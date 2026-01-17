أغاني الشرطة مع كلمات ستينج الأكثر روعة على الإطلاق

بالنسبة للفرقة التي أنتجت خمسة ألبومات استوديو فقط من عام 1978 إلى عام 1983، كان للشرطة بالتأكيد تأثير كبير. ثمانية ترشيحات لجائزة جرامي، وخمسة جوائز جرامي، وبيع 75 مليون ألبوم، وتلك العينة المربحة من أغنية “Every Breath You Take” التي استخدمها ديدي دون إذن عندما كان لا يزال Puff Daddy. لقد تركت الشرطة بصمة دائمة على الثقافة الشعبية والموسيقى. لقد فعلوا ذلك بمزيج غريب جدًا وفريد ​​من نوعه، وغالبًا ما يكون مشوبًا بالريغي من الموجة الجديدة التي تلتقي بالبوب. ثم هناك المغني ستينغ، المعروف أيضًا باسم الرجل الذي وصفته مجلة Far Out ذات مرة بأنه “عبقري” غنائي كتب سلسلة من الكلمات الفظيعة والمبتذلة.

لكن أولاً: يمكن أن تكون الكلمات مبتذلة لعدة أسباب. قد يكون التلاعب بالألفاظ ومخططات القافية غبيًا، وقد تظهر كلمات الأغاني على أنها فلسفة كرسي بذراعين (هناك الكثير من هذا في الشرطة)، أو قد يبالغون في المحاولة ويحاولون جاهدين. أيضًا، قد تكون الأغنية بأكملها مبتذلة في النية أو التنفيذ، أو بضعة أسطر فقط. ولكن بغض النظر عن السبب، فإننا نلتزم بالتحليل الغنائي لهذا المقال ولا ننتقد موسيقى الشرطة، إلا إذا كانت الموسيقى مرتبطة بطريقة أو بأخرى مع الابتذال الموجود. ونعم، سوف ينزعج بعض الناس. هذا جيد. نحن على يقين من أن ستينج ومئات الملايين من الدولارات (التي تستحق أكثر بكثير مما قد تعتقد) لن يهتموا مطلقًا بما يقال هنا.

في هذه الملاحظة، تظل بعض أغاني الشرطة مشوهة إلى الأبد من خلال كلمات ستينج الأكثر ابتذالًا على الإطلاق. يتضمن ذلك أغنية “Masoko Tanga” المثيرة للخلاف ورطانة مطلقة، وبعض القوافي الفظيعة في “Don’t Stand So Close To Me” و”Walking in Your Footsteps”، وأغنية كاملة من ألبوم Police الأخير الذي ينم عن رغبة يائسة في أن يُنظر إليك على أنها عميقة.