أغاني باري مانيلو التي تم الاستخفاف بها والتي لم تصل إلى المرتبة الأولى على الإطلاق، ولكن كان يجب أن تحصل عليها

باري مانيلو هو سيد الأغاني الشعبية البطيئة والسلسة والعاطفية التي لم يستطع الأمريكيون الاكتفاء منها في السبعينيات، وقد سجل العديد من الأغاني الناجحة. ومع ذلك، من المثير للدهشة – ومن غير العادل نوعًا ما – أنه لم يحقق الكثير من الأرقام القياسية.

كان أحد الأصوات المميزة في السبعينيات هو موسيقى البوب ​​الناعمة الموجهة للبالغين. كان مانيلو ملك هذا النوع من الموسيقى، حيث قدم صوتًا واضحًا ومتعاطفًا للشخصيات التي تقع في الحب وتخرج منه، وتتساءل عن خياراتها، وتتعامل مع العواقب، كل ذلك مدعومًا ببيانو خاص به، وفي أغلب الأحيان، بقسم أوتار.

أثبتت موسيقى مانيلو أنها بمثابة مرهم مهدئ للأوقات العصيبة. في ذروة عصره التجاري في منتصف وأواخر السبعينيات، تصدر مانيلو قائمة Hot 100 لموسيقى البوب ​​لمدة ثلاثة أسابيع كاملة، في ثلاث مناسبات، بثلاث أغانٍ. وصلت كل من “يبدو أننا صنعناها” و”أنا أكتب الأغاني” و”ماندي” إلى المرتبة الأولى. وقد وصلت نحو عشرين أغنية أخرى من أغاني مانيلو إلى قائمة أفضل 40 أغنية في السبعينيات والثمانينيات، على الرغم من أنها وصلت إلى قمم منخفضة بشكل مدهش للأغاني التي بدت منتشرة ثقافيًا في كل مكان. كتب مانيلو أو أدى العديد من أغاني الحب الغنية والمغلفة التي كانت بمثابة موسيقى تصويرية لحياة مستمعي الموسيقى الناضجين في السبعينيات، ومن المدهش أنه لم يأخذ المزيد من الأحجار الكريمة إلى القمة. فيما يلي خمس أغاني لمانيلو لم تصل إلى المرتبة الأولى ولكن ربما كان ينبغي أن تحصل عليها.