أغاني نيرفانا الأساسية التي لا يتم المبالغة فيها مثل رائحتها مثل روح المراهقين

لا شك أن أغنية نيرفانا المنفردة “Smells Like Teen Spirit” التي صدرت عام 1991 هي عمل رائع ورائع، حيث أطلقت ثورة ثقافية وجلبت عصر موسيقى الروك. ولكن دعونا نواجه الأمر، لقد تم المبالغة في الأمر إلى درجة أننا بدأنا نتعب منه. نحن لا نقول إنها أغنية روك من التسعينيات مبالغ فيها، ولكن الطريقة التي أشبعت بها عالم الروك لأكثر من 30 عامًا حتى الآن يمكن أن تقلل من إدراك التأثير الهائل للنيرفانا.

كان الثلاثي القوي في ولاية واشنطن – كيرت كوبين على الجيتار والغناء، وكريست نوفوسيليك على الباس، وزعيم Foo Fighters المستقبلي ديف غروهل على الطبول – أكبر فرقة في العالم لمدة تزيد قليلاً عن عامين. بدأ الأمر مع صعود أغنية “Smells Like Teen Spirit”، ثم انتهت قصة نيرفانا المأساوية في أبريل 1994 بوفاة كوبين. خلال وجودها القصير نسبيا، سجلت السكينة ثروة من المواد. لا يقتصر الأمر على كونها موسيقى الروك ذات الجودة العالية والرائدة والنهائية في التسعينيات فحسب، بل إن الكثير منها لم يُسمع بنفس القدر الذي حققه هذا الاختراق اللاحق. لقد مررنا بكتالوج Nirvana ووجدنا بعض الأغاني الأخرى التي تمثل صوتها ونهجها ورسالتها على أفضل وجه والتي ضاعت إلى حد ما في خلط ورق اللعب على مدار الثلاثين عامًا الماضية. هذه هي أغاني نيرفانا الحاسمة التي تستحق نفس القدر من الاهتمام مثل أغنية “Smells Like Teen Spirit”.