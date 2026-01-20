أغاني السبعينيات التي توضح معنى أن تكون شابًا وحرًا

الموسيقى جزء مهم من النمو. تجد الموسيقى الخاصة بك، منفصلة عن أي شيء يستمع إليه والديك، ويمكنك تكوين صداقات بناءً على الأذواق المشتركة. بالنسبة لمعظم الناس، يعد هذا تمرينًا مبكرًا في تكوين الهوية: هذا ما أعتقد أنه رائع، لذلك هذا هو نوع الشخص الذي أنا عليه. قدمت موسيقى السبعينيات، مع ظهور موسيقى البانك والديسكو ونضوج موسيقى الروك، لشباب تلك الحقبة مجموعة واسعة من الألحان والأناشيد لتجربتها، وتستمر أفضل موسيقى في ذلك العقد الجامح في كسب المعجبين (والإتاوات) حتى يومنا هذا.

تجمع هذه القائمة خمسة من أغاني السبعينيات التي تجسد في الغالب الشعور بالشباب، على حافة البلوغ. لقد نجحوا جميعًا في اختبار الغناء: حتى لو لم تتمكن من فهم الكلمات تمامًا، يمكنك “با با با با” معهم لأنها جذابة للغاية. لا يوجد شيء غامض أو حزين هنا أيضًا؛ مجرد مربيات جيدة وصادقة صمدت أمام اختبار الزمن.