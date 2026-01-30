أغاني الهيفي ميتال فلوب التي لا يسعنا إلا أن نحبها

لنكن واقعيين للحظة هنا: الهيفي ميتال ليس نوعًا من الموسيقى يحظى بالكثير من الحب السائد. على الرغم من أنها تمتلك حشدًا كبيرًا من المعجبين المتحمسين، فمن غير المرجح أن تقوم محطة إذاعية تجارية ببث أغنية “Eyeless” لفرقة Slipknot أو أغنية “South of Heaven” لفرقة Slayer خلال ساعة الإفطار. ومع ذلك، فإن هذا النوع يتحدى الصعاب، حيث تحافظ عليه قاعدة المعجبين المخلصين على قيد الحياة ويزدهر بشكل جيد في أحلك الليالي، لأنه يجب عليك القتال من أجل حقك في إيقاع الرأس.
على مدار تاريخ موسيقى الهيفي ميتال، حقق عدد لا يحصى من الأغاني لفنانين كبار مكانة أسطورية، لكن البعض الآخر فشلوا بشكل مذهل عند وصولهم. ربما لم يكن المعجبون معجبين بالموسيقى في ذلك الوقت، أو أن العالم لم يكن مستعدًا للاتجاه الذي أخذ فيه الموسيقيون موسيقاهم في ذلك الوقت – أيًا كانت الطريقة، كانت لهذه المقطوعات طموحات كبيرة لكنها فشلت في الخروج من نقطة البداية، إما أن تكون مخططاتها سيئة أو لا على الإطلاق.
الشيء المضحك في الموسيقى هو أنها لا تموت أبدًا؛ إنه كلي القدرة. حتى لو لم تصل إلى الهدف الذي كان متوقعًا لها، فلا يزال من الممكن أن تتحول إلى نجاح في وقت لاحق. لقد اخترنا مجموعة من أغاني الهيفي ميتال الفاشلة من فنانين بارزين لم يتلقوا الحب من المخططات و/أو النقاد، ولكن في الماضي، يستحقون أن نتذكرهم كفرق موسيقية معتمدة. لذا، ارفع مستوى الصوت إلى 11 وألقِ قرون الشيطان تلك في السماء!
أوزي أوزبورن – دعني أسمعك تصرخ
سواء كان جزءًا من Black Sabbath أو فنانًا منفردًا، عرف Ozzy Osbourne كيفية كتابة أغنية قاتلة. لم يكن لديه نقص في الأغاني الناجحة التي ظهرت في النصف العلوي من قائمة Billboard Hot 100، ولكن هناك أغنية واحدة له لم يتم تقديرها بشكل إجرامي ولم تصل إلى هناك أبدًا. لسوء الحظ، تمامًا مثل ألبوم “Scream” لعام 2010 الذي تم إيقافه، فشلت الأغنية الرئيسية “Let Me Hear You Scream” إلى حد كبير في حث الجمهور على الصراخ بشأنها عند إصدارها.
على الرغم من أنها قد لا تحتوي على Zakk Wylde على الجيتار، إلا أن Gus G يثبت أكثر من مؤهلاته باعتباره قاطعًا رئيسيًا، حيث يطلق نغمة كهربائية تصرخ طوال الأغنية بأكملها وتتيح للمستمع معرفة أن الأمر على وشك أن يصبح صعبًا. أغنية “Let Me Hear You Scream” لا تتوقف عن العزف لثانية واحدة، وتتحول إلى مسار مثير يمكن أن يحشد الساحة بأكملها خلف Ozzy. وبالحديث عن أمير الظلام، فإن صوته في حالة جيدة هنا، حيث يُظهر نطاقه الصوتي المثير للإعجاب والذي غالبًا ما لا يحظى بالتقدير.
هل “Let Me Hear You Scream” هي أفضل أغنية لـ Ozzy؟ لا، ولكن فكر في أغاني الهيفي ميتال المرشحة لجوائز جرامي السنوية الثالثة والخمسين، والتي كانت ستكون الفترة التي كانت فيها الأغنية مؤهلة للترشيح. بقدر ما يهمنا، لا توجد طريقة تكون فيها أغنية “Let Me Hear You Scream” أدنى من أغنية “Let the Guilt Go” لكورن أو أغنية “In Your Words” لـ Lamb of God.
ميتاليكا – المحمومة
هناك ألبوم كاد أن يحطم فريق Metallica. في الواقع، لا يزال العديد من المعجبين غاضبين من فيلم بعنوان “St. Anger” صدر عام 2003. إنه سجل خام وغير مصقول – ربما غير مصقول إلى حد ما، حيث يبدو غالبًا أن لارس أولريش يحطم علب الطلاء بدلاً من الطبول، ومسارات الجيتار تطن مثل مصباح كهربائي على وشك الانفجار. ومن الأغاني التي أثارت الكثير من الغضب في ذلك الوقت كانت أغنية “Frantic”.
كما يوحي اسم المسار، فهي مقطوعة موسيقية هائجة، تنطلق بسرعة 100 ميل في الساعة وترتد عن الجدران بغضب. ومع ذلك، فإنه يأخذ أيضًا منعطفات غير متوقعة ومؤثرة، حيث يتحدث جيمس هيتفيلد عن “الأيام الضائعة” وقضاياه الشخصية.
على الرغم من أن أغنية “Frantic” قد لا تتمتع بالجاذبية الفورية التي تتمتع بها كلاسيكيات ميتاليكا الأخرى، مثل “Enter Sandman” أو “Master of Puppets”، إلا أن تكوينها يتميز بأصالة لا يمكن إنكارها وعدوانية جامحة. حتى هذه اللحظة، لم يكن فريق Metallica قد أصدر أغنية أو ألبومًا مثل “St. Anger”، الأمر الذي فاجأ الجميع. في وقت صدوره، كان نو ميتال يهيمن على نوع الميتال، لكن “تاليكا” قررت السير في اتجاه مختلف بدلاً من اتباع الاتجاهات أو تتبع خطى الماضي. من المؤكد أن فيلم “Frantic” فوضوي وفي كل مكان من وجهة نظر صوتية، لكنه أيضًا حقيقي جدًا. أليس هذا ما يريده الجميع من موسيقاهم؟
القاتل – وصمة عار العقل
يبرز Slayer باعتباره الطفل الملصق لموسيقى الهيفي ميتال الجامحة. هذه الفرقة لا تطارد السجلات البلاتينية والجاذبية السائدة. بدلاً من ذلك، اختار التركيز على موضوعات حول السحر والتنجيم والمطر الدموي والمقرن. يعرف معظم المعجبين ما يمكن توقعه عند شراء ألبوم Slayer، على الرغم من أن اتجاه المجموعة لأغنية “Diabolus in Musica” لعام 1998 ترك الجميع في حيرة من أمرهم. إن سرعة الانفجار حتى كسر رقبتك التي تم ضبطها على خلفية كلمات توم أرايا الصاخبة من التسجيلات السابقة مهدت الطريق لقفزة جديدة وأخدود يذكرنا بفرق نو ميتال في ذلك الوقت، والأغنية التي تجسد “Diabolus in Musica” على أفضل وجه هي “Stain of Mind”.
“Stain of Mind” هو ما يعادل تحطيم Slayer لـ Slipknot و Coal Chamber و Korn في نسخة معدنية ثقيلة من وحش فرانكشتاين. هناك ارتداد طبيعي للمسار الذي يحرك الرأس والقدمين، بينما تتراكم آيات الجيتار الصامتة براحة اليد لتشكل جوقة متفجرة حيث تنفجر أرايا مع: “لن تشعر أبدًا ببؤس أكبر / سيد عدوي / دع أنقى وصمة عار للعقل / اغسل الفضيلة من عينيك.”
في حين أن بعض أعضاء Slayer، مثل عازف الجيتار كيري كينغ، لا ينظرون إلى الوراء باعتزاز شديد إلى عصر “Diabolus in Musica”، دعونا لا نكون قاسيين للغاية هنا: “Stain of Mind” هو مدمر مكبرات الصوت الذي لا يزال يذبح حتى يومنا هذا. نعم، قد لا تكون هذه هي موسيقى الثراش ميتال التي يتوقعها الجميع من الفرقة الأسطورية، لكنها لا تزال فرقة موسيقية تكسر الظهر وتستحق باقة من الورود السوداء.
رأس الآلة – يتحطم من حولك
هناك عدد من قصص 11 سبتمبر غير العادية التي تجاهلها التاريخ. أحدها هو كيف أدى هذا الحدث المأساوي إلى عرقلة زخم ألبوم Machine Head لعام 2001، “Supercharger”، وخاصة الأغنية الرئيسية، “Crashingaround You”. لم يكن بإمكان روب فلين وفرقته التنبؤ بما سيحدث، لكن كلمات الأغنية والفيديو الموسيقي الذي أظهر أفق المدينة أدان هذا المسار إلى الهاوية.
تم إصدار أغنية “Crashingaround You” أثناء المرحلة المعدنية الجديدة لـ Machine Head، وهي أغنية قوية تتحدث عن تأثيرات الاكتئاب ومدى صعوبة التكيف عندما تضربك الحياة بشدة. يستخدم فلين لغة عميقة ويغير صوته لتقليد الحوار الداخلي للحديث السلبي عن النفس. أثبتت الموسيقى أنها ثقيلة مثل محتويات الكلمات، حيث يقوم خط الجهير الوحشي لآدم دوس بالكثير من العمل في الشعر جنبًا إلى جنب مع غناء فلين.
على الرغم من أن الأغنية كانت حالة مؤسفة في المكان الخطأ والوقت الخطأ، يعتقد فلين أن أغنية “Crashingaround You” تحصل على الفضل المستحق من الجماهير الحية الآن. وقال للبودكاست “Talk Toomey”: “أشعر أن الموسيقى لها تأثير الفراشة”. “يحتوي على هذا الشيء، وربما الأغاني التي لا يحتاجها الناس في ذلك الوقت، يعودون إليها في أي وقت، بعد عام، أو بعد خمس سنوات، أو بعد عشر سنوات، ويحتاجون إلى تلك الأغنية في ذلك الوقت. ويحتاجون إلى تلك الموسيقى حينها.”
إذا كنت أنت أو أي شخص تعرفه بحاجة إلى مساعدة في مجال الصحة العقلية، فيرجى الاتصال بـ خط نص الأزمة عن طريق إرسال رسالة نصية إلى HOME إلى 741741، اتصل بالرقم التحالف الوطني للأمراض العقلية خط المساعدة على الرقم 1-800-950-NAMI (6264)، أو قم بزيارة موقع المعهد الوطني للصحة العقلية.
يعرج بزكيت – أبي المشاعر
في أواخر التسعينيات، أصبحت فرقة Limp Bizkit واحدة من أكثر الفرق الموسيقية المكروهة في الموسيقى، حيث كانت تصرخ حول كل شيء بدءًا من صراعات الجيل وحتى المياه بنكهة النقانق ولصق البسكويت على وجهك. كانت الألحان في وجهك ولا تخشى أن تهز أقفاص هؤلاء النخب الموسيقية الذين يشعرون بالإهانة بسهولة والذين كانوا يتجهمون ويقولون: “هذا ليس معدنًا”. تضاءل تأثير Bizkit منذ منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين فصاعدًا، وبينما استمرت المجموعة في القيام بجولاتها، فشلت في إصدار ألبوم بعد “Gold Cobra” لعام 2011 حتى “Still Sucks” لعام 2021. كما اتضح، ظهرت أغنية “Still Sucks” لأول مرة في المركز 155 على Billboard 200، وهو أدنى مركز لأي إصدار من إصدارات Limp Bizkit حتى تلك اللحظة. لم تظهر أغنية “Dad Vibes” المنفردة في قائمة Billboard Hot 100 على الإطلاق.
إنه لأمر مخز، لأن فيلم “Dad Vibes” يرى Limp Bizkit يحتضن سخافته ومرور الوقت. يستمر غيتار ويس بورلاند المنخفض في التهديد بنغماته الفريدة، بينما يعزف فريد دورست التحية النهائية للآباء الذين يرفضون أن يكبروا. إنها ليست مجرد دودة أذن تبقى عالقة في الدماغ لفترة طويلة فحسب، ولكنها أيضًا أغنية احتفالية ممتعة إذا كنت تريد الاستمرار في العزف. قل ما شئت عن انجذاب البيزكيت الطبيعي نحو الجدل، لكن هذه الأغنية… هذه فن.