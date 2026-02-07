أغاني بون جوفي التي تم الاستخفاف بها والتي لم يتم المبالغة في تقديرها مثل العيش في الصلاة

“Livin’ on aصلاة” هي أغنية روك كلاسيكية من الثمانينيات تستحق مبلغًا مذهلاً من المال، لكن شعبيتها المستمرة منذ إصدارها في عام 1986 جعلتها مبالغًا فيها. يمتلك Bon Jovi، بقيادة جون بون جوفي لأكثر من 40 عامًا، كتالوجًا ضخمًا يضم أكثر من اثني عشر ألبومًا وأرسل 17 أغنية منفردة إلى قائمة أفضل 40 أغنية. في حين أن الكثير من تلك الأغاني الناجحة الماضية لا تزال تحصد الكثير من التشغيل الإذاعي والبث المباشر طوال هذه العقود اللاحقة، لم يشبع أي منها آذاننا إلى حد “هذا يكفي” مثل “Livin’ on a Prophet”.
نحن لا نقول أن أغنية “Livin’ on a Prophet” هي أغنية سيئة. هناك الكثير مما يعجبك: النغمات الموسيقية المذهلة، ولوحات المفاتيح المتلألئة، وتأثير الجيتار الناطق، والسيد بون جوفي وهو ينتحب قصة زوجين مؤسفين اقتصاديًا ولكنهما مخلصان عاطفيًا. يمكن العثور على هذه العناصر في الكثير من أغاني Bon Jovi الأخرى عبر تاريخها. في الواقع، هناك الكثير منها، بحيث يمكن لعشاق Bon Jovi وضع أغنية “Livin ‘on a Prophet” جانبًا والاطلاع على بعض المقطوعات الأقل شهرة لأكبر فرقة موسيقية ظهرت على الإطلاق في نيوجيرسي. إليك بعض أغاني Bon Jovi الرائعة التي ربما لم تسمع بها والتي نعتقد أنها تنافس أغنية “Livin’ on a Pray”.
إنها لا تعرفني
كانت Bon Jovi تُعتبر ذات يوم فرقة شعر معدنية، لكن المجموعة سبقت عصر موسيقى الروك هذا بعدة سنوات. قبل أن تجد هذا الصوت في أواخر الثمانينيات، كانت Bon Jovi عبارة عن عمل موج جديد، مما يعني أنها كانت تعتمد بشكل كبير على الطبول الإلكترونية ولوحات المفاتيح مع مجرد خط من غيتار الروك الصلب. يمكن سماع هذه الأجواء في أغنية “Runaway”، أول أغنية لـ Bon Jovi ضمن قائمة أفضل 40 أغنية في أوائل عام 1984، وفي الأغنية اللاحقة “She Don’t Know Me”.
قبل سنوات قليلة من إطلاق العنان للفيلم المنمق “Livin’ on a Pray”، ألمح Bon Jovi إلى ميله الدرامي مع “She Don’t Know Me”. إنها تحتوي على لحن حزين قليلاً ولا يزال جذابًا للغاية، مما يدل على ظهور الكثير من موسيقى البوب روك في أوائل الثمانينيات. هذا القليل من الحسرة التي تصاحب النغمة المتفائلة – التي تشبه إلى حد كبير الأغنية السريعة البناء من Journey’s “Don’t Stop Believin”، والتي تنتمي أيضًا إلى تلك الحقبة – تخدم الكلمات الرومانسية البائسة. هذا السرد يجعل هذا يبدو وكأنه نوع من الشيء الذي يمكن استخدامه لمونتاج في دراما تلفزيونية خفيفة في ذلك الوقت، مثل “Magnum PI” أو “Simon and Simon”، أو ذلك الذي يمكن للمرء أن يسمع صوت انفجار من صندوق ذراع في الشاطئ.
الجزء الأصعب هو الليل
يجب أن يكون هذا المسار لعام 1985 موضع اهتمام عشاق موسيقى الروك في الثمانينيات الذين يرغبون في سماع كيف يمكن أن يتطور صوت الفرقة بشكل ملموس في فترة زمنية قصيرة نسبيًا. “الجزء الأصعب هو الليل”، وهي أغنية منفردة من الألبوم الثاني لبون جوفي، “7800 درجة فهرنهايت”، تعمل كجسر بين مرحلة الموجة الجديدة القوية للمجموعة في أوائل الثمانينيات وعصرها اللاحق من الشعر المعدني. الأغنية نقية، تضخ القبضة، ترضي الجماهير، صخرة الساحة التي تصل إلى النجوم وتصل إلى هناك.
“الجزء الأصعب هو الليل” يتأرجح بشكل جيد وقوي مع بعض الطبول الثقيلة ونغمات الجيتار، ولكن مع العديد من التعبئات من كلا القسمين وبعض أعمال لوحة المفاتيح الطموحة أيضًا. الجوقة الرائعة في جهد الفرقة بأكمله توفر أيضًا مواد رائعة للغناء الجماعي. إنها بمثابة عملية إحماء لأغنية “Livin ‘on a Prophet”، كما أنها بالمثل نشيد يدور حول البقاء هناك ومحاولة العيش بشكل أصيل من داخل موقف يائس.
يوما ما سأكون ليلة السبت
بحلول التسعينيات، كان من الممارسات الشائعة في صناعة الموسيقى إدراج أغنيتين جديدتين تمامًا في الألبوم الأكثر نجاحًا – وبالتالي إغراء أكبر معجبي الفرقة بشراء مجموعة من الألحان التي ربما كانوا يمتلكونها بالفعل. قرص 1994 “Cross Road: The Best of Bon Jovi” يضم أغنيتين فرديتين جديدتين: أفضل 5 أغاني قوية ناجحة “Always” وأغنية “Someday I’ll Be Saturday Night” التي تم تجاهلها تمامًا. غاب الجمهور العام عن أغنية Bon Jovi التي نقلت الفرقة في اتجاه موسيقي جديد، بينما ألقوا أيضًا نظرة أخرى على بعض الأفكار التي استكشفتها مرة أخرى في ذروة شعرها المعدني.
تعتبر أغنية “Someday I’ll Be Saturday Night” بمثابة موسيقى الروك الجذرية الملهمة بلطف والتي كانت بمثابة إشارة إلى انخراط الفرقة في موسيقى الريف، والتي فازت بجائزة جرامي الوحيدة لـ Bon Jovi في عام 2007، وهي خليفة روحي لـ “Livin ‘on a Prophet”. إنها أغنية قصة واقعية وعاطفية عن الأفراد ذوي الحظ السيئ. مثل تومي وجينا في فيلم “Livin’ on a Prophet”، تحاول الشخصيات في فيلم “Someday I’ll Be Saturday Night” التغلب على الصعاب الطويلة. المسار يستحضر أمراض المجتمع ويقدم الأمل أيضًا. هذا هو للناجين، والعنوان الغريب يوضح ذلك.
شيء من أجل الألم
كل تلك العصابات المعدنية الشهيرة من الثمانينيات انفصلت أو تلاشت إلى الغموض – ولكن ليس بون جوفي. عندما بدأت حركة الجرونج في أوائل التسعينيات، لم يختف بون جوفي بل ظل ذكيًا بما يكفي لمواصلة التطور. بحلول عام 1995، تخلص بون جوفي من زخارف الشعر المعدني لصالح صوت روك أكثر وضوحًا لا يختلف كثيرًا عن صوت فرق الروك البديلة الصديقة للراديو في ذلك العصر، ممزوجًا بنكهة عينات البلوز لفرقة إيروسميث التي عادت إلى الظهور في ذلك الوقت. ومع ذلك، فشلت أغنية “Something for the Pain”، وهي أغنية منفردة من ألبوم “This Days” عام 1995، في الانتشار تجاريًا، وبلغت ذروتها في المركز 76 على قائمة Hot 100.
يتم تشغيل النغمة من خلال نغمة ريفية مرتفعة ومنزلقة. في حين أن الموسيقى تمثل محاولة بون جوفي لموسيقى الروك البديلة في التسعينيات، فإن الكلمات تتناقض بشكل واعي مع طبيعة هذا النوع المتشائمة بشكل عام. في غنائه، يدعو جون بون جوفي – ويقدم لاحقًا – بلسمًا لجميع الأخبار السيئة والمواقف السيئة التي سئم مواجهتها.