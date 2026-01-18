أغاني كروس روك التي تحدد تاريخ الموسيقى

منذ بدايات موسيقى الروك أند رول، المتجذرة في الإيقاع الأسود والبلوز – وهي بحد ذاتها مزيج من موسيقى الجاز والبلوز والإنجيل – قامت باستمرار بدمج عناصر موسيقية مختلفة مع تقدمها على مر العقود. من الفولكلور إلى الريف إلى الهيب هوب، كسر موسيقيو الروك الحواجز ودمجوا هذه الأنواع المتباينة المختلفة في صوت جديد من شأنه أن يفتح الأبواب أمام الآخرين ليتبعوه، مما يساعد على إعادة تشكيل الموسيقى الشعبية.

هناك عدد قليل من الموسيقيين الذين كانوا بمثابة نقاط محورية في رحلة موسيقى الروك أند رول، بما في ذلك بوب ديلان وفرقة البيتلز. قام كلاهما بتغيير المشهد الموسيقي الشعبي تمامًا وغالبًا ما قاما بدمج أنواع موسيقية مختلفة لدفع حدود موسيقى الروك. ومن الأمثلة على ذلك اندماج ديلان بين موسيقى الفولك والروك واستخدام فرقة البيتلز للعناصر الأوركسترالية الرائدة.

ومع ذلك، هناك فرق موسيقية أخرى، على الرغم من أنها ليست بنفس مكانة ديلان أو البيتلز، إلا أنها ساعدت في تحديد تاريخ موسيقى الروك من خلال الأغاني المتقاطعة، مثل صوت موسيقى الروك الريفية المؤثر بشكل كبير لبيردس في الأغنية المنفردة “You Ain’t Going Nowhere” من ألبوم 1968 “Sweetheart of the Rodeo”. جمعت أغنية “Rapture” لفرقة بلوندي عام 1981 بين موسيقى الراب والروك، والتي كانت بمثابة مقدمة للتعاون الضخم بين Run-DMC وAerosmith بعد خمس سنوات. بدون أغاني الروك المتقاطعة هذه، قد يبدو المشهد الموسيقي مختلفًا تمامًا اليوم.