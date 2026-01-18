أغاني كروس روك التي تحدد تاريخ الموسيقى

منذ بدايات موسيقى الروك أند رول، المتجذرة في الإيقاع الأسود والبلوز – وهي بحد ذاتها مزيج من موسيقى الجاز والبلوز والإنجيل – قامت باستمرار بدمج عناصر موسيقية مختلفة مع تقدمها على مر العقود. من الفولكلور إلى الريف إلى الهيب هوب، كسر موسيقيو الروك الحواجز ودمجوا هذه الأنواع المتباينة المختلفة في صوت جديد من شأنه أن يفتح الأبواب أمام الآخرين ليتبعوه، مما يساعد على إعادة تشكيل الموسيقى الشعبية.
هناك عدد قليل من الموسيقيين الذين كانوا بمثابة نقاط محورية في رحلة موسيقى الروك أند رول، بما في ذلك بوب ديلان وفرقة البيتلز. قام كلاهما بتغيير المشهد الموسيقي الشعبي تمامًا وغالبًا ما قاما بدمج أنواع موسيقية مختلفة لدفع حدود موسيقى الروك. ومن الأمثلة على ذلك اندماج ديلان بين موسيقى الفولك والروك واستخدام فرقة البيتلز للعناصر الأوركسترالية الرائدة.
ومع ذلك، هناك فرق موسيقية أخرى، على الرغم من أنها ليست بنفس مكانة ديلان أو البيتلز، إلا أنها ساعدت في تحديد تاريخ موسيقى الروك من خلال الأغاني المتقاطعة، مثل صوت موسيقى الروك الريفية المؤثر بشكل كبير لبيردس في الأغنية المنفردة “You Ain’t Going Nowhere” من ألبوم 1968 “Sweetheart of the Rodeo”. جمعت أغنية “Rapture” لفرقة بلوندي عام 1981 بين موسيقى الراب والروك، والتي كانت بمثابة مقدمة للتعاون الضخم بين Run-DMC وAerosmith بعد خمس سنوات. بدون أغاني الروك المتقاطعة هذه، قد يبدو المشهد الموسيقي مختلفًا تمامًا اليوم.
أصبح ديلان كهربائيًا ويخلق موسيقى الروك الشعبية
أصبح بوب ديلان وفرقته يعزفون الموسيقى الكهربائية في مهرجان نيوبورت الشعبي في 25 يوليو 1965، وأصبح محكًا ثقافيًا مليئًا بالأسطورة – مثل بيت سيجر الذي يُزعم أنه يستخدم فأسًا لمحاولة قطع الكابلات الكهربائية (وهذا لم يكن صحيحًا). ولكن بحلول الوقت الذي ظهر فيه في هذا الحدث، كان اندماج ديلان البارع بين موسيقى الفولك والروك، بعنوان “Like a Rolling Stone”، قد تم طرحه في العالم منذ ما يقرب من أسبوعين. تم إصدارها في 15 يوليو 1965 (صدرت النسخة الكاملة التي مدتها ست دقائق بعد خمسة أيام)، وعلى عكس الاستقبال المختلط الذي تلقته الأغنية في المهرجان الشعبي، فقد حققت نجاحًا كبيرًا، حيث أمضت 12 أسبوعًا في قائمة Billboard’s Hot 100 Charts حيث بلغت ذروتها في المرتبة الثانية في سبتمبر من ذلك العام. ظهرت الأغنية على طريق ديلان السريع 61 تمت إعادة النظر فيه، مما ساعد على دفع الرقم القياسي إلى المركز الثالث في قوائم الألبومات الأمريكية.
لم تكن الأغنية مجرد نجاح، حيث حولت ديلان إلى نجم روك حقيقي، ولكنها كان لها تأثير كبير على أجيال من الموسيقيين، من جيمي هندريكس إلى جوني ميتشل إلى لوسيندا ويليامز إلى بروس سبرينغستين. قال سبرينجستين إن سماع الأغنية لأول مرة شعرت “وكأن شخصًا ما فتح الباب أمام عقلك” (عبر موقع يوتيوب). وكما قالت مجلة رولينج ستون، فإن ديلان “حوّل الأغنية الشعبية بمضمون وطموح أغنية Like a Rolling Stone.”
ذهب بيردس إلى مكان جديد
The Byrds، إحدى أهم الفرق الموسيقية في الستينيات، يعود الفضل فيها إلى بوب ديلان على الأغنية التي ساعدتهم في إنشاء أغنية روك متقاطعة عززت موسيقى الروك الريفية وستؤدي إلى ظهور هذا الصوت المزدهر في العقد القادم. كانت الأغنية “You Ain’t Going Nowhere”، وظهرت في الألبوم السابع للفرقة، “Sweetheart of the Rodeo”، وهو أول ألبوم روك لفرقة كبرى يدمج موسيقى الريف بشكل كامل في صوت الروك الخاص بها. ومن غير المرجح أن يأتي هذا الألبوم بدون غرام بارسونز، الذي انضم إلى بيردس في عام 1968 وبقي لمدة أقل من عام.
بينما كانت موسيقى الروك تغازل موسيقى الريف منذ الخمسينيات (من إلفيس بريسلي إلى إيفرلي براذرز) وحتى الستينيات مع بافلو سبرينغفيلد، كان غرام بارسونز هو من دفع تكامل الأنواع إلى المستوى التالي مع فرقة الغواصات الدولية، التي غادرها للانضمام إلى بيردس. لقد دفع بيردس نحو صوت البلد الحقيقي. سجلت الفرقة أغنية “You Ain’t Going Nowhere” في ناشفيل مع أسطورة بتلات الفولاذ الريفية لويد جرين التي ظهرت بشكل كبير في هذه الأغنية التي قادت الألبوم وأصبحت أول أغنية منفردة لها. على الرغم من أنها لم تحقق نجاحًا كبيرًا في ذلك الوقت، إلا أنها كانت مؤثرة بشكل لا يصدق على فنانين آخرين من فرقة إيجلز إلى ليندا رونشتات إلى إيميلو هاريس إلى نوع موسيقى الريف الخارج عن القانون في السبعينيات. كما أنه سيؤثر بشكل كبير على الدولة البديلة منذ التسعينيات فصاعدًا.
أغنية البيتلز تدمج الموسيقى الكلاسيكية والروك
تعد فرقة البيتلز بلا منازع واحدة من أكثر الفرق الموسيقية تأثيرًا في التاريخ، حيث تعمل على تشكيل الموسيقى الشعبية كما نعرفها من خلال تقنيات التسجيل المبتكرة، والآلات الموسيقية، وكتابة الأغاني، ناهيك عن تغيير الثقافة الشعبية. كان ألبوم الفرقة “Revolver” لعام 1966 هو أول لقطة عبر القوس الموسيقي بتقنيات تسجيل متنوعة مثل تكرار الشريط، والإخفاء الخلفي، والتتبع الصوتي المزدوج التلقائي، والميكروفون القريب للآلات، جنبًا إلى جنب مع الآلات المبتكرة التي كانت مؤثرة بشكل لا يصدق. وأغنية “إليانور ريجبي” مع استكشافها الغنائي للوحدة هي كذلك بشكل خاص. لم تكن تحتوي على آلات موسيقى الروك، حيث كانت الفرقة تغني ببساطة على مقطع وتري يتضمن أربعة آلات كمان، واثنين من الكمان، واثنين من آلات التشيلو التي تعزف اللحن.
على الرغم من أن فرقة البيتلز قد قامت بالفعل بدمج الأوتار في أغنية “أمس” في عام 1965، إلا أن هذا دمج الصوت الأوركسترالي بشكل كامل في التكوين مع ترتيب المنتج جورج مارتن، مما يسلط الضوء على مدى أهمية مارتن لفرقة البيتلز. وصلت الأغنية إلى المرتبة الأولى في المملكة المتحدة والمرتبة 11 في الولايات المتحدة. كما فازت بجائزة جرامي لأفضل صوت منفرد معاصر في عام 1967، ولكن الأهم من ذلك أنها أثرت على فنانين متنوعين مثل Moody Blues وSinead O’Connor وفناني الهيب هوب The Game وJa Rule. تمت تغطية الأغنية بواسطة راي تشارلز في عام 1968. وقد أدرجتها مجلة رولينج ستون ضمن أعظم الأغاني في التاريخ، وهو أمر لا يصدق بالنسبة لأغنية تحتوي فقط على الأوتار والغناء.
مزيج بلوندي الحماسي بين موسيقى الهيب هوب والروك
جلب رواد الموجة الجديدة بلوندي مترو أنفاق نيويورك إلى العالم بمزيج حيوي من موسيقى الروك والديسكو والريغي والهيب هوب المبكر. لقد وصلوا إلى قمة المخططات، بدءًا من أغنية “Heart of Glass” في أوائل عام 1979، وهيمنوا على المخططات بأربع أغنيات فردية في عام 1981. وساعدت إحدى هذه الأغاني، “Rapture”، من ألبوم الفرقة الرائد عام 1980 “Autoamerican”، في تقديم موسيقى الهيب هوب المبكرة للجمهور السائد. أصبحت أول أغنية تحتوي على كلمات راب تصل إلى قمة المخططات، وبقيت في المركز الأول على قائمة Billboard Hot 100 لمدة أسبوعين في يناير 1981. في الأغنية، قامت ديبي هاري بالتحقق من اسم كل من رائد موسيقى الراب Fab 5 Freddy (الذي قام بغناء الراب على نسخة مبكرة من “Rapture” تسمى “Yuletide Throwdown”) وDJ Grandmaster Flash.
تلقى الفيديو بثًا كثيفًا على قناة MTV وقدم نظرة أعمق في مشهد نيويورك، بما في ذلك الرسام جان ميشيل باسكيات (Dj-ing)، وفنان الجرافيتي Lee Quiñones، وFab 5 Freddy، وآخرين. ساعدت الأغنية في سد الفجوة بين موسيقى الروك والهيب هوب، وكسرت الحواجز العنصرية، وقدمت العديد من أعضاء عمالقة الراب اللاحقين وو تانغ كلان وموب ديب إلى موسيقى الهيب هوب لأول مرة. سيستمر فنانو الهيب هوب الآخرون في أخذ عينات من أغنية “Rapture” وإعادة تفسيرها، بما في ذلك Grandmaster Flash and the Furious Five في عام 1981 مع “The Adventures of Grandmaster Flash on the Wheels of Steel” وKRS-One بأغنيته عام 1997 “Step Into a World (Rapture’s Delight).
كسر Run-DMC و Aerosmith المزيد من الحواجز
ربما تكون بلوندي قد عرّفت عامة الناس على موسيقى الهيب هوب، لكن عظماء موسيقى الراب Run-DMC وعمالقة موسيقى الروك إيروسميث هم الذين نقلوا موسيقى الراب روك الهجين إلى المستوى التالي، وفي هذه العملية، أطلقوا صوتًا جديدًا تمامًا. كانت أغنية “Walk This Way” من ألبوم Run-DMC لعام 1986 “Raising Hell” بمثابة غلاف لأغنية إيروسميث منذ عقد سابق. في الأغنية، انضم جوزيف “Run” Simmons، و Daryl “DMC” McDaniels، و DJ Jam Master Jay (من مواليد Jason Mizell)، إلى مغني إيروسميث ستيفن تايلر وعازف الجيتار جو بيري لما سيصبح نجاحًا كبيرًا.
لقد فتحت Run-DMC بالفعل آفاقًا جديدة من خلال صوتها المجرد وأسلوبها في الشارع والقافية المتداخلة. لقد حصل ألبومهم الأول الذي يحمل عنوانًا ذاتيًا من عام 1984 على الذهب، وهو أول عمل هيب هوب يفعل ذلك. لكن عبارة “السير على هذا الطريق” ستأخذهم إلى أبعد من ذلك. وصلت أغنية الراب-روك إلى المركز الرابع على قائمة Billboard Hot 100 (بأفضل أداء من ألبوم إيروسميث الأصلي) حيث أصبح الألبوم بلاتينيًا، وهو أول ألبوم آخر في موسيقى الهيب هوب. أنتجت الأغنية عالمًا موسيقيًا جديدًا حيث ازدهرت فرق مثل Rage against the Machine، وانضمت Public Enemy إلى أساتذة موسيقى الثراش ميتال Anthrax، وظهر النوع الفرعي Nu Metal. مثل الأغاني المتقاطعة الأخرى في هذه القائمة، ساعدت في تغيير وجه موسيقى الروك.