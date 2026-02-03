أغنية “سانفورد وابنه” هي اللحن الأكثر جاذبية الذي تم إصداره عام 1972

من بين جميع أغاني الروك الكلاسيكية والبوب ​​الرائعة التي وصلت إلى المتاجر والراديو في عام 1972، نعتقد أن الأغنية الأكثر إثارة للاهتمام هي الأغنية الافتتاحية من المسلسل الهزلي “Sanford and Son” على شبكة NBC، والذي ظهر لأول مرة في ذلك العام في طريقه ليصبح واحدًا من أكثر العروض شعبية في أمريكا منذ 50 عامًا. إنها لحن قصير، لكنها تطن وتتفرقع منذ البداية، وتجمع بين الهارمونيكا والعضو الكهربائي وقرع الطبول المطاطي لتكوين دودة أذن جذابة ذات خط لحني. لا يسعنا إلا أن نغني معها – والتي تقول شيئًا حقًا، لأنه لا توجد كلمات على الإطلاق في هذا العمل الآلي.

ذكّرتنا وفاة ديموند ويلسون المأساوية عام 2026 – الذي لعب دور لامونت، “ابن” “Sanford and Son”، بأن “Sanford and Son” لم يكن واحدًا من أفضل المسلسلات الكوميدية في السبعينيات فحسب، بل أن أغنيته الرئيسية هي واحدة من المقطوعات الموسيقية الأكثر مرحًا، والتي لا تنسى، والأكثر إثارة التي تمت كتابتها على الإطلاق للشاشة الصغيرة. فيما يلي نظرة على إنشاء الأغنية الرئيسية “Sanford and Son”، وكيف أنها ليست فقط واحدة من الأغاني القليلة التي تحمل موضوعات البرامج التلفزيونية من السبعينيات والتي لا تزال تتأرجح بقوة حتى اليوم، ولكنها مجرد أغنية كلاسيكية وكلاسيكية في حد ذاتها.