أغاني السبعينيات التي أخفقت ولكنها تستحق الأفضل بكثير

إذا تم اعتبار الأغنية في نهاية المطاف أغنية كلاسيكية، فهل يمكن وصفها بأنها فاشلة؟ يمكن القول لا، ولكن حتى بعض أفضل الأغاني التي تم إصدارها على الإطلاق واجهت إصدارات صعبة، وفشلت لسبب أو لآخر في تحقيق النجاح التجاري أو الإشادة النقدية التي استحقتها في ذلك الوقت. إذا نظرنا إلى الوراء بعد نصف قرن من السبعينيات، يمكننا أن نرى أن العديد من الأغاني المميزة للعصر كانت تستحق أفضل بكثير.

كانت مخططات بيلبورد في السبعينيات انتقائية إلى حد كبير. لقد كان أيضًا وقتًا كانت فيه صناعة الموسيقى تنمو بشكل أكبر من أي وقت مضى. إن زيادة التعرض التلفزيوني والتغطية الصحفية والتشغيل الإذاعي لمجموعة واسعة من الأساليب الموسيقية كان ينبغي أن تعني أن الفنانين الجديرين من جميع المشارب يمكنهم اختراق Hot 100 بعد العثور على مستمعين لهم. ولكن للأسف لم يكن هذا هو الحال دائمًا؛ في الواقع، حتى بعض الفنانين الأكثر شهرة في العقد وجدوا أن أفضل المقاطع الصوتية في حياتهم المهنية تكافح من أجل إحداث ضجة في المخططات.

إن اختيار أكبر الإخفاقات غير المستحقة في أي فترة ليس بالأمر السهل، ومن الواضح أن الحكم على قيمة أي إصدار موسيقي أمر شخصي. لكن هذه التسجيلات الخمسة كلها متشابهة في فشلها في جذب انتباه التيار الرئيسي في ذلك اليوم، قبل أن تستمر في تلقي إشادة النقاد باعتبارها كلاسيكيات السبعينيات، فضلاً عن كونها من بين أفضل الأغاني في ديسكغرافيا الفنان.