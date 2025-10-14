أغاني السبعينيات الفاشلة التي تحولت إلى نجاحات مذهلة

كانت فرقة موسيقى الهارد روك المسرحية لجين سيمونز وبول ستانلي KISS واحدة من أكثر الفرق التي يمكن التعرف عليها على الفور في السبعينيات، والتي ظلت شعبيتها دون أن تتضاءل في العقود التي تلت ذلك. لكن الحقيقة هي أن الفرقة واجهت بداية صعبة، حيث فشلوا في العثور على جمهور في وقت قريب من إصدار ألبومهم الأول في عام 1974. وقد استغرق الأمر جولات مكثفة لجعل الفرقة اسمًا مألوفًا، مع أغنيتهم المنفردة “Rock and Roll All Nite،” التي تم إصدارها لأول مرة في عام 1975، وبلغت ذروتها في المرتبة 68 فقط على Billboard Hot 100.
لكن الأمور كانت على وشك التغيير بالنسبة لـ KISS والأغنية، التي أصبحت منذ ذلك الحين توقيعهم وعنصرًا أساسيًا في عروضهم الحية. في خريف عام 1975، أصدرت فرقة KISS ألبومها الحي “Alive!”، وهو الألبوم المباشر الذي وصل إلى المراكز العشرة الأولى في قائمة Billboard 200، وبث حياة جديدة في ديسكغرافيا الفرقة التي كانت حتى ذلك الحين لم تحظ باهتمام كبير نسبيًا من جمهور المستمعين. عندما أعيد إصدار أغنية “Rock and Roll All Nite” كنسخة حية مقاس 7 بوصات في أوائل عام 1976، بلغت ذروتها في المرتبة 12، لتصبح الأولى من بين ستة أغاني فردية لـ KISS تصل إلى المراكز العشرين الأولى.
لكن “Rock and Roll All Nite” ليست الأغنية الكلاسيكية الوحيدة في السبعينيات التي لم تحظى بالتقدير عند إصدارها الأول. فيما يلي العديد من الأسماء الأخرى من بعض أكبر الأسماء في ذلك العصر.
خدعة رخيصة – أريدك أن تريدني
كانت السبعينيات فترة تغير كبير في الموسيقى الشعبية، مع بزوغ فجر موسيقى البروج روك المتضخمة التي اخترقتها الانفجارات القصيرة والحادة لانفجار موسيقى البانك في منتصف العقد، بينما عكست المخططات سلسلة من الأنواع الشعبية في تلك الحقبة، من الديسكو إلى الهيفي ميتال إلى الآثار الأولى لموسيقى الهيب هوب. ومن بين المجموعات التي حاولت العثور على جمهور وسط هذا المشهد المتغير كانت فرقة Cheap Trick، وهي فرقة روك كلاسيكية الآن كان لها تأثير كبير على فرق الروك التي ظهرت في العقد التالي، ولكنها مع ذلك استغرقت عدة سنوات للعثور على جمهور جماهيري.
تأسست شركة Cheap Trick في عام 1973 على يد عازف الجيتار ريك نيلسن وعازف القيثارة توم بيترسون في روكفورد، إلينوي، وقد اكتسبت سمعة طيبة باعتبارها عملاً حيًا ديناميكيًا وسط جولات مستمرة، وأصدرت العديد من ألبومات الاستوديو بعد توقيعها على Epic في عام 1976. وقد أصبحت ذات شعبية كبيرة في اليابان؛ ومع ذلك، فقد ظلوا فرقة منخفضة المستوى نسبيًا في الولايات المتحدة
كان ذلك حتى إصدار ألبومهم المباشر “At Budokan”، وهو سجل سلط الضوء على مقاطع أدائهم المباشر، وحماس قاعدة جماهيرهم اليابانية الكبيرة، والميزة الأصعب التي اكتسبتها أغانيهم عند أدائهم على الهواء مباشرة على عكس إصدارات الاستوديو الخاصة بهم الخافتة نسبيًا. كانت أغنيتهم الكلاسيكية “أريدك أن تريدني” واحدة من هذه الأغاني. بعد أن فشلوا في التصنيف كأغنية رئيسية لألبومهم “In Color” عام 1977، وصلت الأغنية الحية إلى طبقة الستراتوسفير، ودخلت قائمة Billboard Hot 100 الأولى.
رود ستيوارت – “ماجي ماي”
هناك عدد قليل من الشخصيات المرتبطة بشكل قاطع بمشهد موسيقى الروك في أوائل السبعينيات مثل المنشد البريطاني رود ستيوارت، الذي صقل حرفته في الستينيات كجزء من مجموعات بما في ذلك مجموعة Jeff Beck Group وThe Faces قبل أن يصبح نجمًا منفردًا بحد ذاته مع الحفاظ على مشاركته في المجموعة الأخيرة. جاء جزء كبير من نجاحه نتيجة لأغنية “Maggie May” التي أصبحت واحدة من أكثر الأغاني تشغيلًا على راديو الروك في السبعينيات.
لكن الحقيقة هي أنه كان من الممكن نسيان الأغنية بسهولة، وبالفعل يمكن القول إن ستيوارت مدين بإنجازه لمنسقي الأغاني الذين قاموا بتشغيل الأغنية. تم تسجيله في عام 1970، وكان إصداره في عام 1971 بمثابة الجانب B لأغنية “Reason to Believe”. على الرغم من أن الترويج للجانب الأول أدى إلى تحقيق نجاح بسيط، إلا أن أغنية “Maggie May” أثبتت أنها لا تقاوم بالنسبة لمنسقي الأغاني والجمهور، الذين اشتروها بأعداد كبيرة وجعلتها رقم 1 على جانبي المحيط الأطلسي في خريف عام 1971، بعد أشهر من إصدار الأغنية. كما ساعد الألبوم المنفرد لأول مرة لستيوارت، “كل صورة تحكي قصة”، على الوصول إلى المركز الأول في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. وكان “ماجي ماي” بمثابة إنجاز ستيوارت ولا يزال بلا شك الأكثر شهرة والأكثر شعبية في حياته المهنية التي استمرت ستة عقود.
بول مكارتني – “ربما أنا مندهش”
كان عام 1970 عامًا صعبًا بالنسبة لبول مكارتني، الذي عانى من تفكك فرقة البيتلز وما تلا ذلك من خلاف علني مع شريكه السابق في كتابة الأغاني، جون لينون. في نهاية الستينيات، أصبح لينون بعيدًا عن زملائه في الفرقة بعد زواجه من يوكو أونو وإدمانهما المتزايد للهيروين. على الرغم من أن لينون أعلن سرًا رحيله عن الفرقة في سبتمبر 1969، إلا أن مكارتني كان يروج لألبومه الفردي الأول الذي يحمل عنوانًا ذاتيًا، وهو الذي أدى إلى الانقسام علنًا، والذي تلقى أكبر قدر من ردود الفعل العنيفة في الصحافة لأنه يبدو أنه القوة الدافعة وراء الانفصال.
وسط هذه الفوضى، حقق فيلم “مكارتني” نجاحا متقلبا. على الرغم من أنها وصلت إلى قمة المخططات في الولايات المتحدة وذهبت إلى المرتبة الثانية في المملكة المتحدة، وسط الصدمة العامة لتفكك فرقة البيتلز، إلا أن الاستجابة النقدية كانت عدائية بشكل عام. في ذلك الوقت، اعتبر الكثيرون الألبوم، الذي سجله مكارتني بمفرده تقريبًا خلال فترة الاكتئاب، غير مكتمل ويبدو أنه غير مكتمل، على الرغم من أن المراجعين المعاصرين كانوا أكثر إيجابية في تقييماتهم.
ومع ذلك، فإن إحدى ميزات الألبوم التي تستحق الاسترداد هي “ربما أنا مندهش”، وهي أغنية حب موجهة إلى ليندا زوجة مكارتني، والتي تشيد بها على الدعم الذي قدمته له خلال هذه الفترة الصعبة من حياته. على الرغم من أنه لم يتم اختيارها لإصدارها كأغنية منفردة وتم إخفاؤها كألبوم مقطوع، إلا أنها حققت نجاحًا كبيرًا بعد إصدار النسخة الحية من أغنية “Wings Over America” لعام 1976 كأغنية فردية، حيث وصلت إلى المرتبة العاشرة في الولايات المتحدة والمرتبة 28 في المملكة المتحدة في أوائل عام 1977. وقد ظلت عنصرًا أساسيًا في عروض مكارتني الحية طوال حياته المهنية.
ديريك والدومينو – ليلى
تعتبر أغنية “ليلى” اليوم واحدة من أعظم أغاني الحب لموسيقى الروك الكلاسيكية. صاغها عازف الجيتار السابق في كريم إريك كلابتون، وكان تعبيرًا متحمسًا عن حبه المتزايد والمحبط لباتي بويد – زوجة صديقه المقرب، جورج هاريسون. ومع ذلك، بدلاً من أن تكون أغنية رثاء للذات، فإن أغنية “ليلى” هي أغنية روك قابلة للرقص على الفور، مع نغمة افتتاحية لذيذة معدية تمامًا.
المسار الرئيسي لألبوم Derek and the Dominos لعام 1970 “Layla and Other Assorted Love Songs”، فشلت الأغنية في اختراق أفضل 50 أغنية عند إصدارها في شكل أقصر مثل 7” في الولايات المتحدة في عام 1971، ولم يتم رسمها على الإطلاق في المملكة المتحدة. ومع ذلك، كان الضجيج حول الأغنية يتزايد، وجعلتها جودة دودة الأذن من الأغاني المفضلة. أعيد إصدارها في عام 1972 في مجدها الأطول والأكثر ملحمية. لقد صعد إلى المركز العاشر على قائمة Billboard Hot 100. في المملكة المتحدة، ظلت الأغنية مقطوعة، لكنها مع ذلك وصلت إلى المرتبة السابعة على مخطط الفردي البريطاني.