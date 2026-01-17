أغاني الشرطة مع كلمات ستينج الأكثر روعة على الإطلاق

بالنسبة للفرقة التي أنتجت خمسة ألبومات استوديو فقط من عام 1978 إلى عام 1983، كان للشرطة بالتأكيد تأثير كبير. ثمانية ترشيحات لجائزة جرامي، وخمسة جوائز جرامي، وبيع 75 مليون ألبوم، وتلك العينة المربحة من أغنية “Every Breath You Take” التي استخدمها ديدي دون إذن عندما كان لا يزال Puff Daddy. لقد تركت الشرطة بصمة دائمة على الثقافة الشعبية والموسيقى. لقد فعلوا ذلك بمزيج غريب جدًا وفريد من نوعه، وغالبًا ما يكون مشوبًا بالريغي من الموجة الجديدة التي تلتقي بالبوب. ثم هناك المغني ستينغ، المعروف أيضًا باسم الرجل الذي وصفته مجلة Far Out ذات مرة بأنه “عبقري” غنائي كتب سلسلة من الكلمات الفظيعة والمبتذلة.
لكن أولاً: يمكن أن تكون الكلمات مبتذلة لعدة أسباب. قد يكون التلاعب بالألفاظ ومخططات القافية غبيًا، وقد تظهر كلمات الأغاني على أنها فلسفة كرسي بذراعين (هناك الكثير من هذا في الشرطة)، أو قد يبالغون في المحاولة ويحاولون جاهدين. أيضًا، قد تكون الأغنية بأكملها مبتذلة في النية أو التنفيذ، أو بضعة أسطر فقط. ولكن بغض النظر عن السبب، فإننا نلتزم بالتحليل الغنائي لهذا المقال ولا ننتقد موسيقى الشرطة، إلا إذا كانت الموسيقى مرتبطة بطريقة أو بأخرى مع الابتذال الموجود. ونعم، سوف ينزعج بعض الناس. هذا جيد. نحن على يقين من أن ستينج ومئات الملايين من الدولارات (التي تستحق أكثر بكثير مما قد تعتقد) لن يهتموا مطلقًا بما يقال هنا.
في هذه الملاحظة، تظل بعض أغاني الشرطة مشوهة إلى الأبد من خلال كلمات ستينج الأكثر ابتذالًا على الإطلاق. يتضمن ذلك أغنية “Masoko Tanga” المثيرة للخلاف ورطانة مطلقة، وبعض القوافي الفظيعة في “Don’t Stand So Close To Me” و”Walking in Your Footsteps”، وأغنية كاملة من ألبوم Police الأخير الذي ينم عن رغبة يائسة في أن يُنظر إليك على أنها عميقة.
ماسوكو تانجا
العام هو 1978. الشرطة، المستعدة تمامًا لإبهار العالم بتألقها الموسيقي، تضع “Masoko Tanga” في موضع المسار النهائي في أول ظهور لها، “Outlandos D’Amour”. الكرة الأرضية، المستعدة للشرب بعمق من الشعر الواضح للنبي الكوني، ستينج، تبكي من عمق كلمات مثل، “لا تفعل ba-bose-da-la-lomb-ba-bay / Ping pong da-la-zoe-da-la-la-low،” … “Day light na-no-ma-do-la / حافظ على دفء السكر، مهلا،” … “الكلمة الرئيسية هي mo-way-la / Key-wa-wo-day-wa-wo، لقد كنت / أركل الحائط، يا عزيزي، لأنني مثلي الجنس / لقد كسرت كل ما وا تاي لاي دو / (آه) الناس أشباح، آه، يا بلدي، اذهب بعيدًا.
مهم. لقد فهمت الفكرة، أليس كذلك؟ في الأساس، كل سطر من “Masoko Tanga” هو نفس الهراء الغبي والمبتذل. إن موسيقى الريغي بوب ليست سخيفة بما فيه الكفاية، أو أن التسليم الغنائي للأغنية واعي بذاته بدرجة كافية، بحيث يمكن اعتبار “Masoko Tanga” مزحة. بخلاف ذلك، قد تكون بمثابة جلسة غناء ارتجالية. “Masoko Tanga” أيضًا ليس مثيرًا للاهتمام من الناحية التركيبية بدرجة كافية، أو “كلمات الأغاني” تمت صياغتها بذكاء بما يكفي لنا لتلويح الأغنية يدويًا كمسار ممتع وممتلئ. وحاول كما قد يفعل المعجبون تحريف معنى الأغنية إلى قطعة رائعة من الباطنية حول الازدواجية المانوية، أو ذوات Jungian Shadow، أو حقائق بين الكواكب المخفية في النسبة الذهبية، أو أي شيء آخر، وقد جاء أحد معجبي Reddit بالفعل لإنقاذ “Masoko Tanga”. وكما قالت هذه الروح الشجاعة ببلاغة: “أنا أحب الأغنية”. الآن هذه جملة تستحق “ماسوكو تانجا”.
دي دو دو دو، دي دا دا دا
مثل “Masoko Tanga” من “Outlandos D’Amour” لعام 1978، فإن “De Do Do Do, De Da Da Da” من “Zenyatta Mondatta” من الثمانينيات تتميز بكلمات لا معنى لها – مقاطع، حقًا. ولكن على عكس “Masoko Tanga”، توضح بقية كلمات الأغنية أن فراغ الكلمات هو بالضبط ما تدور حوله الأغنية. كما يقول السطر الافتتاحي، “لا تظن أنني قاسٍ / من الصعب العثور على الكلمات”، مما يوضح أن ستينج أيضًا عالق في نفس مأزق الكلمات مثل أي شخص آخر. حتى الان جيدة جدا. وبقدر ما يتعلق الأمر بخط الكورس الساخر “De do do do، de da da da da”، يقول كاتب الأغاني الأمريكي أن ستينج حصل عليه من ابنه جو البالغ من العمر ثلاث سنوات. جيد أيضا.
أبعد من كل هذا، أصبحت كلمات الأغنية مبالغ فيها، هراء فلسفي زائف، من النوع الذي قد يعتبره أي طالب في السنة الثانية في المدرسة الثانوية ذو بصيرة عندما يخربش في دفتر ملاحظات ويسخر من “النظام”: “الشعراء والكهنة والسياسيون / لديهم كلمات يشكرونها على مواقفهم / الكلمات التي تصرخ من أجل خضوعك / ولا أحد يعرقل نقلهم.” حسنًا، لقد فهمنا: رجل المنصة سيء. يجب أن تكون مثل هذه القصائد الغنائية الصاخبة محرجة بعض الشيء بالنسبة لستينج، الذي قام بالفعل بتدريس اللغة الإنجليزية في مدرسة سانت بول في إنجلترا قبل أن يصبح مشهورًا.
لكن هذا ليس أسوأ ما في “De Do Do Do، De Da Da Da”. قد نمنح الأغنية في الواقع تمريرة إن لم يكن للمقطع المزدوج الذي يُصنف من بين السطور الأسوأ والأكثر تواضعًا والتي كتبها ستينج على الإطلاق. كما يقول الكورس التمهيدي: “وعندما تهرب مني بلاغتهم / منطقهم يقيدني ويغتصبني”. إذا لم تضع راحة يدك عند هذا الخط، فقد حان الوقت لتفحص حياتك.
لا تقف بالقرب مني
لا، أغنية “Don’t Stand So Close To Me” من أغنية “Zenyatta Mondatta” في الثمانينيات ليست أغنية تتحدث عن الاصطفاف في Dunkin’ Donuts (نحن نرفض أن نقول فقط “Dunkin'”). على الرغم من نغمة la-la، وارتداد موسيقى الريغي البوليسية النموذجية، والجوقة المشرقة ذات الوتر الرئيسي، تصف كلمات الأغنية انجذابًا مزعجًا من طالب دون السن القانونية إلى المعلم: “معلمة شابة، موضوع خيال تلميذة / إنها تريده بشدة.” عندما تتذكر أن ستينج كان يقوم بتدريس اللغة الإنجليزية، فقد تشعر بعدم الارتياح عندما تراه يلعب دور المعلم في الفيديو الموسيقي للأغنية بينما يزحف عليه أحد الطلاب. ثم هناك سطور مثل، “الإغراء، الإحباط، سيء للغاية، يجعله يبكي / موقف الحافلة الرطب، إنها تنتظر، سيارته دافئة وجافة.” أيضًا، هل ذكرنا أن ستينج يحب التانترا؟
ولكن على الرغم من كل الإمكانات هنا للكلمات المبتذلة (ناهيك عن كونها مثيرة للجدل)، فإن أغنية “لا تقف بالقرب مني” لا تجعل موضوعنا مناسبًا. بدلاً من ذلك، فهو يقطع ما وصفه ستينج نفسه بأنه “أسلوب قافية رهيب ورهيب”، كما يقتبس Rock Reflections. كما يقول المقطع الثالث من الأغنية عن معلم قصتها، “لا فائدة، لقد رآها، وبدأ في الارتعاش والسعال / تمامًا مثل الرجل العجوز في كتاب نابوكوف”. هل قبضت عليه؟ اللدغة مقافية “الرج والسعال” مع – جاهز؟ – “نابوكوف”. تنهد.
بالنسبة لأولئك الذين لا يعرفون، كتب فلاديمير نابوكوف رواية عام 1955 المثيرة للجدل، “لوليتا”، وهي قصة انجذاب أستاذ في منتصف العمر للفتيات الصغيرات، والتي بلغت ذروتها في علاقة غرامية مع ابنة زوجته البالغة من العمر 12 عامًا. ونعم، “لوليتا” أيضًا مستوحاة بشكل مباشر من “لا تقف بالقرب مني”. ولكن بغض النظر عن ذلك، فإن قافية السعال هذه هراء.
المشي على خطواتك
نحن الآن ندخل في منطقة غنائية سيئة كوميديًا. للتوضيح، انسَ للحظة أننا نتحدث عن Police أو Sting أو حتى كلمات الأغاني. ما عليك سوى قراءة السطور التالية: “مرحبًا يا سيد الديناصور / أنت حقًا لا تستطيع أن تطلب المزيد / لقد كنت مخلوق الله المفضل / لكن لم يكن لديك مستقبل.” هل تعتقد أن هذه ربما كانت قصيدة عمرها 8 سنوات عن ترايسيراتوبس المحشو المفضل لديه، المعروف أيضًا باسم السيد الديناصور؟ حسنا، حسنا. هذه السطور وأكثر تأتي من “Walking in Your Footsteps” من الألبوم الأخير للشرطة، “Synchronicity” لعام 1983، مما يوضح أن الوقت قد حان بالفعل لتعليق الشرطة قبعتها ولترك ستينج الفرقة.
“السير على خطاك” ليس أمرًا سيئًا للغاية؛ انها مجرد مبتذل العليا. يبدو أن كلمات الأغنية من المفترض أن تكون بمثابة تذكير تحذيري بشأن الغطرسة البشرية، كما قال السيد ديناصور ذات مرة، “سيد كل ما يمكنك رؤيته”. هناك أيضًا بعض الرومانسية الرعوية حول البرونتوصور – وهو حيوان عاشب كبير جدًا وطويل العنق – لطيف جدًا لدرجة أنه “لن يؤذي ذبابة”. لقد انقرض الديناصور وأصبح يبدو كحيوان أخرس، تمامًا كما قد تفعل البشرية إذا قضت على نفسها بالأسلحة الذرية. لكن بصراحة، نحن كرماء هنا. “المشي على خطوتك” يحمل بذرة فكرة جيدة، لكن رسالته مشوشة بسبب كلمات الأغاني ذات الصياغة السيئة. إن الإشارة الكاملة إلى عبارة “الودعاء يرثون الأرض” إلى آية الكتاب المقدس الشهيرة في متى 5: 5 لا توضح الأمور أيضًا.
أسوأ جريمة غنائية في “Walking in Your Footsteps” تتكون من نفس “تقنية القافية الرهيبة والرهيبة” التي ذكرها ستينج في “لا تقف بالقرب مني”. إنه يمزج كلمة “برونتوصور” مع عبارة “درس لنا”. تنهد، مرة أخرى، المتأنق.
التزامن أنا
من المحتمل أن يثير اختيارنا الأخير حفيظة مشجعي Police، وذلك فقط لأنه لا يحتوي على أي سطر مبتذل بشكل فاضح لا يمكن لأحد أن ينكر أنه فظيع. بدلاً من ذلك، فإن الأغنية عبارة عن كتلة كبيرة ومتضخمة من الادعاءات التي تعرض أسوأ ما في شباب ستينج الفكري الزائف. كما قد يقول الناس في الوقت الحاضر، إنه تذلل. نحن نتحدث عن “Synchronicity I” من الألبوم الأخير للشرطة المذكور أعلاه، وهو “Synchronicity” لعام 1983. كان “التزامن II” احتمالًا آخر لهذه المقالة، لكنه أفلت من المأزق لأنه على الأقل يحاول سرد القصص البشرية على مستوى الأرض بدلاً من العبث بالتجريدات.
انسوا للحظة أنه في العقود التي تلت إصدار The Police لألبومهم “Synchronicity”، أصبحت كلمة “synchronicity” مشوهة إلى لغة مؤسسية مقززة. بالتفكير فقط في سياق الأحداث التي تتزامن أو تعكس بعضها البعض بطريقة ما (المصادفات، كما اعتدنا أن نسميها)، يستخدم “التزامن I” سطورًا متسلسلة لتوضيح وجهة نظره. كما تقول الأغنية: “مبدأ ربط / مرتبط بما هو غير مرئي / غير محسوس تقريبًا / شيء لا يمكن التعبير عنه / العلم غير قابل للحساسية / المنطق غير مرن للغاية،” وما إلى ذلك.
تعد هذه الكلمات مثالًا ساطعًا على كيفية الخلط بسهولة بين التكرار والعمق. تخيل أننا نكتب أغنية عن هوس شخص ما ببدعة صناعة الصحة حول عادات الأكل المنطقية، ونكتب، “ماكروبيوتيك / ذهاني للغاية / بروبيوتيك / صوفي مشوه.” هذا ليس ذكيا. إنه تلاعب بالألفاظ غامض وجوفاء يهتم بالظهور بشكل عميق أكثر من التواصل مع الناس. وهذا أيضاً أمر مبتذل ومحرج. لكن مهلا، على الأقل لم يكتب ستينج عن كون “التزامن” “مدينة خطيئة مزمنة” أو شيء من هذا القبيل.