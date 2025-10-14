أغاني السبعينيات الفاشلة التي تحولت إلى نجاحات مذهلة

كانت فرقة موسيقى الهارد روك المسرحية لجين سيمونز وبول ستانلي KISS واحدة من أكثر الفرق التي يمكن التعرف عليها على الفور في السبعينيات، والتي ظلت شعبيتها دون أن تتضاءل في العقود التي تلت ذلك. لكن الحقيقة هي أن الفرقة واجهت بداية صعبة، حيث فشلوا في العثور على جمهور في وقت قريب من إصدار ألبومهم الأول في عام 1974. وقد استغرق الأمر جولات مكثفة لجعل الفرقة اسمًا مألوفًا، مع أغنيتهم ​​​​المنفردة “Rock and Roll All Nite،” التي تم إصدارها لأول مرة في عام 1975، وبلغت ذروتها في المرتبة 68 فقط على Billboard Hot 100.

لكن الأمور كانت على وشك التغيير بالنسبة لـ KISS والأغنية، التي أصبحت منذ ذلك الحين توقيعهم وعنصرًا أساسيًا في عروضهم الحية. في خريف عام 1975، أصدرت فرقة KISS ألبومها الحي “Alive!”، وهو الألبوم المباشر الذي وصل إلى المراكز العشرة الأولى في قائمة Billboard 200، وبث حياة جديدة في ديسكغرافيا الفرقة التي كانت حتى ذلك الحين لم تحظ باهتمام كبير نسبيًا من جمهور المستمعين. عندما أعيد إصدار أغنية “Rock and Roll All Nite” كنسخة حية مقاس 7 بوصات في أوائل عام 1976، بلغت ذروتها في المرتبة 12، لتصبح الأولى من بين ستة أغاني فردية لـ KISS تصل إلى المراكز العشرين الأولى.

لكن “Rock and Roll All Nite” ليست الأغنية الكلاسيكية الوحيدة في السبعينيات التي لم تحظى بالتقدير عند إصدارها الأول. فيما يلي العديد من الأسماء الأخرى من بعض أكبر الأسماء في ذلك العصر.