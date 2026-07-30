أغنية بول سيمون لعام 1983 التي ربما لم تكن تعرفها كانت مستوحاة من حسرة حياته الحقيقية

إن إرث بول سيمون هو ببساطة أكبر من أن يتناسب مع مقال واحد. أصبحت العديد من أغانيه جزءًا من الموسيقى التصويرية لحياتنا اليومية، لكن الكثير من المعجبين قد لا يعرفون مدى سكب قلبه في بعضها، بما في ذلك أغنيته “Heart and Bones” عام 1983، والتي كانت مستوحاة من نهاية مؤلمة لعلاقته الطويلة مع الممثلة الأسطورية كاري فيشر.
كفنان، كان لسيمون جوانب عديدة. بدأ حياته المهنية السائدة كمغني وكاتب أغاني العقل المدبر لـ Simon & Garfunkel، الثنائي الذي حدد السبعينيات، وبمجرد انفصاله عن Art Garfunkel وسط نزاع سيئ، واصل كتابة الأغاني لفنانين آخرين ولديه مهنة منفردة مذهلة. في عام 1983، أصدر ألبومه الفردي السادس، “Heart and Bones”، والذي تضمن أغنية تحمل نفس الاسم عنه وعن فيشر.
على الرغم من أنه كتب هذه الأغنية خلال فترة وجوده في Simon & Garfunkel، إلا أنه أطلقها بمفرده، قبل وقت قصير من طلاق أيقونة “Star Wars”. كانت علاقتهما علاقة حب معقدة ومربكة. لقد كانوا معًا لمدة 12 عامًا، “داخلًا وخارجًا”. لقد تواعدوا، وتزوجوا، وطلقوا، وعادوا معًا … في سيرتها الذاتية، وصفت كاري فيشر علاقتهم بأنها معركة استمرت 12 عامًا (عبر ديلي ميل)، ولا توجد أغنية تعكس تعقيد وعمق حبهم أفضل من أغنية “القلب والعظام”.
تعمق بول سايمون في علاقته الرومانسية مع كاري فيشر في فيلم Heart and Bones
عندما أصدر بول سايمون فيلم “Heart and Bones”، كان هو وفيشر متزوجين حديثًا بعد أن تواعدا لمدة ست سنوات. الأغنية لا تصرخ بالضبط بالنعيم المتزوجين حديثًا. يبدو أنه كان يعلم، حتى ذلك الحين، أن علاقتهما لن تكون سهلة أبدًا.
الأغنية تدور حول زوجين يتصارعان مع بعضهما البعض. بصوت سيمون، على الجسر امرأة تتوسل، “لماذا لا تحبني كما أنا حيث أنا؟” يجيب الشريك: “لأن هذا ليس هو حال العالم يا عزيزتي / هكذا أحبك يا عزيزتي”. لقد انفصلا بعد بضعة أشهر فقط، لكن هذه لم تكن نهاية قصتهما.
وأوضحت كاري فيشر في سيرتها الذاتية (عبر الديلي ميل) أنهما تواعدا لعدة سنوات بعد طلاقهما، لكن علاقتهما لم تكن سهلة على الإطلاق. لقد سافروا كثيرًا، وبعد رحلتهم الأخيرة معًا، كتب بول سيمون أغنيته الأخيرة لحبيبته بعنوان “She Moves On”. لقد كان حبهم مصدر إلهام مستمر لسيمون، حتى عندما كان مؤلمًا. “لقد كنت جيدًا من الناحية المادية، ولكن عندما يتعلق الأمر بالحياة اليومية، كنت أكثر مما يستطيع تحمله.” ومن جانب سيمون، قال في الفيلم الوثائقي “في أحلام مضطربة: موسيقى بول سيمون” إن العلاقة كانت “زوبعة”، وارتكب الزوجان “كل أنواع الأخطاء بالإضافة إلى الأخطاء فوق الأخطاء” (عبر فوكس نيوز).