أغطية أرضية شديدة التحمل للزراعة لفصل الشتاء والتي ليست دائمة الخضرة

يمكن للأغطية الأرضية شديدة التحمل للزراعة لفصل الشتاء والتي ليست دائمة الخضرة أن تحافظ على ازدهار المناظر الطبيعية حتى في أبرد الأشهر. تفعل هذه النباتات منخفضة النمو أكثر من مجرد إضافة فائدة موسمية، فهي تحمي التربة أيضًا من التآكل، وتحافظ على الرطوبة، وتقمع الأعشاب الضارة، مثلما تفعل المهاد. في حين أن هناك أغطية أرضية دائمة الخضرة للحصول على ألوان مذهلة على مدار السنة، فإن الخيارات غير دائمة الخضرة، مثل الياسمين الشتوي وزهرة الثالوث، توفر تنوعًا ويمكنها تحمل الظروف الموسمية القاسية. إن زراعة الأغطية الأرضية شديدة التحمل في فصل الشتاء أمر مهم لأنها تعمل على تثبيت المناطق التي تعاني من مشاكل، مثل البقع تحت الأشجار أو على المنحدرات، مع تمهيد الطريق لنمو أكثر صحة عندما يعود الربيع.
بالإضافة إلى الجماليات، تغذي الأغطية الأرضية إيقاع الحديقة في الشتاء. من خلال تشكيل حصائر كثيفة، فإنها تقلل من الضغط، وتحتفظ بالعناصر الغذائية في مكانها، وتخلق نشارة حية تفيد حياة التربة وبنيتها. تحت الأشجار، تدير الأنواع التي تتحمل الظل المنافسة من الجذور أثناء التعامل مع فضلات الأوراق، والتي تعمل بمثابة عزل طبيعي عندما لا تتراكم بشكل عميق. بمرور الوقت، ستؤدي أي أوراق متحللة من نباتاتك إلى إثراء تربة حديقتك، بينما تغطي الأرض التي زرعتها درعًا ضد الجريان السطحي وتحمي الشتلات الصغيرة. وهذا يجعل من المهم بشكل خاص اختيار أفضل الأغطية الأرضية لزراعتها تحت أشجار الظل في حديقتك أو حديقتك. عند اختيارها بحكمة، ستحقق هذه الأغطية الأرضية توازنًا بين الجمال والوظيفة، مما يضمن بقاء الحديقة مرنة حتى عندما تنخفض درجات الحرارة ويتباطأ النمو في فصل الشتاء.
قطرة الثلج المشتركة
المعمرة الكلاسيكية التي تزهر في فصل الشتاء هي قطرة الثلج الشائعة (Galanthus nivalis). إنها ذات قيمة لزهورها البيضاء على شكل جرس والتي تخترق الصقيع عندما تفعل ذلك القليل من النباتات الأخرى. تعد Snowdrops واحدة من أفضل الأغطية الأرضية للطقس البارد للبستانيين الذين يريدون لونًا موسميًا بدون أوراق الشجر دائمة الخضرة. من أواخر الشتاء حتى أوائل الربيع، تضيء كل لمبة الحدود والحدائق الصخرية وهوامش الغابات بإزهارها المنفرد وأوراقها الخضراء الفضية النحيلة. إنهم يفضلون الشمس الكاملة إلى الظل الجزئي والتربة الغنية جيدة التصريف، ويكونون شديدي التحمل في مناطق وزارة الزراعة الأمريكية من 3 إلى 9.
النرجس البري
تضيف أزهار النرجس المعمرة وسريعة النمو (النرجس) الكثير من السطوع إلى الحدائق الشتوية بألوانها المشمسة. تحتوي هذه الأغطية الأرضية غير دائمة الخضرة والباردة على أوراق نحيلة تشبه الحزام تنمو من المصابيح المتساقطة لتكوين مجموعات يتراوح طولها من 8 إلى 30 بوصة. من أواخر الشتاء حتى الربيع، تظهر أزهارها على شكل بوق باللون الأصفر التقليدي أو الأبيض أو البرتقالي أو الوردي. بمجرد إنشائها، يمكن أن تتحمل أزهار النرجس الجفاف وتزدهر في التربة الحمضية جيدة التصريف. تنمو بشكل أفضل تحت أشعة الشمس الكاملة أو الظل الجزئي في المناطق من 3 إلى 8.
ماترونا ستونكروب
يعتبر Matrona Stonecrop (Hylotelephium ‘Matrona’) بمثابة غطاء أرضي قوي للمناظر الطبيعية الشتوية. تنمو أوراقها السميكة ذات اللون الأرجواني والأخضر، والتي تتحول إلى اللون البرونزي في الشتاء، في كتل منتصبة يصل ارتفاعها إلى 18 إلى 30 بوصة. توفر مجموعاتها الكثيفة من الزهور ذات اللون الوردي الفاتح على شكل نجمة نسيجًا في الحدائق طوال فصل الصيف وحتى الشتاء. ينمو هذا النبات النضر الذي يتحمل الجفاف جيدًا في التربة الصخرية أو الفقيرة التي تتمتع بتصريف كافٍ وتتمتع بالشمس أو الظل الجزئي. إنه يوفر لونًا وبنية وجاذبية طويلة الأمد للملقحات مع القليل من الصيانة ويكون قويًا في المناطق من 3 إلى 9.
الياسمين الشتوي
عندما لا يزدهر سوى القليل، يضيف الياسمين الشتوي (Jasminum nudiflorum) جمالًا إلى الحدائق. تتفتح الزهور الصفراء لهذه الشجيرة المعمرة المتساقطة الباردة على السيقان العارية في منتصف الشتاء وحتى أواخره، قبل وقت طويل من ظهور الأوراق الجديدة، مما يضيء البنوك والمنحدرات. إنه مثالي كغطاء أرضي لأن فروعه الخضراء المتدلية تتجذر بسهولة حيث تتلامس مع التربة، وتشكل حصيرة سميكة منخفضة النمو. يعد الياسمين الشتوي خيارًا متعدد الاستخدامات للزراعة الجماعية لأنه يزدهر في المناطق من 6 إلى 10 ويمكنه تحمل أشعة الشمس الكاملة إلى الظل الجزئي ويتكيف مع معظم أنواع التربة.
زهرة الردبكية ذات الرأس الأخضر
بفضل وردة أوراقها الخضراء التي تتحمل الأشهر الباردة، تضيف زهرة الردبكية ذات الرأس الأخضر (Rudbeckia laciniata) الكثير من الحيوية والملمس إلى الحدائق الشتوية. أصله من شرق أمريكا الشمالية، وهو نبات معمر ينمو جيدًا تحت أشعة الشمس الكاملة أو الظل الجزئي، ويتكيف بسهولة مع التربة الرطبة أو جيدة التصريف. نظرًا لأن أوراقها الأساسية تشكل غطاءً أرضيًا طبيعيًا، فإنها تنتقل بسلاسة إلى فصل الشتاء بعد أن تقف شامخة في الصيف بأزهار صفراء تشبه الأقحوان. إنه قوي التحمل في المناطق من 3 إلى 9، وهو مفيد بقدر ما هو جميل في المناظر الطبيعية الشتوية، حيث يدعم الملقحات والحياة البرية على مدار العام.
نيويورك السرخس
غطاء أرضي واحد ذو جمال رائع ورائع هو سرخس نيويورك (Thelypteris noveboracensis). على الرغم من كونها نفضية، إلا أن سعفها الرقيقة تستمر طوال فصل الشتاء، مما يوفر لونًا وبنية دقيقة عندما تذبل معظم النباتات الأخرى. تزدهر هذه النباتات المعمرة شديدة التحمل، وموطنها الأصلي شرق الولايات المتحدة وكندا، في المناطق من 3 إلى 8. وتنتشر عن طريق جذور رفيعة متقشرة لإنشاء مستعمرات غنية في الغابات أو الأماكن المظللة، وتنمو في تربة حمضية رطبة وجيدة التصريف وضوء خافت. غالبًا ما يملأ الفجوات التي خلفتها الزهور البرية الباهتة في الحديقة ويوفر غطاء العلجوم ومواد تعشيش الطيور المغردة.
توت لوبوش
ينمو التوت البري المنخفض (Vaccinium angustifolium) في المناطق من 2 إلى 8، وهو من بين الغطاء الأرضي الأصلي الأكثر مرونة في المناطق الباردة. سوف تضيء سيقانها ذات البرونزية وفروعها الحمراء المتعرجة المناظر الطبيعية القاتمة في الشتاء، على الرغم من أنها لن تزدهر حتى الربيع. تعتبر هذه الشجيرة المتساقطة مثالية للمناطق الطبيعية أو الأراضي المنحدرة لأنها تنمو بشكل كثيف وتنتشر الحصائر التي يبلغ طولها من 6 بوصات إلى 2 قدم فقط. إنها تفضل التربة الحمضية جيدة التصريف والتي تحتوي على نسبة عالية من المواد العضوية والشمس الكاملة على الظل الجزئي. كما أنه يزود الطيور بتوت صغير حلو في الصيف.
قزحية متوج قزم
القزحية القزمة (Iris cristata) عبارة عن غطاء أرضي سهل النمو تحبه الطيور الطنانة. يمكن زراعة هذه النباتات المعمرة في المناطق من 3 إلى 9، وعلى الرغم من أنها تزهر فقط في الربيع، إلا أنها يمكن أن تتحمل الشتاء بسهولة. تنمو جذورها لتشكل سجادًا ناعمًا ومورقًا يبدو جيدًا في الحدود المظللة والحدائق الصخرية. إنه يتحمل المناطق الجافة أو الصعبة تحت الأشجار ويقاوم حتى الغزلان، لكنه يفضل الظل الجزئي والتربة جيدة التصريف. بمجرد إنشائه، يمكن أن يكون خيارًا منخفض الصيانة للبستانيين.
بانسي
زهرة أخرى تتفتح في فصل الشتاء هي زهرة الثالوث (Viola x wittrockiana). يشتهر “بوجوهه” النابضة بالحياة التي تأتي بظلال من اللون الأرجواني والأصفر والأبيض، فهو يضيء أسرة الحديقة عندما لا يجرؤ أي شيء آخر على الازدهار. على الرغم من أنها شديدة التحمل في المناطق من 6 إلى 10 فقط، إلا أن زهور الثالوث تزدهر خلال الصقيع المعتدل وتضفي لونًا موثوقًا على الحدود والحاويات والممرات طوال فصل الشتاء في تلك المناطق. إنهم يفضلون الشمس الكاملة على الظل الجزئي والتربة الرطبة جيدة التصريف والغنية بالدبال. على الرغم من أنها أقل تحملاً للبرد من بعض النباتات المعمرة، إلا أن قدرتها على الإزهار خلال فصل الشتاء تجعلها مفضلة. ويمكن أيضًا زراعتها سنويًا.
الشوفان
يُزرع الشوفان (Avena sativa) في جميع أنحاء العالم ويُقدر منذ فترة طويلة كمحصول تغطية مزروع في الخريف، وهو عبارة عن غطاء شتوي شديد التحمل يضيف الحياة والحركة إلى الحدائق الشتوية الهادئة بشكله المستقيم الذي يشبه العشب. إنها تنمو بشكل أفضل تحت أشعة الشمس الكاملة والتربة جيدة التصريف من أي نسيج تقريبًا، من الرملية إلى الطميية، وتتحمل المواقع الأكثر رطوبة بشكل أفضل من معظم الحبوب. يزدهر الشوفان، الذي يُزرع سنويًا في الولايات المتحدة، في ظروف باردة وينمو بسرعة، ويشكل حصائرًا كثيفة تحمي التربة وتقمع الأعشاب الضارة. تضفي سيقانها لمسة من النزوة على المناظر الطبيعية الشتوية قبل أن تموت بشكل طبيعي عندما يصبح الجو حارًا.