أغاني الزفاف في السبعينيات من شأنها أن تثير الحنين في كل جيل من الطفرة المبكرة

كان جيل الطفرة السكانية الذين عقدوا قرانهم خلال السبعينيات مدللين للاختيار عندما يتعلق الأمر بما لعبوه في حفلات الزفاف الخاصة بهم، وبحلول الوقت الذي انقلب فيه التقويم إلى ذلك العقد، أصبحت بوتقة الانصهار الموسيقية واسعة. تم مزج موسيقى السول والجاز والديسكو والروك حيث قامت الفرق الموسيقية والمغنيون وكتاب الأغاني بتزويد الجمهور المتلهف بأغطية الرسم البياني على جانبي المحيط الأطلسي. جاءت الموضة وذهبت، ولم يكن من المستحسن جميعها، لكن موسيقى السبعينات المؤثرة تاريخيًا كانت مغامرة لا نهاية لها، مع صوت وحيوية للجميع.

أراد البعض الانغماس في رومانسية يومهم الكبير، وأراد البعض الآخر أن يرووا قصة، بينما أراد آخرون الاسترخاء وجعل الجميع يتراقصون على حلبة الرقص. كانت رغبتهم هي وصية السبعينيات، ولا تزال أغاني الزفاف الشهيرة هذه تُعزف في حفلات الزفاف اليوم. لذلك، مع مرور السنين، كان جيل طفرة المواليد الأوائل يسمعون أغانيهم المفضلة تُعزف مرارًا وتكرارًا بينما يعقد أحباؤهم قرانهم. من Elton John إلى Earth وWind & Fire، هذه مجرد أمثلة قليلة من الأغاني الناجحة التي أصبحت أغاني زفاف أيقونية وجرعة مضمونة من الحنين إلى الماضي لجيل كامل.