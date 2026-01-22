أغاني السبعينيات التي أخفقت ولكنها تستحق الأفضل بكثير

إذا تم اعتبار الأغنية في نهاية المطاف أغنية كلاسيكية، فهل يمكن وصفها بأنها فاشلة؟ يمكن القول لا، ولكن حتى بعض أفضل الأغاني التي تم إصدارها على الإطلاق واجهت إصدارات صعبة، وفشلت لسبب أو لآخر في تحقيق النجاح التجاري أو الإشادة النقدية التي استحقتها في ذلك الوقت. إذا نظرنا إلى الوراء بعد نصف قرن من السبعينيات، يمكننا أن نرى أن العديد من الأغاني المميزة للعصر كانت تستحق أفضل بكثير.
كانت مخططات بيلبورد في السبعينيات انتقائية إلى حد كبير. لقد كان أيضًا وقتًا كانت فيه صناعة الموسيقى تنمو بشكل أكبر من أي وقت مضى. إن زيادة التعرض التلفزيوني والتغطية الصحفية والتشغيل الإذاعي لمجموعة واسعة من الأساليب الموسيقية كان ينبغي أن تعني أن الفنانين الجديرين من جميع المشارب يمكنهم اختراق Hot 100 بعد العثور على مستمعين لهم. ولكن للأسف لم يكن هذا هو الحال دائمًا؛ في الواقع، حتى بعض الفنانين الأكثر شهرة في العقد وجدوا أن أفضل المقاطع الصوتية في حياتهم المهنية تكافح من أجل إحداث ضجة في المخططات.
إن اختيار أكبر الإخفاقات غير المستحقة في أي فترة ليس بالأمر السهل، ومن الواضح أن الحكم على قيمة أي إصدار موسيقي أمر شخصي. لكن هذه التسجيلات الخمسة كلها متشابهة في فشلها في جذب انتباه التيار الرئيسي في ذلك اليوم، قبل أن تستمر في تلقي إشادة النقاد باعتبارها كلاسيكيات السبعينيات، فضلاً عن كونها من بين أفضل الأغاني في ديسكغرافيا الفنان.
جيل سكوت هيرون – الزجاجة
يُذكر الآن جيل سكوت هيرون باعتباره أحد أهم مغني الراب في السبعينيات، حيث ألهمت أغانيه المشحونة سياسيًا مثل “The Revolution Will Not Be Televised” أجيالًا من فناني الهيب هوب، بما في ذلك Public Enemy وQ-Tip وKendrick Lamar. ومع ذلك، غالبًا ما فشل إنتاج سكوت هيرون في تحقيق النجاح التجاري الذي يستحقه تأثيره. كان هذا هو الحال بالتأكيد مع أغنية “The Bottle”، وهي أغنية روحية معدية صدرت عام 1974 وتم كتابتها بالتعاون مع الموسيقي بريان جاكسون.
الأغنية نموذجية لعمل سكوت هيرون في التركيز على القضايا المجتمعية التي تؤثر على مجتمع السود، وفي هذه الحالة تأثير إدمان الكحول، حيث تشير كلمات سكوت هيرون القوية مجازيًا إلى أن المتضررين محاصرون في زجاجة بأنفسهم. كان سكوت هيرون منفتحًا بشأن مشكلات الإدمان الخاصة به، وكانت الأغنية مميزة لاعتراف المتحدث في النهاية بأنهم أيضًا يعتمدون على الكحول.
على الرغم من ثقل موضوعها، فقد أصبحت أغنية “The Bottle” بمثابة أغنية احتفالية موثوقة في السنوات التي تلت صدورها، وتم الإعلان عنها على نطاق واسع باعتبارها أغنية كلاسيكية في حلبة الرقص. ومع ذلك، فقد فشلت في الرسم البياني على الإطلاق كأغنية منفردة في ذلك اليوم، وقد طغت عليها نسخة الغلاف الخاصة بـ Brother to Brother، والتي تم إصدارها في نفس العام ووصلت إلى رقم 46 على Billboard Hot 100. لا يتم تذكر هذا الغلاف كثيرًا الآن، ومع الإدراك المتأخر يبدو من الواضح أن نسخة Scott-Heron الأصلية المشحونة عاطفيًا تستحق نجاحًا أكبر بكثير مما تلقته.
كيرتس مايفيلد – التحرك للأعلى
“Move On Up” هو نشيد فخر أسود ملحمي ومبهج تم إدراجه ضمن أعظم 500 أغنية على الإطلاق بواسطة رولينج ستون. بالنسبة للأغنية التي تمر بالعديد من الحركات، فهي خالية من العيوب مما يدل على جودة ترتيب كيرتس مايفيلد. كل شيء بدءًا من الكونغا التي تقود الأغنية إلى خط الجيتار غير التقليدي لـ Mayfield والصوت المثالي في الجوقة هو حلوى أذن خالصة، والاستماع إليها اليوم، فإن التقدير الذي حظيت به على مر السنين أمر له ما يبرره تمامًا. لا يمكن قول الشيء نفسه عن وقت إصداره، على الأقل فيما يتعلق بالرسوم البيانية.
النسخة الأصلية للأغنية الموجودة في الألبوم الأول لمايفيلد “كورتيس” يبلغ طولها تسع دقائق تقريبًا، وتتحرك عبر عدة مقاطع موسيقية ممتدة. والمثير للدهشة أن هذه النسخة هي التي استقبلتها الولايات المتحدة أيضًا كأغنية فردية، وفشلت تمامًا في التخطيط، على الأرجح بسبب طولها مما جعلها غير قابلة للتشغيل للعديد من محطات الراديو في ذلك الوقت. تم إصدار نسخة مخففة في المملكة المتحدة، حيث حققت نجاحًا كبيرًا، وبلغت ذروتها في المرتبة 12 على مخطط الفردي.
يبدو في وقت لاحق أن الإصدار الأمريكي للأغنية قد تم التعامل معه بشكل سيء. “(لا تقلق) إذا كان هناك جحيم بالأسفل، فسنذهب جميعًا،” افتتاحية مايفيلد غير التقليدية لألبومه الذي يحمل اسمه، وصلت إلى رقم 29 وقضت 12 أسبوعًا على Billboard Hot 100، مما يثبت أن هناك شهية سائدة لعلامة مايفيلد المذهلة من الفانك والروح. مع مرور السنين، طغت أغنية “Move On Up” على تلك الأغنية تمامًا، وهي أغنية كلاسيكية راقية لمايفيلد تتميز بآلات موسيقية ملحمية ويمكن القول إنها أعظم أداء صوتي له، لا ينافسه سوى “Super Fly” في أعماله الموسيقية الواسعة.
شوجي أوتيس – رسالة الفراولة 23
استمتع فنان عبادة الروح شوجي أوتيس بأكبر نجاح في حياته المهنية في عام 1974، عندما صعدت أغنية “Inspiration Information” إلى قائمة أغاني R&B الفردية، لكنها أغنية ألبومية تم التغاضي عنها ذات مرة من عام 1971 والتي تحافظ بمفردها على إرثه: “Strawberry Letter 23”. رقم روحي هادئ ومنوم مكتوب لصديقة أوتيس، التي كانت ترسل له رسائل حب على ورق معطر، يُظهر المسار مهارات أوتيس في الجيتار من الدرجة الأولى – كان موهوبًا بما يكفي عندما كان شابًا ليعزف الجيتار على تسجيلات والده جوني أوتيس قبل مسيرته في التسجيل – وأسلوب كتابة الأغاني المميز. حتى أن هناك جانبًا ميتا للأغنية. تشير جوقتها إلى “رسالة الفراولة 22” بدلاً من “23”، مما يشير إلى أن الأغنية نفسها بمثابة رد أوتيس على رسالة الحب الأخيرة لصديقته.
لم يتم إصدار الأغنية كأغنية فردية، لكنها لا تزال تجذب انتباه العديد من الفنانين في ذلك الوقت. وشملت هذه الاخوة جونسون، الذي حقق نجاحًا كبيرًا بنسخة المسار التي أنتجها كوينسي جونز في عام 1977 ، والتي ذهبت إلى المركز الخامس على مخطط Billboard Hot 100. ولكن من المؤسف أن أداء أوتيس الأصلي المحبب لم يصل إلى هذه المستويات – على الرغم من أنه ليس لامعًا مثل رقم The Brothers Johnson، إلا أنه تم تصويره بمشاعر أصيلة وأداء أوتيس الصوتي الجميل.
يعد أوتيس واحدًا من العديد من الفنانين الذين لم تحظ موهبتهم الهائلة أبدًا بالاهتمام الذي تستحقه خلال ذروته الإبداعية في السبعينيات، ولكن إعادة التقييم النقدي لاحقًا جعلته يسلط الضوء عليه كفنان حيوي في تطوير الروح طوال ذلك العقد، على الرغم من أن عمله بالكاد سمعه عامة الناس. ولحسن الحظ، فقد شهدت عمليات إعادة الإصدار في القرن الحادي والعشرين إعادة اكتشافه من قبل الأجيال اللاحقة من محبي السول.
رابط Wray – المطر المتساقط
تظهر أغنية “Fallin ‘Rain” الجميلة في ألبوم Link Wray الذي يحمل نفس الاسم عام 1971، والذي سقط مثل الحجر عند إصداره. بالنسبة لأولئك المطلعين على أعمال راي الأكثر شهرة، يجب الاستماع إلى أغنية “Fallin ‘Rain”، حيث تُظهر الجانب الكئيب والشعري الفريد للفنان في واحدة من أكثر الأغاني الاحتجاجية فعالية في تلك الحقبة.
الأغنية كتبت في ذروة الاحتجاجات ضد حرب فيتنام، وتشير إلى إطلاق النار المميت على الطلاب المتظاهرين في جامعة ولاية كينت. في مزجها للصور الشعرية البسيطة – المطر المتساقط في العنوان – واستحضارها لأحداث العالم الحقيقي، يمكن مقارنتها بأفضل أغاني بوب ديلان الاحتجاجية، وقد جمعت العديد من المعجبين بما في ذلك الأسطورة المستقلة الأب جون ميستي ونجم موسيقى الريف كارل بلاو، وكلاهما استغل الرقة في جوهر الأغنية في إصدارات الغلاف الأخيرة.
كان راي أحد أهم عازفي الجيتار في الخمسينيات من القرن الماضي، وأشهر أغانيه “Rumble” عام 1958، وهي مقطوعة موسيقية ذات إيقاع منخفض مليئة بالتهديد وتم حظرها في بعض المناطق بسبب الاعتقاد بأنها قد تثير أعمال شغب. لقد جعله ذلك شخصية محبوبة، ولكن بحلول أوائل السبعينيات كان قد تراجع إلى مزرعته في ولاية ماريلاند، حيث أنشأ استوديوًا أساسيًا من ثلاثة مسارات في كوخ دجاج قديم. هناك سجل راي أخيرًا مقطوعات موسيقية لألبومه الذي يحمل عنوانًا ذاتيًا، بما في ذلك “Fallin ‘Rain”. يشرح التغيير الصوت الريفي والشعبي للألبوم، والذي أدى إلى نفور العديد من المعجبين بعمله المبكر ويشرح سبب نوم “Fallin ‘Rain” لفترة طويلة. على مر السنين، أصبح الألبوم يعتبر سجلًا حيويًا لـ Wray، ويضم بعضًا من أفضل أعماله.
Funkadelic – دماغ اليرقة
كانت فرقة Funkadelic لجورج كلينتون واحدة من المجموعات المميزة لحركة الفانك المخدر في أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات، وهو النوع الذي مزج تأثيرات موسيقى الروك المستوحاة من المخدرات مع موسيقى مجموعات السول، وصور عصر الفضاء الثلاثية مع التعليقات الاجتماعية اللاذعة. ومع ذلك، كان أداءها التجاري في ذلك الوقت سيئًا بشكل مدهش، خاصة عندما يتعلق الأمر بأغنية “Maggot Brain”، التي نما مسار عنوانها بشكل كبير في مكانتها الحرجة منذ إصدارها.
يتميز المسار بمقدمة منطوقة يتبعها عازف منفرد استكشافي ومعبر لعازف الجيتار إيدي هازل، الذي أمره كلينتون بالعزف كما لو أن والدته ماتت للتو. تعتبر الآن واحدة من أعظم المعزوفات المنفردة على الجيتار في كل العصور، ومن المحتمل ألا يكون المسار مناسبًا أبدًا للإصدار كأغنية فردية، ولكن من اللافت للنظر مدى الضجة التي تلقاها عند إصدارها. كان “Maggot Brain” هو الألبوم الثالث للمجموعة، مما يعني أن النقاد كانوا معتادين بالفعل على المزج بين الأنواع والمخاطرة التي حددت أساليب عمل Funkadelic. لكنهم بدوا غير مستعدين لإصدار أغنية “Maggot Brain” التي لاقت استجابة صامتة في الصحافة الموسيقية. في الواقع، رفض بعض الصحفيين البارزين المسار ووصفوه بأنه مبالغ فيه ومنغمس في الذات. حقًا، كان Funkadelic متقدمًا على عصره.