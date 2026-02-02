أغاني نيرفانا الأساسية التي لا يتم المبالغة فيها مثل رائحتها مثل روح المراهقين

لا شك أن أغنية نيرفانا المنفردة “Smells Like Teen Spirit” التي صدرت عام 1991 هي عمل رائع ورائع، حيث أطلقت ثورة ثقافية وجلبت عصر موسيقى الروك. ولكن دعونا نواجه الأمر، لقد تم المبالغة في الأمر إلى درجة أننا بدأنا نتعب منه. نحن لا نقول إنها أغنية روك من التسعينيات مبالغ فيها، ولكن الطريقة التي أشبعت بها عالم الروك لأكثر من 30 عامًا حتى الآن يمكن أن تقلل من إدراك التأثير الهائل للنيرفانا.
كان الثلاثي القوي في ولاية واشنطن – كيرت كوبين على الجيتار والغناء، وكريست نوفوسيليك على الباس، وزعيم Foo Fighters المستقبلي ديف غروهل على الطبول – أكبر فرقة في العالم لمدة تزيد قليلاً عن عامين. بدأ الأمر مع صعود أغنية “Smells Like Teen Spirit”، ثم انتهت قصة نيرفانا المأساوية في أبريل 1994 بوفاة كوبين. خلال وجودها القصير نسبيا، سجلت السكينة ثروة من المواد. لا يقتصر الأمر على كونها موسيقى الروك ذات الجودة العالية والرائدة والنهائية في التسعينيات فحسب، بل إن الكثير منها لم يُسمع بنفس القدر الذي حققه هذا الاختراق اللاحق. لقد مررنا بكتالوج Nirvana ووجدنا بعض الأغاني الأخرى التي تمثل صوتها ونهجها ورسالتها على أفضل وجه والتي ضاعت إلى حد ما في خلط ورق اللعب على مدار الثلاثين عامًا الماضية. هذه هي أغاني نيرفانا الحاسمة التي تستحق نفس القدر من الاهتمام مثل أغنية “Smells Like Teen Spirit”.
قطعة من الجبن
أثناء احتكاكهم الأولي بالشهرة، أثناء تعاملهم مع اهتمام وسائل الإعلام الهائل، حاولت نيرفانا إقناع العالم بأنها لم تكن تفعل شيئًا جديدًا حقًا – بل كانت في الحقيقة مجرد زي فاسق. يمكن أن تقدم نيرفانا هذه الحجة من خلال الإشارة إلى أعمالها السابقة، بما في ذلك أغنية “Sliver” لعام 1990، والتي حظيت بجمهور أوسع في المجموعة النادرة لعام 1992 “Incesticide”. “الشظية” هي أغنية بانك في موقفها ووجهة نظرها الخاطفة ، والتي تم نقلها إلى أقصى الحدود. إنها قصة أمسية قضاها طفل في مجالسة الأطفال في منزل أجداده. إنها مجرد ساعات قليلة، لكن راوي كوبين تمكن من تنظيم نوبة هسهسة أثناء تناول العشاء والآيس كريم ومشاهدة التلفزيون. إنه ممل، إنه مبتذل، إنه أسوأ، بقدر ما يتعلق الأمر بطفل كوبين الشرير.
“Sliver” تفعل ما يفعله عدد قليل جدًا من أغاني Nirvana وما أكدته Nirvana في المظاهر الحية وفي المقابلات: إنها تتمتع بروح الدعابة. تبدو أيضًا وكأنها أغنية بانك، لكن المادة ليست مناهضة للمؤسسة أو دعوة لحمل السلاح، إنها مجرد تجربة طفولة يمكن ربطها، يتم تقديمها مع الارتفاع اللحني المميز لعناصر البانك من نيرفانا.
في بلوم
من المنطقي أن تختار Geffen Records أغنية “In Bloom” كواحدة من الأغاني المنفردة بعد “Smells Like Teen Spirit” للترويج لألبوم Nirvana المزدهر “Nevermind”. لم تحقق نجاحًا كبيرًا مثل سابقتها، ولكن إذا كان المعجبون الجدد مثل “Smells Like Teen Spirit” ولم يسمعوا أغنية “In Bloom” من قبل، فهناك الكثير مما يجعل الأولى حاضرة بشكل خاص في الأخيرة، وسرعان ما ستحتل مرتبة عالية في أي قائمة شخصية لأفضل أغاني Nirvana.
على سبيل المثال، تأخذ أغنية “In Bloom” عباءة النغمة المناهضة للمؤسسة من خلال كلمات مرجعية ذاتية وتستنكر نفسها وتلمح إلى غرابة الحياة الحديثة وكونها فنانين محترفين. من الصعب أيضًا الحصول على نغمة جيتار توفر الأخدود ودق الطبل الدقيق رياضيًا من Dave Grohl. وكما فعل في “Teen Spirit”، يساهم كيرت كوبين بعزف منفرد على الجيتار يذوب العقل ومليء بالتعليقات والنوتات المنحنية التي تقترب من حافة الفوضى ثم يتراجع لينضم إلى ألحان البوب الصديقة للراديو. مثل أي أغنية نيرفانا جيدة، يمكنك تحريك رأسك على طول خطوط كريست نوفوسيليك الوحشية، أو يمكنك أن تفعل ما فعله معجبو نيرفانا في التسعينيات والركض والركض.
استنزفك
في هذه المقطوعة العميقة من ألبوم استوديو Nirvana الثاني الرائع “Nevermind”، تأتي أغنية “Drain You”، والتي تجد الفرقة في أضعف حالاتها، وأكثرها ميتالًا، وأكثرها استفزازًا. سيطر سحرة الاستوديو على صوت نيرفانا المضطرب أحيانًا والبعيد عن الجدار والذي تم شحذه في عروضه الحية الكهربائية في الأغاني الفردية الكبرى مثل “Smells Like Teen Spirit”. يحمل فيلم “Drain You” بالمثل لمسة المحترفين الكبار، لكنهم لم يتمكنوا من تغطية جميع الحواف الخشنة أو إخماد موقف نيرفانا الشرير.
لم يكن كورت كوبين خائفًا من أن يكون فظًا بعض الشيء في كلماته، حيث استخدم صورًا جسدية وبيولوجية واضحة لوصف المفاهيم العاطفية أو النفسية بشكل مجازي. في أغنية “Drain You”، أصبح قاتمًا بشكل مضحك ومدمر، حيث افتتح الأغنية بمحادثة بين طفلين، كما يقول أحدهما للآخر، “من واجبي الآن أن أستنزفك تمامًا / أسافر عبر أنبوب وينتهي بي الأمر بالعدوى.” بعد ذلك، تتحدث الجوقة عن تمرير اللحم الممضوغ بين الأفواه من خلال قبلات مفعمة بالفم المفتوح، وهذا هو بالضبط نوع الكلمات الغامضة ولكن المزعجة التي تغطيها نيرفانا بطبقات من ضجيج الجيتار والغناء غير الواضح.
أنت تعلم أنك على حق
في عام 2002، بعد مرور ما يقرب من عقد من الزمن على وفاة المغني كورت كوبين، شهدت أغنية نيرفانا التي كثيرًا ما يُشاع عنها والتي لم تُسمع كثيرًا، إصدارًا رسميًا. كانت إحدى نقاط البيع الرئيسية للمجموعة الاستعادية التي تحمل عنوانًا ذاتيًا هي “أنت تعلم أنك على حق”، وهي آخر مقطوعة موسيقية سجلها كوبين مع بقية فرقة نيرفانا. إنه مثال أكثر وضوحًا لصوت نيرفانا، ويفتقر إلى لمعان الاستوديو الباهظ الثمن الذي تلقته أغنية “Smells Like Teen Spirit” الملائمة للراديو. من القفزة، “أنت تعلم أنك على حق،” والتي لا تبدو وكأنها أكثر من مجرد عرض توضيحي، يعرف المستمعون أن هذه أغنية نيرفانا، حيث تنتقل من الهدوء إلى الصوت العالي إلى الهدوء مرة أخرى قبل النزول إلى ردود الفعل والتهديد بالفوضى السمعية.
كما أنه يشير إلى سياسات كوبين التقدمية. خلال الجوقة الأخيرة، قام بتبديل القصيدة الغنائية “أنت تعلم أنك على حق” إلى “أنت تعرف حقوقك”، وهو جزء ذكي من التلاعب بالألفاظ وهو أيضًا دعوة للعمل فيما سيكون آخر تسجيل استوديو تم إصداره لحياة الموسيقي ومسيرته المهنية.