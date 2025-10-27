أغنية الروك هذه من عام 1977 لن تطير اليوم

أخذت روح الروك أند رول في السبعينيات فكرة الفجور إلى آفاق جديدة – أو أعماق جديدة، اعتمادًا على مدى حرية دوران إبرة بوصلتك الأخلاقية. ساعدت الأغاني التي تدور حول ملذات الجنس والمخدرات والشرب على الترويج لأسلوب حياة نجوم الروك الطليقين، كما أخذت بعض الألحان المزيد من الحرية في تناول تلك المواضيع، والتي كانت على وشك أن تكون موضع شك في ذلك الوقت. قم بتقريب الإبرة بعد مرور 50 عامًا أو نحو ذلك، وستصبح هذه الأغاني ذات عامل تراجع أكبر.

كانت مكانة سامي هاجر كأحد نجوم موسيقى الروك معروفة جيدًا منذ منتصف الثمانينيات، عندما تحول بعد واحدة من انفصال فان هالين الفوضوي مع ديفيد لي روث، من مهنة منفردة ناجحة بالفعل إلى أن يصبح الرجل الأول لواحدة من أكبر فرق الروك في العالم. حتى قبل التواصل مع رجال الحفلات سيئي السمعة، كان بالفعل في طريقه ليصبح متحدثًا باسم الجنس والمخدرات وأسلوب حياة الروك أند رول.

الحقيقة الخفية عن سامي هاجر هي أنه حتى بالنسبة لنجم الروك المثير، ليست كل أغنية بمثابة حارس. أغنية واحدة على وجه الخصوص، وهي أغنية مقرمشة تسمى “Cruisin ‘and Boozin'” من أول ظهور لهاجر عام 1977 بعنوان LP، تبرز باعتبارها نغمة مثيرة للقلق بعد فوات الأوان، على الرغم من أنه كان ينبغي استدعاؤها بسبب موضوعها البغيض عندما تم إصدارها لأول مرة. قد يكون ذلك بمثابة شهادة على معايير السلامة الأكثر استرخاءً وطرق الحفلات الصعبة التي كانت سائدة في أواخر السبعينيات، لكن موضوعاتها بالكاد تصمد أمام اختبار الزمن.