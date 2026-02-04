أغاني السبعينيات التي تفوقت على أغانيها الفردية الرائدة

وعندما أصدروا أغانٍ منفردة تم اختيارها بعناية من أكبر الفرق الموسيقية والمغنيين، اعتقدت جميع شركات التسجيلات القوية في السبعينيات أنها تعرف بالضبط ما يريده الجمهور. لكن في كثير من الأحيان، كان هؤلاء المديرون التنفيذيون مخطئين تمامًا، وبعض الأغاني التي لم يلاحظها أحد حتى الآن طغت تمامًا على ما كان يُفترض أنه حقق نجاحًا ساحقًا لا يمكن إنكاره.
إنها مصطلحات قديمة الآن، ولكن في السبعينيات، كانت الأغنية مرادفة لـ “الجانب A”، في إشارة إلى الأغنية المنفردة الرئيسية، التي تم تسويقها بكثافة لمحطات الراديو والمستمعين، والتي استحوذت على جانب كامل من سجل واحد يبلغ 45 دورة في الدقيقة (دورة في الدقيقة). على الجانب الآخر من ذلك الفينيل: الجانب B بالطبع. في أغلب الأحيان، ما انتهى به الأمر كان يُنظر إليه على أنه حشو من الدرجة الثانية لن يستمتع به سوى المشجعين المتشددين أو المكتملين.
لكن فرسان الراديو والأقراص لم يكن عليهم فقط أن يلعبوا الجانب الأول. إذا شعروا بالفضول أو الإحباط من الأغنية الأساسية، فقد يقلبون الأغنية الـ 45 ويكتشفون شيئًا ما. لقد حدث هذا مرارًا وتكرارًا في السبعينيات، مما أعطى المستمعين بعضًا من أعظم الأغاني وأكبر الأغاني على الإطلاق والتي ربما اختفت دون أن يترك أثراً. فيما يلي خمسة من الأغاني الناجحة المحبوبة في السبعينيات والتي بدأت على شكل جوانب B ولكنها استمرت في تجاوز الجوانب A من حيث الشعبية، سواء على قوائم بيلبورد أو في ذكريات عشاق الموسيقى.
ليس هناك أشعة الشمس
إدخال نهائي في النوع الفرعي الموسيقي من الشفقة على الذات، ويل لي، أناشيد ما بعد الحب، “Ain’t No Sunshine” المدمرة لبيل ويذرز هي أغنية تفكك من السبعينيات ستعيد كل جيل الطفرة إلى وجع القلب الأول. واصفًا أعماق اليأس العاطفي بعد نهاية ما بدا وكأنه قصة حب قوية، كتب ويذرز أفضل 5 أغاني لعام 1971 بعد أن استوحى الإلهام من العلاقة غير الصحية التي كانت مركزية في دراما إدمان الكحول عام 1962 “أيام النبيذ والورود”.
لم تفكر شركة ويذرز، Sussex Records، كثيرًا في أغنية “Ain’t No Sunshine” البطيئة والحزينة لدرجة أنها ألقتها في الألبوم الأول للموسيقي، “Just As I Am”، وعلى عكس الأغنية المنفردة السريعة “Harlem”. لم تجذب تلك الأغنية الكثير من منسقي الأغاني أو مشتري التسجيلات، وقد فشلت. لكن أغنية ويذرز المختلفة أثارت حماسة الناس: الجانب B من “هارلم”. استجابت Sussex Records لاستجابة DJ الإيجابية والاستجابة العامة وأعادت إصدار 45 مع عكس المواضع: “Ain’t No Sunshine” على الجانب A، و”Harlem” على الجانب B.
سأنجوا
عندما حققت موسيقى الديسكو نجاحًا كبيرًا في منتصف السبعينيات، كانت إحدى النجوم الأوائل في هذا النوع من الرقص هي غلوريا جاينور. حقق إصدارها الأول بعنوان “Honey Bee” نجاحًا كبيرًا، كما وصل غلافها لأغنية “Never Can Say Goodbye” لفرقة جاكسون 5 إلى المراكز العشرة الأولى في عام 1975. وانسحبت جاينور من المشهد لفترة من الوقت للتعافي من عملية جراحية لإصابة في العمود الفقري، وحاولت شركة Polydor Records إعادة إطلاق مسيرة مغنية الديسكو في عام 1978 بأغنية LP جديدة بعنوان “Love Tracks” وأغنيتها المنفردة الأولى “Substitute”. أغنية ديسكو عامة مع كلمات غامضة حول الرغبة في أن تكون عاشقًا بديلاً، “البديل” يدفن صوت جاينور القوي تحت الكثير من الطبول، والسينثس، والأبواق. لقد أخفقت بعد ذلك، وفقدت Hot 100 تمامًا.
بخيبة أمل من أول أغنية جديدة لـ Gaynor منذ فترة، بحث منسقو الأغاني في نادي الرقص والراديو عن شيء أكثر وانقلبوا على الأغنية المنفردة “البديلة”. هناك وجدوا الجانب B، والذي، بعد ازدهار البيانو وإعلان جاينور المتوسل عن الألم والولادة، يتحول إلى ديسكو كلاسيكي. كانت تلك الأغنية هي “I Will Survive”، وهي عبارة عن عمل تنفيس تمكيني ومليء بالإنجيل والذي سرعان ما أصبح نشيدًا لمنكسري القلوب مؤخرًا. في مارس 1979، وصلت أغنية “I Will Survive”، وهي عبارة فخورة من عاشق مهجور وسوء المعاملة يتحرك ويتقدم، إلى المركز الأول في مخطط البوب وفي غضون أسابيع قليلة تم بيع مليون نسخة.
بيث
تحت أزيائها ومكياجها المتقن، قدمت كيس الكثير من الأغاني المبتذلة عن موسيقى الروك أند رول، من بينها أغنية “ديترويت روك سيتي”. كانت فرقة موسيقى الروك الصلبة المسرحية التي تهيمن على الساحة في السبعينيات من نيويورك، وليس من ديترويت، لكن هذا لا يعني أنها لا تستطيع إنتاج نشيد قوي حول مدى رغبة مدينة موتور سيتي في الظهور. كانت Kiss واثقة جدًا من الأغنية لدرجة أنها وضعتها على رأس الجانب الأول من ألبومها “Destroyer” عام 1976، وهو الألبوم المتابع لها لألبومها الحي المهيمن تجاريًا “Alive!”
مدفون عميقًا على الجانب الثاني من “المدمرة” وأُلقي على ظهر “ديترويت روك سيتي” 45: “بيث”. على عكس القبلة القوية تمامًا، كانت أغنية “بيث” عبارة عن أغنية، واللحن النادر لم يكتبه رواد الواجهة بول ستانلي وجين سيمونز، ولكن بدلاً من ذلك شارك في كتابته عازف الطبول في الفرقة، بيتر كريس. “Beth” هو عمل منفرد لـ Criss أكثر من كونه أغنية Kiss، لأنه يتميز فقط بصوت عازف الدرامز الخشن، ويتوسل إلى شريكه أن يفهم أنه سوف يتدرب مع زملائه في الفرقة وأصدقائه بدلاً من العودة إلى المنزل، وقسم أوتار. توقفت أغنية “Detroit Rock City” على مخطط البوب، ولكن بعد ذلك بدأ منسقو الأغاني في العزف على الجانب B. تحولت أغنية “Beth” إلى أكبر أغنية حققتها Kiss على الإطلاق، حيث وصلت إلى المركز السابع على قائمة Hot 100، وبيعت نصف مليون نسخة، وفازت بجائزة People’s Choice Award.
ماجي ماي
بعد فترة قضاها في الفرقة البريطانية The Faces وألبومين منفردين مبكرين، لم يكن رود ستيوارت مشهورًا إلا بشكل معتدل في الولايات المتحدة، حتى إصدار ألبومه الثالث “كل صورة تحكي قصة” عام 1971. تم بيع السجل بشكل جيد بفضل أغنية “Maggie May” المنفردة، وهي أول أغنية ناجحة في مسيرة ستيوارت المهنية. لكن تلك الأغنية، التي تتحدث عن شاب ينظر إلى علاقة مفترسة مع امرأة أكبر سنًا، كانت في البداية فكرة لاحقة. سمحت شركة Mercury Records فقط بتضمينها في “كل صورة تحكي قصة” قبل أن يتم الضغط عليها مباشرةً، ولذلك وضعت الأغنية الأخيرة على عكس الأغنية الترويجية الأولى، “سبب للاعتقاد”، وهو تحليل حزين لرومانسية معقدة يؤديها في الأصل المغني وكاتب الأغاني تيم هاردين.
أعجبت محطات الراديو في جميع أنحاء الولايات المتحدة بأغنية “Reason to Believe” بما يكفي لوضع الأغنية في الدرجات الأدنى من Billboard Hot 100 في عام 1971. لكن الـ 45 ذات الوجهين بدأت بالفعل في البيع عندما بدأ منسقو الأغاني في تشغيل “Maggie May” أكثر. بعد بضعة أسابيع على الرسم البياني، أعلنت شركة Mercury Records رسميًا أن “Maggie May” هو الجانب A و”Reason to Believe” هو المسار الداعم.
المياه السوداء
إيصال متناغم ومرتفع لغناء الحنين من المغني توم جونستون، وقرع الطبول الصاخب، والأوتار الصوتية المرحة – كل ما يميز أغنية Doobie Brothers عن غيرها من أغاني الروك الكلاسيكية في السبعينيات موجود في “Another Park، Another Sunday”. كانت تلك الأغنية المنفردة الأولى في ألبوم Doobie Brothers عام 1974 بعنوان “ما كانت الرذائل هي الآن عادات”. على الرغم من إعطاء معجبي Doobie Brothers ما أرادته شركة Warner Bros. Records بالضبط، إلا أن الأغنية لم تحقق سوى نجاحًا متوسطًا، حيث احتلت المركز 32 فقط على قائمة Hot 100.
اتضح أن مستمعي راديو البوب والروك في عام 1974 أرادوا شيئًا مختلفًا، بشكل عام ومن Doobie Brothers. كان ملء الجانب B من أغنية “Another Park، Another Sunday” 45 عبارة عن أغنية تجريبية وحرة تسمى “Black Water”. كتبه عضو الفرقة بات سيمونز بعد زيارة نهر المسيسيبي. إنها مقطوعة صوتية منفردة لأكثر من دقيقة قبل أن تتطور إلى جلسة موسيقى الروك الجنوبية الرائعة وغير التقليدية التي تتميز بإيقاعات مختلفة وبعض التناغمات الغنية. كانت محطة إذاعية صغيرة في الجنوب أول من توقف عن تشغيل أغنية “Another Park, Another Sunday” لصالح أغنية “Black Water” المنومة، وانتشر هذا الاتجاه في جميع أنحاء البلاد. في مارس 1975، قضت أغنية “بلاك ووتر” أسبوعًا في المركز الأول على قائمة البوب.