أغاني السبعينيات التي توضح معنى أن تكون شابًا وحرًا

الموسيقى جزء مهم من النمو. تجد الموسيقى الخاصة بك، منفصلة عن أي شيء يستمع إليه والديك، ويمكنك تكوين صداقات بناءً على الأذواق المشتركة. بالنسبة لمعظم الناس، يعد هذا تمرينًا مبكرًا في تكوين الهوية: هذا ما أعتقد أنه رائع، لذلك هذا هو نوع الشخص الذي أنا عليه. قدمت موسيقى السبعينيات، مع ظهور موسيقى البانك والديسكو ونضوج موسيقى الروك، لشباب تلك الحقبة مجموعة واسعة من الألحان والأناشيد لتجربتها، وتستمر أفضل موسيقى في ذلك العقد الجامح في كسب المعجبين (والإتاوات) حتى يومنا هذا.
تجمع هذه القائمة خمسة من أغاني السبعينيات التي تجسد في الغالب الشعور بالشباب، على حافة البلوغ. لقد نجحوا جميعًا في اختبار الغناء: حتى لو لم تتمكن من فهم الكلمات تمامًا، يمكنك “با با با با” معهم لأنها جذابة للغاية. لا يوجد شيء غامض أو حزين هنا أيضًا؛ مجرد مربيات جيدة وصادقة صمدت أمام اختبار الزمن.
الملكة الراقصة – أبا
سيطرت فرقة البوب الرباعية الإسكندنافية ABBA على المخططات الأوروبية في منتصف وأواخر السبعينيات، وامتد نجاحها أيضًا إلى أمريكا الشمالية وأستراليا. في حين أن العديد من أغانيهم أصبحت موجودة في العقل الباطن الأمريكي نظرًا لمكانتهم “الرائعة بما يكفي للحانات، واللطيفة بما يكفي للمصاعد”، إلا أنهم حصلوا على أغنية واحدة فقط حققت المرتبة الأولى في الولايات المتحدة، لكن تلك الأغنية كانت “Dancing Queen”. إذا كانت الكلمات التي تصف شابًا يبلغ من العمر 17 عامًا بأنه ” تشويقي” لم تتقدم في السن بشكل كبير، فإن بقية الأغنية تحتوي على قصيدة خالدة للشباب والرقص ووضع الذات في مركز الاهتمام.
في تصريحات لاحقة، قال أعضاء ABBA إنهم يعرفون أن “Dancing Queen” ستحقق نجاحًا كبيرًا، خاصة بعد أن تم حذفها من عنوانها الأصلي “Boogaloo”. منذ أن أصبحت الفرقة مشهورة بأغنية “Waterloo” الحائزة على جائزة Eurovision، ربما كان التغيير هو الأفضل، على الرغم من أننا لا نستطيع إلا أن نحزن على أن الفرقة، على الرغم من قاعدتها الجماهيرية الأسترالية، لم تتمكن أبدًا من كتابة أغنية تسمى “Kangaroo”.
لا توقفني الآن – الملكة
أي عدد من أغاني الملكة قد يناسب هذه القائمة. تم تحسين أغاني الملكة للغناء (الصراخ) أثناء وجودك في السيارة مع أصدقائك، وفي بعض الثقافات، لم تصل إلى مرحلة البلوغ إلا بعد تجريد أحبالك الصوتية من أغنية “Bohemian Rhapsody”. ولكن بالنسبة لهذا العمر المميز الذي يقترب من البلوغ، تلك الطاقة التي تغمرك في الصيف الأخير قبل الالتحاق بالجامعة، لا يوجد شيء مثل “لا توقفني الآن”. الكلمات لا تتوقف أبدًا عن الإثارة وما قد يحمله الليل والمستقبل: أسرع من الصوت، نجم شهاب، يحترق في السماء، سفينة صاروخية، آلة جنسية. وحتى لو لم يتمكن مطربو المقعد الخلفي من مطابقة الأنابيب الفلكية للراحل العظيم فريدي ميركوري، المعروضة هنا كما هي في كل تسجيلات كوين، فحتى أكثر المطربين محدودية يمكنهم حمل معظم اللحن.
يبدو أن الأغنية مستوحاة من حب ميركوري للأوقات الطيبة. في أواخر السبعينيات من القرن الماضي، كان حجم فرقة كوين يزداد حجمًا، وكذلك كانت شهية المغنية الرئيسية للعيش بأسلوب نجوم الروك. بينما تردد زملاؤه في البداية في احتضان الأغنية – شعر برايان ماي بالقلق من أنها كانت مبهجة للغاية، واعتقد روجر تايلور أنها كانت مجرد أغنية متوسطة – فقد جاء كلاهما لاحتضان إرث اللحن المحبب، بالإضافة إلى النصب التذكاري لحياة ميركوري القصيرة والكبيرة.
جا بلان بور موي – برتراند بلاستيك
أحد أفضل الأشياء المتعلقة بالشباب هو أنه ليس عليك حقًا أن تفهم المعنى بعد. يعد الركض والتجريب ومعرفة هويتك واختبار أي أجزاء من عالم الرهن العقاري والتأمين الرمادي للبالغين الذي يجب عليك متابعته حقًا جزءًا من عملية النضوج، ونوع من الطاقة الفرنسية نوعاً ما من الثرثرة لفيلم “Ca Plane Pour Moi” من شركة بلاستيك برتراند الذي ركب الرسوم البيانية. الكلمات، ومعظمها باللغة الفرنسية ولكن ليس لها معنى أكثر عندما تعلم ذلك، تعتبر ثانوية بالنسبة للطاقة المحمومة لإلقاء برتراند. الأغنية هي نوع من البانك، نوع من الموجة الجديدة، ولكنها في حد ذاتها إلى حد كبير، وهذا السخافة المميزة جعلتها ناجحة.
إذا كان “Ca Plane Pour Moi” يذكرك بشيء ما ولكنك لا تستطيع التفكير في ما هو، فذلك لأنه يحتوي على توأم سري. نفس مسار الدعم يدعم أغنية “Jet Boy، Jet Girl” لإلتون موتيللو، والتي كان لها نفس المنتج مثل “Ca Plane Pour Moi”. ومع ذلك، فإن أغنية “موتيللو”، الأكثر كآبة من الناحية الغنائية مع وصفها للاعتداء الجنسي والغيرة العنيفة، هي أغنية كلاسيكية بقدر ما هي لحن شقيقها الأقل تعقيدًا.
شينا هي مغنية الروك البانك – رامونيس
مثل أي نوع آخر، يعني البانك أشياء مختلفة لأشخاص مختلفين، وبالنسبة لرامونيس، كان جزءًا مهمًا من البانك هو الاستمتاع (والتمتع) بالمرح، وهذه المتعة في الحياة واضحة في جاذبية وإثارة أغانيهم الأكثر شهرة، وخاصة “Sheena is a Punk Rocker”. يمكنك سماع أوائل الستينيات في الإيقاع وفي إيصال جوي رامون للكلمات. “Sheena” هي أغنية أكثر خشونة وحداثة مما كنت قد سمعته قبل 15 عامًا من إصدار الأغنية عام 1977، لكن عظام موسيقى الروك أند رول المبكرة وموتاون ليست بعيدة عن السطح. ليس هناك الكثير من الكلمات، لكنها تتحدث عن الانفصال عن المنزل والتوجه إلى نيويورك: لا يفعل الجميع هذا بالطبع، لكن الجميع تقريبًا يفكرون في الأمر، والخيال مهم لكثير من الأطفال الذين يشعرون بأنهم عالقون في مدن صغيرة عادية.
“شينا” هي إشارة إلى بطلة الكتاب الهزلي شينا، ملكة الغابة، وهي أنثى تعادل طرزان والتي كانت موجودة جزئيًا على الأقل كذريعة لرسم امرأة رشيقة ترتدي زيًا استوائيًا ضيقًا. كان أصدقاؤها قردًا وساحرة، وعلى عكس الأدوار المعتادة في ذروة القصص المصورة، كان عليها عادةً إنقاذ صديقها – لذا نعم، من السهل أن نتخيل أن شينا كانت تحب البانك.
ركلات المراهقة – النغمات
تعد عمليات الإعجاب جزءًا كبيرًا من الشباب; يعد تجميع الجرأة لفعل شيء حيال الإعجاب خطوة مهمة في النمو. توضح أغنية “Teenage Kicks” لفرقة The Undertones بشكل مثالي كيف تشعر بأنها هرمونية، ولكنها حلوة. يتعلق الأمر بالإعجاب بالفتاة، ورؤيتها، والتفكير فيها، وتقريبًا… تقريبًا… تقريبًا الاستعداد للتحدث معها. يتم تشغيل هذه الكلمات على الموسيقى التي تتمتع بكل السحر البسيط لموسيقى البانك المبكرة: نعم، ربما كان بإمكانك كتابة هذه الأغنية في ثلاث ساعات وأنت تعزف على الجيتار، لكنك لم تفعل، هؤلاء الأطفال الأيرلنديون الشماليون فعلوا ذلك.
“Teenage Kicks” فجرت راديو بي بي سي 1 DJ John Peel لدرجة أنه لعبها مرتين على التوالي عندما سمعها لأول مرة (تأييد لم يسمع به من قبل) ونقشت كلمات “أحلام المراهقين من الصعب التغلب عليها” على شاهد قبره. (توفي عن عمر يناهز 65 عامًا، ولم يكن مراهقًا ولكنه لا يزال تحت تأثير تعويذة Undertones.) إن Peel ليس هو المعجب الوحيد المتعصب للنغمة الصغيرة الخالدة، حيث تمت تغطية الأغنية من قبل ورثة واضحين Green Day، والعمل الجديد لأوركسترا Ukulele في بريطانيا العظمى، وعشرات الفنانين بينهما.