أغنية بول سيمون لعام 1983 التي ربما لم تكن تعرفها كانت مستوحاة من حسرة حياته الحقيقية

إن إرث بول سيمون هو ببساطة أكبر من أن يتناسب مع مقال واحد. أصبحت العديد من أغانيه جزءًا من الموسيقى التصويرية لحياتنا اليومية، لكن الكثير من المعجبين قد لا يعرفون مدى سكب قلبه في بعضها، بما في ذلك أغنيته “Heart and Bones” عام 1983، والتي كانت مستوحاة من نهاية مؤلمة لعلاقته الطويلة مع الممثلة الأسطورية كاري فيشر.

كفنان، كان لسيمون جوانب عديدة. بدأ حياته المهنية السائدة كمغني وكاتب أغاني العقل المدبر لـ Simon & Garfunkel، الثنائي الذي حدد السبعينيات، وبمجرد انفصاله عن Art Garfunkel وسط نزاع سيئ، واصل كتابة الأغاني لفنانين آخرين ولديه مهنة منفردة مذهلة. في عام 1983، أصدر ألبومه الفردي السادس، “Heart and Bones”، والذي تضمن أغنية تحمل نفس الاسم عنه وعن فيشر.

على الرغم من أنه كتب هذه الأغنية خلال فترة وجوده في Simon & Garfunkel، إلا أنه أطلقها بمفرده، قبل وقت قصير من طلاق أيقونة “Star Wars”. كانت علاقتهما علاقة حب معقدة ومربكة. لقد كانوا معًا لمدة 12 عامًا، “داخلًا وخارجًا”. لقد تواعدوا، وتزوجوا، وطلقوا، وعادوا معًا … في سيرتها الذاتية، وصفت كاري فيشر علاقتهم بأنها معركة استمرت 12 عامًا (عبر ديلي ميل)، ولا توجد أغنية تعكس تعقيد وعمق حبهم أفضل من أغنية “القلب والعظام”.