أغاني شوجازي من التسعينيات التي صنعت هذه المشاهد السينمائية الخمسة من عالم آخر

كنوع أدبي، يبدو الأمر كما لو أن Shoegaze قد تم تصميمه مع وضع الموسيقى التصويرية للأفلام في الاعتبار على وجه التحديد. الخصائص المميزة لهذا النوع – القيثارات المحملة بالتأثيرات، والغناء الغارق، والترتيبات الشبيهة بالحلم، وجدران الصوت المورقة – تسمح لأغانيها بالجلوس بشكل مثالي في خلفية المشاهد الأكثر نشاطًا وتحدثًا، وعلى العكس من ذلك، تسمح لها أيضًا بتسليط الضوء على الطاقة المحيطة للمشهد والوصول به إلى ذروته. على الرغم من أن أي فيلم يمكن أن يستفيد من المزيد من أغاني التسعينات مثل My Bloody Valentine وما شابه، إلا أن الأفلام التي تغامر بالسريالية والخيالية هي التي تستخدمها بشكل أفضل.
لقد تحولت الأفلام التي تحتوي على تسلسلات أحلام أو استكشافات للأثيري منذ فترة طويلة إلى الأحذية وغيرها من الصخور المحيطة لالتقاط هذا الشعور الغريب وغير القابل للتفسير بالتواجد بين العوالم. أكثر من معظم (وربما جميع) أنواع الروك الأخرى، يعتبر شوجازي بمثابة موسيقى تصويرية للأحلام والتجارب الحدية، وقد استخدم مخرجون مثل بيتر جاكسون وصوفيا كوبولا هذه الحقيقة لإحداث تأثير كامل على الشاشة الكبيرة. لقد جمعنا هنا خمسة أمثلة لأفلام، بما في ذلك فيلم جاكسون وكوبولا، التي استخدمت تقنية Shoegaze لتحويل مشاهد الفيلم إلى عالم آخر.
أليس – توأم كوكتو
أي شخص شاهد فيلم The Lovely Bones يعرف مدى تأثير الفيلم العميق. من المؤكد أن هذا بسبب موضوعه المظلم والدقة غير المرتبة، ولكن أيضًا بسبب التخفيضات المتكررة لشخصية سوزي التي تلعب دورها ساويرس رونان وهي تتنقل في حياتها الآخرة كروح على الأرض ثم في (أ) السماء. لتسجيل الفيلم، اختار المخرج بيتر جاكسون بحكمة ملك الموسيقى المحيطة بريان إينو، الذي تتناسب نغماته الجوية بشكل جيد مع تسلسلات التنقل بين العوالم مثل سوزي. لا يوجد العديد من الأغاني في الفيلم باستثناء موسيقى إينو، ولكن واحدة من الأغاني القليلة هي أغنية “Alice” من تأليف العرابين كوكتو توينز، والتي تستخدم في واحدة من أكثر تسلسلات الفيلم مخدرًا وعالميًا آخر.
ظهرت كلمة “Alice” في الأصل في الموسيقى التصويرية لفيلم آخر، في الواقع – “Stealing Beauty” عام 1996، وتم إعادة استخدامها بذكاء بعد 13 عامًا في “The Lovely Bones”. ينقسم غناء إليزابيث فريزر الملائكي إلى لحنين متشابكين، مما يمنح الأغنية إحساسًا سماويًا في الفراغ. وكجزء من مشاهد الفيلم في الحياة الآخرة، فإنهم يشعرون بذلك بشكل كبير. يبدأ التسلسل بإدراك سوزي أن علاقتها بوالدها لا تزال سليمة بطريقة تتجاوز الحياة والموت، مما جعلها وزميلتها الروحية هولي تحتفلان كما تستطيع الأرواح الحدية فقط.
سوزي وهولي يرقصان ويضحكان عبر عوالم خاصة بهما، سلسلة من المراعي الخضراء الجميلة، وعجائب التوبيري المستحيلة، وأرضيات الرقص المصنوعة من مشغلات الأسطوانات العملاقة، وجنة ثلجية. طوال الوقت، تحول أغنية “أليس”، وخاصة غناء فريزر الحريري، المشهد من مجرد خيال إلى فن حلو ومر.
في بعض الأحيان – عيد الحب الدموي
يعد فيلم “Lost in Translation” للمخرجة صوفيا كوبولا عام 2003 بمثابة تأمل غير تقليدي وحر للفيلم. يمثل أسلوبه تناقضًا صارخًا مع الأسلوب النموذجي الذي يعتمد على السبب والنتيجة والذي نجده في معظم صناعة الأفلام السائدة. بطريقة رئيسية، هذا يجعله تشبيهًا لـ Shoegaze وعلاقته بموسيقى الروك السائدة الأكثر تقليدية، وهو جزء من السبب وراء كون الموسيقى التصويرية شاملة تمامًا وملائمة تمامًا.
تشير اللقطة الافتتاحية للفيلم إلى أنه ربما يكون الفيلم كله حلمًا لشخصية شارلوت التي لعبت دورها سكارليت جوهانسون أو ربما خيالًا ذكوريًا لشخصية بوب التي لعب دورها بيل موراي. من هناك، يصبح العرض التقديمي للفيلم بأكمله أشبه بفانتازيا يقظة ممتدة، وله موسيقى تصويرية تناسبه. المشهد التالي بعد الأول تم إعداده لتصوير فيلم Death in Vegas، مع غناء متجدد الهواء يشبه النشوة يجعل ركوب ليموزين بوب عبر شوارع طوكيو النيون يبدو متخيلًا تقريبًا.
يصبح هذا موضوعًا للفيلم، كما هو الحال تقريبًا في كل مرة يقود فيها بوب وشارلوت شوارع طوكيو ليلاً، ويتجولان في شوارعها الرائعة والعروض المفرطة في التحفيز، ويتم تشغيل أغنية واحدة أو أخرى. حصة الأسد من هذه الأغاني هي من تأليف مسيح هذا النوع، كيفن شيلدز، المعروف بأنه رائد فرقة My Bloody Valentine. يتم تشغيل أغنية الفرقة “أحيانًا”، وهي إحدى أكثر أغانيها شهرة، في نهاية مشهد الكاريوكي الليلي للفيلم. مرة أخرى، يتنقل الثنائي في شوارع المدينة، ومرة أخرى، نتساءل إلى أي مدى تكون تجربة الشخصيات، وبالتالي نحن المشاهدين، حقيقية بالفعل.
الشعر الذهبي – Slowdive
سيعرف الأشخاص المطلعون على المخرج جريج أراكي أنه يقوم بشكل روتيني بتخزين أفلامه في برنامج Shoegaze، مشروعًا تلو الآخر. دراما عام 2004 “Mysterious Skin” ليست استثناءً، حيث تضم أغاني Ride وCurve وCocteau Twins والعديد من Slowdive. الأغنية الأولى في الفيلم هي من تأليف Slowdive، ويتم تشغيلها على الفور عندما تومض الاعتمادات الأولى عبر المشهد، وسرعان ما تضفي نغمة غريبة وغريبة تقريبًا.
يتم تشغيل تلك الأغنية الأولى، “Golden Hair”، لمدة دقيقتين ونصف كاملة، معظمها طويل وأيضًا أكثر من كافٍ للوصول إلى جدار الصوت الأول على شكل سِنثس وجيتار مليء بالزغب. طوال الوقت، تمطر بقع صغيرة من المخلفات خارج نطاق التركيز على الشاشة، وتتركز تدريجياً لتكشف عن قطع قوس قزح من الحبوب تُسكب على وجه نيل الشاب، الذي يلعب دوره جوزيف جوردون ليفيت. على الرغم من أن الفيلم يشرح المشهد لاحقًا باعتباره ذكرى تكوينية لنيل (لقد تساقطت الحبوب بالفعل على رأسه قبل أن يتعرض للإيذاء)، إلا أنه خلال مشهد “الشعر الذهبي”، لا يمكن الشعور به إلا كحلم أو نصف ذاكرة ضبابية.
لحظة الحبوب تمهد الطريق لبقية أجزاء “الجلد الغامض”، حيث تظهر صدمات الطفولة طوال حياة الشخصيات الرئيسية على شكل تفكك وذكريات مشوهة. يتذكر الشخصية الرئيسية الأخرى، بريان، الصدمة التي تعرض لها باعتبارها عملية اختطاف محتملة من كائن فضائي. في العديد من النقاط التي تتم فيها مناقشة ذكرياتهم ومستقبلهم المحتمل، توجد أغنية أو أخرى للتأكيد على سريالية تلك اللحظة.
محروقة بالنجوم وغير مقبلة – كارولين بولاشيك
من نواحٍ عديدة، تبدو الدراما النفسية لعام 2024 “I Saw the TV Glow” كما لو أن لعبة Shoegaze نفسها قد تم تقطيرها وتحويلها إلى شكل فيلم. من البداية إلى النهاية، يتعمد الفيلم إبقاء المشاهدين في حالة جهل (غالبًا حرفيًا) بشأن مدى كون تجارب الشخصيات حقيقية أو متخيلة. تومض حياتهم بين لحظات من الشذوذات الساكنة والسريالية، وكلها ملونة بشكل خصب، وكلها تؤكد على الملمس بقدر ما تؤكد على الجوهر – مثل الكثير من الأحذية. تأتي إحدى غزوات الفيلم المباشرة لهذا النوع خلال إحدى لحظات السعادة القصيرة لشخصية أوين/إيزابيل أثناء تجولهم في قاعات الطريق السريع إلى فيلم “Starburned and Unkissed” لكارولين بولاشيك.
قد يشير الأصوليون إلى أن الفيلم نفسه جديد وكذلك الموسيقى التصويرية الخاصة به – “Starburned and Unkissed” هي النسخة الأصلية للفيلم. لكن تدور أحداث الفيلم في البداية في التسعينيات، وكما قالت المخرجة جين شونبرون نفسها، فإن القصة والموسيقى التصويرية تهدف إلى إعادة إنشاء العقد وموسيقاه. على هذا النحو، قاموا بتجميع موسيقى تصويرية مليئة بالحلم المستوحى من التسعينيات وسينثبوب، بالإضافة إلى Starburned and Unkissed لـ Polachek، والتي أطلق عليها Pitchfork اسم “anthemic Shoegaze”.
المشهد المعني يتبع أوين/إيزابيل أثناء تنقلهما في الممرات الأكثر فراغًا وأكثر قتامة، وهو انعكاس لواقعهما الكئيب والرتيب. ومع ذلك، يضيء كل شيء بفضل الخربشات النيون حول برنامجهم التلفزيوني المفضل الذي يومض في رؤوسهم وعلى الشاشة. تم ضبط كل هذا على اللعاب والجرونج بالتناوب وهو “Starburned and Unkissed”.
تايم بيبي II – الطب
بفضل الموسيقى التصويرية المتنوعة بشكل رائع، والتي تتضمن عددًا قليلاً من الفرق الموسيقية المتاخمة لـ Shoegaze والفرق الموسيقية المجاورة، بالإضافة إلى نغمة الفيلم الشاملة التي تشبه الحلم (أو ربما الكابوسية)، يحتوي فيلم “The Crow” في الواقع على بعض المشاهد التي يضفي فيها Shoegaze إحساسًا غريبًا. هناك فيلم “Snakedriver” من تأليف سلسلة Jesus and Mary، والذي يلعب دور سارة الصغيرة التي قبضت على والدتها مع تاجر مخدرات و Funboy. وقبل دقائق قليلة من ذلك، قدمت فرقة LA Shoegazers Medicine عرضًا رائعًا، حيث أدت أغنيتها “Time Baby II”.
يحدث المشهد في ملهى ليلي، والذي كان من الممكن أن يكون عاديًا لولا الأضواء الساطعة، والشرر الذي لا يمكن تفسيره والذي يتطاير حوله. وبالطبع القيثارات الدوارة والمشوهة والغناء الطنان للطب. نغمة المشهد هي مجرد يسار من الواقع، وهو أمر ثابت في جميع أنحاء فيلم The Crow، كما أن ضجيج الطب المنوم يبدو وكأنه في مكانه في عالم تيم بيرتون الذي يلتقي بالنوار المسلوق الذي يؤسسه الفيلم.
هناك في الواقع ثلاثة إصدارات من “Time Baby”. الأول كان عرضًا تجريبيًا مبكرًا للفرقة، والثاني هو الإصدار الذي ظهروا فيه في “The Crow” للأداء، والثالث، بالطبع بعنوان “Time Baby III”، كان نسخة معدلة للموسيقى التصويرية للفيلم. من المثير للاهتمام ولكن ليس من المستغرب، نظرًا لمدى انتشار Cocteau Twins في عالم الموسيقى التصويرية، ساهمت المغنية الرئيسية إليزابيث فريزر في غناء الضيف في “Time Baby III”، مما يجعل نسخة الألبوم تبدو أكثر غموضًا من الفيلم نفسه.
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