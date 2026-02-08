أغاني باري مانيلو التي تم الاستخفاف بها والتي لم تصل إلى المرتبة الأولى على الإطلاق، ولكن كان يجب أن تحصل عليها

باري مانيلو هو سيد الأغاني الشعبية البطيئة والسلسة والعاطفية التي لم يستطع الأمريكيون الاكتفاء منها في السبعينيات، وقد سجل العديد من الأغاني الناجحة. ومع ذلك، من المثير للدهشة – ومن غير العادل نوعًا ما – أنه لم يحقق الكثير من الأرقام القياسية.
كان أحد الأصوات المميزة في السبعينيات هو موسيقى البوب الناعمة الموجهة للبالغين. كان مانيلو ملك هذا النوع من الموسيقى، حيث قدم صوتًا واضحًا ومتعاطفًا للشخصيات التي تقع في الحب وتخرج منه، وتتساءل عن خياراتها، وتتعامل مع العواقب، كل ذلك مدعومًا ببيانو خاص به، وفي أغلب الأحيان، بقسم أوتار.
أثبتت موسيقى مانيلو أنها بمثابة مرهم مهدئ للأوقات العصيبة. في ذروة عصره التجاري في منتصف وأواخر السبعينيات، تصدر مانيلو قائمة Hot 100 لموسيقى البوب لمدة ثلاثة أسابيع كاملة، في ثلاث مناسبات، بثلاث أغانٍ. وصلت كل من “يبدو أننا صنعناها” و”أنا أكتب الأغاني” و”ماندي” إلى المرتبة الأولى. وقد وصلت نحو عشرين أغنية أخرى من أغاني مانيلو إلى قائمة أفضل 40 أغنية في السبعينيات والثمانينيات، على الرغم من أنها وصلت إلى قمم منخفضة بشكل مدهش للأغاني التي بدت منتشرة ثقافيًا في كل مكان. كتب مانيلو أو أدى العديد من أغاني الحب الغنية والمغلفة التي كانت بمثابة موسيقى تصويرية لحياة مستمعي الموسيقى الناضجين في السبعينيات، ومن المدهش أنه لم يأخذ المزيد من الأحجار الكريمة إلى القمة. فيما يلي خمس أغاني لمانيلو لم تصل إلى المرتبة الأولى ولكن ربما كان ينبغي أن تحصل عليها.
إنها معجزة
شهد تاريخ الديسكو المضطرب فترة ازدهار في أواخر السبعينيات، وبدا شاملاً للغاية لدرجة أن العديد من الموسيقيين الذين لم يكونوا ليتطرقوا إلى موسيقى الرقص، شاركوا فقط لمواكبة العصر. انخرط باري مانيلو في الديسكو في وقت مبكر نسبيًا من الحركة، وأصدر أغنية “إنها معجزة” كأغنية من ألبومه في أواخر عام 1974 “Barry Manilow II”. تصدرت الأغنية المركز 12 على قائمة Hot 100 في ربيع عام 1975، لذلك ربما كانت سابقة لعصرها.
مانيلو، الذي يروج للأفكار المتشائمة والمزعجة، انفصل عن أسلوبه بعبارة “إنها معجزة” المبهجة والمحببة. في حين أن العديد من أغاني الديسكو التي تنطلق من مكبرات الصوت في مشهد النوادي الجامح في السبعينيات كانت تتجه نحو الأحداث والسطحية، فإن “إنها معجزة” هي موسيقى رقص راقية للكبار. يستخدم مانيلو فرقة دعم كبيرة جدًا مع الكثير من الإيقاعات الواضحة والمقنعة، ومجموعة نشطة من المطربين في الخلفية، والبيانو الكهربائي النطاط للموسيقي. تحكي الكلمات قصة العودة الرومانسية إلى الوطن – حتى أنها معجزة – لفرد يدرك أن الحب الذي سعى إليه لفترة طويلة كان ينتظره طوال الوقت. يبدو أن أغنية “إنها معجزة” قد تكون الأغنية الختامية لفيلم رومانسي من السبعينيات أو مسرحية موسيقية مثل “Grease”.
في مكان ما في الليل
وصل فيلم “مكان ما في الليل” إلى قائمة العشرة الأوائل في فبراير 1979، وكان من المفترض حقًا أن يحتل مرتبة أعلى. في الوقت الذي لم يتمكن فيه عشاق الموسيقى من الحصول على ما يكفي من Barry Manilow، فمن المربك أن الاهتمام قد تلاشى مبكرًا جدًا على الأغنية التي تجده يبدو مشابهًا له كثيرًا. “في مكان ما في الليل” هي أغنية مانيلو المثالية، كما لو تم تصميمها وتصنيعها علميًا بناءً على أجزاء من كتالوجها التي لاقت صدى جيدًا سابقًا لدى الجماهير.
إنه يضرب مجموعة مانيلو من الكلمات الرومانسية السعيدة المفعمة بالحيوية حول الحب الذي طال انتظاره والذي أصبح حقيقيًا ومرافقة موسيقية حلوة ومريرة بشكل مذهل. يلتقط فيلم “في مكان ما في الليل” لحظة سحرية، حيث يحدق الراوي بضمير المتكلم في وجه الحبيب، ويريد أن يستمر هذا الشعور إلى الأبد وهو يتحدث عن مدى سعادته وتقديره لهذا الحب. لكن تلك الموسيقى الحزينة، وهي السمة المميزة لمانيلو، تجعل كل شيء يبدو حزينًا وعابرًا، كما لو كان في حداد أو يشعر بالحنين إلى الشيء الذي يختبره. هذا هو ما فعله مانيلو بشكل أفضل، وكان من المفترض أن يتم إدراج أغنية “Somewhere in the Night” في تاريخ البوب باعتبارها الأغنية رقم 1.
كوباكابانا (في كوبا)
كان لدى باري مانيلو شكوك جدية حول أغنيته المنفردة “كوباكابانا” عام 1978، بسبب كونها أغنية مظلمة وملتوية. قد يتم التغاضي عن هذا الجزء تحت اللحن الذي لا يقاوم والإيقاع الشامبانيا، لأن “كوباكابانا (في كوبا)” هي أغنية ديسكو مثالية، مرحة بموسيقاها وكلماتها. يدمج مانيلو القوافي الداخلية والتكرار ويبدو أنه يقضي وقتًا رائعًا في غنائها، وهو شعور لا يمكن للمستمعين إلا أن يشاركوه.
ولكن تظل الحقيقة أن “كوباكابانا” هي لحن يحتمل أن يكون مزعجا. هذه الازدواجية والتعقيد، وكلاهما نادر بالنسبة لموسيقى البوب في السبعينيات، لا يؤديان إلا إلى جعلها أغنية أفضل، ومن المؤسف أنها بلغت ذروتها في المرتبة الثامنة فقط في صيف عام 1978. “كوباكابانا (في كوبا)” هي أغنية ديسكو معاصرة للغاية مع ومضات من ضجيج الملهى الليلي القديم، بما يتناسب مع قصتها المروعة عن فتاة استعراض في منتصف القرن تدعى لولا كان نادلها تم إطلاق النار على صديقها توني من قبل رجل مشبوه في ملهى ليلي أسطوري تحول منذ ذلك الحين إلى ملهى ليلي. التاريخ ببساطة ينبض بالحياة في “كوباكابانا (في كوبا).”
هذا لك
فشل نسبي في الفترة المهنية الأكثر نجاحًا لباري مانيلو، حيث تمكنت أغنية “This One’s for You” من الوصول إلى المركز 29 على قائمة البوب في خريف عام 1976. في حين أن معظم أغاني Manilow الأكثر شهرة وأغانيه الفردية هي أغاني مباشرة ومباشرة، مني إليك، فإن أغنية “This One’s for You” هي رقم صغير ملتوي، وهي أغنية حب تدرك مكانتها كأغنية حب وتعلق على نفسها. كما يمضي.
يبدأ مانيلو الأغنية بالإعلان، بدقة كما سيتبين، أنها “لن يتم بيعها أبدًا” – وبعبارة أخرى، لن تكون مرتبطة أو جذابة للجماهير. يدعي أيضًا أنه لا يقوم بعمل جيد جدًا في غناء الأغنية التي يغنيها حاليًا، لكنه مصمم على الاحتفاظ بها في مجموعته لأنها أغنية خاصة جدًا، مكرسة لحبه الحقيقي. هذا تطور عاطفي قوي وساحر، لا تتوقعه في أغنية تعزف كثيرًا بالشكل والمنظور والسخرية. “هذه الأغنية من أجلك” هي أغنية حب يتم سردها من منظور فريد لشخص يؤدي أغاني الحب من أجل لقمة العيش، وهذه متعة نادرة.
لا أستطيع أن أبتسم بدونك
تحتوي أغنية “Can’t Smile بدونك” على الكثير مما يتطلبه الأمر حتى تحظى الأغنية بقبول واسع. إنه يحتوي على فرضية يمكن ربطها ويتم استكشافها بشكل متكرر لمحاولة المضي قدمًا بعد الانفصال، وهناك لحن دودة الأذن الفوري، على سبيل المثال لا الحصر. إنها أغنية ملفتة للنظر لأنها الأغنية النادرة التي تبدأ بجوقتها. يريد Barry Manilow أن يوضح حالته لحبيبته السابقة المتخيلة في أسرع وقت ممكن، ليعلمهم أنه غير قادر على العثور على المتعة في الحياة، ناهيك عن الابتسام أو الضحك أو الغناء، منذ نهاية علاقتهم المؤكدة لوجودهم. يستدعي اللحن المتكرر أغنية غنائية، ويبدو كما لو أنه جاء من لحن شعبي أو أغنية حانة نشأت منذ فترة طويلة.
كاد مشترو الأسطوانات الأمريكية أن يأخذوا هذه الأغنية إلى المركز الأول في أبريل 1978، حيث بلغت أغنية “Can’t Smile بدونك” ذروتها في المركز الثالث على قائمة Hot 100. في أي وقت آخر تقريبًا في أواخر السبعينيات، ربما كانت هذه الأغنية الكلاسيكية من مانيلو ستحظى بفرصة الوصول إلى المركز الأول، ولكن من سوء الحظ أن يتم إصدارها أثناء حمى “Saturday Night Fever”، عندما تنطلق أغاني البي جيز من الديسكو. الطاغوت سيطر على المخططات. كانت أغنية “Night Fever” تحتل المرتبة الأولى في ذلك الوقت، ولم يتم إزعاجها حتى بأغنية نشيدية.