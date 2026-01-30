أغاني الهيفي ميتال فلوب التي لا يسعنا إلا أن نحبها

لنكن واقعيين للحظة هنا: الهيفي ميتال ليس نوعًا من الموسيقى يحظى بالكثير من الحب السائد. على الرغم من أنها تمتلك حشدًا كبيرًا من المعجبين المتحمسين، فمن غير المرجح أن تقوم محطة إذاعية تجارية ببث أغنية “Eyeless” لفرقة Slipknot أو أغنية “South of Heaven” لفرقة Slayer خلال ساعة الإفطار. ومع ذلك، فإن هذا النوع يتحدى الصعاب، حيث تحافظ عليه قاعدة المعجبين المخلصين على قيد الحياة ويزدهر بشكل جيد في أحلك الليالي، لأنه يجب عليك القتال من أجل حقك في إيقاع الرأس.

على مدار تاريخ موسيقى الهيفي ميتال، حقق عدد لا يحصى من الأغاني لفنانين كبار مكانة أسطورية، لكن البعض الآخر فشلوا بشكل مذهل عند وصولهم. ربما لم يكن المعجبون معجبين بالموسيقى في ذلك الوقت، أو أن العالم لم يكن مستعدًا للاتجاه الذي أخذ فيه الموسيقيون موسيقاهم في ذلك الوقت – أيًا كانت الطريقة، كانت لهذه المقطوعات طموحات كبيرة لكنها فشلت في الخروج من نقطة البداية، إما أن تكون مخططاتها سيئة أو لا على الإطلاق.

الشيء المضحك في الموسيقى هو أنها لا تموت أبدًا؛ إنه كلي القدرة. حتى لو لم تصل إلى الهدف الذي كان متوقعًا لها، فلا يزال من الممكن أن تتحول إلى نجاح في وقت لاحق. لقد اخترنا مجموعة من أغاني الهيفي ميتال الفاشلة من فنانين بارزين لم يتلقوا الحب من المخططات و/أو النقاد، ولكن في الماضي، يستحقون أن نتذكرهم كفرق موسيقية معتمدة. لذا، ارفع مستوى الصوت إلى 11 وألقِ قرون الشيطان تلك في السماء!