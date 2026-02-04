أغاني السبعينيات التي تفوقت على أغانيها الفردية الرائدة

وعندما أصدروا أغانٍ منفردة تم اختيارها بعناية من أكبر الفرق الموسيقية والمغنيين، اعتقدت جميع شركات التسجيلات القوية في السبعينيات أنها تعرف بالضبط ما يريده الجمهور. لكن في كثير من الأحيان، كان هؤلاء المديرون التنفيذيون مخطئين تمامًا، وبعض الأغاني التي لم يلاحظها أحد حتى الآن طغت تمامًا على ما كان يُفترض أنه حقق نجاحًا ساحقًا لا يمكن إنكاره.

إنها مصطلحات قديمة الآن، ولكن في السبعينيات، كانت الأغنية مرادفة لـ “الجانب A”، في إشارة إلى الأغنية المنفردة الرئيسية، التي تم تسويقها بكثافة لمحطات الراديو والمستمعين، والتي استحوذت على جانب كامل من سجل واحد يبلغ 45 دورة في الدقيقة (دورة في الدقيقة). على الجانب الآخر من ذلك الفينيل: الجانب B بالطبع. في أغلب الأحيان، ما انتهى به الأمر كان يُنظر إليه على أنه حشو من الدرجة الثانية لن يستمتع به سوى المشجعين المتشددين أو المكتملين.

لكن فرسان الراديو والأقراص لم يكن عليهم فقط أن يلعبوا الجانب الأول. إذا شعروا بالفضول أو الإحباط من الأغنية الأساسية، فقد يقلبون الأغنية الـ 45 ويكتشفون شيئًا ما. لقد حدث هذا مرارًا وتكرارًا في السبعينيات، مما أعطى المستمعين بعضًا من أعظم الأغاني وأكبر الأغاني على الإطلاق والتي ربما اختفت دون أن يترك أثراً. فيما يلي خمسة من الأغاني الناجحة المحبوبة في السبعينيات والتي بدأت على شكل جوانب B ولكنها استمرت في تجاوز الجوانب A من حيث الشعبية، سواء على قوائم بيلبورد أو في ذكريات عشاق الموسيقى.