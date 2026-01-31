أغاني السبعينيات الفاشلة التي جذبت النقاد لكنها ارتفعت مع محبي موسيقى الروك

في بعض الأحيان، يخطئ النقاد. في حين أن بعض الأغاني الرهيبة قد اكتسبت حقًا الحق في أن يتم تضمينها في المراجعات الموسيقية الأكثر وحشية على الإطلاق، إلا أن الأغاني الأخرى المذمومة بشكل نقدي تحظى بشعبية كبيرة لدى عشاق موسيقى الروك. بعد كل شيء، حتى الناقد الموسيقي الأكثر خبرة ليس لديه القدرة على السفر عبر الزمن ورؤية الإرث المستقبلي للأغنية. وبدلاً من ذلك، عليهم أن يعتمدوا على آذانهم وآرائهم ومعرفتهم الموسيقية. كل هذا يعني أن بعض أغاني الروك الكلاسيكية -خاصة تلك الأكثر تجريبية- لاقت استحسان النقاد عندما تم إصدارها لأول مرة.

اليوم، يقدم العديد من نقاد الموسيقى عمومًا مراجعات إيجابية للألبومات، خوفًا من فقدان إمكانية الوصول إلى الفنانين وإثارة غضب المعجبين. كانت الأمور مختلفة في السبعينيات، عندما بدا أن النقاد يتنافسون لكتابة أقسى أعمال الإزالة وأكثرها إبداعًا، من أجل المتعة فقط. الناقد الموسيقي ليستر بانغز – الذي لعب دوره فيليب سيمور هوفمان في فيلم “Almost Famous” – اقترح ذات مرة أنه يجب اغتيال المغني الرئيسي لفرقة لا يحبها.

كما فعلنا مع قائمتنا من مراجعات نقاد الموسيقى التي كانت قديمة بشكل سيئ، فقد تعمقنا في أرشيفات منشورات الموسيقى لتجميع هذه القائمة من الأغاني الفاشلة في السبعينيات والتي فشلت مع النقاد، لكن عشاق موسيقى الروك جاءوا ليعشقوها. لقد قرأنا مراجعات سلبية معاصرة للأغاني الناجحة من السبعينيات وقارنا تلك المراجعات بأداء مخطط الأغنية واستقبال المعجبين والإرث العام.