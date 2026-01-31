أغاني السبعينيات الفاشلة التي جذبت النقاد لكنها ارتفعت مع محبي موسيقى الروك

في بعض الأحيان، يخطئ النقاد. في حين أن بعض الأغاني الرهيبة قد اكتسبت حقًا الحق في أن يتم تضمينها في المراجعات الموسيقية الأكثر وحشية على الإطلاق، إلا أن الأغاني الأخرى المذمومة بشكل نقدي تحظى بشعبية كبيرة لدى عشاق موسيقى الروك. بعد كل شيء، حتى الناقد الموسيقي الأكثر خبرة ليس لديه القدرة على السفر عبر الزمن ورؤية الإرث المستقبلي للأغنية. وبدلاً من ذلك، عليهم أن يعتمدوا على آذانهم وآرائهم ومعرفتهم الموسيقية. كل هذا يعني أن بعض أغاني الروك الكلاسيكية -خاصة تلك الأكثر تجريبية- لاقت استحسان النقاد عندما تم إصدارها لأول مرة.
اليوم، يقدم العديد من نقاد الموسيقى عمومًا مراجعات إيجابية للألبومات، خوفًا من فقدان إمكانية الوصول إلى الفنانين وإثارة غضب المعجبين. كانت الأمور مختلفة في السبعينيات، عندما بدا أن النقاد يتنافسون لكتابة أقسى أعمال الإزالة وأكثرها إبداعًا، من أجل المتعة فقط. الناقد الموسيقي ليستر بانغز – الذي لعب دوره فيليب سيمور هوفمان في فيلم “Almost Famous” – اقترح ذات مرة أنه يجب اغتيال المغني الرئيسي لفرقة لا يحبها.
كما فعلنا مع قائمتنا من مراجعات نقاد الموسيقى التي كانت قديمة بشكل سيئ، فقد تعمقنا في أرشيفات منشورات الموسيقى لتجميع هذه القائمة من الأغاني الفاشلة في السبعينيات والتي فشلت مع النقاد، لكن عشاق موسيقى الروك جاءوا ليعشقوها. لقد قرأنا مراجعات سلبية معاصرة للأغاني الناجحة من السبعينيات وقارنا تلك المراجعات بأداء مخطط الأغنية واستقبال المعجبين والإرث العام.
بول مكارتني – العم ألبرت / الأدميرال هالسي
على ما يبدو، لم يتعامل أحد مع تفكك فرقة البيتلز بشكل أصعب من النقاد الذين انتقدوا ألبوماتهم الفردية المبكرة. أثارت أغنية “العم ألبرت/الأدميرال هالسي” المرحة من ألبوم “رام” لبول وليندا مكارتني عام 1971 غضبًا أكبر من المعتاد. أطلق عليها رولينج ستون اسم “الحضيض في تحلل موسيقى الروك في الستينيات حتى الآن” و”غير منطقي بشكل لا يصدق وغير ذي صلة من الناحية الأثرية”، مضيفًا أن الأغنية دليل على أن لينون كان الأكثر موهبة بين ثنائي لينون ومكارتني في كتابة الأغاني (وكان هذا عند نقطة منخفضة في علاقة لينون ومكارتني). أوه!
من المسلم به أن أغنية “العم ألبرت / الأدميرال هالسي” هي أغنية غريبة. فهو يجمع بين عدة أجزاء منفصلة (وجذابة) ويتميز بكلمات لا معنى لها مثل “الزبدة لن تذوب، لذا أضعها في الفطيرة، حسنًا؟” ومع ذلك، لم يكن الأمر كما لو كان هذا خارج المجال الأيسر لمكارتني. تتلاءم الكلمات الغريبة تمامًا مع بعض أغاني مكارتني المرحة من “The Beatles” (المعروفة أيضًا باسم White Album)، بينما يستذكر الأسلوب المتنوع الجانب B من “Abbey Road”. وافق عشاق موسيقى الروك، وأرسلوا الأغنية إلى أعلى قائمة بيلبورد هوت 100، لتصبح أول أغنية منفردة لمكارتني رقم 1. اليوم، يُنظر أحيانًا إلى “العم ألبرت / الأدميرال هالسي” على أنه مقدمة لموسيقى الروك المستقلة الحديثة.
كيت بوش – مرتفعات ويذرينج
كانت أغنية “Wuthering Heights” أول أغنية منفردة لكيت بوش، ولم يعرف النقاد ماذا يفهمون منها. صدر فيلم “Wuthering Heights” عام 1978، وهو إعادة تصور للرواية الرومانسية القوطية لإيميلي برونتي، حيث يغني بوش من منظور شبح كاثي. بدا أسلوب بوش الصوتي المميز وكلماته الميلودرامية خارج المجال الأيسر لدرجة أن رد فعل العديد من النقاد كان بالسخرية. ولم يساعد مقطع الفيديو الموسيقي الغريب الأطوار، الذي يظهر بوش وهو يؤدي رقصة تفسيرية في الاستوديو والميدان. وصف ميلودي ميكر الأغنية بأنها “غريبة”، ووصفتها Record Mirror بأنها “فاسدة”، وحتى جمعية برونتي اعتبرتها “وصمة عار” (كل ذلك عبر Quietus).
على الرغم من الاستقبال النقدي السلبي، حققت أغنية “Wuthering Heights” نجاحًا كبيرًا لدى محبي موسيقى الروك. وصلت الأغنية إلى المركز الأول في مخطط الفردي في المملكة المتحدة، ولا يزال إرثها قائمًا حتى اليوم. إذا حدث أي شيء، فإن سمعتها آخذة في النمو. منذ عام 2013، يتجمع المعجبون على مستوى العالم للاحتفال بالأغنية في فعاليات تسمى “Wutherings”. يرتدي الحاضرون فساتين حمراء لتتناسب مع الفستان الذي يرتديه بوش في الفيديو الموسيقي ويقومون بحركات الرقص الجامحة الخاصة بهم. تعد أغنية “Wuthering Heights”، إلى جانب أغنية “Running Up That Hill”، واحدة من أشهر أغاني بوش وأكثرها حبًا اليوم.
نيل يونغ – بعد حمى الذهب
“After the Gold Rush” كانت الأغنية الرئيسية من الألبوم المنفرد لعام 1970 الذي صدر بواسطة Neil Young بعد نجاح ألبوم Crosby وStills وNash وYoung “Deja Vu”، ويبدو أن النقاد غابوا عن حضور نجوم الروك الشعبي الثلاثة الآخرين. لا يوجد تفسير آخر لسبب حصول هذا الألبوم المحبوب على مثل هذه المراجعات القاسية. تبدأ مراجعة رولينج ستون للألبوم في عام 1970 بالسطور التالية، “من المحتمل أن يقضي محبو نيل يونج الأسابيع القليلة القادمة في محاولة يائسة لإقناع أنفسهم بأن أغنية “After The Gold Rush” هي موسيقى جيدة. لكنهم سوف يمزحون مع أنفسهم،” وسيزداد الأمر سوءًا من هناك.
حقق الألبوم نجاحًا معتدلًا في الرسم البياني عندما تم إصداره، لكن إرثه نما بمرور الوقت، ويعتبر المعجبون والنقاد على حد سواء الآن أغنية “After the Gold Rush” واحدة من أفضل أغاني يونغ. في عام 2024، صخره متدحرجه حتى أنها وضعتها في قائمتها لأعظم 500 أغنية على الإطلاق – وهو تغيير كبير عن تلك المراجعة الأولى.
بوب ديلان – الرياح الأبله
يعتبر ألبوم بوب ديلان “Blood on the Tracks” الذي صدر عام 1975 واحدًا من أفضل الألبومات على الإطلاق، ولكن عندما تم إصداره، لم يكن النقاد متأكدين من ذلك. بشكل عام، تلقى الألبوم آراء متباينة. وكانت أغنية “Idiot Wind”، وهي أغنية مدتها ثماني دقائق تقريبًا كُتبت في أعقاب طلاق ديلان، مثيرة للاستقطاب بشكل خاص. رولينج ستون كره الأغنية، مشيرًا إلى أن ديلان “يبدو وكأنه ظل لذاته السابقة” وانتقد “الطفولية (دون أي عجب طفولي تعويضي)” في الكلمات.
“Idiot Wind” هي أغنية لئيمة، لكن هذه هي النقطة – إنها أغنية طلاق لا تستهدف زوجة ديلان السابقة فحسب، بل تستهدف نفسه أيضًا. تبدأ الجوقة بـ “ريح الأبله / تهب في كل مرة تحرك فيها فمك” ولكن مع استمرار الأغنية، تنتقل الكلمات من الاستهزاء الطفولي إلى الحسرة الجادة. في نهاية الأغنية، يعترف ديلان ويأسف لعدم فهمه لحبيبته السابقة ويغير كلمة “أنت” إلى “نحن”: “نحن أغبياء، يا عزيزتي/ إنه لأمر مدهش أننا نستطيع حتى إطعام أنفسنا”. ورغم أن النقاد لم يفهموا الأمر، إلا أن المستمعين تأثروا بالأغنية المليئة بالقلق. اليوم، لا يزال المفضل لدى المعجبين.
الملكة – الرابسودي البوهيمي
نعم، كانت أكبر نجاحات كوين أيضًا واحدة من أكثر الأفلام التي تعرضت للإهانة. عندما تم إصدار “Bohemian Rhapsody” في عام 1975، حيّر النقاد من مجموعة موسيقى الروك التي تبلغ مدتها ست دقائق مع كلمات مثل “Scaramouche، Scaramouche، هل ستؤدي فاندانغو؟” – وليس بطريقة جيدة. زمن شجب “أوبرا جيلبرت وسوليفان” للأغنية وأضاف: “كلمات كوين ليست من مادة السوناتات”. في مراجعة لجولة كوين بعد بضع سنوات، كتبت صحيفة نيويورك تايمز أن الكلمات “طنانة وغير ذات صلة” وأن الأغنية تبدو “فارغة جدًا في الغالب، كلها فلاش وحساب”. (لم يكن الأمر يقتصر على “Bohemian Rhapsody” فقط: عمومًا، كان رد فعل النقاد سلبيًا للغاية على Queen في السبعينيات).
لكن مستمعي موسيقى الروك اعتقدوا أن الأغنية كانت إبداعية وليست طنانة. لقد أحبوا الطبيعة الأوبرالية للكلمات والدراما الدرامية مثل “ماما، قتلت رجلاً للتو”. بفضل المعجبين، وصلت أغنية “Bohemian Rhapsody” إلى المركز الأول في مخطط الفردي في المملكة المتحدة على الرغم من الاستجابة النقدية السلبية. لطالما حظيت الأغنية بشعبية كبيرة، لكن الإشادة النقدية جاءت ببطء على مر السنين، وتعتبر الأغنية الآن على نطاق واسع واحدة من أعظم الأغاني على الإطلاق.