد آخرون الاسترخاء وجعل الجميع يتراقصون على حلبة الرقص. كانت رغبتهم هي وصية السبعينيات، ولا تزال أغاني الزفاف الشهيرة هذه تُعزف في حفلات الزفاف اليوم. لذلك، مع مرور السنين، كان جيل طفرة المواليد الأوائل يسمعون أغانيهم المفضلة تُعزف مرارًا وتكرارًا بينما يعقد أحباؤهم قرانهم. من Elton John إلى Earth وWind & Fire، هذه مجرد أمثلة قليلة من الأغاني الناجحة التي أصبحت أغاني زفاف أيقونية وجرعة مضمونة من الحنين إلى الماضي لجيل كامل.
ديبي بون – أنت تضيء حياتي
كانت ديبي بون، ابنة المغني المحبوب بات بون، غير معروفة نسبيًا عندما وصلت أغنية “You Light Up My Life” إلى المخططات في عام 1977. وقال بون لـ Entertainment Weekly: “لا أستطيع أن أحدد عدد حفلات الزفاف التي غنيت فيها هذه الأغنية. لقد كان لدي الكثير من منسقي الأغاني على مر السنين قائلين: “لقد سئمت جدًا من تشغيل هذا السجل”. كانت كلمات الأغاني “أخيرًا، فرصة / أن أقول، “مرحبًا، أنا أحبك” / لن أكون وحيدًا مرة أخرى “، رومانسية للغاية، ومثالية للأزواج ليقولوا لبعضهم البعض أثناء رقصهم الأول معًا.
احتلت أغنية الحب الشهيرة لبون المرتبة الأولى لمدة 10 أسابيع تاريخية لا مثيل لها في عام 1977، ويحتفظ جيل الطفرة السكانية بذكريات جميلة عنها. وكتب أحد المعلقين على فيسبوك: “ذهبت لمشاهدة الفيلم مع خطيبي آنذاك، وهو الآن زوجي منذ 47 عامًا ونصف”. في السنوات التي تلت تصدرها المخططات، اتخذت أغنية “You Light Up My Life” معنى أعمق بالنسبة للبعض، بما في ذلك أولئك الذين لم يعد نصفهم الآخر موجودًا. قال أحد الأشخاص أيضًا على وسائل التواصل الاجتماعي إن الأغنية تشير إلى “كم يمكن أن تكون الحياة جميلة إذا كان هناك شخص (هو) لك حقًا”.
النجارون – لقد بدأنا للتو
بدأت قائمة تشغيل حفلات الزفاف “لقد بدأنا للتو” كإعلان يتبع قصة حفل زفاف الزوجين وكيف كانا يبنيان حياة معًا. كلمات عاطفية مثل: “الكثير من الحياة أمامنا / سنجد مكانًا حيث يوجد مجال للنمو / ونعم، لقد بدأنا للتو،” لمست وترًا حساسًا لدى جيل من المتزوجين حديثًا (وعدد قليل من المتزوجين القدامى) في كل مكان. إلى جانب تلك الكلمات ذات الرنانة العميقة، ساعد صوت كارين الرائع والترتيب الغنائي الغني في جعل الأغنية تحقق نجاحًا هائلاً في السبعينيات.
إلى جانب حفلات التخرج وحفلات التخرج، سمعها جيل الطفرة السكانية في كل حفل زفاف حضروه تقريبًا، إما من خلال منسق الأغاني أو – كما ذكر عدد من الأشخاص على وسائل التواصل الاجتماعي – حيث تم غنائها لهم خلال الحفل. في العقود التي تلت إصدارها، ظلت الأغنية حاضرة في أذهان جيل الطفرة السكانية مثل اليوم الذي وقعوا فيه في حبها كعروسين، وقد سعى الكثيرون إلى نقل هذا الحب إلى أطفالهم.
التون جون – أغنيتك
كل مراهق (أو بالغ) محرج يكافح من أجل قول هذه الكلمات الثلاث الصغيرة لشخص ما يدين بالامتنان لأغنية “أغنيتك” لإلتون جون. الأغنية كتبها بيرني توبين في عام 1967، وهي تضع الكلمات على المشاعر التي لم تكن تأتي مع كتيب في السبعينيات. قال توبين لصحيفة الإندبندنت: “إنه صوت شخص لم يختبر الحب بأي شكل من الأشكال. إنها أغنية عذرية للغاية”.
على عكس شخصية إلتون المسرحية المبهجة، تم التقليل من أهمية هذا الاعتراف بالحب، وهو يسلم كلماته بإخلاص تام: “آمل ألا تمانع، أتمنى ألا تمانع / الذي أكتبه بالكلمات / كم هي رائعة الحياة / بينما أنت في العالم.” حتى العروس أو العريس الأكثر عقدة اللسان يمكنهم غناء هذه السطور لبعضهم البعض خلال رقصتهم الأولى، مما يخلق لحظة أصبحت تقريبًا بنفس أهمية تبادل عهودهم. ومن غير المستغرب أن يتم تشغيل “أغنيتك” في ملايين حفلات الزفاف طوال السبعينيات، وظلت مشهورة في العقود التالية. كلما سمع جيل الطفرة السكانية السطر الأول الشهير، “إنه أمر مضحك بعض الشيء…” كانوا يعلمون أن الحياة الزوجية لزوجين آخرين كانت تنطلق إلى البدايات الأكثر رومانسية.
الأرض والرياح والنار – سبتمبر
تظهر العديد من أغاني الحب في قوائم تشغيل حفلات الزفاف لأنها تنبض بالرومانسية، مما يجعلها مثالية للرقص الأول للعروسين المتزوجين حديثًا. يتم تشغيل الآخرين لأنهم مضمونون لجعل الجميع يقفون على أقدامهم، وإيقاع الأرض غير التقليدي الذي يستحيل تجاهله تمامًا، أغنية “سبتمبر” لفرقة Wind & Fire هي مجرد أغنية من هذا القبيل. ومن ثم، فقد كان جزءًا من الملايين من حفلات الزفاف منذ صدوره في عام 1978.
كانت كلمات الأغاني “كانت قلوبنا ترن” / في المفتاح الذي كانت تغنيه أرواحنا / بينما رقصنا في الليل، تذكر / كيف سرقت النجوم الليل بعيدًا، أوه نعم،” كانت معدية ورومانسية على حد سواء، في حين أن اللحن المليء بالخطاف، إلى جانب جوقة يمكن للجميع عزفها، سرعان ما جعلها رقصة الزفاف الأساسية. وصف الكاتب المشارك ألي ويليس مقدمة أغنية “سبتمبر” بأنها “الأغنية الأكثر سعادة في العالم” وفقًا لقناة KNKX على قناة NPR.
فضلا عن كونها أغنية زفاف محبوبة للغاية بين جيل الطفرة السكانية، فإن تاريخ الحادي والعشرين – الذي تم اختياره بشكل عشوائي إلى حد كبير – في الأرض، أصبحت أغنية “سبتمبر” لفرقة Wind & Fire شعبية متزايدة للأزواج للزواج. وقال أحد المعلقين على فيسبوك: “لقد تزوجنا في 21 سبتمبر عام 1974… لذلك احتفلنا اليوم بالذكرى الخمسين لزواجنا! لقد أصبحت واحدة من الأغاني المفضلة لدينا على مر السنين! رقصنا عليها في حفل زفاف ابننا والليلة للاحتفال بهذه المناسبات الخاصة”.
أوليفيا نيوتن جون – أنا بصراحة أحبك
كانت المغنية أوليفيا نيوتن جون هي الشخص الذي أراده العديد من المراهقين بعد فيلم “Grease” الغنائي عام 1978، ولكن قبل أربع سنوات وبعيدًا عن تلك السراويل الضيقة، أثرت النجمة البريطانية الأسترالية على ملايين القلوب بأغنية “I Honestly Love You”. لقد وضعت في كلمات شبه هامسة شوقًا لشخص معين – ومن لا يستطيع الارتباط بذلك؟ “لقد كان الأمر بسيطًا جدًا، وكان له معنى أعمق من المحيط. هذه الكلمات جعلتني أتوقف وأفكر لأنها لمستني.” كتبت نيوتن جون في سيرتها الذاتية لعام 2019 “لا تتوقف عن الإيمان” (عبر كاتب الأغاني الأمريكي).
حتى المقطع الثالث الحلو والمر، الذي أشار إلى أن المغنية أو الشخص الذي تحبه لم يكن أعزبًا، لم يمنع الناس من عزف أغنية “أنا بصراحة أحبك” في حفلات زفافهم. أحبها جيل الطفرة السكانية. قال أحد المعجبين على فيسبوك: “قلبي ينكسر ببساطة في كل مرة أسمعها”، مضيفًا: “أشعر بالحزن والسعادة عند الاستماع إليها…” بعد فترة طويلة من انتهاء السبعينيات، سواء بقي جيل الطفرة السكانية الذين غنوا أغنية “أنا بصراحة أحبك” كعروسين معًا أم لا، كلما سمعوا تلك الكلمات الضعيفة والصادقة، كانوا دائمًا يضربون على وتر حساس.