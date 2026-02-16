أغاني السبعينيات عندما تتمنى أن تتمكن من العودة بالزمن إلى المدرسة الثانوية

لقد تم تخليد حقبة السبعينيات في وسائل الإعلام بفضل أزيائها التي لا تُنسى، وثقافتها المضادة المترامية الأطراف، والأهم من ذلك كله، موسيقاها الكلاسيكية. ولكن كيف كان شعورك بالنمو خلال هذا الوقت الذي لا يُنسى؟ ربما عاشها البعض، وقد يحلم البعض الآخر باعتزاز بزمن لم يعيشوه من قبل. بالنسبة لأي من الجمهورين، قد تكون الموسيقى مجرد بوابة مثالية للعودة إلى تجربة المدرسة الثانوية للشباب في هذا العقد.
هذه هي الأغاني من السبعينيات التي تركت انطباعًا لا يُنسى لدى المستمعين في ذلك الوقت، ولديها ما يكفي من العمر لجلب حتى أولئك الذين لم يعيشوا تلك الأوقات إليهم مرة أخرى. تم نسج بعضها من قبل طلاب المدارس الثانوية، وتم تكريس بعضها في ثقافة المدرسة الثانوية منذ ذلك الحين، وبعضها يلتقط المشاعر الأساسية التي تدور في الهواء الأمريكي الكلاسيكي. تم عرض بعض المقطوعات الموسيقية في الأفلام الناجحة بينما كان بعضها عبارة عن أناشيد لا يمكنك السير في الشارع دون سماعها.
سنستمع إلى The Boss، وهو أسطورة الروح وكاتب الأغاني الأمريكي الشهير وغير ذلك الكثير. إنها ببساطة لا تحصل على مدرسة ثانوية في السبعينيات أكثر من هذا، لذا قم برحلة عبر ممر الذاكرة بأي طريقة تفضلها: سواء كان ذلك تخطي الصف، أو الوقوع في المشاكل، أو الرقص في حفلة موسيقية.
مارفن جاي – هيا بنا
كانت أغنية الحب الكلاسيكية هذه (ونعم، التي تم المبالغة فيها والمزاح في بعض الأحيان) من بين الأغاني المحببة الأساسية في ذلك العصر، وقد تعيدك مباشرة إلى الحب الأول، والقبلة الأولى، والرقص الأول في العودة للوطن. تعد أصواتها النحاسية والدافئة المميزة مرادفة تقريبًا لأي نوع من الأحداث التي تحمل عنوان التاريخ، حيث يقوم مارفن جاي بالغناء بلطف ولكن بقوة على أخاديدها.
أسقطت أسطورة موسيقى الآر آند بي والسول الألبوم “Let’s Get It On” ومساره الفخري في عام 1973، وساعدت معه في قيادة نهضة موسيقى السول في السبعينيات. نغمات الجيتار غير التقليدية والإيقاع الغريب يقودها غناءها المميز، حيث يغني جاي، “إذا حركتك الروح / دعني أستمتع بك جيدًا / دع حبك ينزل / أوه، احصل عليه، هيا يا حبيبي.” يتم عرض موهبته الصوتية النقية بالكامل هنا، وهذه النغمة الكلاسيكية عرضة لإعادة التشغيل مرارًا وتكرارًا عند إعادة الاستماع.
بول سايمون – أنا وجوليو في ساحة المدرسة
تُعد النغمة الشعبية المشرقة والخفيفة، “Me and Julio Down by the Schoolyard”، من بين أفضل نغمات بول سايمون. سواء أكان ذلك الغناء الهادئ، أو العزف المتفائل، أو صفير العلامة التجارية، فإنه ينقل صوتيًا أي مستمع إلى هذا الشعور بالطفولة الذي لا يمكن إنكاره. على الرغم من أن الكلمات تلمح إلى حدوث شيء “مخالف للقانون”، إلا أن الأغنية تشعر بلا شك بالسعادة وتكاد تكون لطيفة. من المحتمل أن يكون هذا اختيارًا مقصودًا، حيث أن شباب الراوي يضيء كل ما يحدث في ضوء مثير للاهتمام وعجيب.
تم إصدارها في عام 1972 باعتبارها الأغنية المنفردة الثانية في ألبوم سايمون الذي يحمل عنوانًا ذاتيًا، وكان هذا أول مشروع منفرد له منذ عام 1965، وأول ألبوم له منذ تفكك الثنائي الشهير، سيمون وغارفانكيل، في عام 1970. “Me and Julio Down by the Schoolyard” هي نغمة معدية، حتى بدون جوقة متكررة، لأنها تحكي قصة المتاعب والعائلة. يسمح غموضها بعدد من التفسيرات، وبالتالي فإن أي مثيري الشغب في المدرسة الثانوية في السبعينيات قد يجدون ألفة مع صوت العصيان.
أليس كوبر – خارج المدرسة
لن تكتمل هذه القائمة بدون هذا النشيد المناسب، الذي غنته أسطورة الروك أند رول أليس كوبر في ألبومه الذي يحمل نفس الاسم عام 1972. إنها تفتخر في جوقتها منتصرة، “المدرسة خارج الصيف / المدرسة خارج إلى الأبد / المدرسة تحطمت إلى أشلاء.” تلتقط القيثارات الجريئة والغناء الصاخب الطاقة المتحدية والمتمردة التي كان يجسدها الأطفال في ذلك الوقت، كما أن رواية كوبر البسيطة والفعالة تضع أي مستمع هناك في تلك القاعات المبطنة بالخزائن بينما يدق الجرس الأخير.
يظهر المسار أيضًا في مشهد كلاسيكي من فيلم “Dazed and Confused” عام 1993، والذي تدور أحداثه في اليوم الأخير من المدرسة الثانوية عام 1976، للمخرج ريتشارد لينكلاتر. يرمي الطلاب الورق في الهواء ويتجولون بشكل درامي في القاعات ويخرجون من المبنى، كل ذلك بينما تدوي أغنية “School’s Out”. ساعد هذا المشهد والفيلم في تخليد ثقافة المدرسة الثانوية في السبعينيات، من خلال تسليط الضوء على التمرد الكلاسيكي والنفور الشائع في الأغاني المماثلة للمراهقين.
بروس سبرينغستين – ولد ليركض
تم إصدار أغنية The Boss المميزة في السبعينيات، والتي كان يكرهها في البداية، في عام 1975 في ألبوم يحمل نفس الاسم. إنها تجسد روح الشباب والمدرسة الثانوية على وجه التحديد من خلال شعارها الركض الكامل. بالنسبة لطلاب المدارس الثانوية في كل مكان، كانت أغنية “Born to Run” بمثابة دعوة لمطاردة حلم، والتحرر، والعيش: “أوه، يا عزيزي، هذه المدينة تمزق العظام من ظهرك / إنها فخ موت، إنها موسيقى الراب الانتحارية / يجب أن نخرج بينما نحن صغار / لأن المتشردين مثلنا، يا عزيزي، لقد ولدنا لنركض.”
إنها تدور حول أغنية روك من السبعينيات كما يمكنك أن تجدها، وذلك لسبب وجيه. يتأرجح Springsteen بقوة على مدار خمس دقائق من المسار، ويمزج بين الساكسفونات والمفاتيح الجميلة مع قلب موسيقى الروك أند رول. الصوت مدروس وسريع في نفس الوقت، مما يجعل “Born to Run” انفجارًا مستمرًا لطاقة الأمل التي يمكن تخيلها وهي تعزف من خلال مكبرات الصوت في جميع أنحاء مجال التخرج من المدرسة الثانوية.
تنتهي اللحن الملحمي على أمل، وعلى الرغم من أن الراوي والمستمعين في ذلك الوقت، كانوا لا يزالون يركضون، كانوا يركضون نحو شيء ما: “يومًا ما يا فتاة، لا أعرف متى / سنصل إلى ذلك المكان / حيث نريد حقًا أن نذهب، وسنمشي في الشمس / ولكن حتى ذلك الحين، المتشردون مثلنا / عزيزتي، لقد ولدنا لنركض.”