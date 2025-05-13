أغلقت شائعات آرون رودجرز بيتسبورغ كونتري كلوب بينما كان ستيلرز مغازلة باقية

شائعة حول انضمام آرون رودجرز إلى نادي بيتسبرغ الغولف الضخم في ضواحي بيتسبرغ.

أغلقت شركة KDKA Rich Walsh Skuttlebut أن قاعة قاعة المشاهير المستقبلية قد انضم إلى نادي Nevillewood Country Club في بلدة كولير ، بنسلفانيا ، خارج بيتسبيرغ ، والتي بدا أنها تعطي مصداقية لرودرز الانضمام إلى ستيلرز.

ظل مستقبل رودجرز في اتحاد كرة القدم الأميركي لغزًا لأن الطائرات قطع العلاقات معه بعد موسم قبيح 2024 ، مما أدى إلى إصلاح كبير للامتياز.

“هذه الشائعات ليست صحيحة. لقد تحدثت للتو مع النادي في رئيس NEVILLEWOOD واين تشيورزي ، الذي قال إن آرون رودجرز لم ينضم إليه” ، نشر والش على وسائل التواصل الاجتماعي خلال عطلة نهاية الأسبوع. “يرغب النادي في الحصول عليه إذا قام بتوقيع مع ستيلرز. صحيح أن Nevillewood هو ملعب جميل في بيتسبرغ في ضواحي الغولف.”

أضاف والش في منشور منفصل أن “شخص” داخل المنظمة أوصى بالنادي إلى رودجرز وأنه “حتى الآن لم ينضم رودجرز”.

يُعتقد أن ستيلرز هي واحدة من فرق رودجرز الوحيدة التي تبقى في اللعب للموسم المقبل إذا قرر العودة إلى الملعب لموسم 2025.

إذا وقع رودجرز مع ستيلرز والانضمام إلى النادي ، فإن العضوية الكاملة ستنظره إلى “الوصول الكامل إلى جميع مرافق النادي ، بما في ذلك ملعب الجولف ومرفق الممارسة. أفراد أسرهم ، بما في ذلك الأطفال الذين يعيشون في المنزل ، حتى سن 23 ، يتمتعون أيضًا باستخدام جميع وسائل الراحة في النادي مع بعض القيود على استخدام ملعب الجولف.”

تم ربط العديد من الفرق مع رودجرز ، بما في ذلك العمالقة قبل توقيعهم على راسل ويلسون وجاميس وينستون.

كما تم اعتبار القديسين خيارًا محتملًا آخر بعد أن أعلن ديريك كار تقاعده.