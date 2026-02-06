أغنية باري مانيلو رقم 1 التي حققت نجاحًا كبيرًا في عام 1977 هي أغنية حبه الأكثر حزنًا، بلا أدنى شك

في منتصف السبعينيات، كان باري مانيلو واحدًا من أكثر الموسيقيين شهرة على وجه الأرض، حيث سجل باستمرار نجاحات كبيرة بأغاني الحب الرقيقة والحساسة والجادة. ولكن من بين المجموعة التي تتضمن مسارات عاطفية باكية مثل “Can’t Smile بدونك” و”جاهز لأخذ فرصة مرة أخرى” و”Mandy”، فإن “Looks Like We Made It” هي الأكثر حزنًا. ثالث وآخر أغنية لمانيلو رقم 1 حتى الآن، تصدرت قائمة البوب ​​لمدة أسبوع في صيف عام 1977، مع عدد كبير من الأشخاص الذين اعتنقوا الأغنية.

ربما لأن مانيلو كان خبيرًا في أغاني الحب المباشرة من السبعينيات التي تشرح بالتفصيل الحب والتفاني الذي لا يموت، أو ربما بسبب العنوان، من المفاهيم الخاطئة الشائعة أن أغنية “Looks Like We Made It” تدور حول زوجين ينظران إلى الوراء في علاقة طويلة ويدركان أنهما تغلبا على كل عاصفة وصعوبة وخرجا من الطرف الآخر أقوياء وأكثر في الحب من أي وقت مضى. في الواقع لا يتعلق الأمر بذلك على الإطلاق. “يبدو أننا صنعناها” ليس فيلمًا رومانسيًا، ولكنه فحص حزين لرومانسية منتهية. إنها من الناحية الفنية أغنية انفصالية من شأنها أن تثير جنون Boomer – وقليلًا نادرًا من موسيقى البوب ​​​​المتشائمة من Manilow.