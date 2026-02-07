أغاني بون جوفي التي تم الاستخفاف بها والتي لم يتم المبالغة في تقديرها مثل العيش في الصلاة

“Livin’ on aصلاة” هي أغنية روك كلاسيكية من الثمانينيات تستحق مبلغًا مذهلاً من المال، لكن شعبيتها المستمرة منذ إصدارها في عام 1986 جعلتها مبالغًا فيها. يمتلك Bon Jovi، بقيادة جون بون جوفي لأكثر من 40 عامًا، كتالوجًا ضخمًا يضم أكثر من اثني عشر ألبومًا وأرسل 17 أغنية منفردة إلى قائمة أفضل 40 أغنية. في حين أن الكثير من تلك الأغاني الناجحة الماضية لا تزال تحصد الكثير من التشغيل الإذاعي والبث المباشر طوال هذه العقود اللاحقة، لم يشبع أي منها آذاننا إلى حد “هذا يكفي” مثل “Livin’ on a Prophet”.

نحن لا نقول أن أغنية “Livin’ on a Prophet” هي أغنية سيئة. هناك الكثير مما يعجبك: النغمات الموسيقية المذهلة، ولوحات المفاتيح المتلألئة، وتأثير الجيتار الناطق، والسيد بون جوفي وهو ينتحب قصة زوجين مؤسفين اقتصاديًا ولكنهما مخلصان عاطفيًا. يمكن العثور على هذه العناصر في الكثير من أغاني Bon Jovi الأخرى عبر تاريخها. في الواقع، هناك الكثير منها، بحيث يمكن لعشاق Bon Jovi وضع أغنية “Livin ‘on a Prophet” جانبًا والاطلاع على بعض المقطوعات الأقل شهرة لأكبر فرقة موسيقية ظهرت على الإطلاق في نيوجيرسي. إليك بعض أغاني Bon Jovi الرائعة التي ربما لم تسمع بها والتي نعتقد أنها تنافس أغنية “Livin’ on a Pray”.