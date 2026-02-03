أغنية “سانفورد وابنه” هي اللحن الأكثر جاذبية الذي تم إصداره عام 1972

من بين جميع أغاني الروك الكلاسيكية والبوب الرائعة التي وصلت إلى المتاجر والراديو في عام 1972، نعتقد أن الأغنية الأكثر إثارة للاهتمام هي الأغنية الافتتاحية من المسلسل الهزلي “Sanford and Son” على شبكة NBC، والذي ظهر لأول مرة في ذلك العام في طريقه ليصبح واحدًا من أكثر العروض شعبية في أمريكا منذ 50 عامًا. إنها لحن قصير، لكنها تطن وتتفرقع منذ البداية، وتجمع بين الهارمونيكا والعضو الكهربائي وقرع الطبول المطاطي لتكوين دودة أذن جذابة ذات خط لحني. لا يسعنا إلا أن نغني معها – والتي تقول شيئًا حقًا، لأنه لا توجد كلمات على الإطلاق في هذا العمل الآلي.
ذكّرتنا وفاة ديموند ويلسون المأساوية عام 2026 – الذي لعب دور لامونت، “ابن” “Sanford and Son”، بأن “Sanford and Son” لم يكن واحدًا من أفضل المسلسلات الكوميدية في السبعينيات فحسب، بل أن أغنيته الرئيسية هي واحدة من المقطوعات الموسيقية الأكثر مرحًا، والتي لا تنسى، والأكثر إثارة التي تمت كتابتها على الإطلاق للشاشة الصغيرة. فيما يلي نظرة على إنشاء الأغنية الرئيسية “Sanford and Son”، وكيف أنها ليست فقط واحدة من الأغاني القليلة التي تحمل موضوعات البرامج التلفزيونية من السبعينيات والتي لا تزال تتأرجح بقوة حتى اليوم، ولكنها مجرد أغنية كلاسيكية وكلاسيكية في حد ذاتها.
قام أسطورة موسيقية بتأليف أغنية سانفورد وابنه
أحد الأسباب الرئيسية وراء صعوبة الأغنية الرئيسية “Sanford and Son” في الصخور والأخاديد هو بسبب نسب الملحن. عمل كوينسي جونز بشكل مختلف ككاتب أغاني ومنتج وعازف منذ الخمسينيات فصاعدًا، وكان يتمتع بقدرة خارقة للطبيعة على تأليف موسيقى جذابة حقًا. ترأس تسجيل أغنية مايكل جاكسون الرائجة “Thriller” و”Bad” LPs بالإضافة إلى الأغنية ذات الشعبية الكبيرة “We Are the World”، وحقق أعلى المبيعات لدونا سمر، وجورج بنسون، وليزلي جور، وأريثا فرانكلين، من بين آخرين. في أوائل السبعينيات، حصل المنتج التلفزيوني بود يوركين على حقوق المسلسل الهزلي البريطاني “Steptoe and Son” وطوره إلى “Sanford and Son”، وهو وسيلة للممثل الكوميدي Redd Foxx، الذي اشتهر بأعماله الروتينية المضحكة ولكن غير الملائمة للتلفزيون. احتاج يوركين إلى أغنية رئيسية، فسأل جونز، الذي كان متعاونًا مع Foxx في “حلبة تشيتلين” للكوميديين السود التي كانت شبه تحت الأرض (كتب موسيقى دخول المسرح لـ Foxx).
قد تبدو الأغنية التي تحمل عنوان “The Streetbeater” منعشة ومفعمة بالحيوية لأنها كانت بسيطة وغير تقليدية وولدت من إثارة العفوية. قال جونز لـBillboard في عام 2010: “لقد كتبت ذلك في حوالي 20 دقيقة. كان لدينا أربعة موسيقيين. قمنا بتسجيله في حوالي 20 دقيقة. إنه لأمر مدهش. إذا نظرنا إلى الوراء، إنها رحلة”. كان جونز فخورًا جدًا بالأغنية – أو ربما كان يستجيب لطلب الجمهور – لدرجة أنه أطلق تجاريًا الأغنية التي تحمل اسم “Sanford and Son Theme” و”The Streetbeater” في ألبومه عام 1973 “You’ve Got it Bad Girl”.