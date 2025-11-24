أغاني السبعينيات التي غيرت مسار الموسيقى حرفيًا

عادةً ما يكون ألبومًا أو مجموعة عمل أو مهنة كاملة هي التي تغير مسار الموسيقى. يتمتع بعض المطربين والفرق الموسيقية بقدر كبير من التأثير، حيث أن ما يفعلونه مختلف تمامًا أو مبتكر عما فعله أسلافهم ومعاصروهم، مما يجعل عالم الموسيقى بأكمله يتغير نحو الأفضل. من النادر نسبيًا ظهور أغنية واحدة تكون مختلفة بشكل مذهل بحيث تكون نقطة ترابط في الجدول الزمني الثقافي. هناك “قبل” هذه الأغاني و”بعد” هذه الأغاني – إنها مهمة جدًا من حيث كيفية تأثيرها على الموسيقيين الآخرين، أو إلهام أنواع بأكملها، أو أدت إلى الطريقة التي يتم بها تلقي الموسيقى أو إدراكها من قبل الجمهور.
ليس من المستغرب حقًا أن يتم تسجيل وإصدار الكثير من تلك الأغاني الخاصة في السبعينيات. يمكن القول إنها الفترة الأكثر إثمارًا وتنوعًا من حيث الخيال على الإطلاق، مع ظهور مغني وكاتب أغاني البوب، وهارد روك، وروك الساحة، والبانك، وأكثر من ذلك بكثير. فيما يلي خمس أغنيات من السبعينيات كان لها تأثير لا يمحى ولا يمكن إنكاره على الموسيقى.
ليد زيبلين – الدرج إلى الجنة
أخذت ليد زيبلين منعطفًا مع ألبومها الرابع بدون عنوان، الذي صدر في عام 1971. خفت حدة صوت الفرقة الثقيل والصاخب والمتأثر بالبلوز قليلاً للسماح بالموسيقى الشعبية والقصائد الشعبية والتجربة، وتقاربت كل هذه العناصر في “Stairway to Heaven”. أراد عازف الجيتار جيمي بيج أن يصنع أغنية ذات نطاق ملحمي، مع الكثير من البناء والتصعيد الشامل، وعمل على الأغنية لعدة أشهر قبل أن يضيف المغني روبرت بلانت كلمات شعرية غامضة. كانت الأغنية طويلة ومحيرة ومتغطرسة بعض الشيء، أو بالأحرى بعيدة كل البعد عن موسيقى الروك التبسيطية في الخمسينيات أو موسيقى الروك العدوانية والمخدرة في أواخر الستينيات.
على الرغم من أنها لم تكن متاحة في البداية كأغنية فردية – كان ليد زيبلين يكره إصدار الأغاني الفردية – إلا أن أغنية “Stairway to Heaven” كانت بمثابة ثورة من أغنية واحدة. تم الترحيب بأغنية “Stairway to Heaven” باعتبارها واحدة من أعظم الأغاني على الإطلاق، حيث أظهرت الجانب الأكثر نعومة من موسيقى الروك الصلبة وموسيقى الروك تمامًا كما كان كلاهما يكتسبان قوة جذب مع التيار الرئيسي. لقد كانت واحدة من أولى أغاني الروك متعددة الأجزاء وأكثرها تأسيسًا، وهو نوع الشيء الذي من شأنه أن يحدد موسيقى الروك في السبعينيات. من بين الأغاني التي استفادت من أعقاب “Stairway to Heaven: “Layla” لـ Derek and the Dominos، و”Bohemian Rhapsody” لـ Queen، و”Free Bird” لـ Lynyrd Skynyrd. لا يزال من الممكن سماع الأغنية على راديو موسيقى الروك الكلاسيكي، وهو التنسيق الذي تطور من محطات موسيقى الروك الموجهة نحو الألبوم والمحطات الحرة التي عززت نجاح “Stairway to Heaven” في المقام الأول.
جورج هاريسون – ربي الجميل
مباشرة بعد تفكك فرقة البيتلز في عام 1970، تصدر جورج هاريسون قائمة ألبومات بيلبورد بأغنية All Things Must Pass. أول أغنية منفردة من LP الثلاثية الطموحة: “My Sweet Lord”، أغنية هاريسون الشخصية والجادة للغاية حول رغبته في الاقتراب من قوة أعلى. لقد كان أيضًا احتيالًا كاملاً، على النحو الذي حددته المحكمة. لاحظ العاملون في ناشر الموسيقى Bright Tunes تشابهًا بين لحن أغنية “My Sweet Lord” ولحن الأغنية التي تتحكم فيها، “He’s So Fine”، وهي أغنية ضربتها فرقة Chiffons عام 1963. رفعت شركة برايت تونز دعوى قضائية ضد هاريسون بتهمة انتهاك حقوق الطبع والنشر، وبعد رفض التسوية، أحالت عضو فريق البيتلز السابق للمحاكمة في عام 1976. وحكم القاضي بأن هاريسون قام بسرقة أغنية “He’s So Fine” – ولكن دون وعي، أو بدون نية. وقد أُمر بدفع مبلغ 1.6 مليون دولار لشركة Bright Tunes.
لم يصدر هاريسون الكثير من الموسيقى في معظم السبعينيات. وقال لمجلة رولينج ستون في عام 1979: “من الصعب أن تبدأ الكتابة مرة أخرى بعد أن مررت بذلك. وحتى الآن عندما أشغل الراديو، فإن كل نغمة أسمعها تبدو وكأنها شيء آخر”. تأثير أكثر استدامة: يمكن مقاضاة الموسيقيين بنجاح لسرقة أجزاء من الأغاني الموجودة مسبقًا، ولم يكن على المدعي إثبات نيته. تم استحضار هذا المفهوم في قضايا انتهاك حقوق الطبع والنشر الموسيقية اللاحقة، بما في ذلك سرقة ليد زيبلين المتهمة لأغنية “Stairway to Heaven” من أغنية “Taurus” لفرقة Spirit، ورفع مايكل بولتون أغنية “Love is a Wonderful Thing” لفرقة Isley Brothers عن أغنية “Love is a Wonderful Thing”.
عصابة شوجرهيل – فرحة مغني الراب
ازدهرت موسيقى الراب في السبعينيات كشيء حدث في الحفلات المنزلية في برونكس. في عام 1979، كانت سيلفيا روبنسون، رئيسة All Platinum Records، التي أعيدت تسميتها فيما بعد باسم Sugar Hill Records، في حاجة ماسة إلى نجاح كبير لإنقاذ العمل، وبعد الذهاب إلى أحد نوادي هارلم في إحدى الليالي في عام 1979 ورؤية أداء موسيقى الراب – مقدمو البرامج يتحدثون ويغنون فوق تسجيلات الرقص – خطرت لها فكرة إصدار أغنية راب. قامت بتجنيد ثلاثة من مغني الراب (Wonder Mike وMaster Gee وBig Bank Hank) لملء Sugarhill Gang وجعلتهم يسجلون أغنية توصلوا إليها تسمى “Rapper’s Delight”، وهي عبارة عن مجموعة قصصية مجانية مدتها 15 دقيقة أظهرت براعتهم الغنائية واللفظية. الدعم الموسيقي: مقطوعة موسيقية من أغنية الديسكو الناجحة “Good Times” لفرقة Chic، والتي يعزفها الموسيقي المراهق تشيب شيرين مرارًا وتكرارًا. (لم تتم الموافقة على الاستخدام، وهدد أعضاء Chic برفع دعوى قضائية، لكن الأطراف المعنية عملت على حل الأمر وديًا وحصلت Chic على رصيد مشترك في كتابة الأغاني.)
لم تكن أغنية “Rapper’s Delight” أول أغنية راب، لكنها كانت أول أغنية راب تحقق نجاحًا كبيرًا: فقد وصلت إلى المرتبة الرابعة على مخطط R&B وأعلى 40 في مخطط البوب. تمثل تلك الأغنية ميلاد موسيقى الراب، أو الهيب هوب، كظاهرة ثقافية سائدة من شأنها أن تنمو وتصبح في نهاية المطاف الشكل المهيمن للموسيقى الشعبية الأمريكية.
كرافتويرك – أوتوبان
في عام 1975، كانت موسيقى الروك الناعمة تحكم قوائم الراديو والبوب. في بيئة إيجلز وإلتون جون والكابتن وتينيل، جاءت أغنية لا تحمل ولو تشابهًا طفيفًا مع ما كان الناس يستمعون إليه في ذلك الوقت، وربما لهذا السبب أثبتت صدى وتأثيرها. النسخة المنفردة التي تبلغ مدتها ثلاث دقائق (مقتطعة من مقطع الألبوم الذي تبلغ مدته 22 دقيقة) من “Autobahn” تكاد تكون مفيدة بالكامل، باستثناء لازمة باللغة الألمانية، وهي اللغة التي يتحدث بها أعضاء Kraftwerk، وهي جماعة تستخدم في الغالب الأدوات الإلكترونية المبكرة فقط مثل آلات المزج وآلات الطبول. الأغنية نفسها غريبة ومستقبلية ومثيرة للاهتمام، وكان الهدف منها تكرار العمل الدنيوي المتمثل في القيادة على أوتوبان، نظام الطرق السريعة في ألمانيا، في شكل موسيقي محوسب. بطريقة ما، وصل “Autobahn” إلى المركز 25 على مخطط البوب الأمريكي والمركز 43 على مخطط موسيقى الروك الناعمة.
قد تكون Kraftwerk إحدى العجائب التي حققت نجاحًا كبيرًا واستحقت أكثر من 15 دقيقة من الشهرة، لكن تأثيرها كبير. في “الطريق السريع” وفي أعماله الأخرى، اقترح الوعد والإمكانيات للموسيقى الإلكترونية. أثبت كرافتويرك أنه يمكن استخدام السينثس والأدوات الرقمية لجميع أنواع الأغراض مع أخذ جميع أنواع الأصوات في الاعتبار، موضحًا أن الموسيقى الإلكترونية ليست بالضرورة بلا روح أو آلية بشكل سلبي. بدون أن تقود شركة Kraftwerk الطريق، هناك احتمال كبير أنه لم يكن من الممكن أن يكون هناك عصر يتمحور حول لوحة المفاتيح أو الديسكو أو الموسيقى الصناعية أو موسيقى البوب التقدمية في موسيقى الروك التقدمي، وهو مصطلح شامل يصف الكثير من موسيقى البوب السائدة في الثمانينيات.