أغنية الروك هذه من عام 1977 لن تطير اليوم

أخذت روح الروك أند رول في السبعينيات فكرة الفجور إلى آفاق جديدة – أو أعماق جديدة، اعتمادًا على مدى حرية دوران إبرة بوصلتك الأخلاقية. ساعدت الأغاني التي تدور حول ملذات الجنس والمخدرات والشرب على الترويج لأسلوب حياة نجوم الروك الطليقين، كما أخذت بعض الألحان المزيد من الحرية في تناول تلك المواضيع، والتي كانت على وشك أن تكون موضع شك في ذلك الوقت. قم بتقريب الإبرة بعد مرور 50 عامًا أو نحو ذلك، وستصبح هذه الأغاني ذات عامل تراجع أكبر.
كانت مكانة سامي هاجر كأحد نجوم موسيقى الروك معروفة جيدًا منذ منتصف الثمانينيات، عندما تحول بعد واحدة من انفصال فان هالين الفوضوي مع ديفيد لي روث، من مهنة منفردة ناجحة بالفعل إلى أن يصبح الرجل الأول لواحدة من أكبر فرق الروك في العالم. حتى قبل التواصل مع رجال الحفلات سيئي السمعة، كان بالفعل في طريقه ليصبح متحدثًا باسم الجنس والمخدرات وأسلوب حياة الروك أند رول.
الحقيقة الخفية عن سامي هاجر هي أنه حتى بالنسبة لنجم الروك المثير، ليست كل أغنية بمثابة حارس. أغنية واحدة على وجه الخصوص، وهي أغنية مقرمشة تسمى “Cruisin ‘and Boozin'” من أول ظهور لهاجر عام 1977 بعنوان LP، تبرز باعتبارها نغمة مثيرة للقلق بعد فوات الأوان، على الرغم من أنه كان ينبغي استدعاؤها بسبب موضوعها البغيض عندما تم إصدارها لأول مرة. قد يكون ذلك بمثابة شهادة على معايير السلامة الأكثر استرخاءً وطرق الحفلات الصعبة التي كانت سائدة في أواخر السبعينيات، لكن موضوعاتها بالكاد تصمد أمام اختبار الزمن.
تحتفل أغنية سامي هاجر Cruisin’ and Boozin’ بالشرب والقيادة أثناء اصطحاب النساء
ليس من الصعب التقاط ما طرحته هاجر في “Cruisin’ and Boozin'”: العنوان هو الموضوع بأكمله. تصف الكلمات قيام هاجر بتوفير أمواله لقضاء ليلة سبت حرة حيث يمكنه إزعاج كل امرأة في كل زاوية بسؤالها: “مرحبًا، هل يمكنني أن أوصلك؟” (لكل عبقري). إن المعنى المزدوج ليس ذكيًا جدًا، لكن التلميحات الجنسية في موسيقى الروك نادرًا ما تكون كذلك. تتحدث بقية الكلمات عن قيام هاجر وأصدقائها بوضع الغاز في الخزان والانتهاء من ما تبقى من الخمر. إنهم فقط “يحاولون قضاء وقت ممتع”، لكن الأمر لا يتطلب عبقريًا في موسيقى الروك آند رول لمعرفة ما يحدث بالفعل.
على الرغم من عدم وجود أي شيء يثير الدهشة على الإطلاق فيما يتعلق باستكشاف موقف الحزب، إلا أن الوضع والإعداد مثيران للقلق للغاية. إن مفهوم التصيد في الشوارع ونداء القطط للحصول على موعد هو أمر مقزز بشكل ملحوظ، ولكن هذا التأثير السيئ يتضخم بشكل كبير عندما يقترن بفكرة رجل مخمور يقود السيارة. وعندما يكون جمهورك في الغالب مستمعين شبابًا سريعي التأثر؟ موافق.
لم يضيع سامي هاجر أي وقت في الوصول إلى القلب الحقيقي لفلسفة موسيقى الروك أند رول بهذه الأغنية. ولكن في أي وقت من تاريخ تشغيل السيارات، لم تكن فكرة جيدة أن تشربها قبل الجلوس خلف عجلة القيادة. إن كتابة تحية موسيقية للشرب أثناء القيادة تضع عدم المسؤولية في المقدمة والوسط. أضف إلى ذلك أن النشاط الفاسق المتمثل في ضرب الإناث المطمئنات أثناء الشرب والقيادة يشبه صب الكحول على نار البنزين. هناك فرصة ضئيلة أن يحصل هاجر على شركة تسجيل للسماح له بإطلاق أغنية كهذه في الـ21شارع قرن.
إنها ليست واحدة من أنجح أغاني هاجر
ليس من السهل العثور عليه، ولكن تم إصدار “Cruisin ‘and Boozin'” كأغنية فردية. يمكن العثور على نسخ على موقع eBay مدرجة مقابل 6.00 دولارات، لذا فهي ليست سلعة باهظة الثمن. ومع ذلك، انتهى الأمر بالنغمة لتصبح بمثابة نشيد احتفالي لعروض هاجر الحية، بل وظهرت في تسجيل لعرض عام 1977 الذي قدمه في أوستن، تكساس.
من الصعب أن نتخيل هاجر، الذي تضفي مشروبات كابو وابو تيكيلا والكانتينات الشهيرة الخاصة به بعدًا إضافيًا على النغمة المليئة بالمشروبات الكحولية – بالإضافة إلى تعزيز سمعته كعازف روك كان يحتفل كثيرًا في يومه – وهو يعزف الأغنية في عام 2025. في حين أن الصوت كلاسيكي لهاجر مع عملها المثير للإعجاب على الجيتار ولحنها الغنائي، إلا أنه بلا شك شكل سيئ بالنسبة لشخص يبيع الكحول للترويج لفكرة التدحرج. الشارع بينما تستمتع بنشاط بحاوية مفتوحة.
على الرغم من الانطباع الذي قد يتركه لدى مستمعي هاجر المتعصبين، إلا أنه لم يحقق نجاحًا كبيرًا على الإطلاق. فشلت الأغنية في التخطيط عندما تم إصدارها وأصبحت واحدة من مساراته الأقل بثًا، مع حوالي 340.000 استماع حتى أواخر عام 2025. ويبدو أنه ربما حتى طاقم Red Rockin الخاص به قد تجاوز الموضوعات القديمة، وهذا كله للأفضل. مع مجموعة كبيرة من الأعمال مثل أعمال هاجر، من الأفضل تركها في الماضي.