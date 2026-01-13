أغنية الحب المفجعة هذه هي الأطول في عام 1974

بالأرقام وحدها، تعد باربرا سترايسند واحدة من أنجح الفنانين على الإطلاق. تم بيع أكثر من 90 مليون تسجيل على مدار ستة عقود، وثمانية جوائز جرامي من أصل 48 ترشيحًا مذهلاً، وحائز على جائزة EGOT بعمر 27 عامًا (حائز على جوائز إيمي، وجرامي، وأوسكار، وتوني)، ونجم العديد من الأفلام، ومغني خمس أغاني في قائمة Billboard Hot 100 رقم 1: Streisand’s فعلت كل شيء. وقد أكسبها نجاحها ملايين الدولارات، وهو ما يكفي لاستنساخ كلبها سامي بشكل غير متوقع. يمكن القول إن عام 1973، في ذروة قوتها في السبعينيات، شهد ظهور سترايسند على الشاشة الكبيرة في فيلم حمل أغنية صدرت عام 1974 تحمل نفس الاسم، “The Way We Were”. أصبحت الأغنية أول أغنية لـ Streisand رقم 1 في Billboard Hot 100. هبطت على الرسم البياني في نوفمبر من عام 1973 وصعدت إلى المرتبة الأولى، حيث بقيت لمدة ثلاثة أسابيع بدءًا من 2 فبراير. أمضت الأغنية إجمالي 23 أسبوعًا على Billboard Hot 100.

كأغنية، لا يمكنك الحصول على أغنية أكثر لطفًا وسهولة في الاستماع من أغنية “The Way We Were”. إنه مسار ذو إيقاع منخفض ومليء بالبيانو والأوتار ومدعوم بأوركسترا يسلط الضوء على صوت سترايسند، ويحتوي على خط جهير نابض غير تدخلي بمهارة، وبعض أعمال الجيتار الكهربائي النظيفة، وما إلى ذلك. استحوذت هذه الأغنية وخطها اللحني الأساسي على آذان وقلوب الجمهور المستمع للموسيقى في منتصف السبعينيات خلال عقد من موسيقى الروك الكلاسيكية عندما قامت بينك فلويد وميت لوف وإيجلز بإصدار التسجيلات الأكثر مبيعًا.

لكن “The Way We Were” عام 1974 لم يحقق نجاحًا كبيرًا فقط بسبب موسيقاه. وحقق فيلمها، الذي صدر في العام السابق عام 1973، نجاحًا كبيرًا أيضًا. حصل الفيلم على ستة ترشيحات لجوائز الأوسكار وفاز مرتين، بما في ذلك جائزة الأوسكار لأفضل أغنية عن أغنية “The Way We Were” لسترايسند، والتي كتبها مارفن هامليش، وألان بيرجمان، ومارلين بيرجمان. وبينما يمكنك تقدير الأغنية بمفردها، فقد اتخذت بعدًا إضافيًا تمامًا في ضوء فيلمها.